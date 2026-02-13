Grupul românesc Agroland deschide un magazin nou în format MEGA în localitatea Ipotești, din județul Suceava
Economica.net, 13 februarie 2026 16:50
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, anunță deschiderea primului magazin în format MEGA din acest an, situat în centrul comercial Retail Park Ipotești, județul Suceava.
Acum 10 minute
17:10
Sebastien Ebel, CEO TUI Group: Există oportunități bune de a aduce turiști germani pe litoralul românesc # Economica.net
Sebastian Ebel, șeful celui mai mare grup de turism din lume, a venit la București pentru prima oară în urmă cu două zile. Recunoaște că România nu a fost pe radarul lui până acum, iar în timpul scurt pe care l-a petrecut în țară, șeful TUI a mers și la Constanța, pe litoralul românesc, unde a vizitat mai multe hoteluri.
Acum 30 minute
16:50
Dogecoin este, probabil, cel mai cunoscut paradox din lumea crypto. A pornit ca o glumă, s-a transformat într-un fenomen global, a ajuns pe buzele oamenilor care nu cumpăraseră niciodată Bitcoin și a reușit, în momente-cheie, să domine conversațiile din industrie mai bine decât proiectele cu echipe serioase, documentație stufoasă și promisiuni tehnice spectaculoase. În 2026, întrebarea nu mai este dacă Dogecoin a fost important, pentru că a fost. Întrebarea reală este dacă mai are combustibil pentru următorul capitol sau dacă a rămas un simbol al unei perioade în care piața se mișca mai mult pe hype decât pe utilitate.
16:50
16:50
Grupul chinez ByteDance negociază vânzarea diviziei de jocuri Moonton către saudiții de la Savvy Games – surse Reuters # Economica.net
Compania chineză ByteDance este în negocieri avansate pentru vânzarea Shanghai Moonton Technology, studioul din spatele celebrului joc online Mobile Legends: Bang Bang, către grupul Savvy Games din Arabia Saudită, într-o tranzacţie evaluată între şase şi şapte miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres.
Acum 2 ore
16:20
Când spune Bolojan că se va schimba Guvernul: În momentul în care acesta nu va mai putea face ce e necesar, va veni un alt Guvern # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea ce este necesar, nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un altul, menţionând şi că este posibil ca, dacă această coaliţie nu funcţionează, să vină o alta, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu.
16:00
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament – Cristina Chiriac, președinte CONAF # Economica.net
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Indicatorii confirmă două trimestre consecutive de contracție economică, iar creșterea anuală de aproximativ 0,6% nu contrazice această realitate, ci o explică: economia nu mai avansează, ci încetinește.
15:50
Ficantieri mută din Italia în România o parte din producția de componente pentru nave de croazieră # Economica.net
Ficantieri, unul dintre cele mai mari grupuri de construcții navale din lume, mută o parte din producția de componente pentru nave de croazieră din Italia în România, a anunțat compania într-un comunicat de presă privind planul de business pentru 2026-2030.
15:40
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16% la 15,50%, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă economia, transmite Reuters.
Acum 4 ore
15:10
Bolojan a găsit vinovaţii pentru criza din energie: „Băieţii deştepţi” sunt de vină, în mare parte, pentru blocajele din sistem # Economica.net
"Băieţii deştepţi", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan, care a subliniat că este nevoie de modificări de regulamente care să nu mai permită astfel de lucruri.
14:50
Rusia va oferi ajutor material pentru Cuba în ciuda „presiunilor foarte puternice” ale SUA # Economica.net
Autorităţile ruse au anunţat vineri că vor oferi ajutor material Cubei în ciuda a ceea ce Moscova a calificat drept "presiuni foarte puternice" din partea Statelor Unite, care au impus un embargou energetic asupra insulei, informează EFE.
14:40
Ce spun PSD, USR, AUR şi oamenii din Guvernul Bolojan după ce a fost anunţat oficial că România este în recesiune # Economica.net
România este oficial în recesiune. Iată câteva dintre reacţiile din mediul politic după ce INS a anunţat că economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al treilea din 2024. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul 3 din 2024, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare.
14:10
Incendiu în Bucureşti – Un mort după ce mai multe maşini au luat foc pe un bulevard aglomerat din Capitală # Economica.net
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei.
14:00
ING reduce prognoza de creștere pentru România pentru 2026, la 1,4%, după un final de an 2025 dificil # Economica.net
Datele preliminare privind PIB-ul publicate astăzi sunt vizibil mai slabe decât se aștepta, situându-se cu mult sub estimările prudente ale ING Bank. Creșterea economică pentru întreg anul 2025 a fost modestă, de 0,6%. "Datorită efectului negativ puternic de reportare, revizuim prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2026 de la 1,4% la 0,6%, recunoscând în același timp riscurile de deteriorare a proiecțiilor noastre privind inflația și ratele dobânzilor", arată buletinul ING Bank.
