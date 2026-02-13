Secretarul general al NATO, Mark Rutte, laudă inteţiile Europei de a creşte cheltuielile pentru apărare
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat astăzi la München, unde participă la Conferința de Securitate, schimbarea pe care a descris-o drept uimitoare în mentalitatea Europei în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare. În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Uniunea a făcut mai mult în ultimul […]
Kievul confirmă că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA şi Rusia va avea loc pe 17 şi 18 februarie # Rador
Dmitro Litvin, consilier pentru comunicare al preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că următoarea rundă de negocieri între Ucraina, SUA și Rusia va avea loc la Geneva, în zilele de 17 şi 18 februarie. „Da, în acest moment, delegația ucraineană se pregătește” – a precizat Litvin, întrebat de jurnalişti dacă negocierile de la Geneva vor […]
Realizator: Nicoleta Turcu – Reacțiile politice după anunțul Institutului Național de Statistică privind recesiunea tehnică înregistrată de economie la finalul anului trecut nu au întârziat. Corespondentul RRA Cătălin Purcaru a sintetizat punctele de vedere exprimate până acum de reprezentanți ai puterii și de cei aflați în opoziție. Reporter: Nu traversăm o criză – a transmis […]
Cu ocazia Zilei Mondiale a Radioului, Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia transmite felicitări tuturor celor care lucrează în slujba acestei descoperiri mereu surprinzătoare a omenirii – Radioul. Radioul este una dintre cele mai creative părți ale jurnalismului. Prin sunet, el reușește să ilustreze ceea ce celelalte simțuri nu pot capta. Creează […]
Ucraina caută echipamente uzate în Europa de Est pentru repararea centralelor energetice lovite de ruşi # Rador
Ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, a declarat că, pentru a asigura refacerea centralelor termoelectrice și a centralelor de cogenerare lovite de ruşi, specialiștii în energie caută centrale termice și termoelectrice de tip sovietic în Europa de Est, de unde pot fi preluate echipamente. Oficialul a menționat că fabricarea de echipamente noi durează între patru […]
Pentru România este esenţial acum modul cum sunt cheltuiţi banii publici, transmite premierul Ilie Bolojan # Rador
Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară. El notează pe pagina sa de socializare că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de ajustare necesară şi […]
Rusia nu a renunţat la dolar, SUA i-au interzis să efectueze tranzacții în dolari americani (Dmitri Peskov, briefing) # Rador
În cadrul unui briefing, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a declarat că Rusia nu a renunţat la dolar, ci Statele Unite i-au interzis să efectueze tranzacții în dolari americani. El a adăugat că dolarul american va trebui să concureze serios cu alte valute. ‘Nimeni nu a renunţat la utilizarea dolarilor. […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, vineri, la München, unde a anunțat lansarea primei întreprinderi ucraineano-germane pentru producția de drone. Zelenski a subliniat importanța producțiilor comune și a coordonării pentru consolidarea securității Ucrainei și a Europei și a evidențiat obiectivul principal – încheierea războiului printr-o pace demnă. „Astăzi, la München, Germania. O zi importantă, cu […]
O inteligenţă artificială candidează la alegerile legislative din Columbia de luna viitoare pentru un loc rezervat comunităţilor indigene. Sistemul numit „Gaitana”, înscris pe buletinul de vot, apare pe reţelele de socializare ca o femeie cu pielea albastră, purtând un şorţ cu pene, care se descrie drept „ecologistă” şi „apărătoare a drepturilor animalelor”. Vocea sa, generată […]
Trenčín, Slovacia, este oficial Capitala Europeană a Culturii pentru anul 2026, împărțind titlul cu orașul Oulu din Finlanda, programul său fiind centrat în jurul temei „Trezirea și cultivarea curiozității – O nouă poveste a orașului de sub castel” pentru a încuraja dialogul, transformarea și implicarea comunității prin arte, evenimente și revitalizarea spațiilor publice. Acest titlu […]
O parte din trenurile care intră sau ies din Gara de Nord au fost temporar blocate din cauza unei deraieri # Rador
O parte din trenurile care intră sau ies din Gara de Nord au fost temporar blocate din cauza unei deraieri produse în această dimineaţă în timpul manevrei de împingere a unei garnituri. Potrivit unui comunicat CFR, la ora 8:20, în timpul manevrei de retragere a unui tren în incinta depoului, s-a produs deraierea unei osii […]
La microfon, Elvira Chilaru
Uniunea Europeană și doom scrolling-ul: Cum vrea Bruxelles-ul să oprească „scroll-ul infinit” și dependența digitală # Rador
