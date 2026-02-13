Producţia industrială, în scădere cu aproape 1% în 2025
Financial Intelligence, 13 februarie 2026 10:50
Producţia industrială a scăzut anul trecut ca serie brută cu 0,9% raportat la 2024, iar în decembrie 2025, […]
Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă # Financial Intelligence
Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în […]
Economia Poloniei a crescut cu 4% față de anul precedent, în ultimul trimestru al anului 2025 # Financial Intelligence
Economia poloneză a crescut cu 4% în ultimul trimestru al anului trecut, a declarat joi biroul de statistică […]
Laurian Lungu: Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, ne arată că perspectiva pe termen scurt rămână sumbră # Financial Intelligence
Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, […]
OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, va construi un parc fotovoltaic […]
Jakubowicz (AAFBR): România traversează o fază de corecţie economică, nu o criză structurală; recesiunea tehnică este un semnal de avertizare # Financial Intelligence
Economia României a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de scădere a PIB, însă această evoluţie […]
Portofoliul total de credite acordate de Patria Bank persoanelor juridice a ajuns la 2,21 miliarde lei, în 2025, în creștere cu 20% # Financial Intelligence
Portofoliul total de credite acordate de Patria Bank persoanelor juridice a ajuns la 2,21 miliarde lei, în 2025, […]
Radu Miruță, ministrul apărării naționale, conduce delegația României la Conferința de Securitate de la München # Financial Intelligence
Viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale, Radu Miruță, va participa, în perioada 13-15 februarie, la Conferința de Securitate de […]
Florin Cîțu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale # Financial Intelligence
Este momentul să revenim la o economie guvernată de măsuri liberale, a transmis fostul premier liberal Florin Cîțu, […]
Mihai Fifor: România a intrat în recesiune tehnică; Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență, aproape a ucis pacientul # Financial Intelligence
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce INS a confirmat, […]
Preşedintele a semnat decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor; este celebră pentru propoziţia ‘m-a sunat Lia’ # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul de pensionare a judecătoarei Ionela Tudor, informează Administraţia Prezidenţială. Aceasta se […]
Adrian Câciu, după ce România a intrat în recesiune tehnică: Țara este în gard! Bolojan a bagat România în gard! # Financial Intelligence
"Țara este în gard!", a scris, pe Facebook, Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, după ce România a […]
România intră în recesiune tehnică; PIB-ul, în scădere cu 1,9%, în trimestrul IV # Financial Intelligence
România intră în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de contracție economică. Produsul intern brut în trimestrul IV […]
Monedele refugiu ar putea să nu mai fie atât de sigure, după un an volatil; Iată cum regândește piața francul elvețian, dolarul și yenul (CNBC) # Financial Intelligence
Majoritatea investitorilor se gândesc la dolarul american, francul elvețian și yenul japonez atunci când vine vorba să numească […]
Marco Rubio spune că SUA sunt “profund legate” de Europa, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite şi Europa înainte de plecarea […]
Comisia Europeană consultă piața europeană pentru revizuirea drepturilor acționarilor companiilor listate # Financial Intelligence
Comisia Europeană a lansat miercuri o consultare publică și un apel la prezentarea de dovezi pentru a strânge […]
Statele Unite şi Taiwanul finalizează acordul comercial pentru a reduce taxele vamale la 15% # Financial Intelligence
Washingtonul şi Taipei au semnat oficial joi acordul comercial dezvăluit la mijlocul lunii ianuarie şi care urmează să […]
Venezuela: Preşedinta interimară Rodriguez se angajează să organizeze alegeri libere # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a angajat într-un interviu difuzat joi de canalul american NBC News să […]
Preşedintele israelian afirmă că încă nu a luat o decizie privind graţierea lui Netanyahu # Financial Intelligence
Preşedintele israelian Isaac Herzog a afirmat joi că este în curs de a examina cererea de graţiere pentru […]
Autorităţile japoneze au sechestrat o navă de pescuit chineză şi i-au arestat căpitanul, a anunţat vineri Agenţia japoneză […]
Coreea de Nord promite un “răspuns teribil” în cazul unei noi incursiuni de drone dinspre Sud # Financial Intelligence
Coreea de Nord a promis vineri un "răspuns teribil" în cazul unei noi incursiuni cu drone dinspre Sud, […]
Conferința de securitate de la München se deschide astăzi, pe fondul relațiilor transatlantice tensionate # Financial Intelligence
Pe fondul anxietății și nesiguranței crescânde în Europa, determinate de relațiile transatlantice tensionate – inclusiv diviziunile tot mai […]
Trump intenționează să anunțe planul de finanțare pentru Gaza și trimiterea de trupe, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace – Reuters # Financial Intelligence
Cel puțin 20 de țări vor participa la reuniune, spun oficialii americani Trump va anunța un fond de […]
Ministrul Finanțelor: Nu pot să confirm recesiunea tehnică; Dacă nu luam măsuri, FMI venea în România și măsurile erau mult mai dure (Antena 3) # Financial Intelligence
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a exclus, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că România poate intra în […]
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că ar fi fost de preferat ca bugetul pentru 2026 să fi […]
Nicuşor Dan apreciază că România ar putea respecta indicatorii pentru zona euro în termen de 3-4 ani # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că România îşi poate propune să respecte indicatorii necesari pentru adoptarea monedei euro într-un […]
Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor – o problemă care trenează; îmi doresc o asumare din partea CCR # Financial Intelligence
