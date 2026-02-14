Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă
Antena Sport, 14 februarie 2026 13:00
Florin Tănase nu va evolua în meciul extrem de important pe care FCSB îl va disputa duminică seară, la Craiova, împotriva liderului Universitatea. Aceasta este o pierdere extrem de importantă pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Conform surselor Antena Sport, căpitanul roş-albaştrilor a părăsit deja cantonamenul celor de la FCSB, de la Craiova, acolo unde
• • •
Acum 5 minute
13:20
Meciul Metaloglobus – Oţelul e în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 14:30. Gălăţenii nu îşi permit niciun pas greşit în lupta lor pentru play-off. Înaintea meciului, Oţelul e pe locul 10, cu 37 de puncte, cu 5 mai puţin faţă de U Cluj, care ocupă ultima poziţie
Acum 10 minute
13:10
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi. Perechile Eduard Ionescu/Bernadette Szocs şi Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia), favoritele #2
Acum 30 minute
13:00
Vedeta de la FCSB a părăsit contonamentul înainte de duelul decisiv cu Universitatea Craiova. Pierdere uriaşă # Antena Sport
12:50
LPF, cerere directă către Vassaras după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil: “Vă solicit public” # Antena Sport
Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a reacţionat, pe pagina sa de Instagram, după scandalul generat de anularea unui gol perfect valabil în meciul Petrolul – Argeş 2-1 de către centralul Radu Petrescu. Ştefan, care e văzut ca un posibil succesor al lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF, i-a cerut măsuri ferme preşedintelui CCA, Kyros
Acum 2 ore
12:20
Ce a putut spune românul celebru despre soţia care i-a crescut copilul avut cu amanta cu care a înşelat-o ani de zile # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) este cunoscut, pe lângă performanţele uriaşe ca jucător şi antrenor, şi pentru viaţa sentimentală tumultoasă pe care a dus-o, având timp de 16 ani o relaţie cu amanta Vica Blochina. Doamna Maria, soţia fostului selecţioner, este cea care a reuşit să treacă peste încercările la care a fost supusă şi
12:10
Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr # Antena Sport
Cristiano Ronaldo (41 de ani) a încheiat conflictul cu Al-Nassr şi e gata să revină pe teren! Starul portughez va juca în meciul din campionat cu Al Fateh, care se dispută în această seară, de la ora 19:30. Al Nassr, care e la 4 puncte în spatele liderului Al-Hilal şi la un singur punct de
11:50
“Va fi alt selecţioner în Nations League?” Răspunsul lui Stoichiţă, după discuţiile despre Hagi la naţională! # Antena Sport
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă (71 de ani), a fost întrebat direct dacă România va avea un alt selecţioner pentru meciurile din Nations League. România a picat cu Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa Nations League. Meciurile naţionalei din UEFA Nations League se vor vedea exclusiv în Universul Antena. Răspunsul lui Stoichiţă la întrebarea
Acum 4 ore
10:50
Reacţia lui Mihai Stoica după ce Baiaram a scuipat un fan, iar Cârţu a acuzat că se fac jocurile pentru FCSB! # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a reacţionat după ce Sorin Cârţu (70 de ani) a acuzat că s-ar face jocurile pentru FCSB, în urma suspendării de două etape pe care a primit-o Ştefan Baiaram (23 de ani) pentru că a scuipat un fan. Baiaram nu a jucat în
10:50
Gabi Tamaş a înjurat ca la uşa cortului un concurent la Survivor România. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Survivor România 2026, emisiunea spectaculoasă de pe Antena 1, a adus un nou moment tensionat, care a avut nevoie de multe beep-uri şi care l-a avut în prim-plan pe Gabriel Tamaş. Cunoscut pentru temperamentul lui puternic, fostul internaţional român şi-a ieşit din minţi şi a avut o contră dură cu Vicenţiu (CAV), fiind deranjat de
10:10
Bogdan Lobonț (48 de ani) este foarte aproape de o revenire în Liga 1, după ce a absolvit cursurile de director sportiv din cadrul FRF. Ultima oară când fostul portar a activat a fost în toamna anului trecut, când a ocupat funcţia de director sportiv la CSM Olimpia Satu Mare, în Liga 2. În prima
10:00
Ce schimb de mesaje au avut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi, după scandalul de la CFR – U Cluj 3-2! # Antena Sport
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), i-a cerut scuze tehnicianului lui U Cluj, Cristiano Bergodi (61 de ani), după ce a "explodat" la flash interviu, în urma conflictului dintre antrenorul italian şi Andrei Cordea. Daniel Pancu i-a trimis un mesaj împăciuitor lui Cristiano Bergodi, la care antrenorul lui U Cluj a răspuns.
