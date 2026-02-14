METEO Vremea azi, 14 februarie. Temperaturi de aprilie în aproape toată țara
PSNews.ro, 14 februarie 2026 11:10
Ziua de astăzi aduce soare și vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 17 grade. Seara apar ploile în vestul și în sud-vestul țării, iar la noapte vor cuprinde majoritatea zonelor. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. […] Articolul METEO Vremea azi, 14 februarie. Temperaturi de aprilie în aproape toată țara apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
11:10
Ziua de astăzi aduce soare și vreme neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. În sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei se vor atinge 17 grade. Seara apar ploile în vestul și în sud-vestul țării, iar la noapte vor cuprinde majoritatea zonelor. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. […] Articolul METEO Vremea azi, 14 februarie. Temperaturi de aprilie în aproape toată țara apare prima dată în PS News.
11:10
Ziua Îndrăgostiţilor sau Ziua Sfântului Valentin, sărbătorită prima dată în anul 496, este acum marcată la nivel global la 14 februarie. Este ziua în care oamenii îşi arată afecţiunea şi îşi trimit felicitări, flori ori bomboane, alături de mesaje de dragoste. Cel mai vechi mesaj trimis de Ziua Îndrăgostiţilor în limba engleză datează din 1477. […] Articolul Ziua Îndrăgostiţilor, de sute de ani prilej de exprimare a afecţiunii apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
09:40
Am scăpat de junk! Anunțul așteptat de Guvern, după intrarea în recesiune tehnică. Fitch menține ratingul României # PSNews.ro
Fitch Ratings a publicat anunțul privind evaluarea ratingului României. Acesta vine la doar 12 ore după ce am aflat că ne aflăm în recesiune tehnică, cu PIB în scădere în ultimele două trimestre din anul trecut. Sunt vești bune, în condițiile în care agenția ne menține în „lumea bună”, cu un rating BBB-. Este ultima […] Articolul Am scăpat de junk! Anunțul așteptat de Guvern, după intrarea în recesiune tehnică. Fitch menține ratingul României apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:50
Bătălia girofarurilor! Pompier în misiune, amendat de poliție în timp ce mergea la un incendiu. A rămas și fără permis # PSNews.ro
Într-o zi de iarnă în satul Căuiești, județul Galați, un incendiu izbucnit la o casă aprindea nu doar flăcările, ci și o controversă de-a dreptul kafkiană. Un pompier voluntar, aflat în misiune, a fost oprit de un echipaj de poliție care mergea la același incendiu. La jumătatea drumului, pe un drum îngust, autospeciala pompierului nu […] Articolul Bătălia girofarurilor! Pompier în misiune, amendat de poliție în timp ce mergea la un incendiu. A rămas și fără permis apare prima dată în PS News.
20:50
Reacția lui Nicuşor Dan, după anunţul INS: Responsabilii politici să se preocupe mai puţin de zgomot şi lozinci # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a venit, vineri seară, cu un mesaj, după anunţul INS privind intrarea economiei în recesiunea tehnică, el arătând că responsabilii politici trebuie să se preocupe mai mult de problemele structurale şi mai puţin de zgomot şi lozinci. Şeful statului le cere cetǎţenilor să continue să pună presiune pe decidenţii politici. ”Vă invit […] Articolul Reacția lui Nicuşor Dan, după anunţul INS: Responsabilii politici să se preocupe mai puţin de zgomot şi lozinci apare prima dată în PS News.
20:50
Deficitul bugetar nu este doar o problemă de cheltuieli, ci și de colectare, avertizează Remus Pricopie, rectorul SNSPA, amintind faptul că România pierde resurse importante din incapacitatea de a încasa ceea ce i se datorează. Este o diferență esențială între deficitul generat de investiții și cel generat de consum, a explicat Pricopie în direct, la […] Articolul Deficitul bugetar și marea problemă a colectării: Unde pierde statul bani apare prima dată în PS News.
20:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat că digitalizarea ANAF ar trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, iar după încheierea acestui proces ar putea fi reintrodusă plata contribuțiilor sociale proporțional cu numărul de ore lucrate. Șeful Executivului a explicat că actualul sistem, care impune plata contribuțiilor la nivelul salariului minim chiar și pentru contractele part-time, a […] Articolul Planul lui Bolojan pentru impozitarea angajaților part-time apare prima dată în PS News.
20:50
Prezent la Conferința de Securitate de la München, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că aliații discută tot mai mult ideea ca Europa să fie capabilă să-și apere teritoriul și cetățenii în interiorul NATO. „A fost un duș mai rece în urmă cu un an, când lucrurile acestea s-au spus mai răspicat, însă există o […] Articolul Conferința de Securitate de la Munchen: Ce a propus România prin Radu Miruță apare prima dată în PS News.
20:50
Conferinţa de securitate de la Munchen. Friedrich Merz: Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există # PSNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC), că poartă discuţii cu preşedintele francez Emmanuel Macron în legătură cu crearea unei forţe nucleare europene comune, îndemnând totodată Europa să-şi reconstruiască relaţia cu aliatul său american. „Nu facem acest lucru renunţând la NATO. O facem construind […] Articolul Conferinţa de securitate de la Munchen. Friedrich Merz: Ordinea mondială aşa cum o cunoşteam nu mai există apare prima dată în PS News.
20:50
Digitalizarea și dosarul electronic, esențiale pentru controlul costurilor și reforma sistemului de sănătate – ministru # PSNews.ro
Deseori invocată în discursul public, digitalizarea sistemului de sănătate este rareori tratată ca instrument de guvernanță reală. În ediția de luni, 9 februarie, a emisiunii Puterea Știrilor, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății a explicat de ce dosarul electronic al pacientului și interoperabilitatea datelor sunt condiții esențiale pentru orice reformă credibilă. În absența unor date integrate, […] Articolul Digitalizarea și dosarul electronic, esențiale pentru controlul costurilor și reforma sistemului de sănătate – ministru apare prima dată în PS News.
20:50
PE SCURT: Poliția belgiană a percheziționat sediul Comisiei Europene într-o anchetă privind posibile nereguli la vânzarea unor clădiri ale UE. La Conferința de Securitate de la München, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că vechea ordine mondială bazată pe reguli „nu mai există”. În Marea Britanie, cetățenii cu dublă cetățenie riscă să nu fie lăsați […] Articolul Știri din capitalele Europei, 13 februarie apare prima dată în PS News.
19:30
Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: „Este mai fezabil ce facem la Cernavodă” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a arătat rezervat față de proiectul construirii unei centrale nucleare de 462 MW la Doicești, în județul Dâmbovița, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune, proiect bazat pe tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR) dezvoltată de compania americană NuScale. Adunarea generală a acționarilor companiei de stat Nuclearelectrica (SNN) a aprobat recent, cu votul decisiv […] Articolul Bolojan ″răcește″ SMR-urile nucleare americane de la Doicești: „Este mai fezabil ce facem la Cernavodă” apare prima dată în PS News.
19:30
MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional # PSNews.ro
Luni, 16 februarie, în intervalul orar 00:00 – 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional în Italia, care va afecta transportul aerian, anunță MAE. Ministerul Afacerilor Externe îi informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în această țară că activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, precum şi serviciile […] Articolul MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: Transportul aerian va fi afectat de o grevă la nivel naţional apare prima dată în PS News.
19:30
Deficitul util vs. deficitul de consum: Unde greșește România în politica sa bugetară – Remus Pricopie # PSNews.ro
Invitat în ultima ediție a acestei săptămâni a emisiunii Puterea Știrilor, Remus Pricopie a explicat diferența dintre deficitul util, care dezvoltă economia și cel de consum, care o vulnerabilizează, avertizând că România riscă să confunde cele două. Potrivit acestuia, deficitul nu este în sine o problemă, ci modul în care este generat. „Un deficit care […] Articolul Deficitul util vs. deficitul de consum: Unde greșește România în politica sa bugetară – Remus Pricopie apare prima dată în PS News.
