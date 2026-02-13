Ce facem astăzi, 14 februarie 2026, în Timișoara?
Timis Online, 14 februarie 2026 00:40
Sâmbătă, 14 februarie, lăsați clasica cină romantică în plan secund și transformați Valentine’s Day într-o experiență de neuitat: descoperiți orașul într-un tur ghidat, evadați la un film captivant, bucurați-vă de un concert live sau dansați până târziu la un party alături de persoana iubită.
Acum o oră
00:40
Acum 8 ore
18:40
Un bărbat este căutat de urgență în Lacul Surduc, după ce a fost semnalată posibila sa dispariție în apă. Pompierii au declanșat o operațiune de căutare, mobilizând scafandri și mai multe bărci, inclusiv una dotată cu sonar.
18:10
Filmul săptămânii: „La răscruce de vânturi”, o poveste de dragoste interzisă reinventată de Emerald Fennell # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „La răscruce de vânturi”, o ecranizare îndrăzneață a romanului clasic scris de Emily Brontë, care aduce pe marele ecran o reinterpretare a uneia dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din literatură.
18:10
Noua materie „Educație media și digitală” stârnește dezbatere: nu e suficientă o oră izolată! # Timis Online
O nouă inițiativă legislativă urmărește introducerea disciplinei „Educație media și digitală” în programa școlară, la nivel de gimnaziu și liceu, iar Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) apreciază această propunere, dar atrage atenția că educația media ar trebui să fie abordată transversal și în toate ciclurile școlare, nu doar la nivel gimnazial și liceal.
Acum 12 ore
17:10
Mai multă vacanță decât în Franța sau Germania. Elevii din România, printre cei mai norocoși din UE # Timis Online
România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai multe zile de vacanță pentru elevi, cu 117 zile libere cumulate în anul școlar 2025-2026, depășită în UE doar de țările baltice și Malta. Această poziționare este confirmată de datele Eurydice, citate de Edupedu.ro.
17:00
Ministrul Sănătății, la Timișoara: „Nu tai 10% din sănătate!” și miza pe inteligența artificială # Timis Online
Reforma sistemului de sănătate, cu accent pe pacient, și integrarea inteligenței artificiale în spitale au fost temele centrale ale conferinței organizate vineri, 13 februarie, la Timișoara, de Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Printre cei prezenți s-a aflat și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
15:40
Simonis, „echilibrat" în cazul conflictului de interese al lui Fritz. USR cere reforma ANI # Timis Online
Alfred Simonis comentează decizia Curtea de Apel Timișoara privind conflictul de interese al primarului Dominic Fritz: spune că sancțiunile trebuie să fie proporționale, dar amintește că legea s-a aplicat și altora, inclusiv în Timiș. Useristul Sorin Șipoș dă, totuși, exemple în care ANI nu și-a făcut treaba pe spețe mai evidente.
14:40
O persoană a murit, vineri, în urma unui incendiu care a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, scrie Agerpres.
14:20
Societatea de Transport Public Timișoara anunță o stație nouă la Hornbach – Buziașului și modificări pe liniile 24, M22, M23, M24, plus ajustări de program pentru Expres 8.
14:20
Strada Gheorghe Lazăr, închisă noaptea. Restricții de circulație și pe Liviu Rebreanu și Louis Pasteur # Timis Online
Primăria Timișoara introduce, de săptămâna viitoare, restricții rutiere pe Gheorghe Lazăr, Louis Pasteur și bulevardul Liviu Rebreanu. Traficul va fi închis noaptea sau restricționat pe tronsoane, din cauza mai multor tipuri de lucrări.
14:10
Controlul informației în Timișoara: de ce adevărul documentat schimbă complet poziția ta # Timis Online
ADVERTORIAL. În orice conflict personal sau profesional, poziția reală de putere nu este dată de tonul vocii sau de insistența argumentelor, ci de informația verificată. Mulți oameni intră în discuții tensionate convinși că intuiția lor este suficientă. În realitate, fără documentare clară, orice suspiciune poate fi ușor respinsă, reinterpretată sau chiar întoarsă împotriva celui care o exprimă. În Timișoara, unde relațiile sociale și profesionale sunt interconectate, iar mediul economic este competitiv, diferența dintre presupunere și probă poate influența decisiv un divorț, o negociere sau un litigiu comercial.
12:50
Aproximativ 30 de localități din județul Timiș vor beneficia de finanțări în valoare totală de peste 81 de milioane de lei pentru reabilitarea iluminatului public și pentru investiții în rețele de apă și canalizare.
12:40
Val de controale ale Gărzii de Mediu în Timiș. Amenzi de peste 250.000 de lei într-o singură lună # Timis Online
75 de inspecții, 17 sancțiuni și amenzi care depășesc un sfert de milion de lei – acesta este bilanțul acțiunilor desfășurate în luna ianuarie de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș.
