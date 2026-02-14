Armata SUA se pregăteşte pentru operaţiuni prelungite împotriva Iran
Bursa, 14 februarie 2026 10:20
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
10:40
Super Technologies (Super), companie românească şi unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie şi divertisment pe plan internaţional, anunţă semnarea achiziţiei companiilor Maxbet România şi Maxbet Malta. Tranzacţia susţine planurile de creştere sustenabilă ale companiei în întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est (CEE)
Acum 30 minute
10:20
10:20
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia
Acum o oră
10:00
Un grup de 15 companii, condus de Microsoft şi Ericsson, a lansat vineri and #8221;Trusted Tech Alliance and #8221;, o iniţiativă construită pe cinci principii menite să asigure utilizarea sigură a tehnologiei, indiferent de locul în care aceasta este dezvoltată
09:50
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o and #8221;revigorare and #8221; a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca and #8221;exemplu and #8221;
Acum 2 ore
09:30
Fitch Ratings menţine ratingul România la BBB, iar Alexandru Nazare promite disciplină bugetară # Bursa
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la and #8221;BBB- and #8221;, cu perspectivă negativă
09:10
O răsturnare a puterii and #8221;ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla and #8221; în Iran, afirmă preşedintele american Donald Trump, în contextul unor negocieri dificile între Washington şi Teheran cu privire la capacităţile nucleare şi balistice iraniene
Acum 12 ore
22:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorului, Michael McGrath, cu ocazia vizitei acestuia în România, context în care şefa diplomaţiei române a subliniat angajamentul ţării noastre faţă de principiile democratice
Acum 24 ore
21:40
Pîslaru: 'România a deraiat din cauza guvernelor economistului de la Buzău, nu a lui Bolojan' # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că and #8221;recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică and #8221;, în timp ce and #8221;politicieni habarnişti and #8221; îl critică pe premierul Ilie Bolojan
21:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că and #8221;nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză and #8221;, ci au fost alături de premierul Bolojan, and #8221;strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor and #8221;. and #8221;PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale and #8221;, susţine el
20:50
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski and #8221;să se mişte and #8221; şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva
20:40
Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov, a declarat vineri seară că îşi doreşte de la premierul României să se aşeze la masă şi să negocieze cu toţi factorii politici şi economici, el arătând că aritmetica parlamentară arată că, dacă nu are susţinerea coaliţiei, Ilie Bolojan nu are cum să rămână premier, dar nu crede că asta aşteaptă românii de la ei, în acest moment
20:30
Preşedintele Nicuşor Dan a venit, vineri seară, cu un mesaj, după anunţul INS privind intrarea economiei în recesiunea tehnică, el arătând că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci
20:20
Alexandru Nazare: Adevăratul risc nu este o and #8222;recesiune tehnică and #8221; temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că economia României va creşte şi în 2026, cu cel puţin 1% şi că adevăratul risc nu este o and #8222;recesiune tehnică and #8221; temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală.
20:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a avut, vineri, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen (Munich Security Conference - MSC), întrevederi cu reprezentanţi de nivel înalt ai industriei europene de Apărare, ai sectorului tehnologic şi ai unor organizaţii de analiză strategică
20:10
China este pregătită să ofere and #8221;un nou ajutor umanitar and #8221; Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC)
20:00
Guvernul ţării noastre pune în consultare o OUG cu proceduri simplificate pentru investitori # Bursa
Guvernul anunţă vineri măsuri mai simple, termene mai scurte pentru obţinerea avizelor de către investitori şi costuri de administrare mai mici, în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative, publicat astăzi de Cancelaria Prim-Ministrului în consultare publică
19:50
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere
19:40
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat
19:30
Primarul Capitalei, liderul liberal Ciprian Ciucu comentează, vineri, atacurile la premierul Bolojan, apreciindu-le drept and #8221;un spectacol grotesc, dezgustător and #8221;
17:50
NATO va deveni condusă de Europa într-o măsură mai mare, cu o prezenţă puternică continuă a Statelor Unite, pe măsură ce aliaţii europeni îşi vor creşte semnificativ cheltuielile militare, a declarat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte
17:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia, asupra faptului că la data de 16.02.2026, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian
17:30
Următorul ciclu de negocieri între Moscova, Kiev şi Washington pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la război va avea loc marţi şi miercuri la Geneva, au anunţat vineri Kremlinul şi Ucraina
17:30
Preşedintele Consiliul Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că datele publicate de Eurostat contrazic and #8221;propaganda lui Bolojan and #8221; şi arată că economia României a intrat în declin în trimestrul al IV-lea din 2025
17:00
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron în legătură cu crearea unei forţe nucleare europene comune, îndemnând totodată Europa să-şi reconstruiască relaţia cu aliatul său american
16:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, referitor la afirmaţiile liderului PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, care l-a comparat cu Nicolae Ceauşescu, că nu va potenţa astfel de lucruri, pentru că nu ajută la nimic, subliniind că persoanele aflate în funcţii publice trebuie să facă declaraţii responsabile
16:30
Bolojan: and #8221;După ce închidem măsurile fiscale vom relua zona de creştere economică and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan explică, vineri, recesiunea economică, el arătând că au fost cu spatele la zid, în vară, şi Guvernul a trebuit să ia aceste măsuri, să începeapă să corecteze deficitul
16:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti
16:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că unul din lucrurile vehiculate este că în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari, ceea ce este un fals, el precizând că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, prin alocări bugetare către NATO, care a cumpărat armament
16:00
România a intrat în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului, iar Patronatul Tinerilor Întreprinzători (PTIR) atrage atenţia asupra impactului direct asupra IMM-urilor şi solicită un pachet urgent de măsuri pentru relansarea economică şi sprijinirea mediului de afaceri.
