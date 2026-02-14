Nu am scăpat de iarnă: Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii începând de duminică
BizBrasov.ro, 14 februarie 2026 11:50
Meteorologii anunţă că până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
11:50
Sondaj Politico: Tot mai mulți occidentali cred că în următorii cinci ani izbucnește Al III-lea Război Mondial # BizBrasov.ro
Un număr tot mai mare de cetățeni din principalele state occidentale consideră că lumea se îndreaptă către un conflict global, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de POLITICO, care indică o creștere a îngrijorării publice privind riscul și costurile unei noi ere de confruntări militare. Sondajul, realizat în SUA, Canada, Regatul Unit, Franța și Germania, arată [...]
11:50
Nu am scăpat de iarnă: Meteorologii anunţă precipitaţii şi răcirea accentuată a vremii începând de duminică # BizBrasov.ro
Meteorologii anunţă că până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. De asemenea, vremea se va răci accentuat, începând de duminică, mai ales jumătatea de nord a [...]
Acum o oră
11:20
Agenția de rating Fitch a menținut ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la „BBB-”, cu perspectivă negativă. Conform Ministerului Finanțelor, decizia de reconfirmare este susținută de nivelul PIIB-ului pe cap de locuitor și al indicatorilor de guvernanță, care se situează peste media țărilor din aceeași categorie de rating, precum [...]
Acum 2 ore
11:10
„Normal” intră pe piața din România. Cel mai bogat danez intră cu lanțul de magazine cu prețuri mici în Europa Centrală și de Est # BizBrasov.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga Europă Centrală și de Est, rețeaua fiind extinsă în țările nordice și în vestul Europei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. [...]
10:20
Medicamente retrase de pe piață din cauza unei posibile reacții adverse grave pentru creier # BizBrasov.ro
Experții din cadrul Agenției Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat retragerea autorizațiilor de punere pe piață în Uniunea Europeană (UE) a medicamentelor care conțin levamisol, utilizate în tratamentul infecțiilor cu viermi paraziți. Asta din cauza îngrijorărilor legate de siguranța și eficacitatea acestor medicamente. Decizia urmează unei evaluări realizate de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie [...]
Acum 4 ore
10:00
Îndrăgostiți, dar căsătoria mai așteaptă: Doar 3 căsătorii de Valentine’s Day, la Brașov. Puține cununii și în țară # BizBrasov.ro
Puține căsătorii sunt oficiate în marile orașe, sâmbătă, de Valentine’s Day, Ziua îndrăgostiților. În Brașov, doar trei cupluri au programate acest eveniment, iar datele statistice arată o scădere continuă a numărului căsătoriilor în ultimii ani în România. Potrivit datelor furnizate de primării la solicitarea G4Media, sâmbătă 14 februarie, sunt programate: Cluj-Napoca – 15 căsătorii Timișoara [...]
Acum 24 ore
16:30
Ministrul Sănătății: „Îmi asum să desfac contractul de muncă al medicului de la stat prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public” # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, la Timişoara, că trebuie desfăcute contractele de muncă ale medicilor angajaţi în spitale din sistemul public, dar care sunt prinşi că în timpul programului se duc să lucreze la privat, conform Agerpres. Rogobete a mai anunţat că va fi introdusă în lege o nouă prevedere care va interzice [...]
16:30
Trenul turistic Dracula Expres, care a circulat la Brașov, printre garniturile CFR de epocă care ar urma să fie salvate de la „casare” # BizBrasov.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban a vorbește într-un interviu acordat publicației Club Feroviar, despre demersurile ministerului pentru salvarea trenurilor de patrimoniu, dar și a locomotivelor de epocă, aflate în proprietatea fostei Societăți Feroviare de Turism. Potrivit ministrului, este vorba despre 23 de vagoane de patrimoniu, dar și alte 15 locomotive de epocă. „A fost o perioadă [...]
