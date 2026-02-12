INS a publicat datele aferente câştigurilor salariale din luna decembrie 2025
Rador, 12 februarie 2026 23:40
Câștigul salarial mediu net a fost 5.914 lei în luna decembrie 2025, în creștere cu 299 lei față de luna noiembrie, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale – 13.000 lei – şi în […]
• • •
Acum 10 minute
00:20
La patru ani de la începerea războiului din Ucraina, „o pace este posibilă, chiar dacă nu ideală”, opinează publicația portugheză Diario de Noticias. „Războiul din Ucraina s-ar putea apropia de o soluție – nu de o pace ideală, ci de o pace posibilă. Totul indică faptul că, în cazul în care se va ajunge la […]
Acum o oră
23:50
Poliţia belgiană a descins la sediul Comisiei Europene de la Bruxelles, în legătură cu presupuse nereguli în vânzarea unora dintre clădirile Comisiei către statul belgian, în 2024. Comisia a vândut clădirile în condiţiile în care angajaţii au început să lucreze de acasă după pandemie. Anchetatorii nu au oferit detalii suplimentare ale investigaţiei. /mbrotacel/lalexandrescu BBC SERVICIUL […]
23:40
23:30
România va cumpăra portul Giurgiulești din Republica Moldova. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD, care deține pachetul majoritar la Portul Giurgiulești, a anunțat că urmează să finalizeze vânzarea operatorului către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, deținută de statul român. Anul trecut, România a cumpărat de la BERD 10% din acțiunile companiei […]
Acum 2 ore
23:20
Reprezentanții ONU nu au primit o invitație de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, a anunţat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, în timpul unei conferințe de presă. „Nu știu dacă cineva dintre noi va fi prezent la Washington. Dacă se schimbă ceva, vă voi anunța” – […]
Acum 4 ore
22:00
Fanii vor alege a 11-a piesă care va intra în finală Duminică seara vom afla piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecției Naționale Astăzi, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul […]
Acum 6 ore
19:50
Benjamin Netanyahu a spus că Donald Trump ar putea crea condițiile pentru un acord cu Iranul # Rador
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat joi că speră ca președintele american, Donald Trump, să creeze condițiile pentru a ajunge la un acord cu Iranul. Netanyahu a spus înainte de plecarea din Washington că a fost rezervat în discuția cu Trump și că, dacă se va ajunge la un acord, acesta trebuie să includă elementele […]
19:40
Trump a lăudat relațiile bune cu Venezuela și a spus că magnatul petrolier Sargeant nu reprezintă SUA # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat joi că miliardarul din sectorul energetic și donatorul republican, Harry Sargeant III, nu are autoritatea de a acționa în numele Statelor Unite, adăugând că relațiile dintre SUA și Venezuela au fost „extraordinare”. „Nu are nicio autoritate, în nicio formă, să acționeze în numele Statelor Unite ale Americii, și nici […]
19:00
Liderii occidentali încearcă tot posibilul să insufle Rusiei ideea de izolare a sa, dar interesul copleșitor față de această țară din partea oamenilor obișnuiți din întreaga lume dezvăluie adevărata stare de fapt, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la a treia ceremonie națională de decernare a premiilor de film […]
18:30
Din 2002, Campania Națională „Artiștii pentru Artiști” a devenit un simbol al solidarității în comunitatea teatrală românească, un apel la unitatea de breaslă, marcând luna martie ca un moment al legăturii umane autentice între cei care dau viață teatrului. Artistul Dragoș Buhagiar a transformat în mod emblematic această idee prin imaginea mâinilor împletite, simbol al […]
Acum 8 ore
18:00
Potrivit premierului, pacea, menținerea banilor europeni în Europa și reducerea prețurilor la energie sunt necesare. Viktor Orbán a reiterat, în acelaşi timp, importanța capitală a suveranității Ungariei și a respins aderarea rapidă a Ucrainei la UE. Premierul a ținut o scurtă conferință de presă internațională improvizată înaintea summitului informal al UE de joi, de la […]
