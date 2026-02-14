Cum deschizi o brutărie? Aparatura necesară

12:20

România e vulnerabilă în multe feluri, după cum sugerează și Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. Bucureștiul nu știe cât de mult să meargă pe mâna americanilor și cât să rămână cu europenii. România este menționată de două ori în Raportul Conferinței pentru Securitate de la München. De fiecare dată e vorba în subsidiar …