Doi copii s-au trezit cu hoții în casă în timp ce părinții erau la o înmormântare. Aceștia au apărat casa cu succes
StiriDiaspora.ro, 13 februarie 2026 23:30
Doi copii s-au trezit cu hoții în casă în timp ce părinții erau la o înmormântare. Aceștia au apărat casa cu succes
Acum 30 minute
23:30
Acum 4 ore
20:50
Român, anchetat în Italia: forța copii de 8 ani și imigranți ilegali să muncească într-un depozit
Român, anchetat în Italia: forța copii de 8 ani și imigranți ilegali să muncească într-un depozit
Acum 6 ore
18:20
Atenționare de călătorie pentru românii din Italia: Zboruri anulate sau întârziate pe 16 februarie
Atenționare de călătorie pentru românii din Italia: Zboruri anulate sau întârziate pe 16 februarie
Acum 12 ore
13:20
O femeie din Spania a murit după prăbuşirea unui acoperiş în timpul furtunii Nils
O femeie din Spania a murit după prăbuşirea unui acoperiş în timpul furtunii Nils
13:00
Furtuna Nils face a doua victimă în Franţa: un bărbat a murit în grădina sa
11:40
Alunecare de teren la Roma, soldată cu un mort. O stâncă a lovit un bloc
Acum 24 ore
10:50
Alocație universală pentru copii în Spania. 100.000 de români ar putea primi 200 de euro lunar
Alocație universală pentru copii în Spania. 100.000 de români ar putea primi 200 de euro lunar
10:10
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, dar încheie anul în recesiune tehnică
09:40
Judecătoarea "m-a sunat Lia" se pensionează
09:30
Marco Rubio, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt "profund legate" de Europa
Marco Rubio, înainte de Conferinţa de Securitate de la Munchen: SUA sunt "profund legate" de Europa
08:40
De ce dorul de casă rămâne atât de viu la românii plecați în diaspora? Radu Leca, explicații pe înțelesul tuturor
De ce dorul de casă rămâne atât de viu la românii plecați în diaspora? Radu Leca, explicații pe înțelesul tuturor
08:30
Camion românesc oprit de poliție în Germania. Când au văzut starea tehnică, l-au confiscat pe loc
Camion românesc oprit de poliție în Germania. Când au văzut starea tehnică, l-au confiscat pe loc
Ieri
23:40
Un român de 32 de ani din Piatra Neamț a murit într-un accident de motocicletă în Italia
Un român de 32 de ani din Piatra Neamț a murit într-un accident de motocicletă în Italia
21:00
Un miliardar britanic se plânge de numărul mare de imigranți: „Nu poți avea o economie cu ei în țară"
Un miliardar britanic se plânge de numărul mare de imigranți: „Nu poți avea o economie cu ei în țară”
18:10
Alertă MAE pentru românii din Franța: Transportul ar putea fi grav afectat de codul roșu de furtuni și ninsori
Alertă MAE pentru românii din Franța: Transportul ar putea fi grav afectat de codul roșu de furtuni și ninsori
13:30
Caporal român din Spania, condamnat la închisoare și obligat să plătească despăgubiri muncitorilor exploatați
Caporal român din Spania, condamnat la închisoare și obligat să plătească despăgubiri muncitorilor exploatați
11:10
Furtuna Nils a măturat Franţa. Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate
Furtuna Nils a măturat Franţa. Un mort şi 850.000 de gospodării fără electricitate
10:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European
09:50
Îngrijitoare româncă din Italia, acuzată că a păcălit un bătrân să-i lase averea. Actul a fost semnat la notar
Îngrijitoare româncă din Italia, acuzată că a păcălit un bătrân să-i lase averea. Actul a fost semnat la notar
09:20
Lovitură pentru Trump: Mai mulți republicani au votat pentru abrogarea taxelor vamale impuse Canadei
Lovitură pentru Trump: Mai mulți republicani au votat pentru abrogarea taxelor vamale impuse Canadei
09:00
Un italian a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro
Un italian a aruncat la gunoi 20 de lingouri de aur în valoare de 120.000 de euro
08:20
Italia înăsprește regulile privind migranții. Taberele din Albania, reactivate
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil" pentru sistem
Minor, prins într-un vid birocratic între Italia și România: Un copil „invizibil” pentru sistem
