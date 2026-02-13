VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol

Primasport.ro, 13 februarie 2026 23:40

VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
23:50
După o carieră legendară, Chris Paul şi-a anunţat retragerea Primasport.ro
După o carieră legendară, Chris Paul şi-a anunţat retragerea
23:50
VIDEO | Volendam - PSV 2-1. Dennis Man a marcat din nou! Primasport.ro
VIDEO | Volendam - PSV 2-1. Dennis Man a marcat din nou!
Acum 30 minute
23:40
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. ”Va suporta măsurile care se impun” Primasport.ro
CCA, opinie fermă şi extrem de clară după scandalul de la Petrolul - FC Argeş. ”Va suporta măsurile care se impun”
23:40
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – FSV Mainz 4-0. Ryerson a dat 3 pase decisive şi a provocat un autogol
Acum o oră
23:20
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Primarul din Piteşti, intervenţie în forţă după decizia inexplicabilă a arbitrului de la ultimul meci! | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Dani Coman, iureş după controversa lui Radu Petrescu din meciul cu Petrolul: "Suspendare pe viaţă! S-a terminat!" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:50
”Suntem bine pregătiţi”. Eugen Neagoe a ţinut să îşi remarce jucătorii Primasport.ro
”Suntem bine pregătiţi”. Eugen Neagoe a ţinut să îşi remarce jucătorii
22:40
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. ”A fost consumul prea mare” Primasport.ro
VIDEO | Explicaţiile lui Bogdan Andone la capătul unui meci tensionat. ”A fost consumul prea mare”
22:40
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat Primasport.ro
Lindsey Vonn spune că mai are nevoie de cel puţin încă două operaţii la piciorul fracturat
22:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 2-1. Etapa începe cu un rezultate care strânge şi mai tare cursa pentru play-off
Acum 4 ore
21:50
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci! Primasport.ro
Chivu, răspuns fabulos când a fost întrebat dacă arbitrii pot decide soarta unui meci!
21:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 1-1. Golurile au venit după erori mari Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş 1-1. Golurile au venit după erori mari
21:30
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hanca aduce egalarea
21:20
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă Primasport.ro
Un avocat din Minnesota, în vârstă de 54 de ani, a devenit cel mai în vârstă sportiv american participant la Jocurile Olimpice de iarnă
21:20
Steliano Filip a semnat cu o nouă echipă. Incredibil unde a ajuns Primasport.ro
Steliano Filip a semnat cu o nouă echipă. Incredibil unde a ajuns
21:00
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană Primasport.ro
FC Barcelona, readmisă în organizaţia European Football Clubs după renunţarea la Super Liga Europeană
20:50
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor după o gafă mare Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor după o gafă mare
20:30
Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze Primasport.ro
Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică! Cu ce echipă e aproape să semneze
20:30
E OUT! FCSB, fără un jucător de bază la meciul contra Craiovei de duminică: "Nu va fi în lot" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E OUT! FCSB, fără un jucător de bază la meciul contra Craiovei de duminică: "Nu va fi în lot" | VIDEO EXCLUSIV
20:20
Universitatea Cluj s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot! A prins foarte puţine meciuri la ardeleni Primasport.ro
Universitatea Cluj s-a despărţit de unul din cei mai experimentaţi jucători din lot! A prins foarte puţine meciuri la ardeleni
20:10
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis au terminat cu bine concursul olimpic de snowboard cross Primasport.ro
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis au terminat cu bine concursul olimpic de snowboard cross
20:00
TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative Primasport.ro
TAS a respins apelul ucraineanului Vladislav Heraskevich, descalificat din cauza unei căşti comemorative
20:00
MM Stoica, reacţie categorică după controversa de la golul doi al Craiovei: "Sunt oameni care au simpatii" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica, reacţie categorică după controversa de la golul doi al Craiovei: "Sunt oameni care au simpatii" | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 6 ore
19:40
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile Primasport.ro
Cele aproape 10.000 de prezervative distribuite în satele olimpice, epuizate în trei zile
19:30
Un fost patron din Superliga a murit! Primasport.ro
Un fost patron din Superliga a murit!
19:10
Radu Drăguşin, aproape să aibă antrenor nou! Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal Primasport.ro
Radu Drăguşin, aproape să aibă antrenor nou! Tottenham ar fi ajuns la un acord verbal
19:00
Născut în străinătate, un jucător anunţă că vrea să joace pentru România: "Este visul meu!" Primasport.ro
Născut în străinătate, un jucător anunţă că vrea să joace pentru România: "Este visul meu!"
