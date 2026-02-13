Americanii pun din nou presiune pe ucraineni pentru a face concesii / Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva
G4Media, 13 februarie 2026 17:30
Americanii pun presiune din ce în ce mai mare pe ucraineni pentru a face concesii în vederea unui acord de pace. Informația este confirmată de surse de la Washington. Următoarele negocieri de pace la care vor participa rușii, ucrainenii și americanii vor fi săptămâna viitoare la Geneva, scrie Mediafax. Negocierile de pace vor avea loc
• • •
GALERIE FOTO Bucureștiul, ca după bombardament după episodul de iarnă / Primăriile, întrebate despre reparații
După episoadele de ninsoare din februarie, pe mai multe artere din București, atât pe străzile secundare, cât și pe cele principale, asfaltul a cedat, iar gropile au reapărut sau s-au adâncit, așa cum se vede în galeria foto realizată pe 13 februarie. Pentru a afla ce măsuri concrete sunt luate și ce bugete au fost
Administratorul unor firme de ride-sharing, plasat sub control judiciar pentru o evaziune de peste 28 milioane lei
Administratorul unor firme de ride-sharing a fost pus sub control judiciar de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală de peste 28 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a
Cei mai mulți angajați care taie frunză la câini în administrație sunt angajații pe pile, spune la RFI România fostul premier Ludovic Orban. Președintele partidului Forța Dreptei îi critică pe primarii de comune care s-au revoltat împotriva premierului Ilie Bolojan, din cauza reformei administrației publice. "Primărița din Cumpăna are 85 de angajați, la o primărie
Drone și o navă cu propulsie solară vor monitoriza Dunărea / Proiect transfrontalier româno-bulgar, finanțat cu peste 730.000 de euro
Un consorțiu format din University of Ruse "Angel Kanchev", INCDT COMOTI și ICPE-CA București a finalizat faza de dezvoltare și testare a componentei aeriene din proiectul DREAM (Danube River Environmental Assessment and Monitoring), derulat în cadrul Interreg VI-A Romania-Bulgaria Programme. Potrivit unei postări pe Facebook a Autorității Naționale pentru Cercetare, proiectul are un buget total
Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari.
Cum văd reprezentanții marilor magazine intrarea în recesiune tehnică a României: „Măsuri care și-au propus să scadă inflația durează de ani de zile fără efecte pozitive" / „Nu vedem în prezent o scădere a comenzilor"
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național de Statistică. PIB-ul a scăzut cu 1,9% în trimestrul IV față de trimestrul III, după un minus de 0,2% în trimestrul III față de trimestrul II, ceea ce înseamnă două trimestre consecutive de contracție. În acest context de
Un polițist din Galați a luat foc pentru că pompierul voluntar care gonea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate: i-a suspendat permisul. Incendiul a fost stins de vecini
Un eveniment absurd a avut loc în județul Galați în urmă cu câteva zile. Un polițist s-a supărat că pompierul care se grăbea să stingă un incendiu nu i-a dat prioritate și l-a amendat și i-a suspendat permisul, potrivit TVR Info, Cele două mașini, una de poliție, alta de pompieri, care mergeau spre aceeași urgență, s-au
Armata germană a trimis avioane de luptă pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry"
Armata germană a trimis aeronave pentru a participa la misiunea NATO „Arctic Sentry", a anunţat vineri ministrul german al apărării Boris Pistorius, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen, relatează Agerpres. Avioane de luptă Eurofighter ale armatei germane au decolat spre Islanda, împreună cu un Airbus A400M, a precizat Pistorius. De asemenea, Germania va
Cancelarul Merz: „Vacanța Europei de la istoria mondială" s-a terminat / Ordinea internațională bazată pe reguli „nu mai există"
Cancelarul german Friedrich Merz a deschis Conferința de securitate de la München cu un mesaj dur despre mediul de securitate global, spunând că evenimentele recente au pus capăt ceea ce el a numit „o lungă vacanță de la istoria mondială", potrivit Politico. Schimbarea semnalează o revenire la politica puterii și la conflict drept cadru definitoriu
Ucraina reorganizează Legiunea Internațională / Voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei
Ministerul Apărării ucrainean a transmis că Legiunea Internațională nu este desființată, ci reorganizată, iar voluntarii străini vor fi integrați în brigăzile armatei, scrie Mediafax. Anunțul a fost făcut vineri, după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă dizolvare a unităților formate din voluntari străini. Potrivit instituției, termenul „Legiunea Internațională" nu desemnează o
