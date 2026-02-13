13:10

Ucraina s-ar putea pregăti să cedeze regiunea Donețk, luând în considerare un referendum și alegeri pentru a legitima un compromis. Zelenski este gata să se întâlnească cu Putin, dar nu la Moscova. Ucraina se pregătește probabil să facă concesii Rusiei în ceea ce privește regiunea Donețk. Cu toate acestea, pentru ca acest proces să fie […]