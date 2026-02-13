Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe
Antena Sport, 13 februarie 2026 22:50
Una dintre cele mai bizare faze din ultimii ani din fotbalul românesc a avut loc la finalul meciului dintre Petrolul şi FC Argeş, încheiat până la urmă cu victoria gazdelor, 2-1. La 1-1, pe final, Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, marcat de Sierra. Pe reluări, nu se vede niciun motiv pentru care
Acum 5 minute
23:30
Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: "Puşcărie"!
A fost scandal după meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. Centralul Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil, la scorul de 1-1. Ulterior, "lupii galbeni" au marcat golul victoriei, în minutul 88, prin Andres Dumitrescu. Arbitrii au fost înjuraţi atunci când se pregăteau să părăsească stadionul Ilie Oană din Ploieşti. Fanii Argeşului i-au acuzat
23:30
Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: "Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia"
Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al lui FC Argeş, i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, după golul anulat uluitor piteştenilor, în eşecul de la Ploieşti, 1-2 cu Petrolul. "Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. Este normală reacția lui Dani Coman și îi dau dreptate. La fel și cu UTA, cu
Acum 30 minute
23:10
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: "Dă-i, bă, drumul la vestiar"
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), nu şi-a mai putut stăpâni nervii nici după tirada de după fluierul de final al meciului pierdut de piteşteni, cu 2-1, cu Petrolul. Extrem de nervos, Dani Coman l-a scos de la interviu pe Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeş, şi
Acum o oră
22:50
22:50
Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV. Tricolorul cotat la 13 milioane de euro a înscris golul de 1-1 în duelul din deplasare cu Volendam, ce contează pentru etapa a 23-a a campionatului olandez. Pentru atacantul de 27 de ani, acesta a fost al optulea gol marcat pentru PSV în acest sezon şi
22:40
"Nu mai vreau" Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului!
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a surprins pe toată lumea la interviul de după meciul pierdut de echipa lui, cu 2-1, la Ploieşti, cu Petrolul. La scorul de 1-1, centralul Radu Petrescu a anulat inexplicabil un gol valabil al Argeşului, iar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a făcut iureş după meci, cerând
Acum 2 ore
22:30
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1
Petrolul – FC Argeş 2-1 a avut parte de un final nebun de meci. Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil al oaspeţilor, la 1-1. Ulterior, Petrolul a marcat golul unei victorii uriaşe pentru găzari. După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că
22:20
Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: "Bătuţi şi călcaţi în picioare"
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), a răbufnit după golul care le-a fost anulat inexplicabil piteştenilor în finalul partidei cu Petrolul. Ulterior, "lupii galbeni" au marcat golul victoriei. Dani Coman a avut cel mai dur discurs, probabil, de când e în fotbal! Dani Coman nu a mai ţinut cont de nimic după
22:10
Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil!
Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază. După golul
21:50
Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d'Italia, Inter – Juventus
Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Derby d'Italia. Inter – Juventus e va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi o ocazie pentru nerazzurri să facă un nou pas spre titlu, dar şi să câştige un prim duel în acest sezon împotriva unei echipe de top. Fostul preşedinte al Interului,
Acum 4 ore
21:30
Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal!
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), şi-a pus mâinile în cap atunci când jucătorul lui, Dongmo, a comis o eroare cum rar vezi. Dongmo i-a dat un assist perfect, din greşeală, lui Bettaieb, iar jucătorul Argeşului a profitat de eroare, deschizând scorul. Bettaieb l-a lobat pe portarul Bălbărău şi a deschis scorul, în minutul
21:30
Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din '88
6 februarie 1988 – o dată istorică pentru NBA și pentru weekend-urile de All-Star. E ziua care a marcat unul dintre cele mai iconice concursuri de Slam Dunk din toată istoria sportului de pe parchet, protagoniștii în duelul de pe Chicago Stadium fiind Michael Jordan și Dominique Wilkins. Concursurile de Slam Dunk erau la început
21:30
Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite
Lindsey Vonn a filmat un mesaj special din spitalul din Italia, unde se află încă. Campioana de 41 de ani a ţinut să vină cu noi detalii despre starea de sănătate, după căzătura teribilă de la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Din păcate, după accidentare, americanca a avut
21:10
Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis
România a picat în Grupa B a Nations League, alături de Polonia, Bosnia şi Suedia, iar toate meciurile vor fi live în Universul Antena. Imediat după tragerea la sorţi care a avut loc joi, Kennet Andersson, coşmarul tricolorilor de la World Cup 1994, l-a sunat pe Florin Prunea. Suedezul e acum agent de jucători şi
21:00
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota", să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice. Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană
20:50
Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu appeared first on Antena Sport.
