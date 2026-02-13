CCA, reacție fulger după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Golul ar fi trebuit validat”. Scuza invocată
Fanatik, 13 februarie 2026 23:40
Radu Petrescu a greșit flagrant în Petrolul - FC Argeș 2-1! Este concluzia exprimată în mod clar chiar de către CCA: comunicatul integral
• • •
Acum 10 minute
23:50
Atac visceral după controversa uriașă din Superliga: „100% se fac jocuri! Să se apuce de agricultură, nu are ce căuta în fotbal” # Fanatik
Etapa 27 din Superliga a început cu o controversă uriașă, iar arbitrul Radu Petrescu a fost atacat dur pentru gafa comisă în partida dintre Petrolul și FC Argeș, câștigată de ploieșteni cu 2-1.
Acum 30 minute
23:40
CCA, reacție fulger după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Golul ar fi trebuit validat". Scuza invocată
Radu Petrescu a greșit flagrant în Petrolul - FC Argeș 2-1! Este concluzia exprimată în mod clar chiar de către CCA: comunicatul integral
Acum o oră
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru U Cluj – Csikszereda # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul U Cluj - Csikszereda.
23:20
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă # Fanatik
O fostă tenismenă a dezvăluit ce face, de fapt, după retragerea din activitatea competițională. Are 40 de ani și se concentrează pe o pasiune inedită.
23:10
Ce a fluierat, de fapt, Radu Petrescu la gafa incredibilă din Petrolul – FC Argeș 2-1. Un jucător a auzit totul chiar din teren! # Fanatik
Radu Petrescu, explicație șocantă după golul anulat în mod uluitor în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1! Ce le-a spus jucătorilor pe teren imediat după
23:00
Dennis Man a înscris, însă PSV s-a făcut de râs în Olanda! Eșec rușinos pentru liderul din Eredivisie. Video # Fanatik
Dennis Man a înscris pentru PSV în disputa de pe terenul lui Volendam, însă liderul din Eredivisie s-a făcut de râs contra echipei aflate pe locul 14.
Acum 2 ore
22:50
„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător de la FC Argeș după scandalul de la eșecul cu Petrolul # Fanatik
Dani Coman a făcut iureș după Petrolul - FC Argeș 2-1! A țipat la propriul jucător după ce a făcut un scandal monstru în direct la TV
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de 349 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatul Italiei, Seria A.
22:20
Scandal uriaș după Petrolul – FC Argeș. Gol „fantomă” anulat în condiții suspecte: „Așa se fluiera pe vremuri. Șmecherii din astea” # Fanatik
Partida dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, din runda cu numărul 27 a SuperLigii, nu a fost lipsită de controverse, iar piteștenii au reclamat în termeni duri arbitrajul.
22:10
Dorin Rotariu, impact instant în debutul la Eyupspor! Contribuție decisivă contra lui Galatasaray într-un meci cu 6 goluri. Video # Fanatik
Dorin Rotariu a debutat la Eyupspor în partida disputată pe terenul lui Galatasaray, iar fotbalistul român a avut o contribuție importantă. Ce notă a primit.
22:10
Dani Coman a început să țipe în direct după Petrolul – FC Argeș 2-1: „Ăștia merită bătuți, călcați în picioare!” # Fanatik
Dani Coman, iureș în direct după Petrolul - FC Argeș 2-1! A început să țipe din cauza arbitrajului: „Merită călcați în picioare!”
Acum 4 ore
21:50
Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană # Fanatik
La un an de când a născut, Larisa Iordache este pregătită pentru o schimbare notabilă. Ce vrea să facă a doua cea mai medaliată gimnastă la Europene.