13:50
BCR își revizuieste prognoza pentru 2026, crestere economică de doar 1%. Surpriza negatiava a INS dat roade # Economica.net
BCR își revizuiește prognoza de creștere economica la circa 1% pentru 2026, după publicarea ultinelor date economice din trimestrul 4 2025. Scăderea este de la 2,1% la 1%, după ce INS a anunțat scăderea producției industriale cu 1,9%.
13:30
PPC construiește o nouă stație electrică la nord de București, în Balotești, investiție de 75 mil. lei. Ce avantaje vor avea clienții # Economica.net
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a început lucrările de construcție la o nouă stație de transformare 110/20 kV în Balotești, cu scopul de a crește capacitatea de racordare și siguranța în alimentarea cu energie electrică pentru clienții din zona localităților Balotești, Corbeanca și Otopeni, arată un comunicat al companiei de distribuție a energiei electrice.
13:30
Ministrul Finanţelor spune că „România a reintrat pe drumul cel bun” în ziua în care INS a anunţat că am intrat în „recesiune” # Economica.net
România reintră pe drumul cel bun după ce a menţinut o creştere de 0,6% în 2025, , în ciuda iresponsabilității bugetare din ultimii ani, a declarat vineri, 13 februarie 2026, ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, în ziua în care INS a publicat datele privind PIB.
Acum 6 ore
13:10
Suntem din nou în ultima bancă a Europei, acum şi în recesiune. România şi Irlanda sunt singurele ţări din UE care au înregistrat un declin care au înregistrat un declin al economiei, în T4 din 2025 (date oficiale Eurostat) # Economica.net
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,3% în zona euro şi de 0,4% în UE), iar România şi Irlanda sunt singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
12:20
Criză Rusia – Record. Datoria externă de stat depăşeşte 60 de miliarde de dolari, un maximum al ultimilor 20 de ani # Economica.net
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri EFE.
12:20
TUI a intrat direct în România și anunță un stabilirea unui hub IT, plan discutat deja cu Guvernul # Economica.net
Cea mai mare companie de turism din lume a deschis un birou la București. TUI a intrat de data aceasta direct pe piața din România, iar planurile nu se opresc aici.
12:10
Cât au crescut preţurile în Bulgaria la prima lună de la trecerea la euro (date oficiale despre inflaţie) # Economica.net
Introducerea euro în Bulgaria se desfăşoară conform aşteptărilor, tranziţia are un efect limitat şi temporar asupra preţurilor, majorând inflaţia lunară în ianuarie cu un nivele estimat de 0,3 - 0,4 puncte procentuale, a afirmat, la Sofia, Dimitar Radev, guvernatorul Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB), la un forum economic găzduit de revista The Economist, informează Novinite.
12:00
Nouă ofertă pentru Lukoil: Saudiții de la Midad Energy vor să cumpere toate activele internaționale. Oferă exclusiv cash # Economica.net
Compania energetică Midad Energy, susținută de Arabia Saudită, a semnat un acord preliminar (term sheet) pentru achiziționarea activelor sancționate ale Rusiei deținute de Lukoil, într-o competiție cu rivali de talie globală, inclusiv gigantul american de private equity Carlyle Group, tranzacția fiind condiționată de aprobarea autorităților de reglementare din Statele Unite, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația citate de Reuters.
11:20
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, va construi un parc fotovoltaic la rafinăria Petrobrazi, arată compania într-un comunicat de presă.
11:20
Grupul Renault se retrage din sporturile cu motor. După Dacia, și marca Alpine renunță la un Campionat Mondial # Economica.net
La doar câteva ore după ce informația că Dacia Sandriders va încheia, cu un an mai devreme, participarea la Campionatul Mondial de Rally-Raid, a fost confirmată și retragerea Alpine din Campionatul Mondial de Anduranţă. În Formula 1, Alpine a renunțat la motoarele Renault.
Acum 8 ore
10:50
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la ”un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiţii, productivitate, export şi disciplină bugetară”. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că intrarea României în recesiune tehnică este ”o ruşine pentru întreaga Coaliţie” și că “este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide”.
