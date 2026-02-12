INS a publicat datele aferente câştigurilor salariale din luna decembrie 2025

23:20

Reprezentanții ONU nu au primit o invitație de a participa la reuniunea Consiliului pentru Pace, programată pentru 19 februarie la Washington, a anunţat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, în timpul unei conferințe de presă. „Nu știu dacă cineva dintre noi va fi prezent la Washington. Dacă se schimbă ceva, vă voi anunța” – […]