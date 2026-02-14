Baia Mare - Larvik, în penultima etapă din EHF European League » Cu o victorie, Minaur se califică în sferturi
Gazeta Sporturilor, 14 februarie 2026 14:50
Minaur Baia Mare o întâlnește pe Larvik, în penultima etapă din grupele EHF European League. Meciul, care se joacă în sala „Lascăr Pană” de la ora 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct de Prima Sport 4 și Digi Sport 2.Minaur Baia Mare - Larvik » Live ora 19:00Arbitri: Premysl Fukala, Radek Mohyla (Cehia)Minaur Baia Mare are un parcurs excelent în EHF European League și după 4 etape este pe primul loc în grupă cu 6 puncte. ...
• • •
Acum 10 minute
15:10
15:10
Coșmar pe drum pentru echipa Rapidului, înaintea meciului de mâine: „Noaptea a fost petrecută în aeroport” # Gazeta Sporturilor
Drum cu peripeții pentru echipa feminină de handbal a Rapidului înaintea meciului cu norvegiencele de la Tertnes IL, din European League. Partida se va disputa duminică, 15 februarie, de la 15:00.Handbalistele lui Laurent Bezeau au făcut până la Bergen mult mai mult decât ar fi trebuit. Drumul ar fi trebuit să fie parcurs în 9 ore, însă ninsoarea nu a permis ca avionul să aterizeze pe aeroportul din Bergen. ...
15:10
Alanyaspor - Konyaspor, în etapa 22 din campionatul Turciei, se joacă în această după-amiază. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și nu va fi televizat în România. La gazde, românii Umit Akdag (22 de ani) și Ianis Hagi (27 de ani) sunt titulari.În etapa trecută, Alanya a fost aproape să producă șocul și să obțină un succes pe terenul lui Besiktas. A condus cu 2-0, însă n-a putut ține de avantaj decât până în minutul 54, 2-2 scor final. ...
Acum 30 minute
15:00
Tottenham Hotspur a anunțat oficial, pe site-ul și pe rețelele de socializare ale clubului, numirea lui Igor Tudor în funcția de antrenor principal, până la finalul sezonului, sub rezerva obținerii permisului de muncă. Tehnicianul, în vârstă de 47 de ani, devine astfel noul antrenor al lui Radu Drăgușin la formația londoneză, jucător pe care îl cunoaște din perioada petrecută la Juventus. ...
14:50
Acum o oră
14:30
Andrei Nicolescu: „Nu sunt eu responsabil”. Șeful lui Dinamo se dezice de eșecul din mercato # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, pasează răspunderea și nu se consideră vinovat campania de transferuri ratată din această pauză competițională. În loc să se întărească în atac, unde avea probleme, trupa lui Zeljko Kopic (48 de ani) a slăbit.Dinamo i-a cedat pe mijlocașul cipriot Kyriakou Charalampos (31 de ani) și atacantul croat Stipe Perica (30 de ani). ...
14:30
Jose Mourinho, internat înaintea meciului! » Motivul pentru care antrenorul de la Benfica a ajuns la spital # Gazeta Sporturilor
José Mourinho a fost internat la Spitalul Divino Espírito Santo din Ponta Delgada vineri dimineață, cu doar câteva ore înainte de meciul cu Santa Clara, pe care Benfica l-a câștigat cu 2-1, în etapa a 22-a din campionatul Portugaliei.Conform informațiilor confirmate de A BOLA de la o sursă din cadrul clubului, antrenorul „Vulturilor" s-a trezit cu o inflamație la ureche, care îi provoca disconfort, motiv pentru care a fost transportat la unitatea medicală din Azore. ...
14:30
Lovitură serioasă pentru Newcastle, mijlocașul Bruno Guimaraes (28 de ani) a devenit indisponibil pentru următoarele două luni, din cauza accidentării suferite în meciul cu Tottenhamc(2-1) de marți. Căpitanul „coțofenelor” s-a accidentat grav la bicepsul femural și a părăsit terenul șchiopătând în ultimele minute ale meciului. Ghinionul l-a lovit pe brazilian la doar a doua sa apariție după revenirea după o altă accidentare la gleznă. ...