20:30
Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) şi-a găsit echipă. Fostul tehnician al lui CFR Cluj va pregăti o echipă italiană. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrea Mandorlini a ajuns la un acord pentru a o prelua pe Ravenna. Echipa italiană e pe locul 2 în Serie C. Andrea Mandorlini semnează în Serie C „S-a ajuns
20:20
Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj
Adrian Porumboiu și Cristi Balaj și-au spus părerea la faza controversată din jocul dintre Universitatea Craiova și FCSB, mai exact la faza la finalul căreia echipa antrenată de Filipe Coelho a marcat golul al doilea. Mihai Stoica a considerat că Luca Băsceanu a comis henț și a reacționat după analiza făcută de fostul președinte al
20:00
Comisia de Recurs a FRF a decis în favoarea firmei Bestway Soccer Ltd. în litigiul acesteia cu FCSB. Firma cu sediul în Anglia a cerut despăgubiri de la campioana României în cazul transferului lui David Kiki de la Farul la FCSB, din 2024. Bestway Soccer Ltd. a cerut anterior intrarea în insolvenţă a clubului patronat
Acum 6 ore
19:30
Santa Clara – Benfica, 20:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana
Meciul Santa Clara – Benfica e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie, echipa lui Jose Mourinho ar egala la puncte campioana Sporting, care se află pe locul 2 în Liga Portugal. Lider e FC Porto,
19:10
"De ce mă faci hoţ, mă?" Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el!
Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a vorbit din nou despre incidentul cu un suporter după meciul câştigat de FCSB, cu 2-1, cu echipa moldoveană. Valeriu Iftime a fost foarte supărat după acel incident. Patronul Botoşaniului a mers să îi ceară explicaţii fanului care a acuzat echipa moldoveană de "blat" cu FCSB.
19:00
Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi"
Rapid București trebuie să treacă repede peste eliminarea prematură din Cupa României, giuleștenii urmând să întâlnească Farul în etapa cu numărul 27 din Liga 1. Costel Gâlcă a prefațat disputa contra constănțenilor și a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc în cursul zilei de vineri. Costel Gâlcă, iritat de jurnaliști
18:40
Avocatul fotbalistului Stiven Plaza a solicitat intrarea în insolvență a clubului Oțelul Galați acum câteva zile, iar Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată acesta. Clubul clasat pe locul 10 în Liga 1 a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că solicitarea de intrare în insolvență a fost suspendată, potrivit unei decizii a instanței. Oțelul
18:20
Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain
The post Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase! appeared first on Antena Sport.
18:10
Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome” # Antena Sport
Inter – Juventus Torino este capul de afiș al rundei cu numărul 25 din Serie A. Cristi Chivu dorește să își ia revanșa după eșecul dramatic suferit în tur, jocul fiind unul important și în lupta la titlu din Italia. La conferința de presă premergătoare partidei de la Milano, tehnicianul român a scos în evidență […] The post Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome” appeared first on Antena Sport.
18:00
“E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?” Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă # Antena Sport
Portarul Rapidului, Marian Aioani (26 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă premergătoare duelului giuleştenilor cu Farul dacă echipa constănţeană e mai puternică de când s-a întors acolo Denis Alibec (35 de ani). Farul – Rapid se dispută duminică, de la ora 17:00. Duelul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe […] The post “E Farul mult mai puternică de când a venit Alibec?” Răspunsul lui Aioani înaintea duelului cu fosta lui echipă appeared first on Antena Sport.