20:10
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități
România poate aduce protecția diasporei pe agenda UE: munca în străinătate și industrie, printre priorități
18:30
Peste 70 de loturi distribuite de Danone au fost retrase din magazine
16:00
Protest uriaș la Madrid. Peste 1500 de fermieri în stradă
15:30
Realitatea Plus, obligată de CNA să-și suspende emisia timp de trei ore
15:10
Înșelăciunea cu "vecina" care vinde alimente capătă proporții în România
14:40
Un șofer român beat s-a răsturnat cu mașina în Austria
13:20
Rețeaua EURES: 242 de locuri de muncă pentru români în Europa. Cele mai multe în Suedia, Norvegia și Irlanda
Rețeaua EURES: 242 de locuri de muncă pentru români în Europa. Cele mai multe în Suedia, Norvegia și Irlanda
13:10
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă
Robert Negoiţă a mers la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă
12:20
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce și-a drogat iubitul bijutier și l-a jefuit
Româncă din Italia, condamnată la închisoare după ce și-a drogat iubitul bijutier și l-a jefuit
11:10
CCR a amânat reforma pensiilor speciale. Următorul termen: 18 februarie
10:50
Judecătorul CCR "tătic" a venit la ședința în care se discută pensiile speciale
10:40
„Șofer fantomă", pe A1, în Germania. Român prins fraudând timpii de odihnă cu două permise de conducere
„Șofer fantomă”, pe A1, în Germania. Român prins fraudând timpii de odihnă cu două permise de conducere
10:00
Psihiatru american: Rețelele sociale au efecte similare drogurilor pentru tineri
09:10
După 11 ani în Anglia și 2 în Italia, un român e fericit că s-a întors acasă: "Mă simt foarte bogat"
După 11 ani în Anglia și 2 în Italia, un român e fericit că s-a întors acasă: "Mă simt foarte bogat"
08:10
Atac armat într-o şcoală din vestul Canadei: Zece morţi, inclusiv atacatorul
10 februarie 2026
22:50
Un infractor român conduce un club de lupte pentru copii în Marea Britanie
20:30
Greva trenurilor din Spania continuă: românii din diaspora, prinși între anulări, întârzieri și incertitudine
Greva trenurilor din Spania continuă: românii din diaspora, prinși între anulări, întârzieri și incertitudine
17:30
Bolojan ridică noi valuri de nemulțumire: „Rezidenții ar trebui să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire"
Bolojan ridică noi valuri de nemulțumire: „Rezidenții ar trebui să lucreze în România cel puțin câțiva ani după absolvire”
15:30
Băiat de 15 ani, cu dizabilități, lăsat în ploaie de șoferul unui autobuz, pentru că nu-și găsea abonamentul
Băiat de 15 ani, cu dizabilități, lăsat în ploaie de șoferul unui autobuz, pentru că nu-și găsea abonamentul
15:20
Trei mașini diferite circulau în Anglia cu același număr de înmatriculare. Una dintre ele era condusă de un român
Trei mașini diferite circulau în Anglia cu același număr de înmatriculare. Una dintre ele era condusă de un român
14:50
Ilie Bolojan: "Realitatea ne-a împachetat. Cifrele nu ne permit alte lucruri"
14:20
Pensiile magistraților mai așteaptă. Un judecător CCR a intrat în concediu paternal (surse)
Pensiile magistraților mai așteaptă. Un judecător CCR a intrat în concediu paternal (surse)
13:20
Prețuri ridicole în aeroport: 70 de lei pentru un fir subțire de somon. "Restul e pâine și tupeu"
Prețuri ridicole în aeroport: 70 de lei pentru un fir subțire de somon. "Restul e pâine și tupeu"
12:30
Germania cumpără drone de atac în valoare de peste o jumătate de miliard de euro
11:40
Un român din Italia și-a amenințat vecinii cu o bâtă de baseball și o macetă
10:40
Un șofer român s-a trezit cu prelata tăiată într-o parcare "securizată" din Italia: "Am pornit motorul și am plecat"
Un șofer român s-a trezit cu prelata tăiată într-o parcare "securizată" din Italia: "Am pornit motorul și am plecat"
09:30
Sondaj: Două treimi dintre germani consideră SUA drept o ameninţare pentru pacea mondială
Sondaj: Două treimi dintre germani consideră SUA drept o ameninţare pentru pacea mondială