Acum 2 ore
14:10
Cine este Mikhail Shaidorov, noul campion olimpic la patinaj artistic de la Milano Cortina, și cine l-a inspirat: „El a deschis calea” # Gazeta Sporturilor
Kazahul Mikhail Shaidorov (21 de ani) s-a impus în concursul masculin de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice Milano Cortina, reușind un program excelent și rămânând în frunte după ratarea favoritului Ilia Malinin. Vicecampion mondial în 2025, Shaidorov l-a invocat pe compatriotul său Denis Ten, dispărut tragic dintre noi în 2018. ...
13:50
„Va fi diferit” » Filipe Coelho și întrebarea la care a ales să nu răspundă, înaintea duelului cu FCSB: „Nu mă interesează” # Gazeta Sporturilor
La doar trei zile după remiza din Cupa României, scor 2-2, Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc din nou, de această dată în Superliga. Filipe Coelho, tehnicianul oltenilor, și Adrian Rus, fundașul central al echipei, au anticipat duelul de pe „Ion Oblemenco”.În duelul din Cupă, „juveții” au obținut calificarea mai departe, în timp ce campioana României a fost eliminată. ...
13:50
„Domnule Vassaras, dacă ratăm play-off-ul...” » FC Argeș amenință în scandalul de la Ploiești: „O singură decizie poate spăla RUȘINEA” # Gazeta Sporturilor
Clubul FC Argeș a transmis o poziție oficială, a doua zi după scandalul declanșat de „centralul” Radu Petrescu (43 de ani) la meciul cu Petrolul. Acesta a văzut un fault inexistent la reușita piteștenilor din minutul 86, iar nou-promovata riscă să rateze calificarea în play-off-ul Superligii. ...
13:30
Ionuț Nedelcearu (29 de ani), fundașul central al celor de la Akron Tolyatti, a lăsat în urmă temperaturile scăzute din Rusia pentru o vacanță de lux în Dubai, de Valentine's Day.Internaționalul român a profitat de pauza competițională pentru a celebra Ziua Îndrăgostiților într-un decor de vis, alături de Tia Maria.FOTO. ...
13:30
Fostul coleg al lui Chivu dezvăluie defectul antrenorului lui Inter: „Nu știu ce mai face azi, însă atunci exagera!” # Gazeta Sporturilor
Amantino Mancini (45 de ani), fostul coechipier al lui Cristi Chivu la AS Roma și apoi la Inter, a făcut, înaintea Il Derby d'Italia (astăzi, ora 21:45, livetext pe GSP.ro, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2), o analiză a antrenorului român și nu i-a găsit decât o singură slăbiciune.Alessandro Faiolhe Amantino, cunoscut ca Mancini, a jucat cel mai mult în Italia la AS Roma, 222 de meciuri, cu 59 de goluri și 39 de pase decisive în tricoul giallorosso. ...
Acum 4 ore
13:10
O schioare din Madagascar, prezentă pentru a treia oară la JO de iarnă: „Vreau să le inspir pe fetele din Africa” # Gazeta Sporturilor
La 24 de ani, Mialitiana Clerc, reprezentanta Madagascarului, este pe cale să ia startul la cea de-a treia ediție a sa a Jocurilor Olimpice și să devină astfel prima femeie din de pe continentul african care realizează acest record. Ea va lua startul mâine, la Bormio, în proba de slalom uriaș din cadrul JO de la Milano-Cortina 2026.Deja o veterană a Jocurilor Olimpice, africanca a recunoscut că pentru cea de-a treia participare la JO este un miracol. ...
13:10
Încă un pas spre demolarea completă a vechiului stadion Dinamo. Peisajul s-a schimbat dramatic. Lucrările avansează, iar vineri, 13 februarie, a dispărut și pista de atletism care înconjura terenul de joc, o mai veche dorință a fanilor.Aceștia s-au plâns de-a lungul timpului din cauza spațiului foarte mare dintre tribune și teren, ocupat de pista respectivă. ...
13:00
Adrian Porumboiu dezvăluie ce a făcut în momentul în care a văzut decizia lui Radu Petrescu: „Doamne, Dumnezeule! I-aș da ca la traficanți” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu a reacționat pentru Gazeta Sporturilor, în urma scandalului de arbitraj de la Petrolul - FC Argeș 2-1. A avut un discurs dur la adresa lui Radu Petrescu.În minutul 86 al meciului de la Ploiești, la scorul de 1-1, Radu Petrescu a anulat într-un mod inexplicabil golul marcat de FC Argeș, după o lovitură liberă. Într-un dialog cu GSP. ...