Primarul Ciucu, în apărarea lui Bolojan: Au semnat cu bună știință un protocol cât de cât reformist, dar cu gândul de a boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populație vor fi fost luate. Unii se fac că uită, fără Bolojan acum era adio alianță de guvernare
Edilul Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după vestea privind intrarea României în recesiune tehnică, care le-a dat muniție social-democraților să-l atace pe premier. Ciucu face apel către liberali, cerându-le să-l sprijine pe premier: „Nu uitați, doar țineți minte. Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. În noiembrie 2024 a salvat
Guvernatorul Californiei afirmă că Europa trebuie să continue să investească în propria apărare și după ce Donald Trump își va încheia al doilea mandat
Europenii vor trebui să continue să-şi asume un control mai mare asupra propriei apărări, chiar şi fără preşedintele american Donald Trump la putere, a declarat vineri pentru agenția de știri AFP guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, citat de Agerpres. „Cred că este sustenabil şi chiar sănătos", a declarat Newsom, considerat un potenţial candidat favorit
Un soldat american a primit permisiunea de a păstra o orfană de război afgană după o lungă luptă judiciară
Curtea supremă din statul Virginia le-a permis joi unui puşcaş marin american şi soţiei sale să păstreze o orfană afgană pe care au adus-o cu ei în SUA, punând capăt în principiul unei aprige bătălii judiciare, relatează Agerpres. În 2020, Joshua şi Stephanie Mast au obţinut autorizaţia autorităţilor americane de a adopta bebeluşul, grav rănit
Un detaliu mai puțin știut din cariera șefului DNA, Marius Voineag: a picat de două ori promovarea în gradul profesional de procuror de Parchet de Curte de Apel. Acum vrea mai sus
Deși spectaculoasă din punct de vedere mediatic, cariera profesională a lui Marius Voineag, șeful DNA care aspiră la funcția de procuror general adjunct, arată mult mai puțin spectaculos. Înainte de a țâșni spre vîrful ierarhiei sistemului de Parchete, acesta a ratat de două ori examenul de promovare de la gradul profesional de procuror de Parchet
Scandal la Tribunalul Vâlcea între judecătorul Bogdan Mateescu, posibil candidat la funcția de președinte al Curții de Apel Pitești, o grefieră și conducerea instanței
Scandalul de la Tribunalul Vâlcea, în care a fost implicat judecătorul Bogdan Mateescu și o grefieră a instanței, este completat cu două înregistrări transmise pe adresa redacției, scrie presshub.ro. Din prima înregistrare rezultă faptul că grefiera Elena Mihaela Dinescu a fost chemată de Mateescu la discuție, fiind prezentă și președinta instanței, judecătoarea Ioana Andreea Comănescu.
Primăriile de comune din județul Cluj, înrolate în platforma Ghișeul Unic a Consiliului Județean pentru a elibera acte de urbanism online
Consiliul Județean Cluj anunță înrolarea tuturor primăriilor de comune din județ, inclusiv orașul Huedin, în platforma digitală Ghișeul Unic, într-un demers care vizează uniformizarea și eficientizarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului, informează ActualdeCluj. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul instituției, la care au participat vicepreședintele CJ
Un milionar în fruntea protestului anti-sărăcie organizat de AUR la Brăila: „Turul 2 înapoi!" / Florin Cîrligea, deputat AUR și cel mai bogat brăilean, a venit îmbrăcat la protest cu o geacă Moncler care costă peste 1.500 de euro
Pe 12 februarie, AUR a organizat proteste în mai toate orașele mari ale țării, inclusiv în capitală, îndemnul venind chiar de la George Simion, liderul partidului. La Brăila, protestul organizat de AUR a adunat câteva sute de persoane în fața Palatului Administrativ, cărora, la portavoce, le-a vorbit președintele organizației județene AUR, deputatul și omul de
Patronatul Tinerilor Întreprinzători cere măsuri urgente pentru relansarea economiei, după intrarea României în recesiune tehnică
Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) cere adoptarea urgentă a unui pachet consistent de măsuri pentru relansarea
Norvegianul Johannes Klaebo atinge borna de 8 titluri olimpice și scrie istorie la Milano Cortina # G4Media
Norvegianul Johannes Klaebo a egalat vineri recordul de opt medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă. Performanța fantastică vine după ce a câștigat proba individuală de 10 km liber de la Tesero, contând pentru Milano Cortina 2026. Cele aproape 10.000 de prezervative distruibuite în satele olimpice de la Milano Cortina, epuizate în doar trei […] © G4Media.ro.