10:40
Recesiune în România: Cifrele din ianuarie ar putea arăta și mai rău, ce s-ar putea întâmpla cu leul # Economica.net
Cifrele pe luna ianuarie ne vor arăta dacă intrăm cu adevărat în recesiune sau nu. Dacă ne întoarcem la datele din octombrie și noiembrie, când am avut o scadere de 4,5%-4,6% a consumului, ținând cont că în decembrie am avut al 13-lea salariu care a impulsionat ușor consumul, atunci intrăm cu adevărat în recesiune, spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.
10:30
România traversează o fază de corecţie economică, nu o criză structurală; recesiunea tehnică este un semnal de avertizare – analiști financiar-bancaro # Economica.net
Economia României a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de scădere a PIB, însă această evoluţie reprezintă un semnal de avertizare şi nu un verdict definitiv asupra economiei, susţine preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Flavius Jakubowicz.
10:30
Varianta de ocolire a municipiului Baia Mare, o investiţie estimată la 1,72 miliarde de lei, fost scoasă la licitaţie şi publicată în SEAP, a informat, vineri, într-un comunicat de presă, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş.
10:10
O parte din trenurile care intră sau ies din Gara de Nord sunt temporar blocate din cauza unei deraieri produse vineri dimineaţa în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401 Ungheni Prut - Bucureşti Nord, informează CFR SA, citată de Agerpres.
09:50
Marco Rubio: SUA sunt „profund legate” de Europa. Trebuie doar să vedem cum va arăta viitorul nostru alături de UE # Economica.net
Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea sa la Conferinţa de Securitate de la Munchen, informează vineri dpa.
09:20
Recesiune în România – E oficial. Al doilea trimestru consecutiv de contracţie economică (date oficiale INS) # Economica.net
Economia României a scăzut, în termeni reali, în al patrulea trimestru din 2024, cu 1,9% faţă de trimestrul al trilea din 2024, conform datelor INS comunicate azi, vineri 13 februarie 2026. PIB a scăzut în T3 din 2025 cu 0,2% în termeni reali – faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 1,5% faţă de trimestrul III 2024, conform datelor INS. Datele confirmă că România este în recesiune tehnică, după două contracţii consecutive ale PIB, în termeni reali, față de perioadele imediat anterioare. Ce au spus premierul Bolojan, oamenii de afaceri şi analiştii despre o posibilă recesiune în România, puteţi citi mai jos, în acest articol.
09:20
Nouă scumpire a carburanților în benzinării, după 3 zile. Cât costă benzina și motorina azi, 13 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit azi la stațiile de distribuție, pentru a doua oară în luna februarie. Și, la fel la data precedentă, scumpirea a fost ușoară.
Acum 12 ore
08:20
Românii sunt „terorizaţi” de un posibil război. Care sunt cele mai mari frici ale populației – Kantar # Economica.net
Consumatorii români sunt "copleşiţi" de frica de război şi de instabilitatea economică într-o proporţie mai mare decât cei din alte ţări, dar mai preocupaţi de sănătate decât media globală, reiese dintr-un studiu de specialitate, dat joi publicităţii.
07:10
Autorităţile japoneze au sechestrat o navă de pescuit chineză şi i-au arestat căpitanul, a anunţat vineri Agenţia japoneză pentru pescuit, în timp ce relaţiile dintre Tokyo şi Beijing sunt deja tensionate, notează AFP.
07:10
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a cerut joi Serbiei să abandoneze amendamentele legislative considerate a submina independenţa sistemului judiciar, avertizând că sprijinul financiar din partea UE ar putea fi reconsiderat, notează AFP.
06:10
O Uniune Europeană mai rapida şi mai eficienta: liderii celor 27 de state membre ale UE s-au angajat joi să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei, care să reziste mai bine presiunilor din partea Chinei şi a Statelor Unite, transmite AFP.
05:20
Washingtonul şi Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să reducă de la 20% la maximum 15% taxele vamale asupra mărfurilor taiwaneze care intră în Statele Unite, notează AFP.
05:20
Nicuşor Dan: CE va veni cu propuneri pentru scăderea preţului energiei. Se pregăteşte o reţea de energie electrică cu o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul UE # Economica.net
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal.
Acum 24 ore
23:50
Contrail Machinery, furnizor român de echipamente pentru sudură de șină, transmite că a efectuat o livrare pentru căile ferate din Indonezia.
22:50
Oficial: Guvernul a introdus supravegherea extinsă pentu rafinăria Petrotel, benzinăriile Lukoil și perimetrul offshore Trident # Economica.net
Guvernul a adoptat hotărârea prin care se instituie supăravegherea extinsă asupra tuturor activelor Lukoil din România. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial
22:40
Al doilea pod peste Dunăre la Giurgiu. Ce spune un secretar de stat de la Transporturi # Economica.net
Podul Giurgiu - Ruse 2 urmează să fie construit la pachet cu Autostrada București - Giurgiu, spune secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma.