18:30
Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, campion olimpic pentru a patra oară Primasport.ro
Biatlonistul Quentin Fillon Maillet, campion olimpic pentru a patra oară
18:20
Un club important din La Liga a primit interzis la transferuri până în 2028 Primasport.ro
Un club important din La Liga a primit interzis la transferuri până în 2028
18:20
O echipă din Superliga a scăpat de insolvenţă! ”Comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă” Primasport.ro
O echipă din Superliga a scăpat de insolvenţă! ”Comunicarea cu suporterii noştri să fie tot mai deschisă şi mai transparentă”
18:00
O legendă a lui Dinamo propune un jucător surpriză la echipa naţională! Primasport.ro
O legendă a lui Dinamo propune un jucător surpriză la echipa naţională!
Acum 8 ore
17:50
O echipă din Liga 2 a rămas fără antrenor înainte de reluarea sezonului. ”Nu neapărat că am vrut să fug de pe corabie” Primasport.ro
O echipă din Liga 2 a rămas fără antrenor înainte de reluarea sezonului. ”Nu neapărat că am vrut să fug de pe corabie”
17:40
Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur Primasport.ro
Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri. A egalat recordul absolut de medalii de aur
17:40
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia. ”Nu vor fi suspendaţi” Primasport.ro
FR Atletism, după ce sportivi români au participat la o competiţie în Rusia. ”Nu vor fi suspendaţi”
17:40
Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportivul a fost descalificat la JO din cauza căştii comemorative Primasport.ro
Ucraineanul Heraskevich, audiat de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportivul a fost descalificat la JO din cauza căştii comemorative
17:40
Becali a auzit că un titular de la FCSB vrea să plece şi a răbufnit: "Nu stau să pierd campionatul pentru el! Nu merg astea cu mine" Primasport.ro
Becali a auzit că un titular de la FCSB vrea să plece şi a răbufnit: "Nu stau să pierd campionatul pentru el! Nu merg astea cu mine"
17:20
O echipă care a jucat recent în Liga 2 este la un pas de faliment! Primasport.ro
O echipă care a jucat recent în Liga 2 este la un pas de faliment!
17:10
Gigi Becali ia o decizie dură cu privire la un jucător de la FCSB. Primasport.ro
Gigi Becali ia o decizie dură cu privire la un jucător de la FCSB.
17:00
Mladinovici şi Călin arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Mladinovici şi Călin arbitrează meciurile de sâmbătă din Superliga
16:40
Transfer de marcă în Liga 3! Unirea Alba Iulia a adus un fost portar de la FCSB Primasport.ro
Transfer de marcă în Liga 3! Unirea Alba Iulia a adus un fost portar de la FCSB
16:40
O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon Primasport.ro
O sportivă italiană suspendată pentru dopaj a fost în cele din urmă autorizată să concureze la biatlon
16:40
O echipă din Superligă se confruntă cu o situaţie financiară uluitoare! Clubul este pe minus cu peste 20 de milioane de euro Primasport.ro
O echipă din Superligă se confruntă cu o situaţie financiară uluitoare! Clubul este pe minus cu peste 20 de milioane de euro
16:30
Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO Primasport.ro
Polemici după ce un tricou cu ediţia din 1936 organizată de Germania nazistă a fost pus în vânzare pe site-ul CIO
16:30
Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai Primasport.ro
Prima medalie asigurată pentru sportivii tricolori la WTT Star Contender Chennai
16:00
Probleme pentru FCSB! Liderul echipei s-a rupt Primasport.ro
Probleme pentru FCSB! Liderul echipei s-a rupt
Acum 12 ore
15:40
FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste. Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte Primasport.ro
FIFPro îşi exprimă îngrijorararea cu privire la situaţia fotbalistului profesionist Amirhossein Ghaderzadeh, aflat în detenţie în Iran după proteste. Jucătorul ar fi fost condamnat la moarte
15:10
S-a săturat! Ştefan Târnovanu îi urmează exemplul lui Adrian Şut şi vreă să plece de la FCSB: „E supărat” Primasport.ro
S-a săturat! Ştefan Târnovanu îi urmează exemplul lui Adrian Şut şi vreă să plece de la FCSB: „E supărat”
14:50
Transfer la FCSB: ”Un jucător mult mai calitativ decât Baba Alhassan!” Primasport.ro
Transfer la FCSB: ”Un jucător mult mai calitativ decât Baba Alhassan!”
14:20
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vin pe „Ilie Oană” pentru 3 puncte Primasport.ro
VIDEO | Petrolul - FC Argeş, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vin pe „Ilie Oană” pentru 3 puncte
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.