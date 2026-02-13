Grupul Renault se retrage din sporturile cu motor. După Dacia, și marca Alpine renunță la un Campionat Mondial

22:20

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a pregătit un set de modificări ale Normei 22/2021, care reglementează activitatea brokerilor. Cea mai importantă schimbare, arată un document consultat și de Economica, introduce posibilitatea ca orice entitate comercială, cum ar fi de exemplu marile magazine online ca e-MAG, furnizori de utilități ca PPC sau Electrica ori Poșta Română să poată vinde asigurări direct, fără a avea un parteneriat cu un broker. Un posibil efect va fi scăderea prețului plătit de consumator, cu impact inclusiv pe RCA, cea mai vândută asigurare din România. Pe de altă parte, o astfel de mutare, altfel contestată vehement de brokeri, ar putea aduce și neplăceri eventualilor cumpărători și are potențial de a crea avantaje neconcurențiale.