17:50
Data și locul următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încă în discuție, declară Serghei Riabkov # Rador
Data și locul următoarei runde de negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina sunt încă în discuție, a declarat pentru TASS adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, ca răspuns la o întrebare despre posibilitatea organizării unei noi întâlniri în Statele Unite ale Americii. „Problema locului de desfășurare, precum și a datei, nu fac obiectul discuțiilor […]
17:20
La reuniunea de lucru premergătoare Summitului UE privind competitivitatea au participat reprezentanţi din 20 de ţări # Rador
La reuniunea organizată în marja Summitului UE privind competitivitatea, de la Alden Biesen, au participat, pe lângă organizatorii reuniunii – Italia, Germania şi Belgia – reprezentanţi din Slovacia, Ungaria, Polonia, Danemarca, Bulgaria, Luxemburg, Finlanda, Croația, Belgia, Cipru, Franța, Austria, Republica Cehă, Olanda, România, Grecia și Suedia. A fost prezentă şi președinta Comisiei Europene, Ursula von […]
Acum 12 ore
15:40
Marea Britanie, Australia, Canada și Suedia avertizează împotriva călătoriilor neesențiale în Cuba # Rador
Marea Britanie, Australia, Canada și Suedia sunt cele mai recente țări care recomandă evitarea oricăror călătorii neesențiale în Cuba, pe fondul agravării crizei energetice. Cuba a avertizat companiile aeriene internaționale că nu vor putea realimenta acolo din cauza blocadei petroliere impuse de Statele Unite. Washingtonul a amenințat cu tarife orice țară care continuă să aprovizioneze […]
15:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a criticat joi decizia Comitetului Internațional Olimpic de a-l descalifica pe sportivul de skeleton Vladyslav Heraskevych, spunând că aceasta contrazice spiritul Jocurilor. ”Sportul nu ar trebui să însemne amnezie, iar mișcarea olimpică ar trebui să ajute la oprirea războaielor, nu să favorizeze agresorii,” a scris el pe platforma X. Zelenski a […]
15:10
A fost declarată stare de urgență în nordul Columbiei, după ce inundații extinse au ucis peste 20 de persoane. Peste 150.000 de oameni au fost afectați și aproape 50.000 de locuințe au fost avariate. Inundațiile puternice au lovit opt regiuni de pe coasta caraibiană și din nord-vestul Columbiei. La începutul acestei săptămâni, regiunea Cordoba a […]
15:00
O evoluție discretă În ultimul deceniu, inteligența artificială (A.I.) a trecut din laboratoarele de cercetare în redacțiile și studiourile radio din întreaga lume. Dacă în urmă cu doar câțiva ani, digitalizarea înseamna automatizarea playlisturilor și analiza audienței, astăzi A.I. compune muzică, sintetizează voci, traduce în timp real și personalizează conținutul pentru fiecare ascultător. Cursa pentru […]
15:00
Introducere Controlul armelor nucleare între Statele Unite ale Americii și Rusia are rădăcini în Războiul Rece. După zeci de mii de focoase nucleare dezvoltate în anii ’60-’80, primele tratate bilaterale de limitare (cum a fost SALT și apoi START) au încercat să tempereze pericolele unei escaladări catastrofale. Tratatele START (Strategic Arms Reduction Treaty) din 1991 […]
15:00
Structura viitorului an şcolar a fost aprobată de Ministerul Educaţiei. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027, ceea ce înseamnă o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru vacanţa de schi a fost aleasă o perioadă de trei săptămâni, aceasta urmând să fie decisă de inspectoratele […]
14:10
În Rusia Messenger Max reprezintă o alternativă accesibilă pentru aplicațiile de mesagerie străine # Rador
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a susţinut, în cadrul conferinţei de presă de joi, că în Rusia Messenger Max reprezintă o alternativă accesibilă pentru aplicațiile de mesagerie străine. El a susţinut că aplicația de mesagerie Max este în dezvoltare în Rusia. Aplicația națională de mesagerie Max este o alternativă accesibilă […]
13:40
SUA au susţinut că majorarea cheltuielilor pentru apărare ale ţărilor europene va face alianţa mai echilibrată # Rador
