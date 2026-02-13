Cât de „curat” trebuie să mâncăm ca să fie suficient de sănătos / Tania Fântână (nutriționist): Un stil alimentar „perfect” care generează anxietate este mai dăunător decât o alimentație imperfectă
G4Media, 13 februarie 2026 13:50
În ultimii ani, ideea de „mâncat curat” a devenit aproape o obligație morală și o obsesie. Dacă nu gătești totul în casă, dacă mănânci ocazional produse procesate sau dacă nu respecți reguli stricte, apare rapid vinovăția, screi G4Food. Dar cât de „curat” trebuie să fie, de fapt, un stil alimentar ca să susțină sănătatea? Toată […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
14:10
Cele aproape 10.000 de prezervative distruibuite în satele olimpice de la Milano Cortina, epuizate în doar trei zile # G4Media
Le Parisien anunță că cele aproape 10.000 de prezervative distribuite gratuit în satele olimpice de la Milano Cortina au fost epuizate în doar trei zile. Dragostea pentru hochei bate libertatea: Arestat după 16 ani de fugă pentru un meci la Jocurile Olimpice Penurie de prezervative în satele olimpice de la Milano Cortina În cele șase […] © G4Media.ro.
14:10
Un ”pește unicorn” foarte rar, găsit eșuat pe o plajă din Italia / ”Arată ca un personaj dintr-un basm mitologic” # G4Media
Un exemplar de pește unicorn (Lophotus lacepede) a eșuat pe coasta siciliană, anunță Corriere della Sera. „Arată ca un personaj dintr-un basm mitologic. Va continua să povestească publicului despre farmecul și misterele adâncurilor Mediteranei”, spune biologul Carmelo Isgrò, directorul Muzeului Mării din Milazzo. Joi, un pește unicorn foarte rar (a fost găsit eșuat pe plaja […] © G4Media.ro.
14:10
O femeie a murit și un bărbat a fost rănit vineri, 13 februarie, după izbucnirea unui incendiu la o mașină electrică în sectorul 6 al Capitalei. Vineri, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:50
Cât de „curat” trebuie să mâncăm ca să fie suficient de sănătos / Tania Fântână (nutriționist): Un stil alimentar „perfect” care generează anxietate este mai dăunător decât o alimentație imperfectă # G4Media
Acum o oră
13:40
Dacia a deschis comenzile pentru noul Jogger în România. Prețurile pornesc de la 19.000 de euro # G4Media
Dacia a anunțat deschiderea comenzilor pentru noul Jogger pe piața din România, începând cu 12 februarie 2026. Modelul poate fi configurat și comandat atât în rețeaua de dealeri autorizați, cât și online, prin platforma de e-commerce a producătorului. Potrivit unui comunicat al companiei, primele livrări către clienți sunt programate pentru primăvara acestui an. Gama noului Jogger este […] © G4Media.ro.
13:40
Ministrul Finanțelor: Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # G4Media
Adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală, iar orice abatere de la traiectoria de consolidare ar eroda încrederea investitorilor, ar creşte costurile de finanţare şi ar pune presiune pe ratingul de ţară, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres. Potrivit acestuia, datele publicate vineri […] © G4Media.ro.
13:30
Nicuşor Dan: Pentru fiecare dintre cele trei Parchete există propuneri de persoane „foarte interesante” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că printre propunerile pentru şefiile celor trei Parchete se numără persoane „foarte interesante”. El a menţionat că nu este de acord cu opiniile exprimate în spaţiul public pe acest subiect, transmite Agerpres. „Mi se pare că sunt, şi vorbesc cât se poate de serios, mi se pare că sunt nişte oameni […] © G4Media.ro.
13:30
Premierul Ilie Bolojan este invitat în studioul Europa FM de la ora 13,15, în ziua în care a fost anunțată intrarea României în recesiune tehnică. G4Media transmite VIDEO și LIVE cele mai importante declarații ale șefului Guvernului. Q: Explicați-mi versiunea dvs pentru această recesiune tehnică Ilie Bolojan: Sunt două aspecte. În condițiile în care ani […] © G4Media.ro.
