Karma și Saturn în Berbec: 4 zodii primesc lecții imediate
Jurnalul.ro, 13 februarie 2026 17:40
Horoscop 13 februarie 2026. Intrarea lui Saturn în Berbec marchează un moment astrologic intens, iar pentru patru zodii, efectele se vor vedea aproape imediat.
Acum 10 minute
17:40
Acum 30 minute
17:30
Bolojan a explicat cum poate fi scăzut prețul energiei: Băieții deștepți ne-au blocat sistemul # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri cum ar putea fi scăzute prețurile la energie cu 10-20%. El susține că „băieții deștepți au blocat sistemul energetic”.
Acum o oră
17:10
Cresc ratele la creditele în lei. Cât vor plăti românii la bancă după intrarea în recesiune # Jurnalul.ro
Ratele românilor ar putea crește cu 50%, imediat după vestea că România a intrat în recesiune. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că PIB-ul a scăzut în România. Premierul și ministrul de Finanțe spun însă că de fapt s-a trecut la un nou model de economie, care nu mai este bazat pe consum.
17:10
Cafeaua care vindecă: cele 3 secrete dezvăluite de un doctor urmărit de milioane de oameni # Jurnalul.ro
Află ce trei ingrediente simple pot transforma cafeaua de dimineață într-un superaliment. Sfaturi de la un medic format la Harvard pentru energie, digestie și sănătate.
17:10
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură” # Jurnalul.ro
Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.
17:00
Năsui: Intrarea în recesiune nu e vina lui Bolojan. Când reduci deficitul, tai o sursă nesustenabilă de creştere # Jurnalul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui transmite că intrarea oficială a României în recesiune nu este vina premierului Ilie Bolojan.
16:50
Tragedie în Crângași: femeie de 51 de ani, arsă de vie într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul a reușit să se salveze # Jurnalul.ro
Tragedie în București, în cartierul Crângași: o femeie de 51 de ani a murit arsă de vie într-o mașină electrică cuprinsă de flăcări. Soțul a reușit să se salveze.
Acum 2 ore
16:40
Depresia este una dintre cele mai frecvente tulburări de sănătate mintală la nivel global, caracterizată printr-o stare persistentă de tristețe și pierderea interesului pentru activitățile care aduceau anterior plăcere.
16:30
Sancțiuni dure pentru nedeclararea tuturor locatarilor la întreținere. Ce trebuie să știe proprietarii de apartamente? # Jurnalul.ro
Cheltuielile lunare în blocuri – de la apă la salubritate sau alte costuri comune – sunt împărțite în funcție de câți oameni locuiesc efectiv într-un apartament.
16:10
Intrarea lui Saturn în Berbec: Zodiile care urcă pe scara succesului după 13 februarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscop 13 februarie 2026. Intrarea lui Saturn în zodia Berbec marchează un moment astrologic important, care aduce rezultate concrete, maturizare și evoluție profesională pentru patru semne zodiacale.
16:00
O femeie de 64 de ani a primit o amendă de 12.000 de lei după ce a abandonat patru pui de câine în localitatea Căciulata, județul Vâlcea.
Acum 4 ore
15:40
În urma finalizării procesului inițiat de BERD pentru identificarea unui investitor strategic, Portul Constanța va prelua Portul Internațional Liber Giurgiulești, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
15:30
Bolojan, despre amânarea CCR pe pensiile magistraților: Generează o frustrare socială suplimentară # Jurnalul.ro
Generează o frustrare socială suplimentară, spune vineri premierul Ilie Bolojan despre amânarea deciziei CCR pe tema pensiilor magistraților.
15:10
Brioșele roșii sunt alegerea ideală pentru cei care vor să transmită dragoste printr-un cadou dulce. Cu elementele simbolice ale sărbătorii, acestea pot fi decorate cu creme fine, de la frișcă simplă, la combinații sofisticate de mascarpone și ciocolată albă.
15:00
Federația Română de Fotbal a anunțat programul meciurilor echipei naționale a României din Liga Națiunilor.