Subsecretarul american al Apărării le-a spus miniștrilor apărării din NATO că majorarea cheltuielilor militare ale țărilor europene și ale Canadei va face alianța mai echilibrată. Elbridge Colby a afirmat că 2025 a adus un angajament real pentru ca Europa să preia conducerea în domeniul apărării convenționale. „Cred că avem o bază foarte solidă pentru a […]
13:10
9 martie este termenul până la care se pot depune cereri de sprijin pentru sectorul pomicol afectat de îngheţ în 2025 # Rador
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA – anunţă că 9 martie este termenul limită până la care se pot depune cereri de sprijin pentru sectorul pomicol afectat de îngheţ în 2025. Potrivit instituţiei, sprijinul financiar se acordă sub formă de grant, de maximum 2.000 de euro pe hectar. Este valabil pentru speciile: […]
12:30
În perioada 26 martie – 9 aprilie 2026, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” susține Turneul de Paște „Săptămâna Patimilor”, cu evenimente în 5 orașe din România. Spectacolul Extraordinar „Săptămâna Patimilor”, dirijat de Anna Ungureanu, va fi prezentat la Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu și București. Detalii și bilete sunt disponibile online, pe bilete.madrigal.ro […]
12:10
Introducere Transformarea digitală a mass-mediei europene a accelerat semnificativ în ultimul deceniu, iar radioul, unul dintre cele mai vechi și mai stabile formate de comunicare, nu face excepție. Odată cu apariția inteligenței artificiale (A.I.), radiourile din Europa au început să integreze algoritmi de învățare automată, asistenți vocali, sisteme de analiză a audienței și chiar voci […]
Acum 24 ore
08:30
Oficialii ucraineni au declarat că peste noapte au avut loc atacuri rusești cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene, Kiev, și a altor orașe. Au fost raportate pagube în mai multe zone din Kiev. La Odesa și Dnipro autoritățile au declarat că infrastructura și locuințe au fost avariate. Guvernatorul rus al regiunii Volgograd a afirmat […]
08:30
Preşedintele Bulgariei va înmâna mandatul pentru formarea guvernului interimar adjunctului guvernatorului Băncii Naţionale # Rador
Preşedintele Bulgariei, Iliana Iotova, îl va primi, joi, pe adjunctul guvernatorului Băncii Naţionale, Andrei Ghiurov, căruia îi va încredinţa sarcina de a forma guvernul interimar. Miercuri, şeful statului bulgar l-a desemnat pe Ghiurov drept candidat pentru funcţia de prim-ministru interimar dintr-o listă de cinci persoane eligibile pentru post şi care au acceptat să-şi asume această […]
08:30
Germania – Sunt aşteptate perturbări ale zborurilor joi, în urma unei greve a personalului companiei Lufthansa # Rador
Se așteaptă perturbări ale zborurilor în Germania joi, în urma unei greve a personalului la cea mai mare companie aeriană și transportator de pavilion, Lufthansa. Compania a anunțat în septembrie că va reduce 4.000 de locuri de muncă. Greva afectează Lufthansa, cea mai mare companie aeriană și transportatorul de pavilion al Germaniei. Acțiunea sindicală a […]
08:00
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Preşedintele Nicuşor Dan participă la: ■ întâlnirea de coordonare pe tema pieţei interne şi a competitivităţii, în marja reuniunii informale a liderilor din cadrul Consiliului European – ora 10:15, la Bilzen-Hoeselt, Regatul Belgiei ■ reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European – ora 11:30, la Castelul Alden-Biesen, Regatul Belgiei […]
08:00
România a primit 16,7 miliarde de euro în cadrul Programului SAFE, a doua cea mai mare finanţare din UE # Rador
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat ieri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, la care miniștrii europeni ai apărării au dat votul final asupra programelor de reînarmare pentru opt state membre. România a primit a doua cea mai mare finanțare din Uniunea Europeană, în cadrul Programului SAFE, în valoare de […]
07:10
Răzvan Moceanu Joi, 12 februarie, se împlinesc 145 de ani de la naşterea balerinei ruse Anna Pavlova, cea care a revoluţionat această artă, ilustrând admirabil tranziţia de la vechi la nou. Pentru Pavolva, baletul era un dans al întregului corp, nu doar al membrelor, o artă menită nu doar să încânte ochiul, ci şi să […]
