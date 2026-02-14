Alexandru Nazare, după ce Fitch a menținut ratingul: Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile
Financial Intelligence, 14 februarie 2026 08:50
Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după
• • •
Acum 30 minute
08:50
Prioritatea rămâne continuarea disciplinei bugetare și relansarea economiei pe baze sustenabile, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după
08:50
SUA/ Regulile mai stricte de intrare pentru turiştii din 40 de ţări, improbabil să intre în vigoare înainte de 1 iulie # Financial Intelligence
Regulile mai stricte pentru turiştii din peste 40 de ţări atunci când călătoresc în Statele Unite sunt improbabil
Acum 2 ore
07:50
Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Succesul nu este final. Eșecul nu este fatal. Ceea ce contează este curajul de a continua.” – Winston Churchill appeared first on Financial Intelligence.
07:30
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: Îmi doresc de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici: Dacă nu are susţinerea coaliţiei, nu are cum să rămână premier. Dar nu cred că asta aşteaptă românii de la noi # Financial Intelligence
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se
Acum 4 ore
07:00
Fitch menţine ratingul suveran al României la “BBB minus”, cu perspectivă negativă # Financial Intelligence
Fitch a menţinut vineri ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat
Acum 12 ore
22:20
În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui “să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia, declară Macron # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui "să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia
22:10
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de către acționari; 15.955.402,90 lei – suma totală a subscrierilor # Financial Intelligence
Consiliul Bursei a hotărât majorarea capitalului social al BVB la 93.987.230 lei, după exercitarea dreptului de preferință de
21:50
Sistemul Bursei de Valori Bucureşti a înregistrat, astăzi, 13 tranzacții DEAL cu 105,5 milioane de acţiuni ale Fondului
20:10
Sorin Preda și Valentin Preda: “România are potențial industrial, resurse, oameni capabili și poziție strategică; Ce îi lipsește este coerența – în politici publice, în diplomație economică, în cooperarea dintre antreprenori și în educație” # Financial Intelligence
Al doilea podcast din seria „România, încotro?" pe care Financial Intelligence și Balkan Development Support au lansat-o la
Acum 24 ore
19:40
Bogdan Ivan: Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate procedurile ca drepturile oamenilor să fie acordate # Financial Intelligence
Decizia finală privind acordarea tichetelor pentru mineri aparține premierului; ca ministru social-democrat al Energiei, eu am făcut toate
19:10
Super Technologies (Super), companie românească și unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment pe plan
19:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat că anul acesta va fi unul de reașezare a economiei, proces care ar
18:50
Ministrul de externe al Ucrainei afirmă că China ar putea contribui la încheierea războiului și îl invită pe omologul său în Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a declarat vineri că l-a invitat pe omologul său chinez să
18:40
Eurostat: România şi Irlanda, singurele state membre UE care au înregistrat un declin al economiei, în trimestrul patru # Financial Intelligence
Produsul intern brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi în Uniunea Europeană în trimestrul patru din
18:40
CEO RoPower Nuclear: Prin decizia de investiţie pentru SMRDoiceşti,România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie # Financial Intelligence
România devine lider european în tehnologia nucleară de nouă generaţie, datorită deciziei de investiţie pentru SMR Doiceşti, a
18:40
Europa are nevoie de arme cibernetice, afirmă șeful departamentului tehnologic al UE # Financial Intelligence
Europa trebuie să fie capabilă să riposteze în spațiul cibernetic, deoarece strategia de descurajare a adversarilor nu mai
18:30
Cristian Păun: Pe cifrele din economia reală, se vede de vreo doi ani că nu suntem bine # Financial Intelligence
Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar
18:30
Acţiunile societăţii Bucur SA vor intra la tranzacţionare pe piaţa principală a BVB # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa principală administrată
17:40
Cancelarul german Friedrich Merz a folosit un limbaj neobişnuit de direct pentru a-l critica pe premierul ungar Viktor
16:50
Merz se declară pregătit să discute cu Rusia atunci când aceasta va fi dispusă la o discuţie serioasă # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că este "gata să discute" cu liderii ruşi, dar a susţinut
16:30
Bolojan: Săptămâna viitoare ar trebui să avem reforma administraţiei publice şi măsurile de relansare adoptate # Financial Intelligence
Săptămâna viitoare ar trebui să avem pachetul privind reforma administraţiei publice şi pe cel referitor la măsurile de
16:00
Corina DOSPINOIU-IMRE, Auchan România: Sustenabilitatea este mână în mână cu business-ul; Oferim suport furnizorilor, astfel încât să-și integreze sustenabilitatea în propriile business-uri – video # Financial Intelligence
*Investițiile în zona de digitalizare pentru a avea date pe zona de sustenabilitate s-au tradus în reducerea costurilor
16:00
Bolojan: Toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că toate măsurile luate au
16:00
Bolojan: În momentul în care acest Guvern nu va putea face ce e necesar, nu va avea susţinere, va veni un altul # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că, în momentul în care actualul Guvern nu va putea face ceea
15:40
România a intrat oficial în recesiune tehnică. Nu este o dramă economică, dar poate deveni una de comportament (Cristina CHIRIAC) # Financial Intelligence
Autor: Cristina CHIRIAC, Doctor în economie, Președinte CONAF România a intrat oficial în recesiune tehnică. Indicatorii confirmă două
15:30
