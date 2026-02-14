Jocurile Olimpice de iarnă: Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a pierdut apelul privind casca dedicată victimelor războiului
Aktual24, 14 februarie 2026 10:20
Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins apelul sportivului ucrainean Vladislav Heraskevici privind descalificarea sa din proba masculină de scheleton, fiind de acord cu Comitetul Internațional Olimpic și cu federația sportive că decizia sa de a purta o cască pe care erau imprimate fețele a peste 20 de antrenori și atleți ucraineni uciși de când Rusia […]
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
10:40
Donald Trump vrea să împiedice milioane de americani să voteze în noiembrie: „Voi da ordin să se voteze cu act de identitate și fotografie, chiar dacă Congresul nu adoptă legea” # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat vineri că este hotărât să impună cerințe ca alegătorii să prezinte un act de identitate la alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie 2026, „cu sau fără aprobarea Congresului”. Potrivit postului de televiziune CBS, Trump susține că este necesar ca toți alegătorii să arate un act de identitate și să […]
10:40
Prezervativele gratuite pentru concurenții de la Jocurile Olimpice de iarnă s-au epuizat într-un număr record de trei zile, potrivit The Guardian. „Stocurile s-au epuizat în doar trei zile. Ne-au promis că vor sosi mai multe, dar cine știe când”, a declarat un atlet anonim pentru ziarul Italian, dând vina pe organizatori că nu au fost […]
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:00
Replică amuzantă a premierului Poloniei, la întâlnirea cu Anita Orban, lideră a opoziției maghiare: „Vă înțeleg, și pe mine mă cheamă Donald” – VIDEO # Aktual24
Liderul partidului de opoziție din Ungaria, Péter Magyar, a avut recent o întâlnire semnificativă cu Donald Tusk, premierul Poloniei, în orașul München, unde participă la o conferință de securitate politică. Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Magyar l-a prezentat pe Tusk și a profitat de ocazie pentru a-i introduce pe oficialii partidului său […]
Acum 2 ore
09:40
Stat în Stat(e): ICE va primi aproape 40 de miliarde de dolari pentru extinderea lagărelor pentru imigranți # Aktual24
Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) din SUA intenționează să cheltuiască 38,3 miliarde de dolari până la finalul anului pentru construirea și modernizarea centrelor de detenție destinate imigranților care urmează să fie deportați, potrivit unui document citat de Reuters. Capacitatea totală de detenție, aproape de 100.000 de locuri Conform planului, ICE va deschide opt […]
09:10
Armata americană a folosit în timpul raidului din Venezuela modelul de inteligență artificială Claude și tehnologie furnizată de oligarhul Peter Thiel # Aktual24
Statele Unite ar fi utilizat un model de inteligență artificială dezvoltat de compania Anthropic în timpul unei operațiuni desfășurate în Venezuela. Conform Reuters, modelul AI Claude, creat de Anthropic, ar fi fost pus la dispoziția autorităților americane și utilizat în cadrul unei operațiuni care l-a vizat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro. Infrastructura tehnologică, asigurată de […]
09:10
Oaia Fiona, salvată în urmă cu doi ani dintr-o zonă izolată și greu accesibilă din Scoția, a fătat doi miei # Aktual24
„Cea mai singuratică oaie din Marea Britanie” a fătat pentru prima dată. Oaia botezată Fiona a cucerit inimile oamenilor din întreaga lume când a fost salvată după ce a petrecut mai bine de doi ani despărțită de turma ei, la poalele unei stânci, pe o plajă izolată și extrem de greu accesibilă din Scotia, aproape […]
Acum 4 ore
08:40
Autoritățile din Dubai au demis un important magnat portuar din cauza legăturilor cu Jeffrey Epstein. În SUA, în continuare, nimeni nu e pedepsit pentru asta # Aktual24
Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din Emiratele Arabe Unite, Sultan Ahmed bin Sulayem, a fost înlocuit din funcțiile de conducere ale grupului portuar DP World după ce o serie de documente — parte din dosarele publicate recent de Departamentul de Justiție al Statelor Unite — au scos la iveală o relație apropiată […]
08:10
Agenția de evaluare Fitch menține ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă # Aktual24
Fitch a menținut vineri ratingul suveran al României la ”BBB minus”, cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenției de evaluare financiară, citat de Agerpes. Măsurile guvernului Bolojan au fost salutare ”Ratingul României ”BBB minus” este susținut de apartenența la UE și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și accesul […]
Acum 12 ore
00:10
Administrația Trump a cheltuit cel puțin 40 de milioane de dolari pentru a deporta aproximativ 300 de migranți în alte țări decât cea proprie, în condițiile în care oficialii din domeniul imigrației au extins această practică în ultimul an pentru a îndeplini obiectivele președintelui Donald Trump de a îndepărta rapid imigranții din SUA, potrivit unui […]
13 februarie 2026
23:30
Secretarul american al Sănătății, Robert F Kennedy Jr despre consumul de droguri: „Am prizat cocaine de pe capacele de toaletă” # Aktual24
Secretarul american al Sănătății, Robert F Kennedy Jr, a vorbit, în cadrul podcastului This Past Weekend al umoristului Theo Von despre consumul de droguri în trecut. Robert F Kennedy Jr. a spus că „nu se teme de un microb” pentru că „am prizat cocaină de pe capacele de toaletă”. Mărturisirea a avut loc în timp […]
23:10
Un bărbat înarmat cu un cuţit, a rănit ușor un jandarm francez care participa la ceremonia de reaprindere a flăcării la mormântul soldatului necunoscut de sub Arcul de Triumf din Paris înainte ca un alt jandarm să tragă focuri de armă pentru a-l opri. Bărbatul a fost transportat la spital, unde a decedat, potrivit presei […]
22:40
Primul ministru care îi atacă frontal pe Grindeanu și Ciolacu: ”Avioane private, ceasuri Rolex, amante, firme abonate la banul public” # Aktual24
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a lansat vineri seară un atac extrem de dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și a fostului premier PSD, Marcel Ciolacu, după ce aceștia au început din nou să îl lovească pe premierul Ilie Bolojan. ”Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut […]
22:40
Documente din dosarul lui Epstein arată prietenia de lungă durată cu fostul premier israelian Ehud Barak. Acesta spune că regretă că l-a cunoscut pe finanțator # Aktual24
Fostul prim-ministru israelian Ehud Barak și-a cerut scuze pentru prietenia de mulți ani cu Jeffrey Epstein, care a inclus corespondență regulată, vizite multiple la apartamentul din Manhattan al finanțatorului căzut în dizgrație și una pe insula sa privată. Fostul lider israelian nu a fost implicat în abuzul sexual comis de Epstein asupra unor minore și […]
Acum 24 ore
21:40
Bărbat căutat de autorități de 16 ani, prins după ce a venit la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina să vadă un meci de hochei # Aktual24
Un slovac căutat de autoritățile italiene încă din 2010, a fost în cele din urmă arestat când a apărut la Milano pentru a susține echipa națională de hochei pe gheață a Slovaciei la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina, a anunțat poliția vineri. Bărbatul în vârstă de 44 de ani, al cărui nume nu a fost […]
21:30
Planul lui Trump legat de Groenlanda dezvăluie o vulnerabilitate politică, potrivit unui nou sondaj AP-NORC # Aktual24
Republicanii ar putea fi dispuși să îl susțină în continuare pe președintele Donald Trump în aproape orice situație, dar recenta sa inițiativă de a prelua controlul asupra Groenlandei i-a respins pe mulți membri ai propriului partid, potrivit unui nou sondaj AP-NORC. Sondajul realizat de Centrul de Cercetare pentru Afaceri Publice Associated Press-NORC constată că aproximativ […]
21:10
O agenție de spionaj susține că fiica lui Kim Jong Un este aproape de a fi desemnată viitorul lider al Coreei de Nord # Aktual24