19:30
Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent # PSNews.ro
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat vineri în cadrul unei mese rotunde organizate la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că ordinea internaţională suferă în prezent de o lipsă a posibilităţii de a fi tras la răspundere, relatează POLITICO. „Cred că toată lumea semnează Carta Naţiunilor Unite. Principiile sunt acolo. Dar […] Articolul Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent apare prima dată în PS News.
19:30
Fondul de reconstrucție Ucraina–SUA, lansat de Kiev și Washington, a atras un interes semnificativ, cu peste 60 de propuneri de proiecte depuse în prima lună de la deschiderea aplicațiilor, relatează Sky News. Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a oferit o actualizare privind fondul de investiții pentru reconstrucția țării, în contextul reuniunii liderilor politici la Conferința de […] Articolul Cine va reconstrui Ucraina. Peste 60 de oferte au fost depuse într-o lună apare prima dată în PS News.
19:30
Termoenergetica a anunțat condițiile în care bucureștenii pot obține compensări pentru căldura nelivrată # PSNews.ro
Bucureștenii pot obține compensări la viitoarele facturi de încălzire dacă pot demonstra că în locuințele lor nu a fost furnizată apă caldă sau căldură la parametri normali. Anunțul a fost făcut de compania Termoenergetica, după o lună marcată de numeroase avarii în sistemul de termoficare. Pentru a beneficia de reducerea costurilor, proprietarii trebuie, în primul […] Articolul Termoenergetica a anunțat condițiile în care bucureștenii pot obține compensări pentru căldura nelivrată apare prima dată în PS News.
19:30
Cristian Socol: Economia României nu traversează o simplă încetinire, ci a intrat într-o recesiune profundă, # PSNews.ro
România nu traversează doar o încetinire economică, ci se confruntă cu ceea ce unii specialiști definesc drept recesiune profundă, cu efecte semnificative asupra economiei și societății. Aceasta este concluzia implicită a analizei realizate pentru Mediafax de profesorul universitar Cristian Socol, potrivit căreia scăderea PIB-ului nu este doar un simplu fenomen tehnic, ci semnalează o prăbușire […] Articolul Cristian Socol: Economia României nu traversează o simplă încetinire, ci a intrat într-o recesiune profundă, apare prima dată în PS News.
18:20
O persoană a murit în urma unui incendiu care a pornit de la mașină electrică și apoi a cuprins mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor, din Sectorul 6 al Capitalei. Focul a izbucnit de la o mașină electrică, două persoane fiind surprinse în interior. Flăcările au cuprins inițial un singur vehicul, însă s-au extins rapid […] Articolul FOTO Noi imagini cu incendiul la mașina electrică, din Capitală apare prima dată în PS News.
18:20
Lipsa consensului politic transformă reorganizarea adminsitrativ-teritorială într-o promisiune mereu amânată – Fechet # PSNews.ro
România va ajunge inevitabil la o reorganizare administrativ-teritorială, însă lipsa consensului politic transformă această reformă într-o promisiune mereu amânată, a aformat Mircea Fechet în direct, la Puterea Știrilor. „Pentru o reorganizare solidă ai nevoie de modificarea Constituției și de o majoritate de două treimi”, a explicat fostul ministru, subliniind că un astfel de demers […] Articolul Lipsa consensului politic transformă reorganizarea adminsitrativ-teritorială într-o promisiune mereu amânată – Fechet apare prima dată în PS News.
18:20
Primarul Capitalei, liderul liberal Ciprian Ciucu comentează, vineri, atacurile la premierul Bolojan, apreciindu-le drept ”un spectacol grotesc, dezgustător”. El spune despre contestatarii lui Bolojan că ”au semnat cu bună ştiinţă un protocol de guvernare, cu gândul de boicota guvernarea imediat ce măsurile grele pentru populaţie vor fi fost luate şi apoi au amânat şi au […] Articolul Ciucu, revoltat de atacurile la premierul Bolojan: Un spectacol grotesc, dezgustător! apare prima dată în PS News.
