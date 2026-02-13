Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova!
Antena Sport, 13 februarie 2026 17:30
Florin Tănase (31 de ani) a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi. Derby-ul […] The post Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
17:30
Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul din Liga 1 cu Universitatea Craiova. Tănase a părăsit terenul accidentat, în minutul 12 al meciului din Cupa României al FCSB-ului cu Craiova, încheiat cu scorul de 2-2. În urma acestei partide FCSB a părăsit Cupa României, ratând calificarea în sferturi. Derby-ul […] The post Decizia luată de Florin Tănase după ce a suferit o ruptură musculară şi ratează derby-ul cu Craiova! appeared first on Antena Sport.
17:20
Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz # Antena Sport
Borussia Dortmund și Mainz vor deschide etapa cu numărul 22 din Bundesliga, iar formația gazdă se poate apropia la doar trei puncte în cazul unui succes de campioana Bayern Munchen. Conducerea clubului a luat o decizie inedită înainte de meci și va oferi suporterilor posibilitatea de a face un screening gratuit pentru depistarea cancerului testicular, […] The post Măsură inedită anunțată de Borussia Dortmund! Ce se va întâmpla în afara stadionului înainte de meciul cu Mainz appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
16:50
La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! # Antena Sport
Darwin Núñez, fotbalistul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro în 2022, a ajuns în cel mai jos punct al carierei. La doar 26 de ani, uruguayanul tocmai a fost exclus din lotul pe care Al-Hilal îl va folosi în campionatul Arabiei Saudite (SPL). Simone Inzaghi, antrenorul lui Al-Hilal, a renunțat la Núñez […] The post La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi! appeared first on Antena Sport.
16:50
Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin # Antena Sport
Tottenham Hotspur l-a demis zilele trecute pe Thomas Frank din funcția de antrenor principal, după ce echipa a ajuns la doar trei puncte peste primul loc direct retrogradabil în Championship. Conducerea s-a mișcat rapid și a bătut palma deja cu noul tehnician care îl va pregăti de zilele viitoare pe internaționalul român Radu Drăgușin. Igor […] The post Tottenham a bătut palma cu înlocuitorul lui Thomas Frank! Cine va fi noul antrenor al lui Radu Drăgușin appeared first on Antena Sport.
16:50
Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie, de la programul României din Nations League până la reacția lui Frenkie De Jong după umilința cu Atletico din Cupa Spaniei. 1. Programul României Naționala României și-a aflat programul din Liga Națiunilor. “Tricolorii” își încep aventura din Liga B cu Suedia, în deplasare. […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 13 februarie appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
16:40
Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: “A zis că e adevărat” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) l-a sunat pe Ştefan Târnovanu (25 de ani) după ce impresarul jucătorului, Giovanni Becali (73 de ani), a dezvăluit că portarul vrea să plece de la FCSB. Târnovanu i-a confirmat lui Becali că poate pleca. Nu se pune problema acum, având în vedere că jucătorul are contract. Potrivit lui Gigi […] The post Gigi Becali l-a sunat pe Ştefan Târnovanu după ce a aflat că vrea să plece de la FCSB: “A zis că e adevărat” appeared first on Antena Sport.
16:30
S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid – Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională # Antena Sport
Rapid – Dinamo București va fi capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar clubul din Giulești a pus deja în vânzare biletele pentru partida care va avea loc pe Arena Națională. Suporterii dinamoviști au primit nu mai puțin de 8.000 de tichete pentru această „deplasare”, așa cum s-a stabilit între […] The post S-au pus în vânzare biletele pentru derby-ul Rapid – Dinamo! Cât costă cel mai ieftin tichet pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
16:10
Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB # Antena Sport
Florin Tănase a rezistat doar șase minute pe teren joi seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și FCSB, încheiată cu scorul de 2-2. Golgheterul campioanei României a simțit dureri la gambă și a considerat că nu este cazul să riște, motiv pentru care a solicitat să fie înlocuit. După ce a efectuat investigații medicale amănunțite, […] The post Florin Tănase, OUT pentru meciul cu Universitatea Craiova! Ce diagnostic a primit golgheterul FCSB appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
15:30
Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma # Antena Sport
România este la o lună și jumătate distanță de semifinala barajului pentru Mondial contra Turciei, iar Mircea Lucescu și staff-ul său au o mare problemă înainte de partida de pe Beșiktaș Park, postul de goalkeeper. Selecționerul poate convoca în acest moment un singur portar care are și meciuri în picioare, dar care are și experiența […] The post Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma appeared first on Antena Sport.