Agenția de spionaj sud-coreeană a precizat joi parlamentarilor că are informații că fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un este aproape de a fi desemnată viitorul lider al țării, în contextul în care acesta își propune să extindă dinastia familiei la a patra generație. Evaluarea realizată de Serviciul Național de Informații (NIS) vine în […]
20:50
Ministerul Transporturilor face demersuri pentru a salva de la casare trenurile de patrimoniu și locomotivele de epocă, aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism, care este în faliment de șapte ani și jumătate, potrivit BizBrașov. Potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu și 15 locomotive de epocă. „A […]
20:40
Kievul, înghețat după atacurile Rusiei asupra energiei. Temperaturile au ajuns la minus 18 grade # Aktual24
Kievul se luptă cu o iarnă cumplită, iar atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice transformă viața locuitorilor în luptă pentru supraviețuire. Cu temperaturi ce coboară până la -18°C, mii de oameni stau fără curent și încălzire, improvizând adăposturi și soluții pentru a face față frigului extrem, relatează The Guardian. Frigul extrem și viața în […]
20:20
Presshub: Neptun Deep, NATO și Planul SAFE: contradicții oficiale și „găuri” de securitate. Ce spune Greenpeace după discuțiile cu autoritățile # Aktual24
Proiectul Neptun Deep, considerat strategic pentru independența energetică a României, este înconjurat de o serie de contradicții instituționale privind finanțarea și protecția infrastructurii din Marea Neagră. Planul SAFE, prin care România împrumută 16,68 miliarde de euro pentru consolidarea capacităților de apărare, nu include finanțări dedicate explicit pentru protejarea investițiilor offshore de la Neptun Deep. Organizația […]
20:10
Trupele lui Kim Jong Un trimise în Ucraina au suferit pierderi mari: doar 1.000 de soldați s-au întors acasă # Aktual24
Trei soldați din cinci trimiși în Ucraina de Kim Jong Un au fost răniți sau uciși, ridicând întrebări serioase despre implicarea Coreei de Nord în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Serviciile secrete sud-coreene dezvăluie cifre alarmante despre pierderile armatei nord-coreene și despre modul în care Phenianul susține efortul militar rus, scrie agenția de știri sud-coreeană Yonhap. […]
20:10
Bărbat dispărut pe lacul Surduc din Timiș. Pompierii și scafandrii au găsit doar o barcă răsturnată și un bocanc # Aktual24
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost căutat, vineri, de pompieri și scafandri după ce ar fi dispărut pe Lacul Surduc din județul Timiș. Pe lac a fost descoperită o barcă răsturnată, iar în apropiere a fost găsit și un bocanc. Localnicii susțin că bărbatul ar fi dispărut, cel mai probabil, după […]
19:50
Președintele Dan, iritat de scandalul făcut azi de PSD: ”Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci” # Aktual24
Responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci, a transmis, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, ca reacţie la datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit cărora ţara noastră a încheiat anul trecut în recesiune tehnică. ”Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi […]
19:50
Craiova: Un traficant de „cristal” a fost reținut. Metoda „dead-drop” folosită pentru distribuția drogurilor # Aktual24
Procurorii DIICOT Craiova au dispus reținerea unui bărbat de 34 de ani pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul s-a stabilit în municipiul Craiova în cursul lunii februarie 2026 special pentru a vinde substanțe interzise, folosind exclusiv metoda „dead-drop” pentru a plasa drogurile în locații ascunse din oraș. Captură de substanțe psihoactive la Craiova […]
19:50
Profesor la ASE confirmă: ”De 2 ani nu suntem bine. În 2024 n-am fost în plină creştere economică, am fost în recesiune tehnică” # Aktual24
Datele definitive pentru primele două trimestre din 2024 indică scăderi de 0,4%, în locul creşterilor estimate iniţial, iar pe cifrele din economia reală se vede de vreo doi ani că nu suntem bine, că plusurile infime pe care le-am obţinut în ultimele trimestre erau artificiale, prin umflarea cu pompa pe deficit şi datoria sectorului public, […]