I. Fenomenul doom scrolling: origini, psihologie și impact social Termenul „doom scrolling” desemnează tendința utilizatorilor de a consuma în mod compulsiv știri și conținut online, fără întrerupere, care afectează capacitea de gândire pe termen lung. Cuvântul a fost folosit pentru prima dată în 2018 și a devenit comun în perioada pandemiei de COVID-19, când mulți […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: – Nicoleta Turcu – Activităţile Conferinţei de Securitate 2026 de la München – care începe astăzi – se vor desfăşura pe cinci domenii: apărare, ordine globală, securitate umană, sustenabilitate şi tehnologie. Peste 50 de şefi de stat şi de guvern au confirmat participarea la conferinţă. […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Fostul președinte american Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump după ce acesta a revocat baza unei mari părți a legislației climatice din SUA, concluzia științifică potrivit căreia emisiile de carbon pun în pericol sănătatea umană. Donald Trump nu a oferit nicio justificare științifică pentru decizie, dar a […]
În Anul Constantin Brâncuși (instituit prin lege ca an aniversar, la 150 de ani de la nașterea artistului), Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu și Artmark lansează proiectul cultural „Tu ești Brâncuși!”: o intervenție artistică ce recreează celebra „Poartă a Sărutului” la intrarea în curtea Palatului Cesianu-Racoviță. În perioada 13 […]
Industria de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție, apreciază ministrul Radu Miruță # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Industria națională de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție și cooperare ca parte a consolidării bazei industriale euroatlantice – a afirmat joi, la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO desfășurată de la Cartierul General al Alianței de la Bruxelles, ministrul român Radu […]
Skeletonistul ucrainean Heraskevici atacă decizia Comitetului Internațional Olimpic la Curtea de Arbitraj Sportiv # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevici, care a fost descalificat de Comitetul Internațional Olimpic (CIO) din cauza „Căștii Memoriei”, va merge la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) din Lausanne, Elveția, pentru a demonstra că nu a încălcat nicio regulă. Potrivit corespondentului Ukrinform, Heraskevici a făcut o declaraţie în acest […]
Nucleul Pământului ar putea fi cel mai mare rezervor de hidrogen al planetei, depășind oceanele # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Peste 99,999% din aur și alte metale prețioase de pe planetă sunt blocate în miezul metalic al Pământului, la o adâncime de aproximativ 3.000 de kilometri. Nucleul Pământului ar putea fi cel mai mare rezervor de hidrogen al planetei, cu un conținut potențial mai mare decât cel stocat în […]
EVENIMENTE INTERNE – Guvern * Palatul Victoria: Întrevedere a prim-ministrului Ilie Bolojan cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group – ora 9:00 – Ministere * Germania: Participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Conferința internațională de securitate, München, 13-15 februarie * Timişoara: Dezbatere privind reforma sistemului sanitar, cu participarea ministrului Sănătăţii, Alexandru […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – La această oră se circulă bine pe majoritatea drumurile naţionale, pe un carosabil umed, dar în multe zone cu vizibilitate scăzută sub 200 de metri. Poliţiştii recomandă adaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi de drum, creşteţi distanţa de siguranţă între autovehicule şi nu vă […]
Nicușor Dan: Coaliția de guvernare funcționează mai bine decât percepția, a declarat președintele # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Președintele Nicușor Dan spune că, dincolo de atacurile continue dintre părți, coaliția funcționează mai bine decât percepția. Șeful statului a precizat că are întâlniri frecvente cu liderii partidelor aflate la guvernare individual, iar atunci când va fi necesar – și în format […]
Guvernul nu a reuşit să adopte proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul cu măsuri de susţinere în economie # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Guvernul nu a reuşit să adopte nici în şedinţa de ieri proiectul de reformă în administraţia publică şi pachetul cu măsuri de susţinere în economie. Ambele au foat amânate pentru săptămâna viitoare şi aproape sigur vor fi promovate prin ordonaţă de urgenţă. […]
Președintele Nicuşor Dan a vorbit despre amânarea deciziei privind constituționalitatea reformei sistemului de pensionare a magistraţilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 februarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – „Evident că este o tergiversare, pe care o vedem cu toţii”, a spus aseară preşedintele Nicuşor Dan, vorbind despre amânarea repetată a deciziei privind constituționalitatea reformei sistemului de pensionare a magistraţilor. El a mai declarat că este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, […]