15:30
Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a renunțat definitiv la un aliment și, recent, a mărturisit că rezultatele analizelor medicale „sunt mai bune ca la 20 de ani”. Latifundiarul din Pipera a renunțat la un anumit produs după ce ar fi făcut un pariu cu un prieten călugăr. Şi Gică Hagi şi Gică Popescu au anunţat […] The post Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă appeared first on Antena Sport.
15:00
Pe ce “aruncă” banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât “o garsonieră” # Antena Sport
Simona Halep nu se uită la bani atunci când vrea să-şi satisfacă plăcerile. Prezenţa ei a surprins zilele trecute, atunci când şi-a făcut apariţia purtând accesorii care se ridică la aproximativ 50.000 de euro. Cu şofer personal, Simona Halep a coborât din bolidul de lux pe care îl deţine, asortată cu vremea. Într-o ţiună de […] The post Pe ce “aruncă” banii Simona Halep. Sportiva poartă la mână bijuterii cât “o garsonieră” appeared first on Antena Sport.
14:50
Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil # Antena Sport
La ediția Cupei Mondiale din 1982, a avut loc un moment pe care multă lume îl consideră și azi drept cel mai rușinos din istoria turneelor finale. Aflată la prima (și totodată ultima, până azi) ei participare la marea întrecere planetară, naționala din Kuwait câștigase multă simpatie după meciul de debut în Spania, un 1-1 […] The post Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil appeared first on Antena Sport.
14:40
Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a venit cu o nouă reacție ca urmare a scandalului apărut la finalul meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova, atunci când Ștefan Baiaram a scuipat un suporter al alb-roșiilor după ce a fost provocat. Președintele clubului din București este de părere că echipa sa nu va avea porțiuni de stadion suspendate și se […] The post Andrei Nicolescu știe ce se poate întâmpla după scandalul “Baiaram” de la meciul cu Dinamo: “Asta e clar” appeared first on Antena Sport.
14:40
Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi # Antena Sport
Meci extem de important pentru FC Argeş, dar în acelaşi timp şi pentru FCSB şi CFR Cluj care sunt cu ochii la meciul cu Petrolul. O remiză sau un eşec al argeşenilor ar creşte şansele celor două formaţii să intre în play-off. Partida poate fi urmărită în format LIVE SCORE, de la ora 20.00, pe […] The post Petrolul Ploieşti – FC Argeş LIVE SCORE (ora 20.00). FCSB şi CFR aşteaptă paşi greşiţi appeared first on Antena Sport.
14:20
Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e” # Antena Sport
Situaţie foarte tensionată la FCSB. Ştefan Târnovanu vrea să primească hârtie de la Gigi Becali şi să fie lăsat să plece de la echipă, în contextul în care nu mai apără. Cum suma cerută de Gigi Becali pentru el este de cinci milioane de euro, portarul speră să ajungă la un acord cu patronul FCSB […] The post Ştefan Târnovanu vrea hârtie să plece de la FCSB. Giovanni Becali confirmă: “Atât de supărat e” appeared first on Antena Sport.
14:10
Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale # Antena Sport
Vinicius Junior, unul dintre jucătorii de la Real Madrid care e un adevărat paria pentru cei de la Barcelona, a oferit o reacție care a devenit virală în momentul în care a aflat de înfrângerea catalanilor din Cupa Spaniei. Joi seara, formația blaugrana a fost “zdrobită” cu scorul de 4-0 de Atletico Madrid, rivala din […] The post Cum a reacționat Vinicius când a aflat de umilința rivalei Barcelona cu Atletico Madrid. Imaginile virale appeared first on Antena Sport.