La două decenii de la asasinarea bestială a tânărului evreu Ilan Halimi, antisemitismul s-a normalizat în Franța # G4Media
Președintele Franței Emmanuel Macron denunță ceea ce el a descris ca fiind o „hidră antisemită” care s-a strecurat în „fiecare crăpătură” a societății, în timp ce comemora pe Ilan Halimi, un evreu francez răpit, torturat și ucis pe 13 februarie 2006, relatează AFP. Președintele Macron a condamnat ceea ce el a numit „antisemitismul islamist” din […] © G4Media.ro.
Nu cred că NATO este vetust. Nu cred că și-a încheiat misiunea. Dar cred că e nevoie de ceea ce italienii numesc aggiornamento. O actualizare politică, strategică și ideologică. Fără NATO, genocidul din fosta Iugoslavie ar fi continuat. Putin a actualizat doctrina jdanovistă a celor două „lagăre”. Occidentul democratic trebuie să actualizeze filosofia rezistenței împotriva […] © G4Media.ro.
Organizația Mondială a Sănătății certifică un nou vaccin împotriva poliomielitei, în încercarea de eradicare a acestei boli # G4Media
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat vineri că a precalificat un vaccin oral nou împotriva poliomielitei de tip 2, nOPV2, un pas care, potrivit estimărilor, va accelera demersurile de eradicare a acestei boli, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Precalificarea certifică faptul că vaccinul îndeplineşte standardele internaţionale de calitate şi siguranţă, permiţând […] © G4Media.ro.
Ministrul Sănătății: Să se desfacă contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat, transmite Agerpres. Oficialul Ministerului Sănătăţii a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care […] © G4Media.ro.
Nouă persoane arestate în Franța într-o anchetă legată de o fraudă de 10 milioane de euro cu bilete la Muzeul Luvru # G4Media
Poliţia franceză a arestat nouă persoane într-o anchetă legată de o fraudă cu bilete la Muzeul Luvru, care ar fi putut costa cel mai vizitat muzeu din lume aproximativ 10 milioane de euro, a anunţat vineri biroul Procuraturii din Paris, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. Printre persoanele aflate în custodia […] © G4Media.ro.
Ambasadorul Andrei Muraru, întrevedere cu ambasadorul SUA desemnat în România: Relaţia bilaterală este solidă şi orientată pe rezultate concrete # G4Media
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este „solidă” şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti. Cei doi oficiali au avut un schimb de opinii asupra temelor prioritare de interes comun. Întrevederea a permis armonizarea […] © G4Media.ro.
În Poiana Brașov mai este doar zăpadă artificială / Toate pârtiile rămân deschise, în ciuda vremii capricioase / ”După-amiaza, schiorii cu experiență pot opta pentru pârtiile negre” # G4Media
Chiar dacă temperaturile se mențin pozitive pe tot parcursul zilei, în Poiana Brașov se schiază pe toate pârtiile deschise din Masivul Postăvarul, anunță Brașov.net. Echipa de amenajare depune eforturi susținute pentru a menține domeniul schiabil în condiții optime, în ciuda vremii capricioase. De astăzi, elevii din 22 de județe, inclusiv din Brașov și municipiul București, […] © G4Media.ro.
„Dacă vrea, poate să se retragă” – Lando Norris, replică tăioasă pentru Max Verstappen după criticile aduse noilor monoposturi # G4Media
Lando Norris i-a oferit un răspuns tăios rivalului Max Verstappen după ce olandezul s-a văitat că noile monoposturi din Formula 1 sunt „pe steroizi și nu prea distractiv de condus”. Campionul celor de la McLaren i-a transmis lui Max că „poate să se retragă dacă vrea.” Hamilton se alătură „revoltei” lui Verstappen din F1: „Asta […] © G4Media.ro.
Locul unde tinerii, victime ale accidentelor grave, se refac rapid – Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava cel Sfințit” # G4Media
În Spitalul de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative în regim de internare continuă, cazurile grave și foarte grave au devenit o obișnuință. După accidente rutiere, accidente de muncă sau în urma unor căderi de la înălțime, pacienți care rămân imobilizați la pat, unii chiar în stare vegetativă, pot fi repuși, la propriu pe picioare, datorită […] © G4Media.ro.
Militanţi de extremă dreapta din Italia, condamnaţi la închisoare pentru încercarea de a reînfiinţa partidul fascist # G4Media
Doisprezece membri ai grupării italiene de extremă dreapta CasaPound au fost condamnaţi în virtutea unei legi ce interzice reînfiinţarea Partidului fascist, ce a guvernat între 1922 şi 1943 sub dictatura lui Benito Mussolini, au relatat vineri media italiene, citate de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres. Este prima dată când aşa-numita lege Scelba, […] © G4Media.ro.