14:40
La 69 de ani, Maria Nagy, cântăreața supranumită „Bonnie Tyler de România”, se relansează în muzică: „Nici o secundă nu am încetat să visez!” # Jurnalul.ro
Muzica autentică nu are termen de expirare, iar Maria Nagy este dovada vie a acestui fapt. La 69 de ani, artista care a marcat generații întregi cu timbrul său electrizant revine sub lumina reflectoarelor cu videoclipul piesei „Inima pe jar”, un proiect care marchează nu doar o lansare, ci o veritabilă renaștere artistică.
14:40
Pavlova cu cremă de mentă și fructe proaspete este ideală pentru cinele speciale sau ocaziile în care vrei să impresionezi cu un desert fin, elegant și ușor.
14:30
Profesorul Cristian Păun explică dur de ce recesiunea este inevitabilă și necesară. O analiză clară despre populism, deficit, datorii și nota de plată economică a ultimilor ani.
14:10
Alexandru Rogobete: Primele specialităţi medicale "privilegiate" care beneficiază de inteligenţa artificială sunt imagistica şi laboratoarele # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, cu privire la strategia naţională privind implementarea inteligenţei artificiale (IA) în sistemul de sănătate, că primele specialităţi "privilegiate" care beneficiază de aceasta sunt imagistica, laboratoarele, fiind avantajaţi şi producătorii unor echipamente medicale.
14:00
Parlamentul portughez a adoptat o inițiativă legislativă ce stabilește la 16 ani vârsta minimă pentru utilizarea independentă a rețelelor sociale. Adolescenții cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani vor putea accesa aceste platforme doar cu acordul părinților sau tutorilor, scrie Euronews.
13:50
Ambasadorii BookLand susțin educația copiilor de la sat prin campania „Întâlniri Meseriașe” # Jurnalul.ro
Într-un context în care diferențele dintre sat și oraș rămân vizibile în sistemul educațional, Asociația BookLand lansează campania „Întâlniri Meseriașe”, un demers prin care personalități din cultură, antreprenoriat, sport și media se implică direct în susținerea accesului copiilor din mediul rural la educație de calitate. Inițiativa pornește de la o premisă simplă: o întâlnire potrivită, la momentul potrivit, poate schimba un destin.
Acum 6 ore
13:40
În România se vând cele mai multe mașini furate din Europa. Germania este țara preferată de hoți.
13:40
Pompierii intervin vineri pentru stingerea unui incendiu care a cuprins mai multe mașini pe Bulevardul Constructorilor din Capitală. O persoană a murit.
13:30
Profesorul Cristian Păun explică motivele pentru care Carrefour a decis să plece din România și avertizează că urmează un val de retrageri ale marilor companii.
13:10
Fiecare persoană își imaginează diferit Ziua Îndrăgostiților. În timp ce unii oameni vor lux și cadouri scumpe, alții preferă căldura căminului alături de persoana iubită.
13:00
Unul dintre cei mai mari proprietari de malluri din România scoate la vânzare șase parcuri de retail # Jurnalul.ro
Grupul sud-african MAS Real Estate își schimbă strategia pe piața locală și începe să renunțe la activele mai mici, concentrându-se pe proiecte comerciale de mari dimensiuni.
12:40
Peste 13 investitori internaționali, inclusiv giganți din India, China și Europa, au cerut caietul de sarcini pentru licitația de vânzare a fostului Sidex Galați.
12:30
Liderul opoziției din Ungaria acuză o campanie de șantaj cu „sex tape” înaintea alegerilor # Jurnalul.ro
Péter Magyar afirmă că partidul prim-ministrului Viktor Orbán orchestrează o acțiune de defăimare, utilizând înregistrări intime obținute prin echipamente de supraveghere. Fidesz neagă cu fermitate aceste acuzații, scrie Euronews.
12:10
Autoritățile japoneze declară că au confiscat o navă de pescuit chineză care a încercat să fugă atunci când i s-a ordonat să se oprească pentru o inspecție, o mișcare care ar putea alimenta și mai mult tensiunile cu Beijingul.
12:00
În Argentina, Camera Deputaților a aprobat joi un proiect de lege introdus de președintele Javier Milei, care reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani.