15:10
Cosmetice expirate și ingrediente interzise: ANPC a descoperit nereguli grave în saloanele de înfrumusețare, după ce a verificat sute de locații # BizBrasov.ro
Reprezentanții Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au verificat peste 500 de operatori economici care activează în industria de înfrumuseţare şi au găsit mai multe nereguli, printre care produse cosmetice expirate, servicii prestate în spaţii neautorizate, utilizarea produselor care conţin TPO, ingredient interzis în produsele cosmetice începând cu septembrie 2025, aplicarea unor produse şi proceduri care nu [...]
14:10
Chiar dacă vremea este primăvăratică, se schiază în bune condiții pe toate pârtiile din Poiana Brașov. În prima parte a zilei, sunt înghețate, iar spre prânz, odată ce se încălzește, zăpada se înmoaie și devine mai grea # BizBrasov.ro
Deși în această perioadă condițiile meteo nu sunt cele mai favorabile, temperaturi pozitive pe tot parcursul zilei, echipa de amenajare pârtii face eforturi deosebite pentru ca în acest moment toate pârtiile din masivul Postăvarul să fie deschise. Având în vedere că de astăzi au intrat în „vacanța de schi“ copiii din 22 de județe, inclusiv [...]
14:10
Invitație la teatru: Ce piese vor fi puse în scenă la Teatrul „Sică Alexandrescu”, în weekend # BizBrasov.ro
Brașovenii și turiștii sunt invitați în weekend la Teatrul „Sică Alexandrescu”. Sâmbătă, 14 februarie, de la ora 19:00, în Sala Mare, va avea loc PREMIERA „BERLIN ALEXADERPLATZ”, după Alfred Döblin. BERLIN ALEXANDERPLATZ – un proiect ambițios, montat de reputatul Dragoș Galgoțiu, care semnează atât regia, cât și decorul. Un element cheie al acestei producții sunt [...]
13:50
Val de aer siberian, în România: Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării # BizBrasov.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 16 februarie – 16 martie. Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării. „Ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă, vremea va deveni deosebit de rece, cu nopți și dimineți geroase mai [...]
13:40
Acuze dure, după un incident la bazinul olimpic al Brașovului. Imaginile de pe camerele de supraveghere, probe cheie, ținând cont de versiunile diferite # BizBrasov.ro
Un caz cu potenţial tragic a zguduit secţia de polo a clubului Corona Braşov, după ce un adolescent de 17 ani a fost, potrivit declaraţiilor familiei, agresat violent în bazinul olimpic din municipiu. Episodul ar fi avut loc pe 6 februarie, iar tatăl băiatului, fost antrenor în cadrul clubului, vorbeşte despre un „atac premeditat” al [...]
13:20
Ghinion pentru un șofer care circula liniștit „cu băutura în nas” pe Centura Brașovului, după ce un alt șofer, neatent, l-a tamponat # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au fost sesizați ieri, în jurul orei 16.00, cu privire la producerea unui accident rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Brașov, în zona căii de acces către localitatea Ghimbav. La locul accidentului, echipajul de poliție direcționat a stabilit faptul că accidentul rutier s-ar fi produs între cele două vehicule [...]
13:10
O femeie din Săcele i-a luat banii din buzunar unei tinere, după ce a recurs la acte de violență. Polițiștii au prins-o la scurt timp # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu o femeie în stare de reținere, bănuită de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați ieri de către o tânără, cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orelor 12.00, în timp ce [...]
13:10
Polițitii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au oprit pentru control un autoturism, care circula pe o stradă din localitate. „La volan, polițiștii au identificat un bărbat de 80 de ani, din municipiul Codlea, care prezenta indicii vizibile ale consumului de alcool și care, în urma testării cu aparatul etilotest, avea o alcoolemie de 1,01 mg/l [...]
13:00
VIDEO Polițiștii, ample controale în trei cartiere ale Brașovului. Deși acțiunile au fost în special de prevenție, au fost constatate și o serie de fapte ilegale # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au desfășurat ieri o acțiune cu efective mărite în cartierele Astra, Noua și Răcădău, precum și în zona spațiilor comerciale din apropierea acestora. În activități au fost angrenați polițiști de la secțiile urbane ale Poliției Municipiului Brașov, cu sprijinul Serviciului Criminalistic, iar scopul acțiunii a fost prevenirea [...]