18:00
Adrian Mititelu anunță o lovitură devastatoare pentru Mihai Rotaru! Ce plănuiește patronul FC U Craiova # Antena Sport
Adrian Mititelu este decis să închidă definitiv conflictul cu Universitatea Craiova, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis că FC U Craiova 1948 este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia. Patronul formației care a fost exclusă din toate competițiile de Federația Română de Fotbal are de gând să lupte și pentru numele […] The post Adrian Mititelu anunță o lovitură devastatoare pentru Mihai Rotaru! Ce plănuiește patronul FC U Craiova appeared first on Antena Sport.
17:50
Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției # Antena Sport
Mai sunt aproximativ patru luni până la startul Campionatului Mondial de fotbal, competiție transmisă în Universul Antena. Argentina va începe turneul din postura de campioană en-titre, dar prezența lui Messi nu este încă o certitudine. Bookmakerii au anunțat care este clasamentul favoritelor pentru turneul final din această vară și ce procent deține fiecare pentru câștigarea […] The post Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:30
Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi. Derby-ul […] The post Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! appeared first on Antena Sport.
17:20
Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz # Antena Sport
Borussia Dortmund și Mainz vor deschide etapa cu numărul 22 din Bundesliga, iar formația gazdă se poate apropia la doar trei puncte în cazul unui succes de campioana Bayern Munchen. Conducerea clubului a luat o decizie inedită înainte de meci și va oferi suporterilor posibilitatea de a face un screening gratuit pentru depistarea cancerului testicular, […] The post Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz appeared first on Antena Sport.
16:50
La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! # Antena Sport
Darwin Núñez, fotbalistul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro în 2022, a ajuns în cel mai jos punct al carierei. La doar 26 de ani, uruguayanul tocmai a fost exclus din lotul pe care Al-Hilal îl va folosi în campionatul Arabiei Saudite (SPL). Simone Inzaghi, antrenorul lui Al-Hilal, a renunțat la Núñez […] The post La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! appeared first on Antena Sport.
16:50
Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin # Antena Sport
Tottenham Hotspur l-a demis zilele trecute pe Thomas Frank din funcția de antrenor principal, după ce echipa a ajuns la doar trei puncte peste primul loc direct retrogradabil în Championship. Conducerea s-a mișcat rapid și a bătut palma deja cu noul tehnician care îl va pregăti de zilele viitoare pe internaționalul român Radu Drăgușin. Igor […] The post Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin appeared first on Antena Sport.
16:50
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie, de la programul României din Nations League până la reacția lui Frenkie De Jong după umilința cu Atletico din Cupa Spaniei. 1. Programul României Naționala României și-a aflat programul din Liga Națiunilor. “Tricolorii” își încep aventura din Liga B cu Suedia, în deplasare. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: “A zis că e adevărat” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) după ce impresarul jucătorului, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit că portarul vrea să plece de la FCSB. Târnovanu i-a confirmat lui Becali că poate pleca. Nu se pune problema acum, având în vedere că jucătorul are contract. Potrivit lui Gigi […] The post Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: “A zis că e adevărat” appeared first on Antena Sport.
16:30
S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid – Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională # Antena Sport
Rapid – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar clubul din Giulești a pus deja în vânzare biletele pentru partida care va avea loc pe Arena Națională. Suporterii dinamoviști au primit nu mai puțin de 8.000 de tichete pentru această „deplasare”, așa cum s-a stabilit între […] The post S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid – Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
16:10
Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB # Antena Sport
Florin Tănase a rezistat doar șase minute pe teren joi seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. Golgheterul campioanei României a simțit dureri la gambă și a considerat că nu este cazul să riște, motiv pentru care a solicitat să fie înlocuit. După ce a efectuat investigații medicale amănunțite, […] The post Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:30
Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma # Antena Sport
România este la o lună și jumătate distanță de semifinala barajului pentru Mondial contra Turciei, iar Mircea Lucescu și staff-ul său au o mare problemă înainte de partida de pe Beșiktaș Park, postul de goalkeeper. Selecționerul poate convoca în acest moment un singur portar care are și meciuri în picioare, dar care are și experiența […] The post Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma appeared first on Antena Sport.