13:20
Prețurile de consum pentru uleiul de măsline au crescut brusc în ultimii ani, cu 78% între 2022 și 2024. În 2025, acestea au scăzut cu 23% în întreaga Uniune Europeană, fiind prima scădere după patru ani consecutivi de creșteri, potrivit Eurostat. Scăderea a fost mai mare în mai multe țări, în principal la marii producători, […] © G4Media.ro.
13:20
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să organizeze alegeri libere într-o ţară aflată sub presiunea SUA, la mai mult de o lună după capturarea lui Nicolás Maduro, scrie agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Întrebată dacă s-a angajat să organizeze alegeri „libere şi […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:10
Kremlinul a anunţat vineri că următoarele tratative de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, vor avea loc săptămâna viitoare, dar nu a precizat unde, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Trei surse informate despre subiect ale agenţiei respective au afirmat că oficialităţi americane au propus ca locul să fie la Miami, […] © G4Media.ro.
13:00
După ani de rezistență, liderii europeni acceptă în sfârșit că UE ar trebui să avanseze cu viteze diferite (Politico) # G4Media
Uniunea Europeană s-a mândrit întotdeauna cu faptul că toți membrii săi avansează împreună. Această eră s-a încheiat, avertizează Politico. La o reuniune informală în estul Belgiei, joi, liderii Franței, Germaniei, Italiei și ai altor țări au susținut planurile – pe care le vor concretiza încă de la Consiliul European de luna viitoare – de a […] © G4Media.ro.
13:00
Parlamentul Portugaliei a adoptat legea care limitează accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale # G4Media
Parlamentul portughez a adoptat o inițiativă legislativă ce stabilește la 16 ani vârsta minimă pentru utilizarea independentă a rețelelor sociale. Adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani vor putea accesa aceste platforme doar cu acordul părinților sau tutorilor, scrie Euronews preluat de MEDIAFAX. Prin această hotărâre, Portugalia se alătură unui număr tot mai […] © G4Media.ro.
13:00
Deputatul USR Claudiu Năsui: Intrarea în recesiune nu e vina lui Bolojan. Când reduci deficitul, tai o sursă nesustenabilă de creştere # G4Media
Deputatul USR Claudiu Năsui transmite că intrarea oficială a României în recesiune nu este vina premierului Ilie Bolojan, transmite Agerpres. „Prin reducerea deficitului, se taie una dintre sursele nesustenabile de creştere şi e normal să scadă activitatea economică”, scrie fostul ministru al Economiei, vineri, pe Facebook. „Nu pot fi acuzat că aş fi propagandist al […] © G4Media.ro.
12:50
Zeci de membri ai Congresului SUA cer Taiwanului să-şi majoreze bugetul militar, pe fondul amenințării din ce în ce mai mari din partea Chinei # G4Media
Zeci de parlamentari americani le-au cerut joi partidelor politice din Taiwan să ajungă la un acord privind creşterea ”semnificativă” a cheltuielilor pentru apărare, estimând că ameninţarea din partea Chinei nu a fost niciodată atât de mare, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Taiwanul cheltuieşte deja miliarde de dolari pentru a-şi moderniza apărarea faţă […] © G4Media.ro.
12:30
Apele Române fac demersuri pentru reautorizarea barajului Siriu / Autorizaţia de funcţionare expiră în iulie # G4Media
Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa a demarat procedura de întocmire a documentaţiei de expertiză pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajului Siriu, pentru reautorizare, în situaţia în care autorizaţia de funcţionare va expira la sfârşitul lunii iulie 2026, transmite Agerpres. Potrivit ABA Buzău-Ialomiţa, în legătură cu investiţiile propuse pentru barajul Siriu în […] © G4Media.ro.
12:20
Robert F. Kennedy Jr., secretarul sănătăţii din Statele Unite, recunoaşte că în tinereţe a consumat cocaină de pe capacele de toaletă # G4Media
Secretarul sănătăţii din SUA, Robert F. Kennedy Jr., a recunoscut joi într-un podcast că, în tinereţe a consumat cocaină în exces, ajungând chiar să o prizeze de pe capacele de toaletă, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Mărturisirea a avut loc în cadrul emisiunii This Past Weekend w/ Theo Von, prezentată de comedianul […] © G4Media.ro.
