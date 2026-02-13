Hull City - Chelsea 0-4, ACUM, LIVE pe VOYO. Trupa lui Rosenior face spectacol: Pedro Neto, MVP!
Sport.ro, 13 februarie 2026 23:40
Meciul dintre Hull City și Chelsea poate fi urmărit LIVE pe VOYO de la ora 21:45.
• • •
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: "Nu mai pot să tac, știu prea multe!"
FC Argeș a pierdut la Ploiești în fața Petrolului, scor 1-2, însă meciul a fost influențat de o greșală mare de arbitraj a lui Radu Petrescu.
Formația milaneză a fost la doar câteva minute de a primi o veste minunată și total nesperată.
Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a comentat eroarea uriașă a arbitrului Radu Petrescu din partida Petrolul - FC Argeș 2-1.
Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru"
Un fost arbitru important din campionatul României a oferit un verdict în legătură cu controversa imensă din Petrolul - FC Argeș.
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda
Dennis Man (27 de ani) a reușit un nou gol pentru PSV Eindhoven în campionatul Olandei.
FC Argeș a pierdut cu 1-2 pe ”Ilie Oană” în fața Petrolului, însă meciul a fost umbrit de o eroare uriașă de arbitraj din partea centralului Radu Petrescu.
Sergiu Hanca a înscris senzațional în victoria Petrolului, dar ce a spus după meci e incredibil
Sergiu Hanca a descris cum a marcat golul egalizator din foarfecă cu FC Argeș.
La Ploiești, primul meci din etapa cu numărul 27 a furnizat un moment uluitor care, la final, a dat naștere la un scandal monstru.
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: "Nici nu a fost fault!"
Petrolul a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1, însă meciul a fost marcat de faze controversate de arbitraj.
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului
FC Argeș a pierdut contra celor de la Petrolul, la Ploiești, scor 1-2, însă finalul meciului de pe "Ilie Oană" a fost marcat de o decizie bizară a arbitrului Radu Petrescu.
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! El a reușit să o învingă pe FC Argeș"
Dani Coman nu l-a menajat deloc pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș.
România va începe în luna septembrie o nouă ediție din Liga Națiunilor. Tricolorii și-au aflat joi adversarele în urma tragerii la sorți de la Bruxelles.
Impresionează în Superliga, visează la națională și speră la transfer: "Există mai multe opțiuni!"
Meriton Korenica a oferit un interviu în presa din Kosovo în care a vorbit despre perioadă foarte bună pe care o traversează la CFR Cluj.
La 41 de ani, marea schioare americană trece printr-o experiență infernală.
Mihai Stoica a vorbit despre cea mai fierbinte fază de arbitraj din meciul Universitatea Craiova - FCSB.
FC Argeș a deschis scorul în duelul cu Petrolul.
Hristo Stoichkov neagă implicarea la Farul. De ce nu poate prelua acțiunile de la Gică Hagi
Hristo Stoichkov (60 de ani), legenda fotbalului din Bulgaria, a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă implicare la Farul Constanța, în calitate de acționar.
Fostul căpitan al lui Dinamo a semnat cu un club de amatori.
În Qatar, fostul selecționer poate cuceri cel mai prețios trofeu, de când s-a apucat de antrenorat.
Patru etape mai sunt de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar primele trei clasate sunt separate de un singur punct.
Motivul pentru care Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB: "Fantastic! Eu am privit cu scepticism!"
Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB pentru ultima strategie pusă la cale de Gigi Becali.
Ajuns la Al-Hilal Omdurman (Sudan) din august 2025, tehnicianul de 50 de ani o duce foarte bine. Atât sportiv, cât și financiar. Dovadă și informația aflată de presa locală.
Basarab Panduru a comentat declarația unui jucător de la Universitatea Craiova, după meciul cu FCSB.
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta din nou, de această dată în campionat, duminică, de la ora 20:00, în runda 27 din Superliga.
Marea diferență dintre Chivu și Inzaghi dezvăluită de un fost mare fotbalist: "Ce face Chivu acum?"
Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru derby-ul cu Juventus din etapa cu numărul 25 din Serie A.
Fondistul norvegian Johannes Klaebo s-a bucurat de o victorie "specială" vineri, după ce a câştigat proba individuală de 10 km liber la Jocurile Olimpice din 2026, unde s-a "chinuit" să câştige acest tip de cursă pentru prima dată, a explicat el în zona mixtă, transmite AFP.