15:30
Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a renunțat la un anumit produs după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr. Şi Gică Hagi şi Gică Popescu au anunţat […] The post Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă appeared first on Antena Sport.
15:00
Pe ce “aruncă” banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât “o garsonieră” # Antena Sport
Simona Halep nu se uită la bani atunci când vrea să-şi satisfacă plăcerile. Prezenţa ei a surprins zilele trecute, atunci când şi-a făcut apariţia purtând accesorii care se ridică la aproximativ 50.000 de euro. Cu şofer personal, Simona Halep a coborât din bolidul de lux pe care îl deţine, asortată cu vremea. Într-o ţiună de […] The post Pe ce “aruncă” banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât “o garsonieră” appeared first on Antena Sport.
14:50
Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil # Antena Sport
La ediția Cupei Mondiale din 1982, a avut loc un moment pe care multă lume îl consideră și azi drept cel mai rușinos din istoria turneelor finale. Aflată la prima (și totodată ultima, până azi) ei participare la marea întrecere planetară, naționala din Kuwait câștigase multă simpatie după meciul de debut în Spania, un 1-1 […] The post Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil appeared first on Antena Sport.
14:40
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a venit cu o nouă reacție ca urmare a scandalului apărut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, atunci când Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al alb-roșiilor după ce a fost provocat. Președintele clubului din București este de părere că echipa sa nu va avea porțiuni de stadion suspendate și se […] The post Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar” appeared first on Antena Sport.
14:40
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi # Antena Sport
Meci extem de important pentru FC Argeş, dar în acelaşi timp şi pentru FCSB şi CFR Cluj care sunt cu ochii la meciul cu Petrolul. O remiză sau un eşec al argeşenilor ar creşte şansele celor două formaţii să intre în play-off. Partida poate fi urmărită în format LIVE SCORE, de la ora 20.00, pe […] The post Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi appeared first on Antena Sport.
14:20
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e” # Antena Sport
Situaţie foarte tensionată la FCSB. Ştefan Târnovanu vrea să primească hârtie de la Gigi Becali şi să fie lăsat să plece de la echipă, în contextul în care nu mai apără. Cum suma cerută de Gigi Becali pentru el este de cinci milioane de euro, portarul speră să ajungă la un acord cu patronul FCSB […] The post Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e” appeared first on Antena Sport.
14:10
Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale # Antena Sport
Vinicius Junior, unul dintre jucătorii de la Real Madrid care e un adevărat paria pentru cei de la Barcelona, a oferit o reacție care a devenit virală în momentul în care a aflat de înfrângerea catalanilor din Cupa Spaniei. Joi seara, formația blaugrana a fost “zdrobită” cu scorul de 4-0 de Atletico Madrid, rivala din […] The post Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale appeared first on Antena Sport.
14:00
Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se pregăteşte să plece de la Al-Nassr, club cu care a intrat recent în conflict. Ce s-a întâmplat? Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere, atunci când Cristiano Ronaldo lua decizia să nu evolueze pentru Al-Nassr în semn de protest. S-a spus că jucătorul de 41 de ani era nemulțumit pe modul în […] The post Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou appeared first on Antena Sport.
13:40
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles # Antena Sport
NBA urmează să deschidă în curând “porțile” celebrului All-Star Weekend, iar capul de afiș este ca în fiecare an All-Star Game, care ajunge la ediția cu numărul 75. Cei mai buni jucători din liga nord-americană se vor reuni în noaptea de duminică spre luni într-un nou format care cu siguranță a împărțit fanii în două, […] The post NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles appeared first on Antena Sport.
13:30
Crescut de FCSB, Răzvan Ducan a ales să semneze în Liga 3. El rămăsese liber de contract, după ce şi-a reziliat contractul cu Farul Constanţa. Duca a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru încă un an dacă formaţia promovează. ”CSM Unirea Alba Iulia anunță transferul portarului […] The post A jucat la FCSB şi Farul Constanţa, acum s-a transferat în Liga 3 appeared first on Antena Sport.