12:40
Ce se întâmplă cu „perla” lui Dinamo: care sunt planurile lui Zeljko Kopic, după ce l-a exclus din lot la ultimul meci # Gazeta Sporturilor
Adrian Mazilu, 20 de ani, traversează un început dificil de aventură la Dinamo. Transferat în vară de la Brighton, atacantul nu a reușit până acum nicio realizare ofensivă în cele opt partide în care a fost utilizat.La ultima confruntare a roș-albilor, cea din Cupa României cu Hermannstadt, câștigată cu 2-0, deși ar fi putut primi minute în contextul rotației făcute de Zeljko Kopic, croatul l-a lăsat în afara lotului. ...
12:40
Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea! Decizia de ultimă oră a „centralului” # Gazeta Sporturilor
Prestația halucinantă din Petrolul - FC Argeș 2-1 i-a făcut pe piteșteni să-și piardă cumpătul la finalul jocului de la Ploiești. Arbitrul a primit amenințări și a informat CCA. Urmează să decidă dacă va depune sau nu plângere la poliție.Dani Coman, președintele „vulturilor” a fost primul care a avut un derapaj violent la televizor împotriva arbitrului bucureștean. ...
12:40
Complexul pe care Chivu vrea să-l învingă » Singurul succes al lui Inter în 7 derby-uri, decis de un autogol! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) n-are de spart doar tabu-ul victoriilor în duelurile cu echipele mari din Serie A, ci și încearcă să întoarcă tendința ultimilor ani în privința rezultatelor cu Juventus. Inter a învins cel mai recent în campionat acum fix 2 ani (1-0), chiar pe „Giuseppe Meazza”. Este singurul triumf nerazzurro din ultimele șapte derby-uri cu rivalii bianconeri. ...
12:30
Cristiano Ronaldo a luat decizia finală, după ce a refuzat să joace în ultimele trei meciuri # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a revenit în lotul lui Al-Nassr și ar putea juca în meciul de sâmbătă împotriva celor de la Al-Fateh, în etapa 22 din campionatul Arabiei Sauidte. Starul portughez a lipsit în ultimele trei partide, întrucât Al Nassr nu rezolvase plățile restante pe care le avea către angajați și colaboratori. Acum, protestul lui a luat sfârșit și este gata să revină pe teren. ...
12:20
Luka Modric (40 de ani), mijlocașul de la AC Milan, a marcat în victoria cu Pisa, scor 2-1, din runda cu numărul 25 din Serie A, și a devenit al treilea cel mai în vârstă marcator din istoria competiției.Croatul în vârstă de 40 de ani a adus victoria „rossonerilor” cu un gol reușit în minutul 85. ...
12:10
Ilia Malinin, explicațiile ratării de la Milano Cortina: „Nu multă lume va înțelege acest lucru” # Gazeta Sporturilor
Patinatorul american Ilia Malinin (21 de ani), marele favorit la aurul olimpic la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina în concursul masculin de patinaj artistic, a clacat la programul liber și s-a clasat al 8-lea. Cum cântărește el acest eșec neașteptat.Era văzut, și justificat, marele favorit la medalia de aur în concursul masculin de patinaj artistic de la Milano Cortina. ...
12:10
„Dacă vindeți tot, cu câți bani plecați în Hawaii?” » Valeriu Iftime a vorbit deschis despre averea lui: „Mă deranjează teribil un lucru” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, 65 de ani, a fost invitatul ediției #32 a podcastului GSP „2 la 1”. Finanțatorul FC Botoșani, președintele Consiliului Județean Botoșani, cât și președintele PNL Botoșani a vorbit despre averea lui: „Am făcut lucrurile cu o plăcere nebună, așa au venit banii”. ...
12:00
„Dar să primim gol dintr-o lovitură liberă inventată era corect?” » Petrolul întoarce scandalul pe partea cealaltă # Gazeta Sporturilor
Vicepreședintele Petrolului, Cristian Fogarassy, a oferit o reacție în urma scandalului de arbitraj de la meciul cu FC Argeș, terminat cu scorul de 2-1 pentru ploieșteni.După jocul de pe „Ilie Oană” piteștenii au protestat vehement, deoarece în minutul 86 al partidei, Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca mingea trimisă de Sierra să intre în poartă. Acest fapt i-a iritat pe șefii clubului din Trivale, iar la finalul meciului, Dani Coman a făcut iureș la interviuri. ...