12:40
Tânăr de 18 ani, suspect într-un furt de 5.500 de lei dintr-un magazin din Sânnicolau Mare # Timis Online
Un magazin de pe strada Nufărului, din Sânnicolau Mare, a fost, zilele trecute, ținta unui furt, după ce din incintă ar fi dispărut 5.500 de lei.
Acum 24 ore
12:00
România, în recesiune tehnică „temporară”. Bolojan: „Costul către o economie stabilă” # Timis Online
Statistica oficială confirmă că ultimele două trimestre din anul trecut au fost pe scădere, marcând și primul trimestru din 2025 ca fiind unul de scădere, ceea ce plasează România într-o recesiune tehnică, „temporară” așa cum afirmă liderii țării.
11:50
Când calendarul arată vineri 13, lumea pare să se împartă în două: cei care evită orice decizie importantă și cei care văd în această dată o șansă neașteptată la noroc. Superstiție veche de secole sau simplă „gândire magică”?
11:00
„Căsuțe pentru pisici”. Primăria le propune asociațiilor de proprietari o colaborare pentru adăpostirea felinelor fără stăpân # Timis Online
Primăria Timișoara vrea un nou sistem pentru gestionarea pisicilor fără stăpân: căsuțe standardizate pe domeniul public, prin parteneriate cu asociații și ONG-uri. Căsuțele vor fi donate, întreținerea revine asociațiilor, iar nerespectarea regulilor se sancționează.
10:30
Polițiștii locali din Timișoara au aplicat 23 de sancțiuni într-o singură lună, după ce au descoperit persoane și firme care au abandonat sau au incendiat deșeuri pe domeniul public. Cea mai mare amendă se ridică la 60.000 de lei.
09:30
Proiect european de peste 12,9 milioane de euro: ABA Banat demarează intervenții verzi pe râul Timiș # Timis Online
Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) a făcut un pas decisiv în implementarea proiectului european Land4Climate, după finalizarea procedurii de achiziție pentru serviciile de proiectare necesare aplicării soluțiilor bazate pe natură pe terenurile private ale partenerilor români.
09:20
Vineri, 13 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:20
Nimeni nu ar trebui să trăiască spaima că nu își permite șansa la viață. Un tată de 37 de ani luptă cu o tumoră cerebrală # Timis Online
La doar 37 de ani, Bogdan Ivana duce cea mai grea bătălie a vieții sale: lupta cu o tumoră cerebrală de gradul IV. În spatele ușilor de spital, o familie tânără încearcă să rămână în picioare, în timp ce boala avansează, iar costurile tratamentului îi apasă tot mai greu.
Ieri
00:10
Lansare de album, atelier de lumânări, concerte, proiecții de film sau expoziții - sunt câteva dintre evenimentele la care puteți lua parte vineri, 13 februarie.
12 februarie 2026
21:50
Lecții de empatie pentru elevi. „Ora cu și pentru animale” devine materie opțională la nivel național # Timis Online
Opționalul „Ora cu și pentru animale”, inițiat de CJ Ilfov, a fost aprobat la nivel național și va putea fi introdus în școli din toată țara. Cursul, destinat elevilor de gimnaziu, urmărește dezvoltarea empatiei și a responsabilității față de animale.
19:00
FOTO. Parteneriat pentru patrimoniu: Deta și Timișoara construiesc împreună un nou muzeu # Timis Online
Un nou proiect cultural de anvergură prinde contur în județul Timiș. Muzeul Satului Bănățean Timișoara a încheiat un parteneriat cu Primăria Orașului Deta pentru amenajarea și dezvoltarea Muzeului Orașului Deta, un demers menit să valorifice patrimoniul local și să consolideze rețeaua muzeală din Banat.
18:30
Plângere oficială la Guvern și Casa de Pensii. FACIAS apără în instanță drepturile a 4,9 milioane de români rămași cu pensiile înghețate # Timis Online
„Înghețarea” pensiilor este ilegală. Indexarea valorii punctului de referință nu este un cadou de la guvern, nu e un gest de generozitate al politicienilor sau o „pomană” de la stat, ci este o obligație legală asumată, imperativă, fără echivoc și care nu poate ignorată.
18:20
Poetul Robert Șerban este succesorul regretatului critic literar Cornel Ungureanu în funcția de președinte al Uniunii Scriitorlor din România (USR), în urma voturilor acordate, astăzi, de colegii de breaslă. În proiectul său electoral, intitulat „Literatura, prezență vie în Banat”, Robert Șerban a pledat pentru întinerirea filialei prin cooptarea de noi scriitori, pentru o voce percutantă a scriitorimii și o mai mare implicare în comunitate, pentru „solidaritate, generozitate și bun-simț”.
