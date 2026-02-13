Americanii pun din nou presiune pe ucraineni pentru a face concesii / Următoarele negocieri de pace vor fi la Geneva

13:10

Kremlinul a anunţat vineri că următoarele tratative de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, vor avea loc săptămâna viitoare, dar nu a precizat unde, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Trei surse informate despre subiect ale agenţiei respective au afirmat că oficialităţi americane au propus ca locul să fie la Miami, […] © G4Media.ro.