11:50
Fost jucător din Superliga, acuzații dure la adresa lui Sorin Cârțu: „O mizerie de om” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Pană (39 de ani), fost mijlocaș în prima ligă, a lansat acuzații extrem de grave la adresa lui Sorin Cârțu, actual președinte de imagine la Craiova, formația lui Mihai Rotaru. Pană susține că în sezonul 2006/07, când Cârțu a antrenat FC Național, mai mulți jucători ar fi fost aduși pe filieră personală, în detrimentul celor deja aflați în lot. ...
11:40
Perioada aceea „romantică” a fotbalului românesc pare să fi revenit, iar începutul lui 2026 recreează aproape la indigo farmecul tulbure al anilor în care scandalurile de după meciuri dintre conducători depășeau, prin intensitate și spectacol, orice telenovelă mexicană difuzată în România. ...
11:40
Căpitanul lui Juventus știe atuul lui Chivu: „Acolo este diferența în clasament. Aici se decide duelul cu Inter” # Gazeta Sporturilor
Manuel Locatelli (28 de ani) a fost trimis la înaintare de Luciano Spalletti, care a ales să nu discute cu presa înaintea Il Derby d'Italia (ora 21:45, livetext pe GSP.ro, în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 2). Căpitanul lui Juventus a afirmat că Inter e o echipă foarte matură: „Asta ne-a lipsit puțin, însă meciul va fi decis la detalii. Va conta mult caracterul din teren”. ...
11:30
FTC Budapesta - CSM București, derby în penultima etapă din Liga Campionilor » Cu o victorie, „tigroaicele” urcă pe locul 2 # Gazeta Sporturilor
FTC Budapesta și CSM București se întâlnesc astăzi la Erd Arena, în penultima etapă din faza gupelor Ligii Campionilor. Meciul, care începe la ora 17:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Neînvinsă în ultimele 6 meciuri din Liga Campionilor, CSM București ocupă locul 4 în grupă cu 16 puncte. ...
11:30
„Cât se mai tace?” » Opinie după ultimele 10 zile din fotbalul românesc: „Revine mocirla anilor '90 și 2000” # Gazeta Sporturilor
Ultimele etape din România anilor 2026 ne-au adus aminte, din nou, de mocirla anilor ‘90 și chiar 2000.Faza golului anulat din minutul 86 în Petrolul - FC Argeș a imprimat încă o pată neagră pe fotbalul românesc. Reușită prin care piteștenii ar fi fost cu un picior în play-off, ținând cont de programul ultimelor etape rămase din sezonul regulat. ...
Acum 6 ore
11:10
Sancțiune drastică! Ce pedeapsă i se pregătește lui Radu Petrescu, după eroarea monumentală din Petrolul - FC Argeș # Gazeta Sporturilor
După greșeala lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș 2-1, CCA a emis un comunicat, chiar după meci, în care precizează că „arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”.Cum se traduce acest lucru? Surse autorizate din arbitraj indică faptul că „centralul” din București, deținător de ecuson FIFA din 2012, va fi oprit de la delegări pentru restul sezonului competițional, conform unor prime estimări.VIDEO CU FAZA. ...
11:10
Bogdan Lobonț, pregătit de revenire » Formația din Superliga unde ar putea fi director sportiv # Gazeta Sporturilor
La aproape trei luni de la despărțirea oficială de CSM Olimpia Satu Mare, formație din Liga 2 unde a ocupat funcția de director tehnic, Bogdan Lobonț (48 de ani) este tot mai aproape de a reveni în Superliga și de a semna un contract cu Farul Constanța.În noiembrie 2025, Lobonț a absolvit Cursul de Director Sportiv, alături de foști fotbaliști precum Săpunaru și Dică. ...
11:00
Tentația lui Chivu la derby-ul cu Juventus » Pierdere pentru Spalletti: titularul ar putea rămâne la Torino! # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu poate trimite cel mai bun „11” diseară la derby-ul cu Juventus, dar are încă un semn de întrebare, legat de linia de mijloc, unde redevin disponibili Nicolo Barella și Hakan Calhanoglu. Dincolo, Luciano Spalletti ar putea începe fără titularul Khephren Thuram, lovit la antrenamentul de ieri. ...