18:20
EXCLUSIV „România nu este în recesiune!”. Prima reacție din BNR după anunțul oficial de la Statistică # PSNews.ro
România nu se află în recesiune, iar interpretările alarmiste privind datele economice recente trebuie înțelese în context, explică Adrian Vasilescu (foto), consilier al guvernatorului BNR pentru strategie, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PS News. Oficialul a detaliat ce înseamnă recesiunea tehnică, cum se interpretează datele privind PIB-ul și ce rol au avut măsurile economice […] Articolul EXCLUSIV „România nu este în recesiune!”. Prima reacție din BNR după anunțul oficial de la Statistică apare prima dată în PS News.
18:20
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Diferențe față de recesiunea economică. Consecințe # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după ce economia a consemnat scăderi în două trimestre consecutive, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Mai mult, anul 2025 a fost marcat de trei trimestre de contracție economică, ceea ce confirmă fragilitatea actuală a creșterii și presiunile tot mai mari […] Articolul Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Diferențe față de recesiunea economică. Consecințe apare prima dată în PS News.
18:20
Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Vă spun un singur lucru – schimbaţi-vă sau vă schimbăm! # PSNews.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, îi transmite vineri premierului Ilie Bolojan, după aparţia datelor INS privind intrarea în recesiune a economiei, că a demonstrat ce poate şi experimentul s-a terminat. ”Vă spun un singur lucru: schimbaţi-vă sau vă schimbăm!”, ameninţă liderul PSD. ”Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este […] Articolul Manda (PSD): Domnule prim-ministru, aţi demonstrat ce puteţi. Vă spun un singur lucru – schimbaţi-vă sau vă schimbăm! apare prima dată în PS News.
18:20
România a acordat anul trecut Ucrainei un sprijin financiar de aproximativ 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară realizată în cadrul NATO, a declarat premierul Ilie Bolojan. Acesta a respins ideea că România ar fi cheltuit sume foarte mari pentru Ucraina, în contextul dificultăților financiare interne. „Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp […] Articolul Premierul Ilie Bolojan anunță câți bani a dat România Ucrainei anul trecut apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești # PSNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat un nou stadiu al lucrărilor pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești (A1), unde se construiește primul tunel rutier la nivel de autostradă din România. Anunțul a fost făcut într-o postare pe Facebook, însoțită de imagini de pe șantier, iar oficialul a […] Articolul VIDEO Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești apare prima dată în PS News.
17:20
Revolta unui fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul intrării României în recesiune tehnică, acuzând Guvernul de incompetență și de politici care au dus la sărăcirea populației. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, social-democratul susține că situația economică actuală confirmă avertismentele formulate anterior și că actuala […] Articolul Revolta unui fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! apare prima dată în PS News.
17:20
Oana Ţoiu – întâlnire cu vicepreşedinta Google Europa, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, vineri, cu vicepreşedinta Google pentru Europa, Annette Kroeber-Riel, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen. “Într-o lume tot mai interconectată, infrastructura digitală şi inovaţia în AI, dar şi soluţiile de cloud securizate şi competenţele digitale sunt pilonii pe care se construiesc economiile şi societăţile viitorului”, a scris […] Articolul Oana Ţoiu – întâlnire cu vicepreşedinta Google Europa, în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen apare prima dată în PS News.
17:20
Primăria din România care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor, furnizate de o firmă IT # PSNews.ro
În ciuda recentelor proteste ale primarilor, nu peste tot e austeritate. Primăria din Dragomirești a alocat în acest an aproape 100.000 de lei pentru achiziția de mărțișoare, felicitări și ciocolată destinate sărbătorilor de 1 și 8 Martie, o inițiativă pe care edilul local o descrie drept o tradiție respectată de mai mulți ani. Comuna, situată […] Articolul Primăria din România care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor, furnizate de o firmă IT apare prima dată în PS News.
17:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ”băieţii deştepţi”, în mare parte, ne-au blocat sistemul energetic, el precizând că cei de la Autoritatea de reglementare trebuie să vină cu modificări de regulamente, care să nu mai permită astfel de lucruri. ”Am făcut foarte multe lucruri nelalocul lor în aceşti ani. Noi producem, să spunem, în […] Articolul Ilie Bolojan explică în ce condiții ar putea scădea prețurile la energie apare prima dată în PS News.
17:20
Dacă nu este dublată de reforme, creșterea bugetului nu va rezolva problemele structurale ale sistemului de sănătate # PSNews.ro
De câte ori este dezbătută problema finanțării sănătății, de cele mai multe ori, soluția prezentată este una aparent simplă, respectiv trebuie alocați mai mulți ban, a afirmat Alexandru Rogobete, în direct, la Puterea Știrilor. Acesta a făcut însă o distincție esențială între nevoia reală de finanțare și iluzia că alocările bugetare, singure, pot rezolva problemele […] Articolul Dacă nu este dublată de reforme, creșterea bugetului nu va rezolva problemele structurale ale sistemului de sănătate apare prima dată în PS News.
17:20
EXCLUSIV „Aceste decizii au dus la accentuarea crizei!”. Cum am ajuns în recesiune tehnică și perspectivele pe viitor # PSNews.ro
România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025, arată datele publicate joi de INS. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PS News, ce înseamnă această recesiune, cât de gravă este situația și ce perspective există pentru următoarele luni. „În […] Articolul EXCLUSIV „Aceste decizii au dus la accentuarea crizei!”. Cum am ajuns în recesiune tehnică și perspectivele pe viitor apare prima dată în PS News.
17:20
Cele trei tipuri de opoziție care influențează simultan politica românească – Guvernarea, sub presiune # PSNews.ro
Politica actuală a suferit modificări importante, consideră Remus Pricopie, care a explicat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, care sunt cele trei tipuri distincte de opoziție care influențează simultan direcția României. Potrivit acestuia, prima formă este opoziția clasică, democratică, reprezentată de partidele aflate în afara guvernării și care funcționează în logica tradițională a competiției […] Articolul Cele trei tipuri de opoziție care influențează simultan politica românească – Guvernarea, sub presiune apare prima dată în PS News.
17:20
Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Unde se plătește cel mai mult # PSNews.ro
Tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din România continuă să prezinte diferenţe importante între regiuni, potrivit datelor oficiale centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026. Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de […] Articolul Tarifele la apă şi canalizare în România, în februarie 2026. Unde se plătește cel mai mult apare prima dată în PS News.
17:20
Cum explică ministrul Finanțelor recesiunea tehnică a României: „De fapt, suntem pe drumul cel bun” # PSNews.ro
România a intrat în recesiune tehnică, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), însă ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, susține că situația nu trebuie interpretată drept o criză economică generalizată. Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, oficialul Guvernului Bolojan a calificat despre această recesiune tehnică drept un efect temporar al măsurilor de consolidare […] Articolul Cum explică ministrul Finanțelor recesiunea tehnică a României: „De fapt, suntem pe drumul cel bun” apare prima dată în PS News.
17:20
Conferinţa de securitate de la Munchen. Oana Ţoiu, schimb de opinii cu secretarul general al NATO # PSNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a avut un schimb de opinii la Munchen cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, abordând subiectul viitorului Summit B9, care va avea loc în acest an, la Bucureşti. ”Un schimb rapid de opinii cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, alături de ambasadorul nostru la NATO, Dan […] Articolul Conferinţa de securitate de la Munchen. Oana Ţoiu, schimb de opinii cu secretarul general al NATO apare prima dată în PS News.
