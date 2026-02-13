După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație

14:40

Siegfried Mureșan: „Între timp, domnul Ciolacu pare să trateze economia ca pe pisica lui Schrödinger: cât timp nu se pricepe să vadă ce e în „cutie”, pentru el recesiunea poate exista și, în același timp, să nu existe”. The post Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie appeared first on Cotidianul RO.