Întrebarea polonezilor după ce naționala lor a picat cu România în grupa de Nations League: „Mai poate?"
În urma tragerii la sorți de la Bruxelles (Belgia), tricolorii au aflat cu cine vor juca în Liga B a Națiunilor, ediția 2026-2027.
Kennedy Boateng (29 de ani), intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, nu a fost lăsat să plece în această iarnă.
FCSB a primit decizia Comisia de Recurs din cadrul FRF și va trebui să plătească o sumă de bani, chiar dacă Gigi Becali nu a fost de acord.
Gâlcă, incisiv după ce Rapid a părăsit Cupa României: "Cum m-am plâns? Explică-mi plânsul!"
Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, după ce a părăsit Cupa României încă din faza grupelor.
Formația gălățeană traversează un sezon foarte bun, însă e chinuită, în continuare, de grave probleme financiare.
Șumudică s-a crucit, când a văzut cum a fost driblat jucătorul lui: golul care a doborât echipa sa, de PlayStation
Al-Okhdood pierde cam tot, dar măcar e implicată în niște meciuri spectaculoase. Ba cu multe goluri, ba cu niște faze incredibile.
Gigi Becali a vorbit cu jucătorul care își forțează plecarea de la FCSB: "A fost corect, mi-a plăcut de el!"
Un jucător de la FCSB își forțează plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
Barcelona surprinde: ce a apărut pe site-ul oficial la câteva ore după umilința cu Atletico Madrid
Barcelona a suferit un eșec usturător în semifinalele Cupei Spaniei, 0-4 contra lui Atletico Madrid, însă catalanii continuă să spere la calificare.
Florin Prunea este convins! Cine se va afla pe banca naționalei la baraj dacă Mircea Lucescu nu va fi apt: "100%"
Mircea Lucescu se confruntă cu probleme medicale, iar prezența sa la baraj este pusă sub semnul întrebării.
Gabriela Ruse s-a calificat în ultimul tur la Dubai: victorie în fața sportivei din Ucraina
Gabriela Ruse s-a calificat în ultimul tur de la Dubai.
În zona Golfului Persic, la dezvoltarea fotbalului au contribuit din plin și românii care au lăsat o „moștenire“ importantă în urma lor.
Înainte de Inter - Juventus, Chivu a vrut să îl fie înlocuit de Lautaro la conferință, dar s-a lovit de un refuz
Cristi Chivu a prefațat Derby d'Italia, Inter - Juventus, care se joacă sâmbătă, de la 21:45, în Serie A.
Decizia luată de CCA pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB după controversele din Cupă! La VAR se va afla un arbitru rapidist
FCSB s-a duelat în Cupa României cu Universitatea Craiova, scor 2-2, iar, în urma rezultatelor, roș-albaștrii au fost eliminați din competiție.
Unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali i-a dorit la FCSB ar putea pleca din Superliga.
Tottenham s-a despărțit în această săptămână de Thomas Frank, după rezultatele foarte modeste din Premier League, iar londonezii sunt acum pe cale să numească un interimar.
Serena Williams, medicamentul-minune prin care a dat jos 15 kilograme: „Sunt mai sănătoasă ca oricând!"
Ca o ironie a sorții, americanca de 44 de ani a slăbit abia după ce s-a lăsat de sportul de performanță!
Denis Drăguș, reacție fermă după ce a aflat grupa de foc în care a nimerit România în Liga Națiunilor
Denis Drăguș a analizat grupa grea a României din Liga Națiunilor, unde tricolorii vor înfrunta Polonia, Suedia și Bosnia.
Un jucător de la FCSB e supărat și vrea să plece de la echipă.
Tyson Fury revine în ring pe un stadion din Premier League!
GOAT! Johannes Hosflot Klaebo, record all-time de medalii de aur câștigate la Jocurile Olimpice
Performanță fantastică realizată de norvegian la Milano-Cortina.
Un fost jucător de la FCSB și-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract.
FCSB a remizat 2-2 cu Universitatea Craiova joi seară.
Fotbalistul dorit de Gigi Becali după ce i-a dat gol lui FCSB de la 30 de metri, debut fantastic la noua echipă!
Kosovarul s-a făcut remarcat în Superligă, apoi și-a continuat cariera în Polonia și Turcia.