12:20
BREAKING Înalta Curte a decis că Piedone rămâne cu sentința de incompatibilitate / Decizia e definitivă / Legea prevede că persoanele incompatibile nu mai pot ocupa funcții publice timp de 3 ani # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate dată de Curtea de Apel București în 2024. Decizia Curții Supreme este definitivă. Legea prevede că persoanele incompatibile nu mai pot ocupa funcții publice timp de 3 ani: Legea 176/2010 […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:10
Ciolacu acuză INS că a falsificat datele din 2024, pentru a transforma creșterea economică în recesiune: „Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier” # G4Media
Marcel Ciolacu acuză Institutul Național de Statistică (INS) că a falsificat datele din 2024, când el era premier, pentru a transforma creșterea economică în recesiune. Fostul lider PSD susține că „acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier”. Marcel Ciolacu mai afirmă că creșterea economică din anul 2025 i se […] © G4Media.ro.
12:00
Dragostea pentru hochei bate libertatea: Arestat după 16 ani de fugă pentru un meci la Jocurile Olimpice # G4Media
Faza zilei de la Jocurile Olimpice a fost oferită de un cetățean slovac: acesta a fost arestat după 16 ani de fugă de autorități, iar asta pentru că s-a întors în Italia pentru a viziona un meci de hochei de la JO Milano Cortina, transmite NBC. Scandal la Jocurile Olimpice: Antrenorul Finlandei, trimis acasă după […] © G4Media.ro.
12:00
De Ziua Îndrăgostiților, există tentația de a crede că undeva, acolo, există „Alesul” sau „Aleasa”: sufletul pereche, perechea perfectă, persoana cu care ești menit să fii, scrie BBC. De-a lungul istoriei, oamenii au fost mereu atrași de ideea că iubirea nu este întâmplătoare. În Grecia antică, Platon își imagina că odată eram ființe întregi, cu […] © G4Media.ro.
11:40
Datoria externă de stat a Rusiei depăşeşte 60 de miliarde de dolari, un maximum al ultimilor 20 de ani # G4Media
Datoria externă de stat a Rusiei, care cuprinde obligaţiile guvernului rus, a ajuns la 61,97 miliarde de dolari la 1 februarie, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor rus, şi reprezintă un maximum al ultimilor 20 de ani, informează vineri agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Conform statisticilor Ministerului Finanţelor, recordul anterior a fost atins […] © G4Media.ro.
11:40
Percheziţii în Maramureș și Satu Mare pentru viol şi agresiune sexuală / Sunt implicați un profesor şi doi foşti elevi # G4Media
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş efectuează, vineri, şase percheziţii domiciliare în judeţele Maramureş şi Satu Mare într-un dosar de viol şi agresiune sexuală, fiind implicaţi un cadru didactic şi doi foşti elevi, transmite Agerpres. Percheziţiile au loc sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria […] © G4Media.ro.
11:40
Danemarca va contribui la misiunea NATO Santinela Arctică cu patru avioane de ultimă generaţie F-35 # G4Media
Danemarca va contribui la misiunea NATO Arctic Sentry (Santinela Arctică) cu patru avioane de luptă multirol de ultimă generaţie F-35, a anunţat vineri ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de Agerpres. NATO a comunicat miercuri că misiunea a fost iniţiată pentru a întări prezenţa aliată în […] © G4Media.ro.
11:30
Acord istoric între Italia şi Episcopia Ortodoxă Română din peninsulă, aprobat de Camera Deputaţilor de la Roma # G4Media
Camera Deputaţilor de la Roma a aprobat în unanimitate, cu 268 de voturi, un proiect de lege care reglementează raporturile dintre Statul Italian şi Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, informează basilica.ro, transmite Agerpres. Episcopia Italiei a adresat mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru votul de joi care confirmă rolul spiritual şi social al comunităţii ortodoxe româneşti, a […] © G4Media.ro.
11:30
Echipa națională de fotbal a României a aflat programul pe care-l va avea în grupa B4 din Liga Națiunilor. Tricolorii vor debuta în deplasare contra Suediei, iar în ultimul meci vor da peste Bosnia, în deplasare. România nu a avut neapărat șansă la tragerea la sorți de joi de la Bruxelles, tricolorii urmând să joace […] © G4Media.ro.