06:40
Răzvan Moceanu Joi, 12 februarie, se împlinesc 76 de ani de la înfiinţarea Uniunii Europene de Radio şi Televiziune – European Broadcasting Union – EBU, organizaţie neguvernamentală, cea mai mare asociaţie o organismelor publice de radio şi televiziune. EBU acţionează ca platformă prin intermediul căreia entităţi radio şi TV din întrega lume pot face schimburi […]
06:20
‚Santinela Arctică’, așa s-ar numi un proiect al NATO vizând apărarea Arcticii în eventualitatea unor atacuri ale Rusiei și, poate, ale Chinei. Dar despre ce ar fi vorba? Ca de obicei, presa internațională încearcă să afle cât mai multe despre asemenea planuri, exprimând tot felul de opinii. Ziarul american The New York Times oferă niște […]
06:20
DEUTSCHE WELLE, 11 februarie 2026 – România a pierdut nu doar peste 200 de milioane de euro, ci și credibilitate internațională. Judecătorii constituționali amână sine die decizia asupra Legii pensiilor magistraților ajunsă pe masa lor acum aproape 6 luni. Curtea Constituțională a României (CCR) face prin tradiție jocuri de interese: politice, economice, sistemice, pe mize […]
02:00
Parlamentul kosovar a votat miercuri un nou cabinet condus de prim-ministrul naționalist Albin Kurti, după mai bine de un an de blocaj politic în cel mai tânăr stat din Europa, au declarat oficiali din partidul condus de Kurti. Printre cele mai urgente sarcini ale noului guvern se numără aprobarea bugetului pentru 2026 și obținerea de […]
01:50
Departamentul de Stat al SUA a început să plătească afgani pentru a se repatria, în încercarea sa de a închide o tabără din Qatar, unde aceștia sunt blocați de ani de zile, a declarat, miercuri ,în fața parlamentarilor înaltul oficial al Departamentului de Stat pentru Asia de Sud și Centrală. Peste 1.100 de persoane au […]
01:50
NATO a anunţat ieri lansarea misiunii Santinela Arctică care vizează consolidarea prezenței aliate în această regiune nordică. Operațiunea va fi centrată pe prezență navală și supraveghere însă nu este exclusă extinderea sau ramforsarea bazelor NATO în viitor. Potrivit corespondentului RRA Bogdan Isopescu, Arctic Sentry vine pe fondul îngrijorărilor Statelor Unite în legătură cu prezența tot […]
Ieri
22:50
Canada s-a trezit într-o lume diferită după masacrul de marți la o școală din Columbia Britanică, declară Mark Carney # Rador
Premierul Canadei a declarat că țara s-a trezit într-o lume diferită după masacrul de marți la o școală din Columbia Britanică. Șapte oameni au fost uciși la o școală unde presupusul atacator a fost găsit, de asemenea decedat, iar alți doi au fost uciși la o locuință din vecinătate. Alte peste 25 de persoane au […]
22:40
Donald Trump i-a spus premierului Netanyahu că discuțiile cu Iranul vor continua pentru a vedea dacă este posibil acord # Rador
Președintele Donald Trump a avut miercuri o întrevedere cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre reluarea discuțiilor nucleare dintre SUA și Iran și a declarat că i-a spus prim-ministrului israelian că negocierile cu Teheranul vor continua pentru a vedea dacă se poate ajunge la un acord. Se aștepta ca Netanyahu să facă presiuni asupra […]
22:10
Ucraina – Atacuri rusești în regiunea Dnipropetrovsk soldate cu cel puțin patru morți, declară guvernatorul Oleksandr Ganzha # Rador
Patru civili au fost uciși miercuri în urma unor atacuri rusești executate în diferite localități din regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Ganzha. Într-o postare pe platforma Telegram guvernatorul a spus că atacurile au avut loc în trei localități mici din apropierea orașului Sinelnikove, la est de centrul regional Dnipro. Într-un […]
21:30
Atenţionare MAE de călătorie în Germania din cauza unei greve a piloților și a însoțitorilor de bord ai companiei Lufthansa # Rador