11:00
FRF dă înapoi, după problemele lui Mircea Lucescu: „Am față de prezicător? Aseară am vorbit cu el” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal (FRF), prin vocea directorului tehnic Mihai Stoichiță (71 de ani), a oferit noi detalii despre situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).Luni, pe 2 februarie, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București. Inițial a crezut că va rămâne spitalizat numai câteva zile, cel târziu până vineri, dar medicii au dorit să-l țină sub supraveghere și peste weekend. ...
10:50
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost atacant internațional și glorie a Stelei, a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în meciul dintre Petrolul și Argeș, încheiat cu scorul de 2-1, atunci când Argeș a marcat, însă „centralul” Radu Petrescu a anulat instant golul, fără un motiv concret, în urma reluărilor.În minutul 86, Petrescu a anulat golul lui Sierra. Pentru că arbitrul a fluierat înainte ca mingea să intre în plasă, faza nu a putut fi analizată la VAR. ...
10:40
Am ajuns s-o vedem și p-asta. Cum un arbitru, într-un campionat mai inflamat ca oricând, face din gol negol și din om neom. Pentru că asta a făcut Radu Petrescu vineri seară la Ploiești, pe finalul partidei Petrolul - FC Argeș, când scorul era 1-1 (gazdele aveau să câștige meciul cu 2-1, cu golul lui Dumitrescu, marcat ulterior). ...
10:30
Gata, au dat-o la pace: Pancu a pus mâna pe telefon și i-a scris lui Bergodi: „Cristiano, per favore perdonami” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a lăsat deoparte mesajul cu caracter xenofob pe care l-a transmis la finalul derby-ului cu U Cluj, atunci când l-a făcut praf pe Cristiano Bergodi (61 de ani), tehnicianul „studenților”.Context: După CFR - U Cluj 3-2, Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea. Potrivit celor de la Universitatea, jucătorul de la CFR Cluj l-a înjurat pe antrenorul „șepcilor roșii”. ...
10:30
Prin intermediul unei postări, Justin Ștefan, secretarul general al LPF, care este condusă de Gino Iorgulescu, i-a cerut public lui Kyros Vassaras să dispună măsuri ferme, după faza controversată din Petrolul - FC Argeș, scor 2-1. CONTEXT: Radu Petrescu a anulat un gol valabil al piteștenilor. Sierra a trimis în poartă cu capul, după centrarea din lovitură liberă a lui Micovschi. ...
10:10
Arbitri „cu dedicație”? În timp ce Istvan Kovacs se umple de bani, Vassaras a făcut 3 delegări curioase la duelurile pentru play-off din această rundă # Gazeta Sporturilor
Fotbalul românesc traversează o perioadă tulbure, marcată de decizii controversate ale arbitrilor și delegări care ridică semne serioase de întrebare asupra corectitudinii competiției. Radu Petrescu, Iulian Călin, Marian Barbu și Andrei Chivulete revin în discuție, fie prin gafele lor, fie prin delegări discutabile, în timp ce Istvan Kovacs a avut meci în Arabia Saudită!Scandalul de la Ploiești, de la meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, scor 2–1, scoate la ...
10:00
Real Madrid - Real Sociedad, duel de foc pe „Bernabeu” » Madrilenii vânează locul 1 # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Real Sociedad se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a din La Liga. Meciul de pe Santiago Bernabeu va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 2.Madrilenii ocupă locul secund în clasament, cu 57 de puncte, la doar unul în spatele liderului FC Barcelona, și vizează a opta victorie consecutivă în campionat. ...
10:00
Atmosfera de la Paris a devenit tensionată după înfrângerea categorică suferită de PSG în fața lui Rennes, scor 1-3. Rezultatul îi oferă lui Lens posibilitatea de a prelua conducerea în Ligue 1. La final, Ousmane Dembele (28 de ani) și-a criticat colegii, acuzându-i de o anumită lipsă de concentrare, iar antrenorul Luis Enrique (55) a minimalizat declarațiile Balonului de Aur, amintind că nimeni nu este mai presus de club. ...
09:40
Zăpada este un concept necunoscut în țara lui, însă e gata de debutul la Jocurile Olimpice: „Deschid calea” # Gazeta Sporturilor
Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 vor fi martorele unui moment care se va înscrie pentru totdeauna în analele sportului african. Nathan Tchibozo, un schior de doar 21 de ani, va deveni primul reprezentant al Beninului din istoria Olimpiadelor de iarnă. Deși provine dintr-o țară în care zăpada este aproape un concept necunoscut, drumul său către pârtiile mondiale a trecut prin stațiunea franceză Les Deux Alpes, care a devenit a doua sa casă. ...