11:20
Columbia și-a redeschis ambasada din România, după 24 de ani de absență diplomatică directă între cele două țări # G4Media
După mai bine de două decenii fără un sediu diplomatic permanent la București, Columbia și-a redeschis oficial ambasada în România, un gest pe care oficialii ambelor țări l-au definit nu ca o simplă formalitate, ci ca începutul unui nou capitol în relațiile bilaterale. În cadrul unei ceremonii la care au participat ministrul columbian de externe, […] © G4Media.ro.
11:20
Foștii emisari americani spun că NATO nu este o „organizație caritabilă”, ci vitală pentru securitate. Șaisprezece foști ambasadori și șefi militari îl avertizează pe Trump că slăbirea NATO ar mări costurile SUA, ar spori riscul de conflict și ar eroda influența globală a Americii # G4Media
NATO nu este o „organizație caritabilă” sau un „act de generozitate”, ci o organizație care consolidează puterea globală a SUA și economisește banii contribuabililor americani, au declarat foști diplomați de rang înalt și șefi militari de rang înalt, scrie The Times. Aproape fiecare fost ambasador american la NATO în viață și fost comandant suprem al […] © G4Media.ro.
11:10
Statele Unite vor desfăşura în Golf încă un grup de luptă aero-naval structurat în jurul unui portavion, afirmă joi presa americană preluată de agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Preşedintele Donald Trump creşte astfel presiunea asupra Iranului, pentru a determina regimul islamic de la Teheran să pună capăt programelor de înarmare nucleară şi cu […] © G4Media.ro.
11:10
Lewis Hamilton este al doilea nume important de pe grila de start a Formulei 1 (după Max Verstappen) care critică noul regulament din 2026. Pilotul celor de la Ferrari spune că va fi nevoie de folosirea unor viteze mici și de multă frânare pentru încărcarea bateriilor. „Asta nu e esența curselor”, a transmis Lewis. Hamilton, […] © G4Media.ro.
11:10
Remarci venite de la Washington au provocat iritare în cadrul NATO, declară şeful diplomaţiei germane # G4Media
Comentariile recente ale reprezentanţilor guvernului SUA au provocat iritare în cadrul NATO, iar Conferinţa de Securitate de la Munchen este o oportunitate de a depăşi diferendele, a declarat vineri ministrul de externe german, Johann Wadephul, transmite Reuters preluată de Agerpres. „Totodată, această alianţă este sub presiune. Există alienare, există iritare faţă de unele dintre lucrurile […] © G4Media.ro.
10:50
Pasiunea pentru excelență în medicina privată din România. SANADOR aniversează 25 de ani de la înființare # G4Media
La 25 de ani de la începuturile sale, SANADOR constituie un reper pentru medicina din România, un proiect care a contribuit decisiv la schimbarea modului în care este gândit, practicat și perceput actul medical. Nu doar prin dimensiune sau infrastructură, ci și printr-o viziune coerentă, construită în timp, în care medicina de înaltă performanță a […] © G4Media.ro.
10:50
VIDEO Proteste la Complexul Energetic Oltenia / Minerii și energeticienii sunt nemulțumiți de posibila tăiere a tichetelor de masă și de reducerea veniturilor # G4Media
Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au declanșat proteste spontane, joi, în mai multe cariere miniere, dar și la Termocentrala Rovinari, scrie Digi24. Angajații sunt nemulțumiți de posibilitatea eliminării tichetelor de masă și de reducerea veniturilor, în contextul măsurilor de austeritate. Potrivit reprezentanților sindicali, protestele au început încă de miercuri seară în […] © G4Media.ro.
10:40
Reacția lui Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară # G4Media
Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică “temporară” pe care o traversează România este un “cost necesar” pentru a construi o economie “mai solidă și mai competitivă”. “Nu traversăm o criză. Traversăm o perioadă de corecție economică necesară pentru a avea o economie mai stabilă și mai puternică”, a scris primul ministru, pe pagina sa […] © G4Media.ro.
