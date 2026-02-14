Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă

19:10

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a vorbit din nou despre incidentul cu un suporter după meciul câştigat de FCSB, cu 2-1, cu echipa moldoveană. Valeriu Iftime a fost foarte supărat după acel incident. Patronul Botoşaniului a mers să îi ceară explicaţii fanului care a acuzat echipa moldoveană de “blat” cu FCSB. […] The post “De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! appeared first on Antena Sport.