12:00
Vineri, un bărbat a fost lovit de tren în Bacău. Bărbatul de 55 de ani s-a ales cu traumatisme la nivelul mâinilor. El a fost preluat de o ambulanță SMURD și dus la spital.
Acum 8 ore
11:40
Administrația președintelui Donald Trump a anunțat joi abrogarea unei descoperiri științifice conform căreia emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea umană și a eliminat standardele federale privind emisiile de gaze de eșapament pentru autoturisme și camioane.
11:30
CIA își intensifică eforturile de recrutare a spionilor chinezi prin publicarea unui nou videoclip în limba mandarină, care se adresează direct ofițerilor militari ai țării, care ar putea fi dezamăgiți de corupția din guvernul actual și de epurările extinse.
11:10
Ilie Bolojan a explicat diferența dintre eșecul fiscal din 2024 și redresarea începută în iulie 2025. Șeful Executivului susține că disciplina bugetară a permis menținerea unei creșteri de 0,6%, chiar și după o corecție de 1% din PIB necesară pentru a evita colapsul economic.
11:10
Horoscop zilnic, 14 februarie 2026: Ziua Îndrăgostiților aduce revelații neașteptate
11:00
Grindeanu după intrarea în recesiune tehnică: „Există un vinovat principal pentru direcția greșită” # Jurnalul.ro
Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici la adresa premierului Ilie Bolojan după ce datele oficiale au confirmat intrarea României în recesiune tehnică. Acesta a acuzat măsurile de austeritate „făcute pe spatele oamenilor”.
11:00
Serviciul de presă al lui Vladimir Putin afirmă că utilizează în munca sa tehnologii moderne, inclusiv inteligență artificială, a declarat, într-un interviu, purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov.
10:40
Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri de ANM.
10:30
Statul, obligat să protejeze minorii de influențele nocive ale mediului online
10:10
Horoscop săptămânal, 16 - 22 februarie 2026. O poveste nouă va începe pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Aceasta este o săptămână pe care probabil nu o veți uita niciodată. Prima (dintre cele patru) eclipse solare în Vărsător, care alimentează noi începuturi pentru următorii doi ani sosește pe 17 februarie. Așadar, o poveste complet nouă în sectoarele guvernate de Vărsător din harta voastră este pe cale să înceapă.
10:00
Să dormi bine și să nu supra-analizezi totul într-o lume haotică nu este deloc ușor. Grijile se amplifică, mintea nu se oprește, iar liniștea interioară pare greu de atins.
10:00
Adrian Câciu, după publicarea datelor privind PIB-ul: „Bolojan a băgat România în gard!” # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, spune că „țara este în gard”, după ce INS a anunțat vineri că economia României a înregistrat două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB).
09:50
Economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) față de trimestrele anterioare, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică INS.
Acum 12 ore
09:40
Clătitele nu sunt întotdeauna dulci. În bucătăria rusească, ele devin un adevărat suport pentru arome puternice, sărate, care surprind și cuceresc din prima îmbucătură.
09:40
Prima osie a unui vagon al trenului IRN 401 al CFR Călători a deraiat vineri dimineața în Depoul București Călători. Din cauza incidentului, mai multe trenuri sunt blocate.
09:30
O foarfecă de tuns care taie curat îți oferă control, precizie și un ritm de lucru constant.
09:30
Dureri de cap, greață, stare de oboseală și disconfort general sunt simptomele clasice ale mahmurelii după o noapte în care alcoolul a fost consumat în exces.
09:30
Marsilia, cel mai vechi oraș al Franței și unul dintre cele mai vibrante porturi mediteraneene, oferă un decor spectaculos pentru pasionații de fotografie.
09:20
Costuri ascunse la cumpărarea unui apartament în România: ce trebuie să știi înainte să cauți apartamente de vânzare # Jurnalul.ro
Când începi să cauți apartamente de vânzare, atenția se duce aproape exclusiv la prețul afișat în anunț.
09:20
Dacă vrei o ecloziune bună, urmărești două lucruri în fiecare zi: temperatură constantă și umiditate potrivită etapei.