19:40
Bezos vs. Musk: Europa lansează o rachetă cu sateliți Amazon pentru a anula dominația rețelei Starlink # Aktual24
Joi, 12 februarie, Agenția Spațială Europeană (ESA) a lansat cu succes versiunea grea a rachetei Ariane 6 de pe platforma de lansare Kourou din Guyana Franceză. Această lansare este prima dintre cele 18 planificate pentru Ariane 6. La bord se aflau 32 de sateliți Amazon LEO pentru Proiectul Kuiper al lui Jeff Bezos. Aceștia sunt […]
19:20
Relația premierului cu președintele: ”Întârzierile în cazul reformelor sunt cauzate de lipsa de sprijin din coaliţie, trebuie să recunoaştem asta” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan este „corectă” din punct de vedere instituţional, subliniind că şeful statului a susţinut iniţiativele guvernamentale în problemele majore şi că echipele celor două instituţii au colaborat pentru poziţii unitare ale României. Şeful Executivului a afirmat, la Europa FM, că există o cooperare constantă […]
19:10
Campanie murdară în Ungaria. Liderul opoziției susține că este ținta unei operațiuni de discreditare „în stil rusesc”, pe care o atribuie guvernului condus de Viktor Orban # Aktual24
Într-un moment decisiv pentru viitorul politic al Ungariei, Péter Magyar, principalul contracandidat al premierului Viktor Orbán, acuză o campanie de compromitere „în stil rusesc”, susținând că a fost victima unei operațiuni menite să îl șantajeze și să îi distrugă ascensiunea fulminantă în sondaje. Cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, scena politică de la Budapesta […]
18:50
Cancelarul, avertisment la Conferința de Securitate de la München: ”S-a deschis o ruptură profundă între Europa şi Statele Unite. În era marilor puteri, libertatea noastră este sub amenințare” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat, la deschiderea Conferinţei de Securitate de la München, că leadershipul Statelor Unite nu mai poate fi considerat garantat şi că Europa trebuie să fie pregătită să îşi asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. „În era marilor puteri, libertatea noastră nu mai este pur şi simplu garantată. Ea […]
18:20
Atacurile violente ale PSD provoacă reacții ironice: ”Poate domnul Grindeanu îl aduce ministru de finanțe pe Ciolacu, că a fost bine în mandatul său” # Aktual24
Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, ironizează atacurile fulminante lansate de liderii PSD la adresa premierului Ilie Bolojan în cazul recesiunii tehnice. ”Văd că s-a activat tot PSD ul, televiziunile, siteurile de casă să afirme că suntem în cel mai negru punct, recesiunea tehnică. Normal, nu au nicio vină. Cât au guvernat ei, totul era bine […]
18:20
Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au desfășurat o amplă campanie de control la nivel național, unde peste 500 de operatori economici din industria înfrumusețării au fost verificați riguros. Rezultatele acțiunii au indicat nereguli grave în majoritatea unităților vizate de control. Cosmetice expirate și ingrediente interzise prin lege Autoritățile au aplicat 306 amenzi contravenționale pentru […]
18:10
Japonia a reținut o navă de pescuit din China în apele sale economice exclusive. Căpitanul chinez a fost arestat # Aktual24
Autoritățile din Japonia au confiscat o barcă de pescuit chineză și l-au arestat pe căpitanul acesteia, o măsură care riscă să amplifice tensiunile diplomatice dintre Tokio și Beijing. Incidentul a avut loc joi, la aproximativ 170 de kilometri de orașul portuar Nagasaki, după ce căpitanul navei a refuzat un ordin de oprire pentru inspecție, stârnind […]
17:40
Adevărul, cu câți bani a fost ajutată Ucraina de România. Bolojan: ”Este fals că noi susţinem Ucraina cu sume foarte mari” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că informațiile potrivit cărora România ar sprijini Ucraina cu sume foarte mari, în contextul dificultăților financiare interne, sunt false, precizând că ajutorul acordat anul trecut a fost de aproximativ 50 de milioane de euro. Șeful Executivului a făcut aceste precizări la Europa FM, după ce a fost întrebat de […]