16:20
În stil pur alpin. Horia Colibășanu aduce la Timișoara povestea cuceririi Nanga Parbat # Timis Online
Timișoara devine, în 18 februarie, capitala alpinismului românesc. Horia Colibășanu, singurul român care a urcat cei mai periculoși cinci munți ai lumii fără oxigen suplimentar și fără sprijinul șerpașilor, prezintă filmul documentar „Nanga Parbat 2025”, miercuri, de la ora 19.00, în Aula Magna a Universității de Vest. Intrarea este liberă.
15:40
70 de zile de spitalizare după ce a fost lovită cu barosul în cap. Concubinul, arestat pentru tentativă de omor # Timis Online
O scenă de o violență extremă s-a petrecut într-o locuință din satul Lenauheim, unde o femeie a fost lovită în repetate rânduri cu un baros de către concubinul său. Victima a suferit răni grave, iar bărbatul este acum arestat preventiv pentru tentativă de omor.
15:00
Bombe pe roți în Timiș: zeci de mașini cu probleme grave, opt vehicule în pericol iminent de accident # Timis Online
Aproape patru din zece mașini verificate anul trecut în trafic, la nivel național, aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase. Datele făcute publice de Registrul Auto Român (RAR) arată o realitate îngrijorătoare, iar județul Timiș nu face excepție.
14:30
FOTO. „Drumuri” fără autorizație, de pe terenuri private direct în drumul național. DRDP a desființat două între Timișoara și Pădureni # Timis Online
DRDP Timișoara a desființat două accese realizate ilegal din proprietăți private pe DN 59, între Timișoara–Șag și Șag–Pădureni. Racordurile nu aveau autorizații și puneau în pericol siguranța rutieră.
13:50
ITFest Timișoara 2026. Înscrieri deschise pentru workshopuri, competiții și Hackathon # Timis Online
Timișoara se pregătește pentru cea mai așteptată săptămână a pasionaților de tehnologie și inovație. ITFest Timișoara 2026, organizat de Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), își deschide oficial înscrierile. Evenimentul va avea loc în perioada 9-15 martie 2026, în mai multe locații din oraș.
13:40
Rezultate peste aşteptări într-un an provocator: vânzări în creștere cu 7% pentru Iulius Town, în 2025 # Timis Online
Industria de retail din România a fost marcată, în 2025, de măsurile fiscale care au influențat comportamentul de consum la nivel național. Cu toate acestea, Iulius Town Timișoara a avut rezultate în creștere față de anul 2024. Conform reprezentanților companiei, ansamblul mixt din Piaţa Consiliul Europei a înregistrat o creștere a vânzărilor de 7%, având, în momentul de față, un grad de închiriere de 99%. Iulius Town este deţinut de companiile Iulius și Atterbury Europe și este una dintre cele mai mari dezvoltări comerciale din afara Capitalei, cu peste 108.000 mp de retail.
13:40
FOTO. Se vor produce armament și echipamente militare și la Timișoara? Întâlnire a ministrului Economiei cu firmele din oraș # Timis Online
Irineu Darău a venit la Timișoara pentru discuții cu mediul de afaceri despre atragerea de investiții în industria de apărare și tehnologii dual-use, inclusiv prin programul european SAFE. Primăria vrea localizarea producției în oraș.
13:00
Structura anului școlar 2026-2027. Contrar propunerilor, elevii și preșcolarii nu vor începe anul cu o săptămână mai târziu # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026-2027. Referitor la propunerea de a începe anul școlar cu o săptămână mai târziu, adică pe 15 septembrie 2026, ministerul clarifică faptul că această modificare ar fi adus la decalarea cu o săptămână a Evaluării Naționale, respectiv a Bacalaureatului.
12:50
Szeged, unul dintre cele mai elegante orașe din Ungaria, reprezintă o destinație ideală pentru o escapadă de weekend. Timișorenii dornici de cultură, relaxare și distracție pot ajunge acolo în doar două ore. Timișoara se află la o distanță de aproximativ 150 km distanță de Szeged.
11:30
Spitalul Victor Babeș Timișoara, parte dintr-un proiect național pentru depistarea precoce a cancerului pulmonar # Timis Online
Spitalul Victor Babeș din Timișoara a fost selectat pentru a participa la un proiect național dedicat depistării timpurii a cancerului pulmonar. Inițiativa vizează dezvoltarea unui program de screening la nivel național, menit să identifice persoanele care prezintă risc de a dezvolta boala sau care se află deja în stadii incipiente, când șansele de tratament sunt semnificativ mai mari.
11:30
Sensul de pe Lidia și o parcare din Soarelui, realizate pe terenuri private. Primăria le cumpără acum cu peste 170.000 de euro # Timis Online
Primăria Timișoara vrea să cumpere două terenuri private pe care au fost amenajate o parcare și sensul giratoriu de pe bulevardul Mareșal Prezan, modernizat din 2020. Prețul negociat este de 174.200 de euro, sub evaluarea inițială, dar achiziția trebuie aprobată de CL.