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), atac la Ciolacu: ”România se află astăzi într-o situație economică mult mai bună decât la începutul anului 2025, când prim-ministru era Marcel Ciolacu” # G4Media
Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că la începutul anului 2025, în perioada în care premier al României era Marcel Ciolacu, țara noastră se afla într-o situație economică mai proastă decât este acum. ”România se află astăzi într-o situație economică mult mai bună decât la începutul anului 2025, când […] © G4Media.ro.
Mercedes, cea mai rapidă prin Russell în sesiunea de dimineață de la Bahrain (ziua trei de teste F1) # G4Media
George Russell a stabilit cel mai bun timp în sesiunea de dimineață a zilei cu numărul trei a testelor de Formula 1 de la Bahrain. Pilotul Mercedes a oprit cronometrul la 1:33.918. Hamilton se alătură „revoltei” lui Verstappen din F1: „Asta nu e esența curselor” Britanicul a parcurs în total 21 de tururi, trasmite f1i.com. […] © G4Media.ro.
Ridicarea frânei aplicate creșterii economice a Europei (Op-ed de Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie și productivitate, punere în aplicare și simplificare) # G4Media
Economia europeană are nevoie de mai puțină birocrație și de mai multă creștere. În ultimul an, Comisia Europeană a pus în aplicare o agendă de simplificare fără precedent, atât ca amploare, cât și ca nivel de ambiție. Obiectivul final este ca normele noastre să lucreze pentru cetățenii noștri, pentru întreprinderile noastre și pentru creșterea noastră […] © G4Media.ro.
Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată și au încredere că UE va face mai mult în acest domeniu, potrivit unui sondaj Eurobarometru # G4Media
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri. Statele membre cu cea mai mare percepţie a ameninţărilor sunt Franţa (80%), urmată de Olanda şi Danemarca (77%) şi Cipru şi Germania (75%). […] © G4Media.ro.
Cele aproape 10.000 de prezervative distruibuite în satele olimpice de la Milano Cortina, epuizate în doar trei zile # G4Media
Le Parisien anunță că cele aproape 10.000 de prezervative distribuite gratuit în satele olimpice de la Milano Cortina au fost epuizate în doar trei zile. Dragostea pentru hochei bate libertatea: Arestat după 16 ani de fugă pentru un meci la Jocurile Olimpice Penurie de prezervative în satele olimpice de la Milano Cortina În cele șase […] © G4Media.ro.
Un ”pește unicorn” foarte rar, găsit eșuat pe o plajă din Italia / ”Arată ca un personaj dintr-un basm mitologic” # G4Media
Un exemplar de pește unicorn (Lophotus lacepede) a eșuat pe coasta siciliană, anunță Corriere della Sera. „Arată ca un personaj dintr-un basm mitologic. Va continua să povestească publicului despre farmecul și misterele adâncurilor Mediteranei”, spune biologul Carmelo Isgrò, directorul Muzeului Mării din Milazzo. Joi, un pește unicorn foarte rar (a fost găsit eșuat pe plaja […] © G4Media.ro.
O femeie a murit și un bărbat a fost rănit vineri, 13 februarie, după izbucnirea unui incendiu la o mașină electrică în sectorul 6 al Capitalei. Vineri, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la […] © G4Media.ro.
Cât de „curat” trebuie să mâncăm ca să fie suficient de sănătos / Tania Fântână (nutriționist): Un stil alimentar „perfect” care generează anxietate este mai dăunător decât o alimentație imperfectă # G4Media
În ultimii ani, ideea de „mâncat curat” a devenit aproape o obligație morală și o obsesie. Dacă nu gătești totul în casă, dacă mănânci ocazional produse procesate sau dacă nu respecți reguli stricte, apare rapid vinovăția, screi G4Food. Dar cât de „curat” trebuie să fie, de fapt, un stil alimentar ca să susțină sănătatea? Toată […] © G4Media.ro.
Dacia a deschis comenzile pentru noul Jogger în România. Prețurile pornesc de la 19.000 de euro # G4Media
Dacia a anunțat deschiderea comenzilor pentru noul Jogger pe piața din România, începând cu 12 februarie 2026. Modelul poate fi configurat și comandat atât în rețeaua de dealeri autorizați, cât și online, prin platforma de e-commerce a producătorului. Potrivit unui comunicat al companiei, primele livrări către clienți sunt programate pentru primăvara acestui an. Gama noului Jogger este […] © G4Media.ro.