10:30
Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, celebră pentru expresia „m-a sunat Lia” # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială, transmite Agerpres. Aceasta se pensionează începând cu data de 15 februarie. Consiliul Superior al Magistraturii a admis, pe 5 februarie, cererea judecătoarei de a ieşi la pensie. Ionela Tudor a devenit cunoscută pentru afirmaţia „m-a sunat Lia”. „Secţia pentru […] © G4Media.ro.
10:30
Cum prăbușirea surprinzătoare a unei stele ne-ar putea învăța mai multe despre găurile negre # G4Media
Este povestea unui noroc chior care ar putea revoluționa înțelegerea noastră asupra cosmosului: cercetătorii din Statele Unite au observat întâmplător o stea transformându-se într-o gaură neagră fără să fi explodat în prealabil, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Această transformare, relatată joi în prestigioasa revistă Science, constituie cea mai solidă dovadă până în prezent a […] © G4Media.ro.
10:30
Grindeanu: „Există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional” / „Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!” # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, vineri, după ce statistica a confirmat intrarea României în recesiune tehnică, un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, susținând că măsurile de austeritate, taxele „aberante”, deciziile „hazardate” au determinat această situație și că PSD a dus „o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor, care ar fi fost realizată cu echipamente ale serviciilor secrete / Tisza conduce Fidesz-ul lui Orban în sondaje # G4Media
Péter Magyar afirmă că partidul prim-ministrului Viktor Orbán orchestrează o acțiune de defăimare, utilizând înregistrări intime obținute prin echipamente de supraveghere. Fidesz neagă cu fermitate aceste acuzații, scrie Euronews citat de Mediafax. Campania electorală din Ungaria se intensifică, intrând într-o fază marcată de tensiuni crescânde. Se întâmplă cu doar două luni înainte de alegerile parlamentare […] © G4Media.ro.
10:20
Atac armat la Universitatea de Stat din statul american Carolina de Sud, soldat cu doi morţi şi un rănit # G4Media
Doi oameni au fost ucişi şi unul rănit într-un atac armat, joi seară, la un cămin al Universităţii de Stat din Carolina de Sud, o universitate dedicată istoric educaţiei persoanelor de culoare, ceea ce a dus la închiderea campusului, au declarat oficiali ai instituţiei şcolare într-un comunicat, relatează vineri agenția de știri Reuters, citată de […] © G4Media.ro.
10:20
Un acord pentru formarea unui guvern în regiunea belgiană Bruxelles pune capăt unei crize politice de 600 de zile # G4Media
Mai mulţi şefi de partide au anunţat joi seara un acord pentru formarea unui nou guvern al regiunii Bruxelles din Belgia, după o criză politică cu o durată record, de peste 600 de zile, transmite AFP; executivul local va fi susţinut de o coaliţie de şapte partide din întreg spectrul de la stânga la dreapta, […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:10
Surpriză în datele Statisticii: Și în 2024 a fost recesiune tehnică / Guvernul era condus atunci de Marcel Ciolacu # G4Media
România a avut parte de o recesiune tehnică și în anul 2024, arată datele revizuite de Institutul Național de Statistică (INS). Inițial, datele semnal ale INS arătau creșteri ale produsului intern brut de +0,5% și +0,1% în primele două trimestre din 2024. Însă statistica recalculează datele privind PIB pe măsură ce primește noi informații din […] © G4Media.ro.
10:00
Antrenorul Barcelonei, după dezastrul cu Atletico Madrid (0-4): „Nu sunt dezamăgit de echipa mea” # G4Media
Barcelona a avut o primă repriză de coșmar pe „Metropolitano”, campioana Spaniei fiind surclasată de Atletico Madrid, scor 4-0. La finalul duelului tur din semifinalele Cupei Spaniei, Hansi Flick, tehnicianul catalanilor, a spus, printre altele, că nu este dezamăgit de echipa sa. Barcelona a avut parte la Madrid de una dintre cele mai slabe prime […] © G4Media.ro.