09:40
U Cluj - Csikszereda, duel la poluri opuse în Superliga » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Csikszereda este cel de-al doilea meci al zilei în Superliga. Duelul din cadrul etapei cu numărul 27, programat astăzi, de la ora 19:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Fără Cristiano Bergodi pe bancă, după scandalul de la finele partidei cu CFR Cluj, „Șepcile roșii” au nevoie de toate cele trei puncte puse în joc pentru a-și consolida poziția a șasea, ultima care permiterea accederea în play-off. ...
09:40
Inter - Juventus, derby d'Italia pentru Cristi Chivu » În tur a fost o desfășurare incredibilă # Gazeta Sporturilor
Inter - Juventus, derby d'Italia în etapa 25 din Serie A, se joacă în această seară, începând cu ora 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizată de Prima Sport 1 și Digi Sport 2. Cu o victorie, elevii lui Cristi Chivu (45 de ani) mai fac un pas important în perspectiva luptei pentru titlu.AC Milan a învins-o vineri seară pe Pisa, scor 2-1, și pune în continuare presiune pe Inter. Formația antrenată de Massimiliano Allegri e la 5 puncte în spatele lui Chivu. ...
09:20
Metaloglobus - Oțelul Galați, ultimul cartuș de play-off pentru moldoveni » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Oțelul Galați, prima partidă a zilei de sâmbătă în Superliga, se va disputa astăzi, de la ora 14:30. Duelul de la Clinceni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, fiind televizat de PrimaSport 1 & DigiSport 1.„Lanterna roșie” din Pantelimon are șapte eșecuri consecutive în Superligă, iar la jumătatea săptămânii, băieții lui Mihai Teja au remizat cu CSM Slatina, 2-2, în Cupa României. ...
Acum 8 ore
09:10
Pisa - AC Milan, decis de un gol în minutul 85 » Ce înseamnă rezultatul pentru Cristi Chivu în economia clasamentului # Gazeta Sporturilor
AC Milan a plecat cu toate punctele de la Pisa, după o victorie cu 2-1, decisă pe final de veteranul Luka Modric (40 de ani), în etapa 25 din Serie A. Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a avut un meci mai complicat decât se aștepta cu ultima clasată.Succesul o menține pe Milan aproape de vârful clasamentului. „Rossonerii” rămân la cinci puncte în spatele liderului Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, după un meci complicat, rezolvat pe final. ...
09:00
Florin Prunea îl acuză frontal: „E premeditat, cel mai grav lucru care se poate întâmpla!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a comentat cea mai controversată fază din Petrolul - FC Argeș. În minutul 86, piteștenii au înscris un gol perfect valabil, în urma unei lovituri libere, însă „centralul” Radu Petrescu a anulat inexplicabil reușita. Echipa lui Eugen Neagoe s-a impus cu 2-1.„Centralul” a semnalat un presupus fault în atac, inexistent după reluări. ...
08:30
Așteptarea a luat sfârșit: primul meci din istorie în nocturnă pe stadionul din Superliga! # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia se pregătește să găzduiască primul meci din istorie în nocturnă, în Superliga. Pe 22 ianuarie, formația antrenată de Claudiu Niculescu (49 de ani) va primi vizita Universității Craiova, începând cu ora 20:00, iar partida va consemna o premieră în istoria clubului. ...
08:10
„Nesimțitule!” » Ce i-au pregătit piteștenii lui Radu Petrescu în parcare, la câteva minute după eroarea cât un loc în play-off # Gazeta Sporturilor
„Centralul” Radu Petrescu a comis-o vineri seară la Ploiești, în Petrolul - FC Argeș. Arbitrul a anulat fără motiv reușita echipei lui Bogdan Andone din finalul meciului, iar la final spiritele au degenerat.Președintele Dani Coman și-a ieșit din minți în direct la TV și a lansat o tiradă de amenințări și jigniri. ...
07:40
Petrolul - FC Argeș 2-1. Sergiu Hanca (33 de ani), mijlocașul dreapta a marcat golul egalizator pentru ploieșteni în minutul 65 din foarfecă, iar la final a explicat pe un ton amuzant că nici nu trebuia să fie în careu la acea fază.Extrem de fericit, n-a pomenit nimic și a evitat subiectul în momentul în care a fost chestionat despre reușita oaspeților anulată incorect pe final de „centralul” Radu Petrescu. ...