Judecătorii CCR au stabilit un nou termen pentru deliberările privind pensiile magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Judecătorii CCR au început deliberările privind pensiile magistraţilor la începutul lunii decembrie anul trecut şi de atunci au amânat de cinci ori pronunţarea asupra acestei reforme contestate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Noul termen a fost stabilit pentru 18 februarie şi până atunci judecătorii ar trebui să […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Robert Negoiţă scapă de controlul judiciar şi se poate întoarce la primărie. Tribunalul Bucureşti a admis ieri plângerea formulată de primarul Sectorului 3 şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar. Decizia instanţei este definitivă. Robert Negoiţă fusese plasat de DNA sub control judiciar pe 5 februarie, astfel încât avea […]
Barack Obama l-a criticat pe Donald Trump după ce acesta a revocat o mare parte din legislaţia climatică a SUA # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Fostul președinte american Barack Obama l-a criticat dur pe Donald Trump după ce acesta a revocat baza unei mari părți a legislației climatice din SUA – concluzia științifică potrivit căreia emisiile de carbon pun în pericol sănătatea umană. Obama a afirmat că, fără această constatare privind pericolul emisiilor, americanii […]
Marco Rubio a spus liderilor europeni că trebuie să îşi reexamineze rolul în noua eră geopolitică # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – Secretarul de stat al SUA le-a spus liderilor europeni să își reexamineze rolul în noua eră geopolitică, înaintea discursului său de la Conferința de Securitate de la München. Vorbind pe pista aeroportului înainte de a pleca din Washington, Marco Rubio a afirmat că va fi direct în discuțiile cu […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 februarie) – PSD a criticat din nou public modul în care celelalte partide din coaliţie ar vrea să facă reformă. Social-democraţii le solicită printr-un comunicat de presă partenerilor de guvernare „să abandoneze politica simplistă de austeritate şi să susţină introducerea unor reforme structurale reale care să ţină cont de realităţile sociale […]
Situat în sud-estul Braziliei, pe ţărmul Golfului Guanabara, la poalele munţilor acoperiţi de o vegetaţie luxuriantă, oraşul Rio de Janeiro este centrul administrativ al statului cu acelaşi nume, una dintre cele 27 de unități federative ale Braziliei. Stabilit capitală a ţării din 1763, luând locul oraşului Bahia, şi-a menţinut acest statut până în anul 1960, […]
DOCUMENTAR: Ziua Mondială a Radioului – 13 februarie. Locul şi rolul radiodifuziunii publice în istoria României # Rador
Răzvan Moceanu Vineri, 13 februarie, este marcată Ziua Mondială a Radioului – World Radio Day – în semn de apreciere pentru acest influent mijloc de informație și cultură. Această zi a fost proclamată la 3 noiembrie 2011, de către cea de-a 36-a Conferinţă generală a UNESCO, ratificată de Adunarea Generală a UNESCO din decembrie 2012 […]
DARIK BUSINESS REVIEW: 170 de milioane de euro pentru Dunăre – Proiectul aduce la un alt nivel schimburile comerciale dintre Bulgaria și România # Rador
Două oferte au fost depuse în cadrul licitației pentru proiectarea și implementarea proiectului Fast Dune 2 între Bulgaria și România Două oferte au fost depuse în cadrul licitației pentru proiectarea și implementarea proiectului Fast Dune 2, care vizează îmbunătățirea navigației în secțiunea româno-bulgară a fluviului Dunărea. Știrea a fost anunțată de ministrul român al Transporturilor […]
La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, „o pace este posibilă, chiar dacă nu ideală”, opinează publicația portugheză Diario de Noticias. „Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă. Totul indică faptul că, în cazul în care se va ajunge la […]
Poliţia belgiană a descins la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, în legătură cu presupuse nereguli în vânzarea unora dintre clădirile Comisiei către statul belgian, în 2024. Comisia a vândut clădirile în condiţiile în care angajaţii au început să lucreze de acasă după pandemie. Anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare ale investigaţiei. /mbrotacel/lalexandrescu BBC SERVICIUL […]
Câștigul salarial mediu net a fost 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei față de luna noiembrie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 13.000 lei – şi în […]
România va cumpăra portul Giurgiulești din Republica Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD, care deține pachetul majoritar la Portul Giurgiulești, a anunțat că urmează să finalizeze vânzarea operatorului către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, deținută de statul român. Anul trecut, România a cumpărat de la BERD 10% din acțiunile companiei […]
Reprezentanții ONU nu au primit o invitație de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, a anunţat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, în timpul unei conferințe de presă. „Nu știu dacă cineva dintre noi va fi prezent la Washington. Dacă se schimbă ceva, vă voi anunța” – […]
Fanii vor alege a 11-a piesă care va intra în finală Duminică seara vom afla piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecției Naționale Astăzi, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul […]