16:20
Autoturismul electric în care o femeie a murit carbonizată, în urma unui incendiu produs pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei, este un Smart electric, potrivit surselor Gândul. Incendiul, care a cuprins inițial acest vehicul și s-a extins ulterior la alte trei autoturisme parcate în apropiere, a fost lichidat de pompieri. În prezent, echipajele […] Articolul Ce marcă era mașina electrică în care o femeie a ars de vie în sectorul 6 din București apare prima dată în PS News.
16:20
Cel mai nou sondaj Eurobarometru arată că percepția riscurilor de securitate este în creștere în Europa, iar oamenii vor ca Uniunea Europeană să joace un rol mai important în consolidarea apărării. Studiul a fost publicat chiar vineri, înaintea Conferinței pentru securitate de la München și reflectă modul în care europenii văd situația internațională actuală. Europenii se […] Articolul Eurobarometru: Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată apare prima dată în PS News.
16:20
Lumea se îndreaptă către un deceniu marcat de competiție acerbă între marile puteri, fragmentare geopolitică și presiuni crescânde asupra ordinii internaționale construite după Al Doilea Război Mondial. Aceasta este imaginea de ansamblu rezultată dintr-un sondaj realizat de Atlantic Council prin Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate, în rândul a 447 de experți din 72 de […] Articolul Cum va arăta lumea peste 10 ani. Scenariile a sute de experți internaționali apare prima dată în PS News.
16:20
Alexandru Rogobete nu va aviza OUG decât dacă sănătatea este exceptată de la tăierea de 10% # PSNews.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, vineri, că nu este de acord cu tăierea cu 10% a cheltuielilor din sistemul sanitar, având în vedere particularităţile acestuia, precizând că nu va aviza niciun act normativ cu astfel de prevedere, conform News.ro. ”Nu este o declaraţie nouă, spun încă de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea […] Articolul Alexandru Rogobete nu va aviza OUG decât dacă sănătatea este exceptată de la tăierea de 10% apare prima dată în PS News.
16:20
Italia își reformează justiția prin referendum, România prin sondaj: cum vrea Meloni să dividă CSM-ul # PSNews.ro
Italia și România își doresc să-și reformeze sistemele de justiție, iar Consiliul Superior al Magistraturii este cel vizat de politicieni. Italienii așteaptă referendumul pentru justiție, în martie, în timp ce în România situația este mai complicată și președintele Nicușor Dan nu a precizat clar ce vrea să schimbe. Parlamentul italian a adoptat deja o lege […] Articolul Italia își reformează justiția prin referendum, România prin sondaj: cum vrea Meloni să dividă CSM-ul apare prima dată în PS News.
16:20
Ce spune premierul Bolojan despre preşedinte și prezentarea raportului privind anularea alegerilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că preşedintele, dacă va considera necesar, va putea să prezinte raportul privind anularea alegerilor, el arătând că nu are niciun fel de problemă pe tema asta şi va fi decizia acestuia, pentru că Guvernul nu are o competenţă în acest domeniu. ”Atunci când se iau anumite decizii, se iau pe baza […] Articolul Ce spune premierul Bolojan despre preşedinte și prezentarea raportului privind anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
16:20
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că fostul primar și șef al Protecției Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, rămâne cu sentința de incompatibilitate dată de Curtea de Apel București în 2024. Decizia Curții Supreme este definitivă. Legea prevede că persoanele incompatibile nu mai pot ocupa funcții publice timp de 3 ani. Cristian Popescu […] Articolul ÎCCJ: Piedone rămâne cu sentința de incompatibilitate. Decizia este definitivă apare prima dată în PS News.
15:20
Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii. Ce acuze îi aduc lui András Demeter # PSNews.ro
Sindicatul Actorilor din Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti solicită demisia ministrului Culturii, András Demeter, pentru comportament incompatibil cu funcţia publică şi pentru decizii care afectează grav sectorul cultural. „Ministrul a insultat în repetate rânduri public profesionişti din domeniul culturii. În înregistrări video şi audio difuzate în presă, ministrul afirmă despre unul dintre colegii noştri că […] Articolul Sindicatul Actorilor din TNB solicită demisia ministrului Culturii. Ce acuze îi aduc lui András Demeter apare prima dată în PS News.