15:50
SUA reprezintă principalul partener strategic al României şi un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeaşi manieră 'consolidată' pentru identificarea unor răspunsuri comune la priorităţile de pe agenda bilaterală de lucru, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la întâlnirea de lucru cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei americane la Bucureşti, Michael Dickerson
15:40
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică
15:40
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, cu vicepreşedinta Google pentru Europa, Annette Kroeber-Riel, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.
15:30
Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară, de la 16% la 15,50%, pe fondul dificultăţilor cu care se confruntă economia.
15:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere
15:10
Secretarul de stat american Marco Rubio s-a întâlnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi în marja Conferinţei de securitate de la Munchen (MSC), în condiţiile în care Washingtonul şi Beijingul se pregătesc pentru o posibilă vizită a preşedintelui Donald Trump în China, în aprilie
15:10
Ministrul Transporturilor, Coprian Şerban, anunţă, vineri, că Portul Constanţa va prelua Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, o decizie cu relevanţă majoră pentru România şi pentru întreaga regiune a Mării Negre
15:10
Relaţia bilaterală dintre România şi SUA este 'solidă' şi orientată spre rezultate concrete, a transmis ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după întrevederea pe care a avut-o cu Darryl Nirenberg, ambasadorul desemnat al SUA la Bucureşti
15:00
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea operatorului portului Giurgiuleşti (GIFP), Danube Logistics, către Compania Naţională Administraţia Porturi Maritime Constanţa, deţinută de statul româ
15:00
Autorităţile nipone au confiscat un pescador chinez care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei # Bursa
Autorităţile japoneze l-au arestat pe căpitanul unui vas de pescuit chinez, capturând ambarcaţiunea care se afla în zona economică exclusivă a Japoniei, a anunţat vineri Agenţia pentru Pescuit a ţării, într-un context de deteriorare a relaţiilor dintre Tokyo şi Beijing
15:00
Ilie Bolojan: 'Deciziile sunt de coaliţie şi la bine toţi vor în poză, la greu fug de responsabilitate' # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că tate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord
15:00
Guvernul a decis instituirea unei măsuri de supraveghere extinsă asupra entităţilor grupului Lukoil care desfăşoară activităţi în România, invocând impactul economic generat de sancţiunile unilaterale adoptate de alte state
15:00
Guvernul României a aprobat, pe 12 februarie, o Ordonanţă de urgenţă care stabileşte cadrul instituţional şi măsurile necesare pentru implementarea Regulamentului (UE) 2023/1804 al Parlamentului European şi al Consiliului privind dezvoltarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
15:00
Ministerul Finanţelor a împrumutat vineri 90 milioane de lei de la băncile comerciale, suplimentar la licitaţia de joi, când a atras 600 milioane de lei, la o dobândă anuală de 6,35%, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu maturitatea reziduală de 89 de luni
15:00
Peskov: and #8221;Noi discuţii între Ucraina şi Rusia sunt programate să aibă loc săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Noi discuţii între Ucraina şi Rusia sunt programate să aibă loc and #8222;săptămâna viitoare and #8221;, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe măsură ce conflictul dintre cele două ţări se apropie de cel de-al cincilea an
15:00
Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate de activităţile economice din Uniunea Europeană au ajuns în trimestrul trei din 2025 la 828 milioane tone echivalent CO2, în creştere cu 1,1% faţă de trimestrul anterior, când acestea se situau la 819 milioane tone, arată datele Eurostat
14:50
Senatorul PACE - Întâi România Ninel Peia solicită CSAT declasificarea documentelor prezentate în cadrul şedinţei din 28 noiembrie 2024 care au determinat decizia Curţii Constituţionale privind anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale din acel an
14:50
Înmatriculările globale de vehicule electrice (EV) au scăzut cu 3% în ianuarie, după ce China a introdus un impozit pe achiziţii şi a redus subvenţiile pentru EV, iar schimbarea politicii din SUA a afectat vânzările, arată datele publicate vineri de firma de consultanţă Benchmark Mineral Intelligence (BMI)
14:50
Potrivit prognozei publicate de APIA, piaţa auto din România ar urma să intre pe un uşor trend descendent în 2026, după patru ani consecutivi de creştere, volumul total al vehiculelor noi înmatriculate urmând să ajungă la aproximativ 179.500 de unităţi
14:50
Cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron sunt capetele de afiş vineri, în prima zi a Conferinţei de la Munchen, care reuneşte aproximativ şaizeci de lideri internaţionali preocupaţi de securitatea şi stabilitatea internaţională