09:30
Cutremur la PSG! Dembele şi Vitinha şi-au atacat colegii după înfrângere. Luis Enrique: “Nu voi permite asta” # Antena Sport
Ousmane Dembele şi-a atacat colegii după Rennes – PSG 3-1, meci în urma căruia campioana îşi poate pierde din nou fotoliul de lider în faţa lui Lens. Şi Vitinha a avut un discurs incisiv, în timp ce Luis Enrique a spus clar că "niciun jucător nu este mai presus de club". Golul campioanei a fost
Acum 6 ore
09:20
Şoc la Jocurile Olimpice! Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori! Pe cât a terminat # Antena Sport
Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov. Malinin, care conducea cu un avantaj confortabil după programul scurt, trebuia doar să ofere
09:20
08:50
Gabi Torje, stupefiat când a văzut imaginile cu fanii Argeşului înconjurându-l pe Radu Petrescu: “Nu e normal” # Antena Sport
Radu Petrescu (43 de ani) a avut un meci de coşmar pe stadionul Ilie Oană, la duelul dintre Petrolul şi FC Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, centralul le-a anulat piteştenilor un gol perfect valabil. Petrescu ar mai fi comis o altă eroare majoră atunci când le-a refuzat ploieştenilor o lovitură de la
08:40
Primarul Piteştiului, acuzaţii incredibile: “100% se fac jocuri cu arbitrii. Ştiu prea mult eu. Nu pot să tac” # Antena Sport
Cristian Gentea, primarul Piteştiului, a lansat o serie de acuzaţii dure după golul anulat de Radu Petrescu, în Petrolul – FC Argeş 2-1, care îi poate costa pe argeşeni locul în play-off. Gentea susţine că se fac jocuri în Liga 1 pentru anumite echipe şi că Piteştiul ar putea ajunge şi pe locul 8 dacă
08:30
Milan, victorie la limită la Pisa. Modric a fost eroul. Diavolul, la 5 puncte de Interul lui Cristi Chivu # Antena Sport
AC Milan a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, Pisa, în etapa a 25-a din Serie A. Pe Arena Garibaldi – Romeo Anconetani, AC Milan a deschis scorul în minutul 39, prin Ruben Loftus-Cheek, iar în partea secundă, în minutul 56, oaspeţii s-au aflat foarte aproape să-şi majoreze avantajul. A fost penalty, însă Fullkrug
08:20
“Nu e greşeală omenească, e premeditat” Cea mai dură reacţie după ce Radu Petrescu a anulat un gol valabil! # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) a făcut acuzaţii grave la adresa arbitrului Radu Petrescu (43 de ani), care i-a anulat un gol perfect valabil Argeşului în meciul pierdut de echipa lui Bogdan Andone (51 de ani), pe terenul Petrolului. Radu Petrescu ar mai fi comis şi alte erori de arbitraj, inclusiv un penalty neacordat pentru
08:20
Mihai Rotaru a suferit un accident la schi şi a ajuns de urgenţă în România. După numai o zi, patronul Universităţii Craiova a fost operat la Spitalul Municipal din Bucureşti. Cătălin Cîrstoiu, medicul ortoped care este şi managerul spitalului, este cel care l-a operat pe Rotaru, iar intervenţia nu a avut parte de complicaţii. Mihai
Acum 24 ore
00:00
Pedeapsa uriaşă care îl aşteaptă pe Radu Petrescu după dezastrul de la Ploieşti. Verdictul specialistului # Antena Sport
Radu Petrescu a anulat un gol valabil într-un moment extrem de important al meciului dintre Petrolul şi FC Argeş. La scorul de 1-1, în minutul 87, arbitrul le-a scos mingea pur şi simplu din poartă piteştenilor, care apoi au pierdut meciul pe final, 1-2. Comisia Centrală a Arbitrilor a recunoscut greşeala uriaşă a lui Petrescu,