14:00
Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou # Antena Sport
Cristiano Ronaldo se pregăteşte să plece de la Al-Nassr, club cu care a intrat recent în conflict. Ce s-a întâmplat? Lumea fotbalului a fost luată prin surprindere, atunci când Cristiano Ronaldo lua decizia să nu evolueze pentru Al-Nassr în semn de protest. S-a spus că jucătorul de 41 de ani era nemulțumit pe modul în […] The post Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
13:40
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles # Antena Sport
NBA urmează să deschidă în curând “porțile” celebrului All-Star Weekend, iar capul de afiș este ca în fiecare an All-Star Game, care ajunge la ediția cu numărul 75. Cei mai buni jucători din liga nord-americană se vor reuni în noaptea de duminică spre luni într-un nou format care cu siguranță a împărțit fanii în două, […] The post NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles appeared first on Antena Sport.
13:30
Crescut de FCSB, Răzvan Ducan a ales să semneze în Liga 3. El rămăsese liber de contract, după ce şi-a reziliat contractul cu Farul Constanţa. Duca a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia până la finalul sezonului, cu drept de prelungire pentru încă un an dacă formaţia promovează. ”CSM Unirea Alba Iulia anunță transferul portarului […] The post A jucat la FCSB şi Farul Constanţa, acum s-a transferat în Liga 3 appeared first on Antena Sport.
13:10
Un jucător aflat pe lista lui Gigi Becali este şi Mario Tudose, fotbalist care este dorit şi de Dinamo. Patronul FCSB a făcut o ofertă pentru Mario Tudose, dar a fost declinată de oficialii formaţiei FC Argeş. La fel şi Dinamo s-a lovit de refuzul piteştenilor. Motivul? FC Argeș ar solicita două milioane de euro […] The post Gigi Becali mai pierde un jucător. O campioană a Suediei a făcut ofertă appeared first on Antena Sport.
13:00
LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător din istoria NBA care a înregistrat un triple-double, iar Los Angeles Lakers a intrat în pauza All-Star cu o victorie de 124-104 în faţa echipei Dallas Mavericks, relatează Reuters. James, în vârstă de 41 de ani, a reuşit 28 de puncte, 12 pase decisive şi 10 […] The post LeBron James a devenit cel mai în vârstă jucător care a reuşit un triple-double appeared first on Antena Sport.
12:50
Perechea de dublu mixt Eduard Ionescu/Bernadette Szocs, favorita #2 a tabloului principal, s-a calificat în semifinale şi şi-a asigurat prezenţa pe podiumul WTT Star Contender Chennai 2026, competiţie care are loc în India, între 10 şi 15 februarie. Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026 Sportivii români au eliminat […] The post Medalie pentru Eduard Ionescu şi Bernadette Szocs la WTT Star Contender Chennai 2026 appeared first on Antena Sport.
12:40
Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff # Antena Sport
Dinamo a învins-o joi seara pe Hermannstadt în meciul din Cupa României, însă evenimentul de pe Arcul de Triumf nu a fost marcat doar de fotbal, ci și de momente care nu își au locul nicăieri, nu doar pe stadion. După meci, jucătorii lui Zeljko Kopic s-au îndreptat către una dintre tribune și au scandat: […] The post Derapaj grosolan al dinamoviștilor după meciul din cupă. Scandări rasiste strigate de jucători și staff appeared first on Antena Sport.
12:40
Daniel Popa revine în Liga 1. Atacantul de 30 de ani era liber de contract din vara lui 2025 şi va semna cu noua sa echipă. Genclerbirligi fusese ultima echipă pentru care evoluase ultima oară vârful cotat la 600.000 de euro, care ajunsese în Turcia cu un an în urmă. El va evolua din nou […] The post Revenire spectaculoasă în Liga 1! Daniel Popa s-a înţeles cu noul club appeared first on Antena Sport.
12:00
Meciul Universitatea Craiova – FCSB a fost cu scandal din cauza arbitrajului lui Horațiu Feșnic, iar la o zi distanţă vine o altă decizie care cu siguranţă va inflama derby-ul de duminică. Marian Barbu va conduce la centru meciul decisiv pentru FCSB în lupta pentru play-off. El este arbitrul numărul 2 al României, primul fiind […] The post Gigi Becali va exploda! Delegări incredibile la meciul Craiova – FCSB appeared first on Antena Sport.