21:40
Marea pace din Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo revine în lotul lui Al-Nassr după scandalul colosal # Fanatik
Răsturnare de situație în scandalul momentului din Arabia Saudită, dintre Cristiano Ronaldo și Al-Nassr! Anunțul făcut de clubul din Riyadh
21:30
Ana Bogdan a ajuns în spital după Transylvania Open! Ce diagnostic dur a primit: „În timpul meciului am simțit că nu respir normal” # Fanatik
Ana Bogdan a ajuns în spital, la scurt timp după ce a revenit pe teren după o accidentare, cu ocazia Transylvania Open! Ce a pățit jucătoarea de tenis
21:10
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel # Fanatik
Dosarul în care 13 interlopi din clanul Duduianu au fost trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie a ajuns la termenul cu numărul 70. O parte dintre infracțiuni au trecut de termenul de prescripție
20:50
Sorin Cârțu își continuă tirada după suspendarea primită de Baiaram: ”Să se acționeze și împotriva lui Dinamo! Nu e o coincidență” # Fanatik
Suspendarea lui Ștefan Baiaram după incidentul de la meciul cu Dinamo naște în continuare discuții. Oltenii sunt intrigați de rapiditatea cu care a fost judecat cazul.
20:30
Arbeloa nu s-a putut abține! Antrenorul lui Real Madrid, mesaj ironic pentru Hansi Flick după Atletico – Barcelona 4-0 # Fanatik
Eșecul drastic pe care Barcelona l-a suferit în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei, 0-4, cu Atletico Madrid, a fost taxat de către antrenorul marii rivale, Alvaro Arbeloa.
20:00
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de Valentine’s Day. Exclusiv # Fanatik
Ioan Becali a fost extrem de surprins de iureșul iscat la meciul CFR - U Cluj, iar fostul agent a decis să se implice în acest scandal și să-i împace pe Cristiano Bergodi și Daniel Pancu.
Acum 6 ore
19:40
Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara, Claudio Zambon, a încetat din viață după o luptă cu o boală nemiloasă ce într-un final l-a răpus pe omul de afaceri.
18:50
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire # Fanatik
Pe lista celor mai periculoși infractori postată pe website-ul Poliției Române se află și fotografia unei bunicuțe de 86 de ani din Brăila, rămasă fără domiciliu după ce i-a ars casa
18:50
”Henț la Băsceanu?!”. Cel mai tare verdict după faza dubioasă din Universitatea Craiova – FCSB 2-2: ”Mingea l-a lovit în Elveția, e țară neutră” # Fanatik
Meciul Universitatea Craiova - FCSB 2-2 s-a încheiat cu un scandal legat de un posibil henț al lui Luca Băsceanu la golul doi al oltenilor. Cum a comentat faza Giovanni Becali.
18:30
Lumea sportului este în doliu după o crimă comisă cu sânge rece în Statele Unite, iar autoritățile l-au arestat deja pe suspect, care în trecut a mai fost în spatele gratiilor.
18:20
Costel Gâlcă a răbufnit înainte de Farul – Rapid! Întrebarea care l-a deranjat: „Cum m-am plâns? Explică-mi”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, pus în dificultate înainte de Farul - Rapid! Antrenorul a ținut să îi dea replica unui jurnalist: „Explică-mi plânsul”
18:00
Cristi Chivu, mesaj direct înainte de Inter – Juventus: „Nu văd fantome! Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul dintre Inter și Juventus, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Cum a răspuns antrenorul român când a fost provocat de jurnaliștii italieni cu privire la arbitraje.
Acum 8 ore
17:40
Adrian Mititelu iese din nou la atac: „Voi câștiga și sigla. Urmează bătălia pentru nume!”. Când au loc următoarele confruntări în instanță. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mititelu a ieșit din nou la atac după ce instanțele i-au atribuit lui FCU Craiova palmaresul. Ce spune patronul oltenilor despre următoarele procese ce le va purta cu Universitatea Craiova.
