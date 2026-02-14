Jocurile Olimpice de iarnă: Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a pierdut apelul privind casca dedicată victimelor războiului

19:50

Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar pe cifrele din economia reală se vede de vreo doi ani că nu suntem bine, că plusurile infime pe care le-am obţinut în ultimele trimestre erau artificiale, prin umflarea cu pompa pe deficit şi datoria sectorului public, […]