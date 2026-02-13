Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina
Financial Intelligence, 13 februarie 2026 18:50
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez să […] The post Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
19:10
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan […] The post Super anunță semnarea achiziției operațiunilor Maxbet din România și Malta appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar […] The post Ilie Bolojan: Anul acesta va fi de reașezare a economiei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
18:50
Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez să […] The post Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
18:40
Eurostat: România şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru # Financial Intelligence
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din […] The post Eurostat: România şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru appeared first on Financial Intelligence.
18:40
CEO RoPower Nuclear: Prin decizia de investiţie pentru SMRDoiceşti,România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie # Financial Intelligence
România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie, datorită deciziei de investiţie pentru SMR Doiceşti, a […] The post CEO RoPower Nuclear: Prin decizia de investiţie pentru SMRDoiceşti,România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Europa are nevoie de arme cibernetice, afirmă șeful departamentului tehnologic al UE # Financial Intelligence
Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai […] The post Europa are nevoie de arme cibernetice, afirmă șeful departamentului tehnologic al UE appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Cristian Păun: Pe cifrele din economia reală, se vede de vreo doi ani că nu suntem bine # Financial Intelligence
Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar […] The post Cristian Păun: Pe cifrele din economia reală, se vede de vreo doi ani că nu suntem bine appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Acţiunile societăţii Bucur SA vor intra la tranzacţionare pe piaţa principală a BVB # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa principală administrată […] The post Acţiunile societăţii Bucur SA vor intra la tranzacţionare pe piaţa principală a BVB appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
17:40
Cancelarul german Friedrich Merz a folosit un limbaj neobişnuit de direct pentru a-l critica pe premierul ungar Viktor […] The post Ucraina: Merz îl critică pe Orban pentru întâlnirea cu Putin din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:50
Merz se declară pregătit să discute cu Rusia atunci când aceasta va fi dispusă la o discuţie serioasă # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este “gata să discute” cu liderii ruşi, dar a susţinut […] The post Merz se declară pregătit să discute cu Rusia atunci când aceasta va fi dispusă la o discuţie serioasă appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem reforma administraţiei publice şi măsurile de relansare adoptate # Financial Intelligence
Săptămâna viitoare ar trebui să avem pachetul privind reforma administraţiei publice şi pe cel referitor la măsurile de […] The post Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem reforma administraţiei publice şi măsurile de relansare adoptate appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Corina DOSPINOIU-IMRE, Auchan România: Sustenabilitatea este mână în mână cu business-ul; Oferim suport furnizorilor, astfel încât să-și integreze sustenabilitatea în propriile business-uri – video # Financial Intelligence
*Investițiile în zona de digitalizare pentru a avea date pe zona de sustenabilitate s-au tradus în reducerea costurilor […] The post Corina DOSPINOIU-IMRE, Auchan România: Sustenabilitatea este mână în mână cu business-ul; Oferim suport furnizorilor, astfel încât să-și integreze sustenabilitatea în propriile business-uri – video appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsurile luate au […] The post Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bolojan: În momentul în care acest Guvern nu va putea face ce e necesar, nu va avea susţinere, va veni un altul # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea […] The post Bolojan: În momentul în care acest Guvern nu va putea face ce e necesar, nu va avea susţinere, va veni un altul appeared first on Financial Intelligence.
15:40
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament (Cristina CHIRIAC) # Financial Intelligence
Autor: Cristina CHIRIAC, Doctor în economie, Președinte CONAF România a intrat oficial în recesiune tehnică. Indicatorii confirmă două […] The post România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament (Cristina CHIRIAC) appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Bolojan: “Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic # Financial Intelligence
“Băieţii deştepţi”, în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul […] The post Bolojan: “Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Sorin Grindeanu: Nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică; Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” # Financial Intelligence
După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de […] The post Sorin Grindeanu: Nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică; Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:10
Directorul general al DP World din Dubai, înlocuit după ce au apărut informații despre legături cu Epstein # Financial Intelligence
Directorul general al celui mai mare port din Dubai a fost înlocuit de companie după ce au fost […] The post Directorul general al DP World din Dubai, înlocuit după ce au apărut informații despre legături cu Epstein appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidenţiază schimbarea mentalităţii europene privind apărarea # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat vineri, la Munchen, schimbarea “uimitoare” care a avut loc în […] The post Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidenţiază schimbarea mentalităţii europene privind apărarea appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Grupul TUI își extinde prezența în Europa și intră în România. Încă din prima zi, clienții români au […] The post Grupul TUI își extinde prezența în Europa și intră oficial în România appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează pe 19 februarie un protest în fața Ministerului Energiei # Financial Intelligence
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează, pe 19 februarie, un protest în fața Ministerului […] The post Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează pe 19 februarie un protest în fața Ministerului Energiei appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Oana Ozmen: România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit; criza prin care trecem în acest moment nu trebuie să amâne aceste proiecte – video # Financial Intelligence
România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit, iar criza prin care […] The post Oana Ozmen: România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit; criza prin care trecem în acest moment nu trebuie să amâne aceste proiecte – video appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Premierul – întrevedere cu reprezentanţii TUI Group; compania a prezentat strategia de dezvoltare în România # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group, […] The post Premierul – întrevedere cu reprezentanţii TUI Group; compania a prezentat strategia de dezvoltare în România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
13:20
Rețele Electrice România construiește o nouă stație de transformare la Balotești, proiect în valoare de peste 75 de milioane lei, în beneficiul a 17.000 de clienți # Financial Intelligence
• Noua stație va îmbunătăți serviciul de distribuție pentru 17179 mii de clienți din zona localităților Balotești si […] The post Rețele Electrice România construiește o nouă stație de transformare la Balotești, proiect în valoare de peste 75 de milioane lei, în beneficiul a 17.000 de clienți appeared first on Financial Intelligence.