12:00
Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA # Antena Sport
NBA nu ezită să ofere momente spectaculoase, dar și emoționante, iar povestea care urmează să fie prezentată se încadrează în a doua categorie. Nikola Topic, jucătorul lui Oklahoma City Thunder care a fost diagnosticat cu cancer testicular în octombrie, a învins boala și a reușit să debuteze în campionatul de baschet din America de Nord […] The post Un jucător a învins cancerul testicular și și-a făcut debutul în uralele arenei. Scene emoționante în NBA appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
11:30
I-au scos hotelul la vânzare! Neluţu Varga, executat silit! S-a ales praful de afacerea patronului CFR # Antena Sport
CFR Cluj se apropie cu paşi repezi de play-off, iar pe ultima sută de metri clubul a evitat colapsul financiar, după ce în iarnă mai mulţi jucători au fost vânduţi. Situaţia grupării ardenele pare să rămână la fel de delicată, mai ales că în presa locală au apărut informaţii conform cărora Neluţu Varga nu mai […] The post I-au scos hotelul la vânzare! Neluţu Varga, executat silit! S-a ales praful de afacerea patronului CFR appeared first on Antena Sport.
11:20
Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea” # Antena Sport
Biatlonistul norvegian Sturla Holm Laegreid şi-a cerut scuze echipei sale pentru faptul că s-a confesat public în privinţa infidelităţii sale după câştigarea medaliei de bronz în proba de 20 de kilometri la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, conform DPA. Deţinătorul Cupei Mondiale a declarat, joi, pentru cotidianul Verdens Gang, că el a vorbit cu […] The post Sportivul care a recunoscut că și-a înșelat iubita și-a cerut din nou scuze: “I-am stricat petrecerea” appeared first on Antena Sport.
11:10
Continuă scandalul pe tema meciului Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României, când scorul de 2-2 a fost decis în urma unei faze controversate. Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan […] The post Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi” appeared first on Antena Sport.
11:00
“Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico # Antena Sport
Frenkie De Jong nu s-a ferit de cuvinte la finalul meciului din turul semifinalei Cupei Spaniei dintre Barcelona și Atletico Madrid, scor 4-0 pentru trupa rojiblanco. Mijlocașul olandez nu percepe motivul pentru care golul catalanilor din repriza secundă, marcat de Pau Cubarsi, a fost anulat pe motiv de offside. Atletico Madrid a “demolat-o” pe Barcelona […] The post “Dacă nu e AI, atunci e scandal”. Căpitanul Barcelonei a răbufnit după controversa din cupă cu Atletico appeared first on Antena Sport.
10:50
România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia # Antena Sport
România a fost repartizată joi în Grupa B4 din Liga Națiunilor în urma tragerii la sorți, acolo unde va avea parte de dueluri dificile cu echipe solide, și anume Polonia, Bosnia și Suedia. În urmă cu puțin timp, FRF a publicat programul exact al “tricolorilor” pentru meciurile care se vor întinde pe parcursul toamnei anului […] The post România și-a aflat programul din Liga Națiunilor! Când joacă “tricolorii” cu Polonia, Bosnia și Suedia appeared first on Antena Sport.
10:40
Carlo Ancelotti (66 de ani) e gata să semneze un nou contract cu naționala Braziliei, înainte de World Cup 2026, competiție care se va vedea live în Universul Antena. Carlo Ancelotti a semnat cu naționala Braziliei la sfârșitul lunii mai 2025, după despărțirea de Real Madrid. Contractul său urmează să expire după World Cup 2026. […] The post Carlo Ancelotti semnează până în 2030 appeared first on Antena Sport.
10:00
Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă “de foc” în Liga Națiunilor: “Nu mă așteptam” # Antena Sport
Ciprian Marica a fost unul dintre foștii jucători de națională care au oferit reacții după ce România și-a aflat adversarele din Nations league. “Tricolorii” vor da în grupa B4 peste Polonia, Bosnia și Suedia, trei adversare extrem de dificile și de incomode pentru naționala noastră. Delegația României a fost prezentă joi la Bruxelles, acolo unde […] The post Ciprian Marica s-a convins după ce România a picat într-o grupă “de foc” în Liga Națiunilor: “Nu mă așteptam” appeared first on Antena Sport.