09:40
Adrian Câciu (PSD): Contracția economică este majoră / Bolojan, “cel mai slab premier din istorie” / Fostul ministru PSD al Apărării, Mihai Fifor, sugerează că Ilie Bolojan ar trebui să plece din fruntea guvernului # G4Media
Fostul ministru PSD de Finanțe Adrian Câciu afirmă, într-o postare pe Facebook, că România a suferit o contracție economică „majoră” iar responsabilitatea i-ar aparține premierului Bolojan, care “a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”. “Țara este în gard! Contracția este majora! Iar trimestru I 2026 este tot pe minus pentru […] © G4Media.ro.
09:40
Adrian Mannarino a oferit faza zilei în tenis, jucătorul francez câștigând un punct contra lui Ben Shelton cu o lovitură printre picioare. Faza spectaculoasă a avut loc în optimile turneului de la Dallas. Adrian Mannarino, lovitura zilei în tenis contra lui Ben Shelton la ATP Dallas Ocupant al locului 52 în ierarhia ATP, Mannarino s-a […] © G4Media.ro.
09:30
Șeful Comisiei pentru agricultură din Senat, Sebastian Cernic, critică sprijinul pe suprafață: „Din păcate, foarte mulți bani din partea UE se duc către niște persoane care nu produc valoarea adăugată” # G4Media
Președintele Comisiei pentru agricultură din Senat, senatorul Sebastian Cernic, afirmă că actualul mod de distribuire a fondurilor europene trebuie regândit, cu accent pe producție și procesare, nu doar pe deținerea terenului informează G4Food. „Din păcate, foarte mulți bani din partea Uniunii Europene se duc nu în sectoare, dar se duc către niște persoane care nu […] © G4Media.ro.
09:20
BREAKING România a intrat în recesiune tehnică / Este al doilea trimestru consecutiv de scădere a Produsului Intern Brut # G4Media
România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Produsul Intern Brut în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3 produsul intern brut a scăzut față de trimestrul 2 […] © G4Media.ro.
09:20
Sharon Stone, vizibil emoționată la Balul Operei din Viena / Cât costă un bilet premium la evenimentul care reunește cele mai mari personalități ale lumii # G4Media
Sharon Stone, emoţionată până la lacrimi la Balul Operei din Viena Actriţa hollywoodiană Sharon Stone a fost emoţionată până la lacrimi, joi, la Balul Operei din Viena, transmite agenţia DPA. „Sunt puţin copleşită”, a declarat vedeta din „Basic Instinct” pentru postul de televiziune austriac ORF, pe covorul roşu, adăugând că seara i-a „tăiat respiraţia într-un […] © G4Media.ro.
09:20
Alonso, criză de nervi în Bahrain – Monopostul Aston Martin, un „eșec” în comparație cu rivalii din F1 # G4Media
Aston Martin nu este nici pe departe unde și-ar fi dorit să fie în raport cu marii rivali din Formula 1, iar Fernando Alonso a fost văzut aruncând mănușile în garajul echipei din Silverstone pe durata zilei a doua a testelor din Bahrain. Verstappen, atac fără precedent la adresa mașinilor din F1 2026: „Seamănă mai […] © G4Media.ro.
09:10
Electrificarea, o soluție pentru a scoate Europa din dependența energetică / Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un imperativ climatic: este, de acum înainte, un instrument central de suveranitate și securitate pentru Uniunea Europeană – Le Monde # G4Media
Uniunea Europeană rămâne puternic dependentă de energiile fosile, în mare parte importate, care reprezintă încă 73% din consumul său de energie primară. Ea trebuie să accelereze dezvoltarea industriilor sale cu emisii reduse de carbon pentru a nu mai fi supusă șantajului unor țări precum Statele Unite. Renunțarea la energiile fosile nu mai este doar un […] © G4Media.ro.
09:00
Două comune din Satu Mare vor să se unească / ”De ani de zile se vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială…” / Unirea ar urma să fie făcută din 2028 # G4Media
Comunele Socond și Beltiug din județul Satu Mare se vor uni, urmând să funcționeze ca o singură unitate administrativ-teritorială, cu un singur consiliu local, un primar și un viceprimar, relatează portalsm.ro. Anunțul a fost făcut joi de președintele PNL Satu Mare Adrian Cozma, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul partidului. La eveniment […] © G4Media.ro.