17:40
Salariile bugetarilor și recesiunea economiei. Cine a dus țara de râpă? „E finalul modelului de dezvoltare din ultimii 20 de ani” # Fanatik
De ce a ajuns economia României în recesiune. Ce rol au jucat majorările de salarii în sectorul bugetar? În anul 2024, creșterile salariale au fost de 24%
17:20
În ce situație este Ana Maria Bărbosu, după ce i-a fost retrasă medalia de la Jocurile Olimpice din 2024. Gimnasta româncă își dorește să facă performanță.
17:10
Cum arată lista rușinii pentru UTA, după ce a pierdut cu Gloria Bistrița și a fost eliminată din Cupa României Betano. O legendă a Stelei, îngenuncheată pe banca arădenilor # Fanatik
UTA a fost eliminată din Cupa României Betano, după eșecul cu Gloria Bistrița, scor 0-1. Fosta echipă a lui Jean Pădureanu se adaugă la lista rușinii pentru „Bătrâna Doamnă”.
16:50
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni” # Fanatik
Sorin Cârțu a văzut derapajul vulgar făcut de un fan oltean la adresa lui Florin Tănase. Cum a comentat președintele de onoare al Universității Craiova banner-ul afișat pe „Ion Oblemenco”.
16:40
Noi droguri reglementate în România: fostul șef al Antidrog explică modificările. Toxicologii avertizează cu privire la HHC. „Se ajunge și la moarte” # Fanatik
Un nou drog periculos a fost reglementat în România. Guvernul a anunțat că a aprobat modificarea legii care prevede regimul substanțelor stupefiante. Fostul șef al Antidrog oferă explicații, toxicologii avertizează
16:30
Oldies But Goldies, sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, povești memorabile despre Constantin „Titi” Teașcă # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 14 februarie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor vorbi despre regretatul antrenor Constantin Teașcă.
16:30
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Târnovanu după dezvăluirile lui Giovanni Becali pentru Fanatik: „A zis că totul e adevărat” # Fanatik
Gigi Becali a luat telefonul și l-a sunat pe Ștefan Târnovanu după dezvăluirile lui Giovanni Becali. Latifundiarul din Pipera a luat foc când a citit pe FANATIK.RO că portarul vrea să plece de la FCSB
16:20
Rapid a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo. Cât costă cel mai ieftin tichet și câți suporteri ai oaspeților sunt așteptați # Fanatik
SuperLiga oferă etapă de etapă meciuri interesante, iar duelul dintre Rapid și Dinamo, programat pentru runda cu numărul 28, se apropie cu pași repezi.
16:10
Andrei Nicolescu, poziție fermă în scandalul dintre suporterii lui Dinamo și Dennis Politic: „Se exagerează!” # Fanatik
Dennis Politic a fost contestat din nou de către suporterii lui Dinamo. Ce mesaj a transmis președintele Andrei Nicolescu despre situația fostului jucător al „câinilor”.
16:10
Daniel Băluță îl compară pe Bolojan cu Ceaușescu: „Fixaţia pentru deficitul bugetar seamănă cu obsesia din ’89 pentru plata datoriei externe” # Fanatik
Daniel Băluţă trage un semnal de alarmă: oamenii simt deja efectele măsurilor de austeritate, iar guvernul Bolojan nu mai poate ignora protestele și nemulțumirea publică.
Acum 12 ore
15:50
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică în sectorul 6. Titi Aur, explicații despre nenorocirea de pe Bulevardul Constructorilor # Fanatik
Cum se putea salva femeia care a ars într-o mașină electrică, în mijlocul Capitalei, în sectorul 6. Imaginile de pe Bulevardul Constructorilor au șocat pe toată lumea. Titi Aur: ”Trebuie să fii antrenat mental”
15:40
SuperLiga, live blog etapa 27. Petrolul – FC Argeș, primul meci al rundei. Piteștenii își pot consolida poziția în play-off # Fanatik
Etapa cu numărul 27 din Superliga se dispută în perioada 13-16 februarie și programează mai multe dueluri interesante. Toate informațiile importante despre această rundă le puteți găsi aici.