13:00
Paza, la control! Polițiștii brașoveni au verificat peste 100 de agenți de pază și au aplicat amenzi pentru mai multe nereguli # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publică au organizat o acţiune de control în județul Brașov „Acțiunea a urmărit atât modul de executare și organizare a activității de pază, cât și respectarea obligațiilor legale, la nivelul obiectivelor cu program de lucru permanent, cu precădere la cele din categoria sălilor [...]
Ieri
12:10
Fiica lui Vadim, deputata AUR, îndeamnă românii să nu accepte noile buletine de identitate cu CIP: „Vei fi în permanenţă urmărit, spionat, tratat ca un potenţial infractor” # BizBrasov.ro
Deputata AUR Lidia Vadim Tudor îndeamnă românii să nu accepte noile carduri de identitate cu CIP deoarece, pretinde ea, ar fi nişte instrumente… de urmărit şi spionat, iar cine le acceptă îşi va pierde libertatea. „Atenţie la noile carduri de identitate cu CIP care ne sunt acum băgate pe gât. Ce am învăţat noi din [...]
11:50
Carrefour spune adio României! Proprietarii Dedeman vor păstra brandul în primă fază, dar au pregătit și o marcă proprie # BizBrasov.ro
Retragerea grupului francez Carrefour din România, alături de vânzarea preconizată a operațiunilor din Polonia, pentru care caută cumpărători, dar și potențial din Belgia, lasă cel mai mare retailer alimentar european cu o prezență directă în doar două țări pe continent și trei la nivel global, considerate piețe-cheie de către CEO-ul Alexandre Bompard. Bompard a anunțat, [...]
11:30
Aproape 3 milioane de lei au costat serviciile medicale acordate cetățenilor ucraineni, la nivelul județului Brașov, în 2025. Banii sunt europeni # BizBrasov.ro
La nivelul județului Brașov, în anul 2025, au fost acordate servicii medicale cetățenilor ucraineni, beneficiari de protecție temporară, în sumă de 2.924.591,88 lei, pe tipuri de asistență medicală, astfel: – Asistență medicală primară – 1448 beneficiari – 101.347,20 lei – Dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu – 3 beneficiari – [...]
11:30
Bolojan: „Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii” # BizBrasov.ro
Bolojan: „Nu traversăm o criză. Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat şi inevitabil al acestei tranziţii”. Premierul Ilie Bolojan afirmă că recesiunea tehnică anunţată vineri de către specialişti era inevitabilă şi anticipată, întrucât România a început trecerea de la „un model bazat pe deficit şi consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt [...]
11:30
Top 10 cele mai usturătoare amenzi în 2026. Lucruri banale te pot lăsa cu portofelul gol # BizBrasov.ro
Dacă până acum mulți riscau o amendă rutieră știind că „se plătește jumătate în 15 zile”, noile reglementări aduc sancțiuni care vin la pachet cu măsuri complementare devastatoare: confiscarea bunurilor și procente din cifra de afaceri. Cea mai temută sancțiune pentru cetățeanul de rând în 2026 nu vine de la Poliția Rutieră, ci de la [...]
10:50
VIDEO/FOTO „Săptămâna Iadului” la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a Armatei României, la Vlădeni, lângă Brașov # BizBrasov.ro
VIDEO/FOTO „Săptămâna Iadului” la Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale a Armatei României, la Vlădeni, lângă Brașov. Săptămâna aceasta este HELL WEEK (Săptămâna Iadului) la Școala Școala de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale. Puțini „oameni de rând” au acces la informații despre cum se pregătesc viitorii militari de elită din Armata României. [...]
10:20
Un tren Alstom va circula de luna viitoare și pe ruta Brașov – Sighișoara – Timișoara # BizBrasov.ro
CFR Călători introduce din 1 martie în circulație pe IR 16021, tren format din EMU Alstom Coradia Stream pe relația București Nord – Brașov – Sighisoara – Simeria – Arad – Timișoara, scrie Românian Feroviară. Trenul pleacă din București Nord la 11:20 din și ajunge în Timișoara la 23:12, precizează sursa citată. Pe lângă IR 16021 [...]