13:10
La München, liderii europeni se întreabă dacă vor mai putea avea vreodată încredere în America (New York Times) # Financial Intelligence
Oficialii se reunesc vineri pentru cel mai mare summit anual al Europei dedicat securității, unde discursul vicepreședintelui JD […] The post La München, liderii europeni se întreabă dacă vor mai putea avea vreodată încredere în America (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Nazare: România nu este într-o criză economică; O recesiune reală presupune deteriorare generalizată # Financial Intelligence
România nu este într-o criză economică, o recesiune reală presupune deteriorare generalizată, a transmis, azi, ministrul Finanțelor, Alexandru […] The post Nazare: România nu este într-o criză economică; O recesiune reală presupune deteriorare generalizată appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi București # Financial Intelligence
Guvernul României a adoptat ieri, 12 februarie, Ordonanța de urgență privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare […] The post Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi București appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Şerban: Preluarea Portului Giurgiuleşti de către Portul Constanţa este un proiect de infrastructură cu miză regională şi europeană # Financial Intelligence
Decizia prin care Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti este una cu relevanţă majoră pentru România […] The post Şerban: Preluarea Portului Giurgiuleşti de către Portul Constanţa este un proiect de infrastructură cu miză regională şi europeană appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Rusia anunţă că următoarele tratative de pace cu Ucraina vor avea loc săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat vineri că următoarele tratative de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, vor avea […] The post Rusia anunţă că următoarele tratative de pace cu Ucraina vor avea loc săptămâna viitoare appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Midad, susținută de Arabia Saudită, semnează un acord preliminar cu Lukoil pentru activele sancționate # Financial Intelligence
Midad Energy, susținută de Arabia Saudită, a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea activelor sancționate ale Lukoil, într-o […] The post Midad, susținută de Arabia Saudită, semnează un acord preliminar cu Lukoil pentru activele sancționate appeared first on Financial Intelligence.
12:10
ING: Reducem previziunile de creștere a PIB-ului pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,6% # Financial Intelligence
ING reduce previziunile de creștere a PIB-ului pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,6%, potrivit unei […] The post ING: Reducem previziunile de creștere a PIB-ului pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,6% appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Şeful Bundesbank: Pierderea independenţei Fed ar putea duce la creşterea inflaţiei pe plan mondial # Financial Intelligence
Pierderea independenţei Rezervei Federale a SUA (Fed) ar putea spori presiunile politice asupra băncilor centrale din întreaga lume […] The post Şeful Bundesbank: Pierderea independenţei Fed ar putea duce la creşterea inflaţiei pe plan mondial appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Claudiu Năsui, USR: Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan; E foarte bine că guvernul a redus deficitul. A greșit rău în felul în care a făcut-o # Financial Intelligence
Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan, a transmis deputatul USR Claudiu Năsui, […] The post Claudiu Năsui, USR: Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan; E foarte bine că guvernul a redus deficitul. A greșit rău în felul în care a făcut-o appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Florin SPĂTARU, Grup Feroviar Român: „Obiectivul nostru este să realizăm un transport feroviar cât mai curat” # Financial Intelligence
”Dacă România nu va face investițiile necesare pentru a se conecta la rețelele europene, atunci nu va face […] The post Florin SPĂTARU, Grup Feroviar Român: „Obiectivul nostru este să realizăm un transport feroviar cât mai curat” appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Marius Budăi, despre intrarea în recesiune tehnică: Dacă această austeritate oarbă a fost marea „reformă” atunci vina PSD este că nu am blocat-o de la început! # Financial Intelligence
Dacă această austeritate oarbă a fost marea „reformă” atunci vina PSD este că nu am blocat-o de la […] The post Marius Budăi, despre intrarea în recesiune tehnică: Dacă această austeritate oarbă a fost marea „reformă” atunci vina PSD este că nu am blocat-o de la început! appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Cristina Prună, USR, după intrarea în recesiune tehnică: “E grav, mai ales dacă guvernul nu face ce trebuie. Adică taman invers decât a făcut până acum” # Financial Intelligence
Intrarea României în recesiune tehnică este gravă, mai ales dacă guvernul nu face ce trebuie, adică taman invers […] The post Cristina Prună, USR, după intrarea în recesiune tehnică: “E grav, mai ales dacă guvernul nu face ce trebuie. Adică taman invers decât a făcut până acum” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:50
