Secretarul general al NATO, Mark Rutte, laudă inteţiile Europei de a creşte cheltuielile pentru apărare

12:50

Premierul Ilie Bolojan transmite că recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al tranziţiei de la un model bazat pe deficit şi consum la unul susţinut de investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară. El notează pe pagina sa de socializare că actuala perioadă trebuie privită ca o etapă de ajustare necesară şi […]