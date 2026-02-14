Adrian Porumboiu dezvăluie ce a făcut în momentul în care a văzut decizia lui Radu Petrescu: „Doamne, Dumnezeule! I-aș da ca la traficanți”

13:10

La 24 de ani, Mialitiana Clerc, reprezentanta Madagascarului, este pe cale să ia startul la cea de-a treia ediție a sa a Jocurilor Olimpice și să devină astfel prima femeie din de pe continentul african care realizează acest record. Ea va lua startul mâine, la Bormio, în proba de slalom uriaș din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026.Deja o veterană a Jocurilor Olimpice, africanca a recunoscut că pentru cea de-a treia participare la JO este un miracol. ...