17:40
Primarul Capitalei, alături de Bolojan: ”Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan. Avem o ţară devalizată, avem oraşe devalizate” # Aktual24
Primarul Capitalei, prim-vicepreşedinte al PNL, Ciprian Ciucu, a transmis vineri că liberalii trebuie să fie alături de premierul Ilie Bolojan, susţinând că acesta a salvat partidul de la un rezultat foarte slab la alegerile din noiembrie 2024 şi că este criticat „în mod nedrept” în spaţiul public. Într-o postare pe Facebook, Ciprian Ciucu a arătat […]
17:20
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a amenințat vineri că PSD îl va ”schimba” pe premierul Ilie Bolojan dacă acesta nu se conformează solicitărilor PSD. Reamintim că Manda este soțul Liei Olguța Vasilescu el ajungând numărul 2 în PSD în urma presiunilor făcute de soția sa, așa cum a arătat un articol exclusiv aktual24.ro. ”Domnule […]
17:20
Istoria pe șine, salvată de la fier vechi. Guvernul preia Trenul Regal și garniturile de tezaur # Aktual24
Cele mai importante trenuri istorice ale României vor fi salvate de la distrugere totală în perioada următoare, deoarece Ministerul Transporturilor a inițiat un proiect de hotărâre pentru preluarea lor. Ciprian Șerban a confirmat trimiterea actului normativ pe circuitul oficial de avizare externă. Este vorba despre Trenul Regal, Trenul Moldovița și garnitura istorică a lui Gheorghe […]
17:10
China va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor energetic, care va fi folosit pentru refacerea infrastructurii după atacurile masive ale Rusiei, potrivit ministrului ucrainean de externe, Andrii Sibiha. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a avut discuții bilaterale la München cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, relatează RBC Ukraine. Relații comerciale reciproc avantajoase […]
17:10
Care organizații ”conservatoare” pro-MAGA din Europa vor fi finanțate de Statele Unite – Surse Politico # Aktual24
Statele Unite își reorientează programul de finanțare externă pentru a sprijini organizații europene aliniate ideologic cu mișcarea MAGA, iar mai multe think tank-uri și grupuri conservatoare sau de extremă dreapta și-au exprimat interesul pentru astfel de fonduri. Oficiali ai Departamentului de Stat au purtat discuții preliminare cu reprezentanți ai think tank-ului francez Western Arc, lansat […]
17:00
Etapa 27 aduce meciuri decisive pe marile stadioane ale țării începând de astăzi. Petrolul Ploiești deschide runda la ora 20:00, pe arena Ilie Oană, împotriva celor de la FC Argeș. Fanii piteșteni așteaptă o prestație bună a elevilor lui Bogdan Andone, pentru a consolida locul din play-off. Dueluri intense sâmbătă în București și la Cluj-Napoca […]
16:50
Primăria comunei Dragomirești din Dâmbovița alocă o sumă record pentru cadourile de primăvară. Administrația locală a decis să cumpere mărțișoare și ciocolată de aproximativ 100.000 de lei, pentru toate cele 4.500 de femei și fete din localitate. Edilul susține că respectă o tradiție veche în beneficiul cetățenilor săi, de a oferi pachete cu un mărțișor, […]
16:40
Trump face presiuni ca președintele israelian să-l grațieze pe Netanyahu: „Lui Herzog ar trebui să-i fie rușine” # Aktual24
Biroul președintelui israelian Isaac Herzog a precizat joi într-un comunicat că acesta așteaptă încă o opinie juridică din partea Ministerului Justiției, în replică la afirmațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că „ar trebui să-i fie rușine” pentru că nu a aprobat cererea de grațiere a premierului Benjamin Netanyahu. Abia după ce aceasta se […]
16:10
Nepotul lui Ciolacu intră în vizorul lui Bolojan: ”Băieții deștepți au blocat sistemul energetic” # Aktual24
Practicile speculative prin care investitori obțin avize tehnice de racordare (ATR) pentru proiecte energetice pe care ulterior le revând blochează dezvoltarea unor investiții reale în producția de energie, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan, într-un interviu la Europa FM. O astfel de tranzacție a fost semnalată anterior în presă în cazul unor firme înființate de […]
16:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus la Conferința de Securitate de la München că Rusia vrea să apară ca un „urs puternic” în războiul împotriva Ucrainei, dar în realitate este un „melc de grădină”. Secretarul general al NATO a menționat încă o dată pierderile „șocante” ale Rusiei pe front. Potrivit lui Rutte, în […]
15:40
NATO nu este pregătită pentru un război cu drone, exercițiile din Estonia dezvăluie realitatea brutală – WSJ # Aktual24
Exercițiile NATO la scară largă din Estonia au scos la iveală slăbiciuni serioase în capacitatea Alianței de a purta războaie de generație următoare, dominate de drone. Anul trecut, Estonia a găzduit exercițiile Hedgehog-2025, la care au participat peste 16.000 de soldați din 12 state membre NATO. Au participat și specialiști ucraineni în război cu drone, […]
15:40
Patru astronauți s-au lansat spre stația spațială. Fostul echipaj al stației a plecat mai devreme din cauza unor probleme medicale # Aktual24
În urma primei evacuări medicale de acest fel din spațiu de luna trecută, noii sosiți, cunoscuți sub numele de Crew-12, vor aduce stația spațială la capacitatea standard de șapte persoane. Astronauții NASA Jessica Meir și Jack Hathaway, astronauta Sophie Adenot din cadrul Agenției Spațiale Europene și cosmonautul rus Andrey Fedyaev urmau inițial să se suprapună […]
15:30
Bolojan, replică tăioasă după atacul PSD: ”Fug de responsabilitate. Atunci când se întâmplă ceva bun, ne înghesuim cu toții să fim în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim. Eu niciodată nu o să fug” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că toate măsurile economice care au dus la corectarea deficitului și la actualul context de contracție economică au fost adoptate prin decizii comune ale coaliției, reacționând astfel la mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu, după anunțul privind intrarea României în recesiune tehnică. „Toate deciziile care au fost luate au fost […]
15:20
Petiție cu 19.000 de semnături pentru declararea Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată # Aktual24
Peste 19.000 de cetățeni au semnat o petiție adresată Ministerului Mediului și Primăriei Municipiului București, prin care solicită instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa. Asociația Parcul Natural București a inițiat demersul în luna decembrie a anului trecut. Cererea vizează și autoritățile locale din Sectorul 1, Voluntari și Tunari, Romsilva și Ocolul Silvic […]
15:10
CIA face noi eforturi pentru a recruta spioni din armata chineză: ”Lucrați pentru un viitor mai luminos” # Aktual24
CIA a publicat joi un nou videoclip în mandarină, în care face apel la membrii armatei chineze să spioneze pentru Statele Unite și să lucreze pentru „un viitor mai luminos”, la câteva săptămâni după ce Beijingul a demis un general de rang înalt, în cadrul unei epurări dramatice a șefilor de rang înalt. Videoclipul este […]
14:40
Fraudă cu bilete la Muzeul Luvru: nouă bișnițari au fost arestați, pierderi de peste 10 milioane de euro # Aktual24
O grupare de escroci au organizat la muzeul parizian vizite de grup care depășeau limita autorizată de douăzeci de persoane și au perceput prețuri umflate turiștilor care depășeau acest prag, în afara biletelor oficiale și în profit propriu. O operațiune polițienească a fost desfășurată marți, 10 februarie, pentru a destructura o rețea de fraudă cu […]
14:20
Occidentalii sunt tot mai convinși că al treilea război mondial este pe cale să înceapă. Amplu sondaj în cinci mari țări occidentale # Aktual24
Un număr tot mai mare de cetățeni din statele occidentale consideră că lumea devine mai periculoasă și că riscul izbucnirii unui conflict global este în creștere, potrivit unui sondaj realizat de POLITICO în Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania. În toate cele cinci țări analizate, majoritatea respondenților apreciază că situația de securitate globală […]