11:00
Peste 25 de locuri de unde timișorenii vor putea cumpăra mărțișoare. Comercianții se înscriu săptămâna viitoare # Timis Online
Primăria Timișoara pune la dispoziție 26 de locații pentru vânzarea de mărțișoare, între 23 februarie și 2 martie. Comercianții se pot înscrie între 16 și 20 februarie, online sau la sediu, contra unei taxe de 97 de lei, plus tariful de ocupare a domeniului public.
10:30
FOTO. Amenzi de aproape 50.000 de lei, după o razie a Poliției Locale în piețele din Timișoara # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliția Piețelor au intensificat controalele în ultimele săptămâni în piețele agroalimentare din Timișoara, dar și în zonele adiacente acestora. Bilanțul acțiunilor: 107 încălcări ale prevederilor legale, sancționate cu amenzi în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
10:20
Echipamente laser de ultimă generație la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara # Timis Online
Pacienții din vestul țării au acces, în cadrul Spitalului Municipal, la intervenții oftalmologice avansate care nu sunt disponibile în alte unități medicale publice din oraș, spun reprezentanții spitalului. Clinica de Oftalmologie pune la dispoziție proceduri moderne, realizate cu ajutorul tehnologiei laser de ultimă generație, utilizată în tratamentul unor afecțiuni complexe ale ochiului.
09:50
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timișoara anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timişoara in vederea reducerii riscului de infecții nosocomiale” conform contractului de finanțare nr. 900/180/NOSO/05.12.2023 în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, cod apel MS-0024.
09:30
Joi, 12 februarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Joi, 12 februarie, puteți merge la teatru, la film sau la karaoke. Mai sunt și expoziții în oraș.
11 februarie 2026
23:00
James Van Der Beek, starul din „Dawson’s Creek”, a murit la doar 48 de ani după lupta cu cancerul # Timis Online
Actorul american James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul din „Dawson’s Creek”, a murit la 48 de ani, după o luptă cu cancerul colorectal. Diagnosticat în 2023 și aflat în stadiul 3 al bolii, actorul a vorbit public despre importanța screeningului pentru depistarea precoce. Van Der Beek era tatăl a șase copii și a devenit celebru la finalul anilor ’90, jucând și în filmul „Varsity Blues”.
20:00
Petru cel Isteț, premieră pentru copii la Teatrul Maghiar din Timișoara. Un spectacol despre „puterea de a înfrunta nedreptatea” # Timis Online
Secția de păpuși a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, coordonată de actorul Szőke Kavinszki András, a pregătit o nouă premieră pentru copii: „Petru cel Isteț”, un spectacol despre „ingeniozitate, umor și puterea de a înfrunta nedreptatea”, inspirat de o poveste secuiască.
19:50
Un elev a deschis focul într-o școală tehnică din Anapa, Rusia, miercuri, ucigând un paznic și rănind două persoane. Atacatorul, reținut de poliție, a tras cu o armă neidentificată în holul școlii. Autoritățile au anunțat că atacurile armate în școli, odinioară rare, au devenit tot mai frecvente în Rusia, în ciuda legilor restrictive și a măsurilor de prevenire a violenței.
19:40
Un bărbat a deschis focul miercuri într-o școală din Hat Yai, sudul Thailandei, rănind o femeie și o fată de 14 ani, care au fost operate. Un alt copil s-a rănit la gleznă după ce a căzut. Poliția a intervenit, a tras asupra suspectului și l-a arestat, anunțând că toate persoanele din școală sunt în siguranță.
19:30
Șoc la Jocurile Olimpice: snowboarderul Cameron Bolton și-a rupt gâtul în timpul antrenamentului # Timis Online
Australianul Cameron Bolton și-a fracturat gâtul la un antrenament pentru JO de iarnă de la Milano-Cortina și a fost transportat cu elicopterul la spital. El va fi înlocuit în echipă, iar o altă sportivă australiană s-a retras după o accidentare la cap.
19:20
Han Dasom și Lee Eui-jin au fost descalificate de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 după ce pe schiurile lor a fost depistată ceară fluorurată, substanță interzisă de FIS din sezonul 2023-2024. Excluderea a avut loc în calificările probei de sprint la schi fond. Asociația Coreeană de Schi a negat utilizarea intenționată a unei substanțe interzise și a anunțat că va investiga cazul.
19:10
Bărbatul care și-a ucis, anul trecut, concubina însărcinată în Lipănești a fost condamnat la închisoare pe viață și obligat să plătească 620.000 de euro daune morale. Sentința nu este definitivă, iar Poliția a precizat că victima nu ceruse ordin de protecție.