00:00
După scandalul legat de golul anulat incredibil, Gicu Grozav a acuzat un penalty neacordat: “Fault clar, 100%” # Antena Sport
Gicu Grozav (35 de ani) a acuzat un penalty neacordat pentru Petrolul la meciul "nebun" cu FC Argeş, câştigat până la urmă de "lupii galbeni", cu 2-1. Şi antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, susţinea că trebuia dictată lovitură de la 11 metri la presupusul fault în careu asupra lui Gicu Grozav. Atacantul Petrolului a susţinut după
13 februarie 2026
23:40
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! # Antena Sport
Comisia Centrală a Arbitrilor a oferit o primă reacţie în cazul golului valabil anulat de Radu Petrescu în finalul meciului Petrolul – FC Argeş 2-1. CCA a transmis că nu a fost nici fault în atac, nici ofsaid, aşa că reuşita trebuia validată. Nu au existat însă scuze momentan din partea CCA, aşa cum au
23:30
Scandal după Petrolul – FC Argeş! Arbitrii meciului, înjuraţi pentru golul anulat uluitor: “Puşcărie”! # Antena Sport
A fost scandal după meciul Petrolul – FC Argeş 2-1. Centralul Radu Petrescu a anulat un gol perfect valabil, la scorul de 1-1. Ulterior, "lupii galbeni" au marcat golul victoriei, în minutul 88, prin Andres Dumitrescu. Arbitrii au fost înjuraţi atunci când se pregăteau să părăsească stadionul Ilie Oană din Ploieşti. Fanii Argeşului i-au acuzat
23:30
Atac total după golul anulat de Radu Petrescu: “Domnul Vassaras trebuie să-și dea demisia” # Antena Sport
Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al lui FC Argeş, i-a cerut demisia lui Kyros Vassaras, după golul anulat uluitor piteştenilor, în eşecul de la Ploieşti, 1-2 cu Petrolul. "Nu poți să faci așa ceva, depășește orice limită. Este normală reacția lui Dani Coman și îi dau dreptate. La fel și cu UTA, cu
23:10
Uluitor! Dani Coman a scos un jucător din interviu după golul anulat incredibil: “Dă-i, bă, drumul la vestiar” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman (46 de ani), nu şi-a mai putut stăpâni nervii nici după tirada de după fluierul de final al meciului pierdut de piteşteni, cu 2-1, cu Petrolul. Extrem de nervos, Dani Coman l-a scos de la interviu pe Bettaieb, unul dintre cei mai buni jucători de la FC Argeş, şi
22:50
Nici petroliştii nu au înţeles nimic la faza golului anulat aiurea lui FC Argeş. Ce a spus Eugen Neagoe # Antena Sport
Una dintre cele mai bizare faze din ultimii ani din fotbalul românesc a avut loc la finalul meciului dintre Petrolul şi FC Argeş, încheiat până la urmă cu victoria gazdelor, 2-1. La 1-1, pe final, Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, marcat de Sierra. Pe reluări, nu se vede niciun motiv pentru care
22:50
Dennis Man a marcat un nou gol pentru PSV. Tricolorul cotat la 13 milioane de euro a înscris golul de 1-1 în duelul din deplasare cu Volendam, ce contează pentru etapa a 23-a a campionatului olandez. Pentru atacantul de 27 de ani, acesta a fost al optulea gol marcat pentru PSV în acest sezon şi
22:40
“Nu mai vreau” Bogdan Andone, reacţie total surprinzătoare după ce Radu Petrescu i-a anulat incredibil un gol Argeşului! # Antena Sport
Antrenorul lui FC Argeş, Bogdan Andone (51 de ani), a surprins pe toată lumea la interviul de după meciul pierdut de echipa lui, cu 2-1, la Ploieşti, cu Petrolul. La scorul de 1-1, centralul Radu Petrescu a anulat inexplicabil un gol valabil al Argeşului, iar preşedintele piteştenilor, Dani Coman, a făcut iureş după meci, cerând
