„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător de la FC Argeș după scandalul de la eșecul cu Petrolul

Fanatik, 13 februarie 2026 22:50

Dani Coman a făcut iureș după Petrolul - FC Argeș 2-1! A țipat la propriul jucător după ce a făcut un scandal monstru în direct la TV