10:00
“Un meci a fost interzis!” Ce scrie presa din Kosovo, după ce UEFA i-a scos din grupa României # Antena Sport
UEFA Nations League rămâne o competiţie extrem de importantă, dacă ţinem cont că România a ajuns la barajul de calificare la World Cup 2026 pentru că a câştigat grupa din Nations League din 2024, când a obţinut şase victorii în Liga C. Tricolorii vor fi în grupă cu Polonia, Bosnia şi Suedia. În primă fază, […] The post “Un meci a fost interzis!” Ce scrie presa din Kosovo, după ce UEFA i-a scos din grupa României appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:30
“Am primit o lecție”. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei # Antena Sport
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a deplâns faptul că jucătorii săi “nu au jucat ca o echipă” şi au primit “o lecţie” joi seară împotriva lui Atletico Madrid (0-4), în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei. “Nu am jucat bine în prima repriză, nu am jucat ca o echipă. Distanţa dintre jucătorii noştri a fost mult […] The post “Am primit o lecție”. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei appeared first on Antena Sport.
09:30
Dacă Mircea Lucescu se retrage înainte de barajul cu Turcia, iar Gică Hagi nu acceptă să preia naţionala, pe lista lui Răzvan Burleanu ar putea apărea un nume surpriză. Este vorba e Victor Piţurcă. Cine îl propune pentru banca naţionalei României? Eugen Neagoe, fostul lui colaborator, crede că Piţurcă ar accepta să preia naţioanal chiar […] The post A fost avansat numele lui Victor Piţurcă pentru banca României: “Cred că s-ar băga” appeared first on Antena Sport.
09:10
Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă” # Antena Sport
Luca Băsceanu, jucătorul de la care a plecat un scandal imens în urma meciului de cupă dintre Universitate a Craiova și FCSB, a acordat câteva declarații după egalul din Bănie care i-a eliminat pe roș-albaștri din competiție. Deși fotbalistul oltenilor nu a vorbit deloc despre faza presupului henț acuzat de oficialii campioanei, el a transmis […] The post Jucătorul Craiovei care i-a scos din minți pe Becali și MM Stoica a rupt tăcerea: “Să nu le dăm nicio șansă” appeared first on Antena Sport.
09:00
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 # Antena Sport
Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. […] The post Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 appeared first on Antena Sport.
08:40
Radu Drăguşin a rămas la Tottenham în această iarnă, cu toate că multe cluburi şi-au manifestat interesul pentru el. Dacă englezii au vrut un transfer definitiv, AC Milan sau Juventus l-au vrut doar sub formă de împrumut pe român. Motivul? Fundaşul nu începuse să joace pentru englezi, în contextul în care abia era refăcut după […] The post Clubul uriaş care vrea să-l transfere pe Radu Drăguşin din vară appeared first on Antena Sport.
08:40
În Regulamentul Sportiv, punctul 33.1, apare această propoziție: ”Pilotul trebuie să conducă mașina singur și neasistat.” Propoziția în cauza a generat, de-a lungul vremii, multe interpretări și a cauzat multe schimbări. Modificările de regulament care intră în vigoare în acest sezon pun din nou în discuție acest punct. Cât de „asistat” e pilotul în realitate? […] The post Cât de asistat e pilotul de Formula 1? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit” # Antena Sport
Gigi Becali a avut o intervenție la TV imediat după finalul meciului din Cupa României dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar unul dintre subiectele abordate a fost cel legat de accidentarea lui Florin Tănase. Patronul roș-albaștrilor a declarat că vineri se va afla situația clară a fotbalistului ieșit de pe teren în minutul 7, deși […] The post Gigi Becali, prima reacție după accidentarea lui Tănase din Univ. Craiova – FCSB: “De-asta a ieșit” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:10
Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei # Antena Sport
Atletico Madrid este cu un pas în finala Cupei Spaniei, după ce a „demolat-o” pe Barcelona în manșa tur a semifinalelor. Gruparea antrenată de Diego Simeone nu a avut milă de campioana din La Liga și a marcat toate cele patru goluri încă din prima repriză. Catalanii nu s-au putut baza la această dispută pe […] The post Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei appeared first on Antena Sport.