15:10
Mihai Stoica anunță un scenariu „horror” pentru FCSB în lupta la play-off: „Putem câștiga degeaba ultimele 4 meciuri” # Fanatik
FCSB luptă pentru calificarea în play-off, dar totul se poate nărui chiar și după un parcurs perfect. Calculele făcute în direct de Mihai Stoica și scenariul pe care suporterii nu vor să îl trăiască.
15:10
Cine sunt ”miliardarii fără chip” din China care s-au ridicat datorită inteligenței artificiale. Sumele amețitoare pe care le învârt viitorii magnați ai lumii # Fanatik
Inteligența artificială schimbă regulile jocului în lumea afacerilor, pe plan internațional: cine sunt miliardarii din umbră ai Chinei
14:40
Un fost campion din Premier League, propus în SuperLiga! Ultima oară a jucat la Beșiktaș. Exclusiv # Fanatik
Un fost campion din Premier League, aproape de fotbalul românesc. Jucătorul a fost ultima oară legitimat la Beșiktaș. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
14:20
Contre în direct după cea mai controversată fază de la Universitatea Craiova – FCSB 2-2: „Eu nu aș fi dat henț” / „Toate lumea judecă prin subiectivism” # Fanatik
Cea mai controversată fază din Universitatea Craiova - FCSB 2-2 a stârnit contre în direct. A fost sau nu henț la Băsceanu la golul doi marcat de olteni prin Florin Ștefan?
14:20
Maria Iordănescu a trecut prin clipe neplăcute în timpul unei deplasări în Emiratele Unite Arabe. Fosta prezentatoare a povestit totul cu lux de amănunte.
14:10
Biletul lui SuperGigi pentru etapa din weekend! Pont surprinzător la Universitatea Craiova – FCSB # Fanatik
SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pont surprinzător la meciul din campionat dintre Universitatea Craiova și FCSB.
14:00
Imagini dramatice de la locul unde o femeie a ars de vie în propria mașină. Trei autoturisme au fost cuprinse de flăcări în Capitală # Fanatik
Imagini dramatice de la incendiul izbucnit pe Bulevardul Constructorilor din Sector 6, acolo unde o femeie a ars de vie în propriul autoturism. Flăcările au cuprins trei mașini, deși pompierii au intervenit rapid
14:00
Cutremur la FCSB: Ștefan Târnovanu vrea să plece și plănuiește să se ducă la Gigi Becali la Palat: „E foarte supărat”. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit că Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB! Goalkeeperul campioanei României a devenit rezerva lui Matei Popa și cere dezlegare la transfer de la Gigi Becali
13:50
Ce se întâmplă cu suporterul care s-a scuipat cu Baiaram pe Arena Națională! Dinamo urmează să fie pedepsită: ”Ne-am uitat pe regulament!” # Fanatik
Scandalul dintre Ștefan Baiaram și un suporter al lui Dinamo a fost subiectul ultimelor zile. La ce pedeapsă se așteaptă oficialii ”câinilor” după incidentul de pe Arena Națională.
13:30
CCA a decis! Cine arbitrează Universitatea Craiova – FCSB din SuperLiga: „Cel mai bun după Kovacs” / „Vor exista polemici” # Fanatik
Comisia Centrală a Arbitrilor a decis cine va fi la centru în derby-ul Universitatea Craiova - FCSB din etapa a 27-a din SuperLiga. Delegarea a stârnit reacții în direct.
13:30
Vladimir Putin, din nou frecventabil pentru liderii UE după patru ani. Care e miza schimbării de strategie și cine vrea reluarea dialogului cu Rusia # Fanatik
Liderii europeni sunt împărțiți între reluarea dialogului cu Kremlinul și teama că un astfel de pas l-ar legitima pe Putin și ar slăbi poziția Ucrainei.