Transporturile aeriene din Germania vor fi perturbate mâine din cauza unei greve a piloților și a însoțitorilor de bord ai companiei Lufthansa. Potrivit unei avertizări MAE, vor fi afectate aeroporturile din München, Frankfurt, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin și Hanovra. Ministerul Afacerilor Externe recomandă accesarea paginilor de internet ale aeroporturilor menționate. Cetățenii români pot […]
21:10
Comitetul Nobel norvegian a anunțat, miercuri, că a solicitat Iranului să o elibereze imediat din închisoare pe activista și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi./cstoica/denisse (REUTERS – 11 februarie)
21:00
Volodimir Zelenski a negat că ar intenționa să convoace alegeri prezidențiale pe 24 februarie # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a negat miercuri o relatare a publicației Financial Times conform căreia intenționează să anunțe pe 24 februarie alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia. Răspunzând la întrebările reporterilor într-o conversație WhatsApp, Zelenski a declarat că alegerile pot avea loc doar dacă există un armistițiu și că […]
19:00
Emmanuel Macron susține crearea unei piețe energetice unice în Europa și a unei rețele integrate # Rador
Președintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru o piață energetică unică în Europa și pentru construirea unei rețele electrice integrate. ”Trebuie să realizăm o veritabilă uniune energetică capabilă să ofere industriei energie stabilă, previzibilă și competitivă,” a spus el într-un discurs la Anvers, Belgia. El a afirmat că o astfel de piață energetică unică […]
19:00
Compania olandeză de bere Heineken va reduce până la 6.000 de locuri de muncă la nivel mondial, pe fondul scăderii consumului de bere. Heineken, al doilea cel mai mare producător de bere din lume, a raportat anul trecut o scădere a vânzărilor de 1,2%. Alți producători de bere și băuturi spirtoase, inclusiv Carlsberg, au redus […]
18:50
Realizator: Gabriela Mitrovici – NATO a anunțat astăzi lansarea misiunii Santinela Arctică, menită să consolideze prezența aliată în această regiune nordică. Misiunea este pare a unui acord privind dezamorsarea tensiunilor grave din cadrul Alianței Nord-Atlantice, determinate de dorința președintelui american Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Corespondentul RRAu Bogdan Isopescu, transmite de la Bruxelles. Reporter: […]
18:20
Reprezentanții Kremlinului nu intenționează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace # Rador
Reprezentanții Kremlinului nu intenționează să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie. Consiliul în sine este încă analizat de Ministerul rus de Externe, a subliniat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov. „Nimeni din partea Kremlinului nu intenționează să participe” – a declarat acesta într-o discuţie cu RTVI. „Consiliul […]
18:20
România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene neramsabile din cauza amânărilor repetate ale CCR în ceea ce privește reforma pensiilor magistraților (Dragoș Pîslaru) # Rador
Realizator: Gabriela Mitrovici – România se află sub risc ridicat de a pierde fonduri europene neramsabile de peste 230 milioane de euro din cauza amânărilor repetate ale Curții Constituționale în luarea unei decizii privind sesizarea legată de reforma pensiilor magistraților – afirmația îi parține ministrului investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, după ce magistrații CCR […]
18:00
România, printre țările UE cu cea mai mare creștere a numărului de refugiați ucraineni în 2025 # Rador
Datele publicate de Eurostat indică o nouă creștere a numărului de refugiați ucraineni în Uniunea Europeană. La sfârșitul lunii decembrie 2025, țările care găzduiau cel mai mare număr de beneficiari de protecție temporară erau Germania, Polonia și Cehia. Comparativ cu sfârșitul lunii noiembrie, numărul a crescut cu aproape 25.000. Cele mai mari creșteri au fost […]
18:00
Premierul Mark Carney a declarat miercuri că îl trimite pe ministrul federal al Siguranței Publice la locul a, ceea ce a numit, un atac armat în masă teribil în provincia Pacifică Columbia Britanică. „Vom răzbi. Vom învăța din asta”, a spus Carney vizibil afectat în fața reporterilor, adăugând că a ordonat ca drapelele de pe […]