09:50
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e mai prudent și apasă frâna # BizBrasov.ro
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul încă „mișcă”, dar mediul privat e mai prudent și apasă frâna. Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamna economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansablul întregului an România [...]
09:10
Președintele Nicuşor Dan, despre noua amânare a deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii. Este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată” # BizBrasov.ro
Președintele Nicuşor Dan, despre noua amânare a deciziei CCR privind legea pensiilor magistraţilor: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toţii. Este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată”. Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează decizia Curţii Constituţionale de a amâna din nou luarea unei decizii privind constituţionalitatea actului normativ care modifică pensiile magistraţilor drept [...]
05:40
Mentenanță de peste 220.000 de lei a instalațiilor din incinta Centrului de Afaceri al Brașovului # BizBrasov.ro
Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri (CATTIA), construit în lângă Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania, a fost finalizat în octombrie 2019, după 5 ani de sincope, cauzate de faptul că firma constructoare stabilită inițial nu a respectat graficul de execuție. Centrul a fost prevăzut și cu mai multe instalații speciale, astfel încât [...]
05:40
Compania Ursus, obligată să supravegheze arheologic lucrările de demolare de la fabrica de bere a Brașovului # BizBrasov.ro
În 2004 fabrica de bere a Brașovului a fost cumpărată de concernul SABMiller, prin intermediul Ursus Breweries SA, şi a fost denumită „Ciucaş“, după marca de bere cea mai vândută în țară. Compania a investit în retehnologizarea fabricii și în 2022 a demarat o etapă mai amplă a procesului de modernizare, ce a presupus demolarea [...]
05:30
VIDEO Momentul în care un urs „atacă” o cameră de luat vederi, într-o pădure de lângă Brașov # BizBrasov.ro
VIDEO Momentul în care un urs „atacă” o cameră de luat vederi, într-o pădure de lângă Brașov. O filmare care prezintă un urs din pădurile din jurul Brașovului a fost făcută publică recent de realizatorii documentarului România Sălbatică. Din imagini reiese că ursul a identificat camera de luat vederi drept un „intrus” în pădure și [...]
05:30
Șomaj tehnic: cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării # BizBrasov.ro
Șomaj tehnic: cine poate primi indemnizaţia, ce obligaţii are angajatorul şi cum se calculează durata suspendării. Șomajul tehnic este o măsură importantă de protecție socială, aplicată în perioadele de dificultăți economice sau în situații excepționale care afectează funcționarea normală a angajatorilor. În legislația muncii sunt stabilite foare clar condițiile de acordare, cuantumul indemnizației, durata maximă și [...]
04:50
Veste rea pentru românii care economisesc cu ajutorul depozitelor bancare! În februarie, băncile se zgârcesc la dobânzile pentru depozite. Unde găsești cele mai bune oferte # BizBrasov.ro
Februarie vine cu o veste destul de neplăcută pentru românii care economisesc cu ajutorul depozitelor bancare. Băncile par să-și fi pierdut din entuziasm și au început să taie din dobânzile oferite clienților. Conform unei analize Finzoom.ro, băncile au început să reducă dobânzile atât pentru depozitele constituite în lei, cât și pentru cele în valută. Prin urmare, [...]
04:20
Legea din România tratează aproape orice construcție destinată locuirii ca pe o investiție care trebuie autorizată, indiferent dacă este realizată pe o fundație din beton sau pe piloni metalici. De aceea, formalitățile legale trebuie îndeplinite și pentru acest tip de casă. Ce este o casă fără fundație O casă fără fundație este, în limbajul comun, o locuință [...]
12 februarie 2026
18:30
Cabinetul stomatologic de la Spitalul Județean Brașov va deveni funcțional la finalul lui februarie # BizBrasov.ro
Cabinetul stomatologic din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va deveni funcțional abia din 26 februarie, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții unității medicale. Cei patru medici, care au trecut de toate probele de concurs, trebuie să-și încheie perioada de preaviz la actualele locuri de muncă, termenul final fiind 26 februarie 2026. „Pentru ca activitatea [...]
