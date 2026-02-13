Doctorii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară
StirileProtv.ro, 13 februarie 2026 20:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timișoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajați în spitale din sistemul public, dar care sunt prinși că în timpul programului se duc să lucreze la privat.
• • •
Doctorii prinși că lucrează la privat în timpul programului de la spitalul public vor fi dați afară