Ministrul Finanțelor: Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # G4Media
Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală, iar orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar creşte costurile de finanţare şi ar pune presiune pe ratingul de ţară, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, datele publicate vineri […] © G4Media.ro.
Nicuşor Dan: Pentru fiecare dintre cele trei Parchete există propuneri de persoane „foarte interesante” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că printre propunerile pentru şefiile celor trei Parchete se numără persoane „foarte interesante”. El a menţionat că nu este de acord cu opiniile exprimate în spaţiul public pe acest subiect, transmite Agerpres. „Mi se pare că sunt, şi vorbesc cât se poate de serios, mi se pare că sunt nişte oameni […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan este invitat în studioul Europa FM de la ora 13,15, în ziua în care a fost anunțată intrarea României în recesiune tehnică. G4Media transmite VIDEO și LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. Q: Explicați-mi versiunea dvs pentru această recesiune tehnică Ilie Bolojan: Sunt două aspecte. În condițiile în care ani […] © G4Media.ro.
Prețurile de consum pentru uleiul de măsline au crescut brusc în ultimii ani, cu 78% între 2022 și 2024. În 2025, acestea au scăzut cu 23% în întreaga Uniune Europeană, fiind prima scădere după patru ani consecutivi de creșteri, potrivit Eurostat. Scăderea a fost mai mare în mai multe țări, în principal la marii producători, […] © G4Media.ro.
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să organizeze alegeri libere într-o ţară aflată sub presiunea SUA, la mai mult de o lună după capturarea lui Nicolás Maduro, scrie agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Întrebată dacă s-a angajat să organizeze alegeri „libere şi […] © G4Media.ro.
Kremlinul a anunţat vineri că următoarele tratative de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, vor avea loc săptămâna viitoare, dar nu a precizat unde, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Trei surse informate despre subiect ale agenţiei respective au afirmat că oficialităţi americane au propus ca locul să fie la Miami, […] © G4Media.ro.
După ani de rezistență, liderii europeni acceptă în sfârșit că UE ar trebui să avanseze cu viteze diferite (Politico) # G4Media
Uniunea Europeană s-a mândrit întotdeauna cu faptul că toți membrii săi avansează împreună. Această eră s-a încheiat, avertizează Politico. La o reuniune informală în estul Belgiei, joi, liderii Franței, Germaniei, Italiei și ai altor țări au susținut planurile – pe care le vor concretiza încă de la Consiliul European de luna viitoare – de a […] © G4Media.ro.
Parlamentul Portugaliei a adoptat legea care limitează accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale # G4Media
Parlamentul portughez a adoptat o inițiativă legislativă ce stabilește la 16 ani vârsta minimă pentru utilizarea independentă a rețelelor sociale. Adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani vor putea accesa aceste platforme doar cu acordul părinților sau tutorilor, scrie Euronews preluat de MEDIAFAX. Prin această hotărâre, Portugalia se alătură unui număr tot mai […] © G4Media.ro.
Deputatul USR Claudiu Năsui: Intrarea în recesiune nu e vina lui Bolojan. Când reduci deficitul, tai o sursă nesustenabilă de creştere # G4Media
Deputatul USR Claudiu Năsui transmite că intrarea oficială a României în recesiune nu este vina premierului Ilie Bolojan, transmite Agerpres. „Prin reducerea deficitului, se taie una dintre sursele nesustenabile de creştere şi e normal să scadă activitatea economică”, scrie fostul ministru al Economiei, vineri, pe Facebook. „Nu pot fi acuzat că aş fi propagandist al […] © G4Media.ro.
Zeci de membri ai Congresului SUA cer Taiwanului să-şi majoreze bugetul militar, pe fondul amenințării din ce în ce mai mari din partea Chinei # G4Media
Zeci de parlamentari americani le-au cerut joi partidelor politice din Taiwan să ajungă la un acord privind creşterea ”semnificativă” a cheltuielilor pentru apărare, estimând că ameninţarea din partea Chinei nu a fost niciodată atât de mare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Taiwanul cheltuieşte deja miliarde de dolari pentru a-şi moderniza apărarea faţă […] © G4Media.ro.
Apele Române fac demersuri pentru reautorizarea barajului Siriu / Autorizaţia de funcţionare expiră în iulie # G4Media
Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa a demarat procedura de întocmire a documentaţiei de expertiză pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajului Siriu, pentru reautorizare, în situaţia în care autorizaţia de funcţionare va expira la sfârşitul lunii iulie 2026, transmite Agerpres. Potrivit ABA Buzău-Ialomiţa, în legătură cu investiţiile propuse pentru barajul Siriu în […] © G4Media.ro.