Producţia industrială a scăzut anul trecut ca serie brută cu 0,9% raportat la 2024, iar în decembrie 2025, […] The post Producţia industrială, în scădere cu aproape 1% în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă # Financial Intelligence
Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în […] The post Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Economia Poloniei a crescut cu 4% față de anul precedent, în ultimul trimestru al anului 2025 # Financial Intelligence
Economia poloneză a crescut cu 4% în ultimul trimestru al anului trecut, a declarat joi biroul de statistică […] The post Economia Poloniei a crescut cu 4% față de anul precedent, în ultimul trimestru al anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Laurian Lungu: Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, ne arată că perspectiva pe termen scurt rămână sumbră # Financial Intelligence
Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, […] The post Laurian Lungu: Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, ne arată că perspectiva pe termen scurt rămână sumbră appeared first on Financial Intelligence.
10:20
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, va construi un parc fotovoltaic […] The post OMV Petrom demarează un proiect fotovoltaic la rafinăria Petrobrazi appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Jakubowicz (AAFBR): România traversează o fază de corecţie economică, nu o criză structurală; recesiunea tehnică este un semnal de avertizare # Financial Intelligence
Economia României a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de scădere a PIB, însă această evoluţie […] The post Jakubowicz (AAFBR): România traversează o fază de corecţie economică, nu o criză structurală; recesiunea tehnică este un semnal de avertizare appeared first on Financial Intelligence.
10:00
Portofoliul total de credite acordate de Patria Bank persoanelor juridice a ajuns la 2,21 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 20% # Financial Intelligence
Portofoliul total de credite acordate de Patria Bank persoanelor juridice a ajuns la 2,21 miliarde lei, în 2025, […] The post Portofoliul total de credite acordate de Patria Bank persoanelor juridice a ajuns la 2,21 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 20% appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Radu Miruță, ministrul apărării naționale, conduce delegația României la Conferința de Securitate de la München # Financial Intelligence
Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferința de Securitate de […] The post Radu Miruță, ministrul apărării naționale, conduce delegația României la Conferința de Securitate de la München appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Florin Cîțu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale # Financial Intelligence
Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale, a transmis fostul premier liberal Florin Cîțu, […] The post Florin Cîțu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Mihai Fifor: România a intrat în recesiune tehnică; Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență, aproape a ucis pacientul # Financial Intelligence
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce INS a confirmat, […] The post Mihai Fifor: România a intrat în recesiune tehnică; Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență, aproape a ucis pacientul appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Preşedintele a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor; este celebră pentru propoziţia ‘m-a sunat Lia’ # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială. Aceasta se […] The post Preşedintele a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor; este celebră pentru propoziţia ‘m-a sunat Lia’ appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Țara este în gard! Bolojan a bagat România în gard! # Financial Intelligence
“Țara este în gard!”, a scris, pe Facebook, Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, după ce România a […] The post Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Țara este în gard! Bolojan a bagat România în gard! appeared first on Financial Intelligence.
09:20
România intră în recesiune tehnică; PIB-ul, în scădere cu 1,9%, în trimestrul IV # Financial Intelligence
România intră în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de contracție economică. Produsul intern brut în trimestrul IV […] The post România intră în recesiune tehnică; PIB-ul, în scădere cu 1,9%, în trimestrul IV appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Monedele refugiu ar putea să nu mai fie atât de sigure, după un an volatil; Iată cum regândește piața francul elvețian, dolarul și yenul (CNBC) # Financial Intelligence
Majoritatea investitorilor se gândesc la dolarul american, francul elvețian și yenul japonez atunci când vine vorba să numească […] The post Monedele refugiu ar putea să nu mai fie atât de sigure, după un an volatil; Iată cum regândește piața francul elvețian, dolarul și yenul (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.