12 februarie 2026
23:50
Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 # Antena Sport
Elias Charalambous (45 de ani) a acuzat şi el arbitrajul, la fel ca Gigi Becali (67 de ani) şi Mihai Stoica (60 de ani), după eliminarea FCSB-ului din Cupa României. Charalambous a susţinut, la fel ca Mihai Stoica şi Becali, că a fost henţ la Luca Băsceanu la golul 2 marcat de Universitatea Craiova, prin […] The post Charalambous a acuzat şi el arbitrajul după eliminarea FCSB-ului din Cupă! Ce a spus despre derby-ul din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
23:40
Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB # Antena Sport
Florin Tănase (31 de ani) riscă să rateze derby-ul cu Universitatea Craiova de duminică, crucial pentru FCSB în lupta pentru play-off. Tănase va face un RMN în cursul zilei de vineri, dar şansele să evolueze în derby sunt reduse. Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB, din campionat, se dispută duminică, de la ora 20:00. Partida vine […] The post Florin Tănase, în pericol să rateze derby-ul crucial cu Craiova! Cele mai noi detalii despre starea vedetei FCSB appeared first on Antena Sport.
23:30
Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” # Antena Sport
Adrian Porumboiu, fostul arbitru internaţional, a făcut lumină în cazul fazei pe care Gigi Becali a contestat-o în timpul meciului Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, în ultima etapă a grupelor Cupei României. Acest rezultat a dus la eliminarea roş-albaştrilor din competiţie. Gigi Becali nu a vrut să accepte acest rezultat şi a acuzat că […] The post Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” appeared first on Antena Sport.
23:20
FCSB a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a fost ținută în șah de Universitatea Craiova. Cele două formații au încheiat partida la egalitate, scor 2-2, iar oltenii au mers mai departe de pe primul loc în grupă. Echipa lui Elias Charalambous a cerut un henț la faza prin care gruparea din Bănie […] The post Mihai Stoica, reacție fulgerătoare după eliminarea FCSB-ului din Cupă: „E jenant” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a comis un derapaj oribil la adresa brigăzii de arbitri de la meciul Universitatea Craiova – FCSB, care a consfinţit eliminarea roş-albaştrilor din Cupa României. Supărat pe brigada de arbitri condusă de Horaţiu Feşnic (36 de ani), central care i-a produs lui Gigi Becali ultima “retragere” din fotbal (după un […] The post Gigi Becali, derapaj oribil după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Poate să le pedepsească Dumnezeu familiile” appeared first on Antena Sport.
23:00
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” # Antena Sport
FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-2. Campioana din Liga 1 avea nevoie de victorie pentru a obține calificarea în sferturi, iar rezultatul l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Octavian Popescu nu a scăpat nici de această dată de criticile patronului roș-albaștrilor, el […] The post Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” appeared first on Antena Sport.
23:00
De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) # Antena Sport
Giannis Antetokounmpo va rata All-Star Game 2026, ce va avea loc pe 16 februarie, de la ora 00:00, şi va fi transmis LIVE în AntenaPLAY. Locul său va fi luat de De’Aaron Fox, jucătorul lui San Antonio Spurs. Fox va face parte din echipa USA Stripes, in timp ce jucătorul lui Miami Heat, Normal Powell, […] The post De’Aaron Fox, în locul lui Giannis Antetokounmpo la All-Star Game 2026 (luni, 00:00, AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
22:50
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș # Antena Sport
Faza grupelor Cupei României s-a încheiat joi cu partidele dintre Universitatea Craiova și FCSB, respectiv Gloria Bistrița și UTA. Astfel, s-au aflat toate cele opt echipe calificate în sferturile de finală. Capul de afiș al acestei faze va fi duelul dintre formația antrenată de Filipe Coelho și CFR Cluj, care se va disputa pe stadionul […] The post Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.