22:20
Nou parc fotovoltaic mare în România. Norvegienii de la Scatec, cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, încep construcția a 190 MW în sudul țării # Economica.net
Compania norvegiană Scatec ASA, firmă cu un portofoliu de peste 4.000 MW regenerabili în operare și cu gigantul petrolier Equinor în acționariat, anunță demararea construcției unui parc fotovoltaic de 190 MW în România, proiect calificat la schema Contractelor pentru Diferență (CfD).
22:20
DOCUMENT Schimbare majoră de la ASF, efecte pentru șoferi. RCA mai ieftin, direct de la PPC, eMAG, Electrica sau Poștă. La ce riscuri se pot expune asigurații? # Economica.net
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pregătit un set de modificări ale Normei 22/2021, care reglementează activitatea brokerilor. Cea mai importantă schimbare, arată un document consultat și de Economica, introduce posibilitatea ca orice entitate comercială, cum ar fi de exemplu marile magazine online ca e-MAG, furnizori de utilități ca PPC sau Electrica ori Poșta Română să poată vinde asigurări direct, fără a avea un parteneriat cu un broker. Un posibil efect va fi scăderea prețului plătit de consumator, cu impact inclusiv pe RCA, cea mai vândută asigurare din România. Pe de altă parte, o astfel de mutare, altfel contestată vehement de brokeri, ar putea aduce și neplăceri eventualilor cumpărători și are potențial de a crea avantaje neconcurențiale.
22:20
Majorare puternică de capital a gigantului american P&G în România. A adus peste 180 de milioane de lei la firmele sale din ţară # Economica.net
Capitalul social al Procter&Gamble Marketing Romania a fost majorat cu peste 91 de milioane de lei, iar firma Detergenti a fost capitalizată cu 90 de milioane de lei în iulie 2025, arată hotărârile acţionarilor obţinute de Economica.net.
22:10
Fostul ministru francez de Interne Bruno Retailleau și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. El promite un referendum privind migrația # Economica.net
Liderul Les Republicains (LR, dreapta), Bruno Retailleau, a afirmat joi că "se pregăteşte să-şi anunţe candidatura la alegerile prezidenţiale" din 2027 din Franţa, într-un mesaj transmis mai multor parlamentari ai partidului său şi consultat de AFP, transmite Agerpres
22:10
Bitcoinul care încălzește case. Americanii folosesc caldura de la minare în loc de calorifer # Economica.net
Căldura reziduală generată de activități industriale și digitale cu consum ridicat de energie, precum centrele de date sau operațiunile de minare de criptomonede, începe să fie privită ca o resursă valoroasă, nu ca un simplu efect secundar.
22:10
Premieră pentru firmele cu capital integral românesc. Fraţii Pavăl, patronii Dedeman, pot deveni cei mai mari angajatori din țară, dacă preiau Carrefour # Economica.net
Fraţii Pavăl, care deţin retailerul de bricolaj Dedeman, ar putea deveni cei mai mari angajatori din România dacă tranzacţia prin care vor prelua Carrefour România se va perfecta şi dacă vor prelua toate firmele prin care operează Carrefour pe piaţa românească, arată calculele Economica.net bazate pe valorile numărului mediu de salariaţi din anul 2024 al tuturor entităţilor juridice implicate în această tranzacţie.
22:00
CFR SA anunță joi vești bune pentru infrastructura feroviară. Începând de astăzi, 12 februarie, ora 20:00, se deschide circulația pe un nou segment modernizat de aproximativ 10 kilometri, pe raza Sucursalei Regionale CF Timișoara.
21:50
Consumul de ouă în Franța a ajuns la un nivel record în 2025. Fiecare francez a mânscat în medie 237 de ouă anul trecut # Economica.net
Franţa a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilităţii acestora în contextul incertitudinii economice, şi tendinţa urmează să continue, ceea ce îi face pe producătorii să construiască mai multe adăposturi, a anunţat joi organizaţia reprezentativă a producătorilor de ouă din Franţa, CNPO, transmite Reuters, relatează Agerpres.
21:30
Nicușor Dan: România ar putea ajunge să respecte indicatorii economici pentru adoptarea euro în trei-patru ani. Pensiile magistraților e o problemă care trenează # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un termen de trei-patru ani.
21:20
Marele premiu la Loto 6/49 și-a găsit câștigătorul. Biletul norocos a costat doar 28 de lei # Economica.net
Loteria Română a anunțat că a fost câștigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 4,50 de milioane de euro.