17:40
FOTO VIDEO Un nou protest organizat de AUR la Brașov. 300 de oameni sunt în fața Prefecturii: „Jos Guvernul!”, „Turul 2 înapoi”, „Georgescu, președinte” # BizBrasov.ro
Acțiuni de protest ale membrilor și simpatizanților AUR au fost organizate joi, în mai multe orașe din țară, printre care și Brașov, față de măririle de taxe și impozite locale. Peste 300 de oameni s-au adunat în fața Prefecturii la cel de-al doilea protest, care a avut loc astăzi la Brașov. Printre altele, oamenii au [...]
17:20
Rămași fără banii de la Fundația Metropolis, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență s-au apucat să renoveze unele „spații” din Secția de Oncologie de la Mârzescu cu…forțe proprii # BizBrasov.ro
Rămași fără banii de la Fundația Metropolis, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență s-au apucat să renoveze unele „spații” din Secția de Oncologie de la Mârzescu cu…forțe proprii. După cum Biz Brașov vă anunța, fundația filantropică Metropolis și-a manifestat intenția să renoveze ruina în care bolnavii de cancer din Brașov sunt tratați la staționarul Mârzescu. [...]
17:20
Gașca Zurli, în Turneul „I Love Mami”: Spectacolul de la Brașov va avea loc la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Peste 19.000 de părinți și copii au participat, în ultimele luni, la spectacolele „Promisiunea Zurli”, primul turneu național prezentat după revenirea pe scenă a Gaștii Zurli și anunțarea parteneriatului cu HaHaHa Production. Producția, semnată de Mirela Retegan și regizată de Eduard Zănoagă, a inclus 35 de reprezentații în 22 de orașe, dintre care 7 în [...]
16:40
Târgul gastronomic „SlanăFest” începe astăzi la Braşov: Cu ce bunătăți ne așteaptă organizatorii # BizBrasov.ro
Târgul gastronomic SlanăFest începe astăzi la Brașov și va fi deschis până în 15 februarie 2026, în Piața Sfântul Ioan. Peste 30 de producători, măcelari și maeștri în afumare și maturare își vor prezenta produsele tradiționale. Organizatorii au anunțat patru zile de degustări și demonstrații culinare. Vizitatorii vor putea găsi slană maturată, afumată și condimentată [...]
16:30
VIDEO Traficant brașovean de droguri, prins ieri de polițiști și procurori în flagrant, în timp ce încerca să-i vândă unui client 20 de grame de canabis # BizBrasov.ro
Traficant brașovean de droguri, prins ieri de polițiști și procurori în flagrant, în timp ce încerca să-i vândă unui client 20 de grame de canabis. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au documentat activitatea infracțională a [...]
16:00
Din ianuarie și până acum, angajatorii din sectorul public au postat peste 1.500 de oferte de locuri de muncă. Numărul este cu aproape 60% mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. „Comparativ cu sectorul privat, unde, în aceeași perioadă de timp, au fost postate 20.000 de locuri de muncă, cifrele de la stat par [...]
16:00
Participanții la protestul organizat de AUR în fața Primăriei Brașov s-au îmbrâncit între ei. O brașoveancă a susținut că prostestează, fiindcă i s-a pus stăpânire pe toate bunurile, inclusiv pe lenjeria intimă # BizBrasov.ro
Aproximativ 150 de persoane au protestat astăzi, la ora 12.00, pe promenada din fața Primăriei Brașov, ca urmare a unui apel făcut de George Simion, liderul AUR, pe rețelele de socializare pentru ca românii să își exprime public nemulțumirea față de majorările de taxe. „România spune STOP noilor taxe! ROMÂNIA se oprește! Fiecare unde este, [...]
15:40
De ce și-au dat demisiile medicii radiologi de la Spitalul Județean Brașov. Explicațiile conducerii # BizBrasov.ro
Cinci medici radiologi de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov și-au dat demisiile, la începutul lunii februarie. Este vorba despre un medic din cadrul Laboratorului Clinic de Radiologie şi Imagistică Medicală şi alți patru din cadrul Compartimentului de Radiologie şi Imagistică Medicală – UPU. Reprezentanții unității medicale brașovene afirmă că unul dintre doctori [...]