15:20
ANALIZĂ Tandemul „Merzoni” și impactul său asupra arhitecturii de putere a Uniunii Europene # PSNews.ro
Relația tot mai strânsă dintre Giorgia Meloni și Friedrich Merz, supranumită frecvent „Merzoni”, marchează o schimbare semnificativă în distribuția puterii la nivelul Uniunii Europene, potrivit unei analize publicate de Informat.ro. Aceasta deplasează centrul de greutate de la cuplul tradițional franco-german către un tandem italo-german, axat pe competitivitate, dereglementare și redefinirea raportului dintre statele membre și […] Articolul ANALIZĂ Tandemul „Merzoni” și impactul său asupra arhitecturii de putere a Uniunii Europene apare prima dată în PS News.
15:20
Patrick de Hillerin: „Suntem oficial în recesiune. Incompetența poleită ne costă pe toți” # PSNews.ro
Jurnalistul Patrick de Hillerin lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră principalul responsabil pentru intrarea României în recesiune și pentru degradarea accelerată a situației economice. Într-o postare amplă, acesta afirmă că actuala criză confirmă avertismentele pe care le-a formulat încă din 2020–2021 cu privire la limitele de competență ale […] Articolul Patrick de Hillerin: „Suntem oficial în recesiune. Incompetența poleită ne costă pe toți” apare prima dată în PS News.
15:20
Ce urmează după intrarea în recesiune tehnică. Bolojan: În a doua jumătate a anului, lucrurile se vor reașeza # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a comentat vineri recesiunea economică, explicând că Guvernul a fost nevoit, în vară, să ia măsuri urgente pentru a corecta deficitul bugetar. El a precizat că, după închiderea bugetului de stat și implementarea ajustărilor în administrație, energie și alte sectoare strategice, guvernul va relua politici orientate spre stimularea creșterii economice. ”Ani de […] Articolul Ce urmează după intrarea în recesiune tehnică. Bolojan: În a doua jumătate a anului, lucrurile se vor reașeza apare prima dată în PS News.
15:20
Italia, pas istoric pentru comunitatea românească: Acordul cu Episcopia Ortodoxă Română, aprobat de Camera Deputaților # PSNews.ro
Acordul dintre Statul italian și Episcopia Ortodoxă Română a Italiei a fost aprobat, miercuri, prin vot unanim, în Camera Deputaților a Parlamentului Italiei, marcând un moment de referință pentru recunoașterea oficială a comunității ortodoxe române din Italia și pentru consolidarea principiilor constituționale privind libertatea și pluralismul religios. La dezbateri și la votul final a fost […] Articolul Italia, pas istoric pentru comunitatea românească: Acordul cu Episcopia Ortodoxă Română, aprobat de Camera Deputaților apare prima dată în PS News.
15:20
„Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral” – fost ministru de Externe # PSNews.ro
Schimbările de administrație la Washington sunt, inevitabil, privite cu atenție la București. În contextul revenirii unei administrații republicane, Titus Corlățean, fost ministru de Externe, a explicat la Puterea Știrilor de ce România trebuie să trateze această tranziție cu pragmatism și fără reflexe emoționale. „Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral”, a subliniat […] Articolul „Relațiile dintre state nu se resetează la fiecare ciclu electoral” – fost ministru de Externe apare prima dată în PS News.
15:20
Ce spune președinta Curții de Apel București despre referendumul în Justiție propus de Nicușor Dan # PSNews.ro
Președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că nu știe dacă magistrații vor participa la un posibil referendum în justiție, propus de președintele Nicușor Dan, pentru că nu crede că este „rolul nostru în acest joc”: „Nu știu cum am putea să dăm curs”, spune Arsenie. Liana Arsenie a declarat la emisiunea OFF The […] Articolul Ce spune președinta Curții de Apel București despre referendumul în Justiție propus de Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.