Pensiile magistraţilor sunt o problemă care a "trenat" în societatea românească şi Curtea Constituţională trebuie să îşi asume […]
Enrico Letta, la castelul Alden Biesen: Piața unică este cel mai bun răspuns al nostru la Trump și fundamentul suveranității noastre; Draghi a pledat pentru mai multe investiții # Financial Intelligence
Liderii UE s-au aflat la castelul Alden Biesen din zona rurală belgiană pentru o întâlnire în care să […]
Nicușor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea prețului energiei # Financial Intelligence
Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea prețului energiei, a declarat, joi, președintele […]
Guvernul francez a dezvăluit joi priorităţile strategice ale noii sale politici energetice, printre care se numără şi relansarea […]
Europa plănuieşte următoarea mişcare la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contextul tensionării relaţiilor cu SUA # Financial Intelligence
Şocate de tarifele vamale şi de "politica de demolare" a preşedintelui american Donald Trump, puterile Europei se reunesc […]
ANAF: Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale nu s-au modificat în privinţa mandatului administratorilor # Financial Intelligence
Criteriile pentru declararea inactivităţii fiscale a societăţilor comerciale au rămas neschimbate în ceea ce priveşte mandatul administratorilor, a […]
BERD a vândut Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, către Portul Constanţa # Financial Intelligence
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul […]
Conpet anunţă că date cu caracter personal ar putea să fi fost exfiltrate în urma unui atac cibernetic # Financial Intelligence
Conpet, operatorul sistemului naţional de transport ţiţei şi derivate prin conducte din România, anunţă, joi, că date cu […]
Gorj: Proteste spontane ale minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Oltenia # Financial Intelligence
Minerii şi energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) au organizat proteste spontane în cariere, dar şi la […]
Prețurile argintului și implicațiile lor pentru economie (opinie Laurian Lungu) # Financial Intelligence
În anii '70, frații Hunt, niște investitori foarte bogați, au ajuns la concluzia că inflația va eroda valoarea […]
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu, propunerile statului pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Ștefan Nanu, Alina-Mirela Petre și Valeriu Steriu sunt propunerile Ministerului Finanțelor, pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, în vederea […]
Marius Dan, Franklin Templeton, despre perspectivele unui nou mandat de administrator la Fondul Proprietatea: “Ne dorim stabilitate, continuitate şi vizibilitate; Dacă acţionarii îşi doresc un mandat de un an, atunci termenii comerciali sunt alţii decât pentru patru ani” # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services – Sucursala Bucureşti aşteaptă votul acţionarilor Fondului Proprietatea din 26 februarie privind durata noului […]
Comisia Europeană a atras marți 11 miliarde euro prin a doua tranzacție sindicalizată din 2026, prin două tranșe […]
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești # Financial Intelligence
Acționarii Nuclearelectrica au decis adoptarea Deciziei Finale de Investiție în proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la […]
România, Republica Tăierilor (Text pamflet, dedicat Republicii Tăierilor Permanente) – Alin Tișe # Financial Intelligence
Ilie, dragă Ilie, Îți scriu această scrisoare de aici, de la Cluj, și ți-o trimit la București, nu […]
Poliția belgiană – descinderi la Comisia Europeană în legătură cu vânzarea unor proprietăți, relatează FT # Financial Intelligence
Poliția belgiană a făcut joi o descindere la sediul Comisiei Europene în legătură cu posibile nereguli în vânzarea […]
László Borbély: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a atras aproximativ 25 milioane euro din fonduri europene în ultimii opt ani și jumătate, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență – video # Financial Intelligence
Rețea de 2300 de experți în dezvoltare durabilă în momentul de față În cadrul celei de-a V-a ediții […]
Electro-Alfa International atrage BERD și NN Pensii în acționariat, marcând una dintre cele mai de succes listări antreprenoriale din România # Financial Intelligence
Electro-Alfa International, companie ce are capital majoritar românesc cu peste 35 de ani de experiență și unul dintre […]
Fondul Proprietatea a returnat peste 29,2 miliarde de lei acționarilor prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni, pe perioada mandatului Franklin Templeton (comunicat) # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea (FP), unul dintre cei mai importanți emitenți de pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București […]
Nicuşor Dan despre participarea la Consiliul pentru Pace: Suntem încă în discuţii cu partea americană # Financial Intelligence
România poartă discuţii cu partea americană pe tema participării la Consiliul pentru Pace care urmează să aibă loc […]
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro # Financial Intelligence
Biofarm a semnat vânzarea imobilului din Bd. Iancu de Hunedoara, pentru 5 milioane de euro, potrivit unui raport […]
Leventer Medical Group inaugurează Băneasa Tumor Center, proiect medical dedicat tratamentului integrat al patologiilor tumorale, realizat printr-o investiție de peste 30 de milioane de euro # Financial Intelligence
Leventer Medical Group anunță deschiderea oficială a spitalului privat Băneasa Tumor Center, un proiect dedicat tratamentului integrat al […]
MAE: România va prelua, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) # Financial Intelligence
România va prelua de la Bulgaria, începând cu 1 iulie 2026, președinția în exercițiu a Procesului de Cooperare […]
Nicuşor Dan: Europa cu mai multe viteze – ţări care au anumite idei se coordonează; Nu trebuie să avem vreo îngrijorare; Nu există vreo intenţie la nivel de reglementare în interiorul UE pentru regimuri diferite între ţări # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, în Belgia, că nu există vreo intenţie de reglementare în interiorul Uniunii […]