14:30
Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ cu viteze de până la 1,5 Gbps/ Cât costă noul serviciu care include și un router # BizBrasov.ro
Orange lansează prima soluție din România de internet fix 5G+ pentru acasă, fără instalare. Serviciul va oferi viteze de până la 1,5 Gbps, trafic nelimitat și prima lună cu 100% reducere. Prin Net Fix 5G+, Orange oferă o soluție plug-and-play, care nu necesită instalare sau configurare. Clienții pot avea internet cu viteze de până 1.500 Mbps în 5 minute de [...]
14:20
Demisii la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov. Dr. Maria Sporiș, șeful secției Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgență Brașov (Pavilionul Mîrzescu), și-a dat demisia din funcție, potrivit radiobrasovfm.ro. Alți 5 radiologi din Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului și-ar fi dat demisia din funcții, potrivit unor surse. La momentul publicării informațiilor, [...]
14:20
Retailerul german Lidl inaugurează primul magazin din orașul covăsnean Întorsura Buzăului, marcând și deschiderea primei unități din rețea cu o nouă identitate vizuală.Noua unitate face parte din strategia de extindere a rețelei la nivel național. Magazinul este primul din portofoliul retailerului care integrează în identitatea sa vizuală noua promisiune de brand „Știi că merită”. Lidl [...]
14:20
Reduceri de 50% la prețul biletelor de avion pentru curse cu decolare de la Brașov spre o destinație de vacanță # BizBrasov.ro
Reduceri de 50% la prețul biletelor de avion pentru curse cu decolare de la Brașov spre o destinație de vacanță. AnimaWings – companie aeriană 100% românească – lansează o promoție specială de 50% reducere la biletele de avion, valabilă atât pentru clasa Economy, cât și pentru Business Class, cu tarife ce pornesc de la 20 [...]
13:40
Structura anului școlar 2026-2027 a fost aprobată de Ministerul Educației: Cursurile vor începe în 7 septembrie # BizBrasov.ro
Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe în 7 septembrie 2026 și se vor încheia în 18 iunie 2027. Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, [...]
13:20
Organizarea FOTE la Brașov în 2027, buget de investiții estimat de 20 de milioane de euro. Deocamdată, bugetul național nu a fost aprobat, astfel că toate achizițiile și investițiile necesare sunt în așteptare # BizBrasov.ro
Mai este un an până la organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) la Brașov, iar o serie de investiții și achiziții pentru infrastructura sportivă sunt încă în așteptare din motive birocratice ce țin de Guvern. Bugetul total estimat pentru acestea este de 20 de milioane de euro. După ce FOTE Brașov 2013 s-a bucurat [...]
13:10
Aviz „vitejilor” care amenință pe rețelele sociale, în spatele unor conturi false: Polițiștii au descins la două persoane care l-au amenințat „cu topoare în cap” pe actorul Victor Rebengiuc, în decembrie 2024, în contextul alegerilor prezidențiale # BizBrasov.ro
Aviz „vitejilor” care amenință pe rețelele sociale, în spatele unor conturi false: Polițiștii au descins la două persoane care l-au amenințat „cu topoare în cap” pe actorul Victor Rebengiuc, în decembrie 2024, în contextul alegerilor prezidențiale. Două persoane bănuite că l-au amenințat pe actorul Victor Rebengiuc, înainte de a participa la o manifestația pro-democrație din [...]
12:50
Cât câștigă un farmacist, după 5 ani de facultate. Farmacia-ruda săracă a sistemului medical? # BizBrasov.ro
Cât câștigă un farmacist, după 5 ani de facultate. Farmacia-ruda săracă a sistemului medical? Puțini știu că profesia de farmacist, deși presupune finalizarea uneia dintre cele mai dificile facultăți – cu o durată de 5 ani – este sora cea mai săracă a sistemului medical. În comparație cu salariile medicilor, salariile din sistemul farma din [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.