Benjamin Netanyahu a spus că Donald Trump ar putea crea condițiile pentru un acord cu Iranul # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi că speră ca președintele american, Donald Trump, să creeze condițiile pentru a ajunge la un acord cu Iranul. Netanyahu a spus înainte de plecarea din Washington că a fost rezervat în discuția cu Trump și că, dacă se va ajunge la un acord, acesta trebuie să includă elementele […]
Trump a lăudat relațiile bune cu Venezuela și a spus că magnatul petrolier Sargeant nu reprezintă SUA # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat joi că miliardarul din sectorul energetic și donatorul republican, Harry Sargeant III, nu are autoritatea de a acționa în numele Statelor Unite, adăugând că relațiile dintre SUA și Venezuela au fost „extraordinare”. „Nu are nicio autoritate, în nicio formă, să acționeze în numele Statelor Unite ale Americii, și nici […]
Liderii occidentali încearcă tot posibilul să insufle Rusiei ideea de izolare a sa, dar interesul copleșitor față de această țară din partea oamenilor obișnuiți din întreaga lume dezvăluie adevărata stare de fapt, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la a treia ceremonie națională de decernare a premiilor de film […]
Din 2002, Campania Națională „Artiștii pentru Artiști” a devenit un simbol al solidarității în comunitatea teatrală românească, un apel la unitatea de breaslă, marcând luna martie ca un moment al legăturii umane autentice între cei care dau viață teatrului. Artistul Dragoș Buhagiar a transformat în mod emblematic această idee prin imaginea mâinilor împletite, simbol al […]
Potrivit premierului, pacea, menținerea banilor europeni în Europa și reducerea prețurilor la energie sunt necesare. Viktor Orbán a reiterat, în acelaşi timp, importanța capitală a suveranității Ungariei și a respins aderarea rapidă a Ucrainei la UE. Premierul a ținut o scurtă conferință de presă internațională improvizată înaintea summitului informal al UE de joi, de la […]
Data și locul următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încă în discuție, declară Serghei Riabkov # Rador
Data și locul următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încă în discuție, a declarat pentru TASS adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea organizării unei noi întâlniri în Statele Unite ale Americii. „Problema locului de desfășurare, precum și a datei, nu fac obiectul discuțiilor […]
La reuniunea de lucru premergătoare Summitului UE privind competitivitatea au participat reprezentanţi din 20 de ţări # Rador
La reuniunea organizată în marja Summitului UE privind competitivitatea, de la Alden Biesen, au participat, pe lângă organizatorii reuniunii – Italia, Germania şi Belgia – reprezentanţi din Slovacia, Ungaria, Polonia, Danemarca, Bulgaria, Luxemburg, Finlanda, Croația, Belgia, Cipru, Franța, Austria, Republica Cehă, Olanda, România, Grecia și Suedia. A fost prezentă şi președinta Comisiei Europene, Ursula von […]
Marea Britanie, Australia, Canada și Suedia avertizează împotriva călătoriilor neesențiale în Cuba # Rador
Marea Britanie, Australia, Canada și Suedia sunt cele mai recente țări care recomandă evitarea oricăror călătorii neesențiale în Cuba, pe fondul agravării crizei energetice. Cuba a avertizat companiile aeriene internaționale că nu vor putea realimenta acolo din cauza blocadei petroliere impuse de Statele Unite. Washingtonul a amenințat cu tarife orice țară care continuă să aprovizioneze […]
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat joi decizia Comitetului Internațional Olimpic de a-l descalifica pe sportivul de skeleton Vladyslav Heraskevych, spunând că aceasta contrazice spiritul Jocurilor. ”Sportul nu ar trebui să însemne amnezie, iar mișcarea olimpică ar trebui să ajute la oprirea războaielor, nu să favorizeze agresorii,” a scris el pe platforma X. Zelenski a […]
A fost declarată stare de urgență în nordul Columbiei, după ce inundații extinse au ucis peste 20 de persoane. Peste 150.000 de oameni au fost afectați și aproape 50.000 de locuințe au fost avariate. Inundațiile puternice au lovit opt regiuni de pe coasta caraibiană și din nord-vestul Columbiei. La începutul acestei săptămâni, regiunea Cordoba a […]
O evoluție discretă În ultimul deceniu, inteligența artificială (A.I.) a trecut din laboratoarele de cercetare în redacțiile și studiourile radio din întreaga lume. Dacă în urmă cu doar câțiva ani, digitalizarea înseamna automatizarea playlisturilor și analiza audienței, astăzi A.I. compune muzică, sintetizează voci, traduce în timp real și personalizează conținutul pentru fiecare ascultător. Cursa pentru […]
Introducere Controlul armelor nucleare între Statele Unite ale Americii și Rusia are rădăcini în Războiul Rece. După zeci de mii de focoase nucleare dezvoltate în anii ’60-’80, primele tratate bilaterale de limitare (cum a fost SALT și apoi START) au încercat să tempereze pericolele unei escaladări catastrofale. Tratatele START (Strategic Arms Reduction Treaty) din 1991 […]