Bolojan: “Băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic # Financial Intelligence
"Băieţii deştepţi", în mare parte, au blocat sistemul energetic prin investiţii de tip speculativ, a declarat, vineri, prim-ministrul
15:30
Sorin Grindeanu: Nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică; Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi” # Financial Intelligence
După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de
15:10
Directorul general al DP World din Dubai, înlocuit după ce au apărut informații despre legături cu Epstein # Financial Intelligence
Directorul general al celui mai mare port din Dubai a fost înlocuit de companie după ce au fost
15:00
Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidenţiază schimbarea mentalităţii europene privind apărarea # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat vineri, la Munchen, schimbarea "uimitoare" care a avut loc în
14:30
Grupul TUI își extinde prezența în Europa și intră în România. Încă din prima zi, clienții români au
14:10
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează pe 19 februarie un protest în fața Ministerului Energiei # Financial Intelligence
Federația Națională Mine Energie, afiliată la CNS Cartel ALFA, organizează, pe 19 februarie, un protest în fața Ministerului
14:00
Oana Ozmen: România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit; criza prin care trecem în acest moment nu trebuie să amâne aceste proiecte – video # Financial Intelligence
România și-a propus să renoveze 2000 de clădiri publice și 2500 blocuri de locuit, iar criza prin care
14:00
Premierul – întrevedere cu reprezentanţii TUI Group; compania a prezentat strategia de dezvoltare în România # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Sebastian Ebel, CEO al TUI Group,
13:20
Rețele Electrice România construiește o nouă stație de transformare la Balotești, proiect în valoare de peste 75 de milioane lei, în beneficiul a 17.000 de clienți # Financial Intelligence
• Noua stație va îmbunătăți serviciul de distribuție pentru 17179 mii de clienți din zona localităților Balotești si
13:10
La München, liderii europeni se întreabă dacă vor mai putea avea vreodată încredere în America (New York Times) # Financial Intelligence
Oficialii se reunesc vineri pentru cel mai mare summit anual al Europei dedicat securității, unde discursul vicepreședintelui JD
13:00
Nazare: România nu este într-o criză economică; O recesiune reală presupune deteriorare generalizată # Financial Intelligence
România nu este într-o criză economică, o recesiune reală presupune deteriorare generalizată, a transmis, azi, ministrul Finanțelor, Alexandru
12:40
Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi București # Financial Intelligence
Guvernul României a adoptat ieri, 12 februarie, Ordonanța de urgență privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor necesare
12:40
Şerban: Preluarea Portului Giurgiuleşti de către Portul Constanţa este un proiect de infrastructură cu miză regională şi europeană # Financial Intelligence
Decizia prin care Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti este una cu relevanţă majoră pentru România
12:40
Rusia anunţă că următoarele tratative de pace cu Ucraina vor avea loc săptămâna viitoare # Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat vineri că următoarele tratative de pace între Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, vor avea
12:30
Midad, susținută de Arabia Saudită, semnează un acord preliminar cu Lukoil pentru activele sancționate # Financial Intelligence
Midad Energy, susținută de Arabia Saudită, a semnat un acord preliminar pentru achiziționarea activelor sancționate ale Lukoil, într-o
12:10
ING: Reducem previziunile de creștere a PIB-ului pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,6% # Financial Intelligence
ING reduce previziunile de creștere a PIB-ului pentru România în 2026, de la 1,4% la 0,6%, potrivit unei
11:50
Şeful Bundesbank: Pierderea independenţei Fed ar putea duce la creşterea inflaţiei pe plan mondial # Financial Intelligence
Pierderea independenţei Rezervei Federale a SUA (Fed) ar putea spori presiunile politice asupra băncilor centrale din întreaga lume
11:50
Claudiu Năsui, USR: Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan; E foarte bine că guvernul a redus deficitul. A greșit rău în felul în care a făcut-o # Financial Intelligence
Intrarea oficială a României în recesiune nu e vina lui Ilie Bolojan, a transmis deputatul USR Claudiu Năsui,
11:40
Florin SPĂTARU, Grup Feroviar Român: „Obiectivul nostru este să realizăm un transport feroviar cât mai curat” # Financial Intelligence
"Dacă România nu va face investițiile necesare pentru a se conecta la rețelele europene, atunci nu va face
11:30
Marius Budăi, despre intrarea în recesiune tehnică: Dacă această austeritate oarbă a fost marea „reformă” atunci vina PSD este că nu am blocat-o de la început! # Financial Intelligence
Dacă această austeritate oarbă a fost marea „reformă" atunci vina PSD este că nu am blocat-o de la
11:30
Cristina Prună, USR, după intrarea în recesiune tehnică: “E grav, mai ales dacă guvernul nu face ce trebuie. Adică taman invers decât a făcut până acum” # Financial Intelligence
Intrarea României în recesiune tehnică este gravă, mai ales dacă guvernul nu face ce trebuie, adică taman invers
10:50
Producţia industrială a scăzut anul trecut ca serie brută cu 0,9% raportat la 2024, iar în decembrie 2025,
10:40
Ilie Bolojan: Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă # Financial Intelligence
Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în
10:40
Economia Poloniei a crescut cu 4% față de anul precedent, în ultimul trimestru al anului 2025 # Financial Intelligence
Economia poloneză a crescut cu 4% în ultimul trimestru al anului trecut, a declarat joi biroul de statistică
10:30
Laurian Lungu: Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026, ne arată că perspectiva pe termen scurt rămână sumbră # Financial Intelligence
Scăderea economică consecutivă din ultimele două trimestre, cuplată cu noile creșteri de taxe de la începutul lui 2026,