22:30
Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 # Antena Sport
Petrolul – FC Argeş 2-1 a avut parte de un final nebun de meci. Radu Petrescu a anulat incredibil un gol perfect valabil al oaspeţilor, la 1-1. Ulterior, Petrolul a marcat golul unei victorii uriaşe pentru găzari. După meci, Mario Tudose a explicat ce le-a transmis Radu Petrescu argeşenilor pe teren. Arbitrul a susţinut că
22:20
Dani Coman, un car de nervi după golul anulat incredibil de Radu Petrescu: “Bătuţi şi călcaţi în picioare” # Antena Sport
Preşedintele lui FC Arge
22:10
Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! # Antena Sport
Centralul Radu Petrescu a luat o decizie incredibilă în meciul Petrolul – Argeş. În minutul 86, la scorul de 1-1, piteştenii au marcat, dar centralul a anulat reuşita, fiind neclar ce a fluierat. În astfel de faze, de obicei, se fluieră fault în atac, dar nu a existat aşa ceva la acea fază. După golul […] The post Radu Petrescu, decizie incredibilă în Petrolul – FC Argeş! A anulat un gol perfect valabil! appeared first on Antena Sport.
21:50
Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus # Antena Sport
Massimo Moratti l-a lăudat pe Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia. Inter – Juventus e va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, şi va fi o ocazie pentru nerazzurri să facă un nou pas spre titlu, dar şi să câştige un prim duel în acest sezon împotriva unei echipe de top. Fostul preşedinte al Interului, […] The post Ce a spus Massimo Moratti despre Cristi Chivu, înainte de Derby d’Italia, Inter – Juventus appeared first on Antena Sport.
21:30
Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal! # Antena Sport
Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe (58 de ani), şi-a pus mâinile în cap atunci când jucătorul lui, Dongmo, a comis o eroare cum rar vezi. Dongmo i-a dat un assist perfect, din greşeală, lui Bettaieb, iar jucătorul Argeşului a profitat de eroare, deschizând scorul. Bettaieb l-a lobat pe portarul Bălbărău şi a deschis scorul, în minutul […] The post Eugen Neagoe şi-a pus mâinile în cap! Gafă de proporţii, cum rar poţi vedea în fotbal! appeared first on Antena Sport.
21:30
Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din ’88 # Antena Sport
6 februarie 1988 – o dată istorică pentru NBA și pentru weekend-urile de All-Star. E ziua care a marcat unul dintre cele mai iconice concursuri de Slam Dunk din toată istoria sportului de pe parchet, protagoniștii în duelul de pe Chicago Stadium fiind Michael Jordan și Dominique Wilkins. Concursurile de Slam Dunk erau la început […] The post Povești de All-Star: Michael Jordan, dunk-ul de la linia de libere și controversa la concursul de Slam din ’88 appeared first on Antena Sport.
21:30
Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite # Antena Sport
Lindsey Vonn a filmat un mesaj special din spitalul din Italia, unde se află încă. Campioana de 41 de ani a ţinut să vină cu noi detalii despre starea de sănătate, după căzătura teribilă de la proba de coborâre de la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Din păcate, după accidentare, americanca a avut […] The post Lindsey Vonn, mesaj impresionant de pe patul de spital! Ce a anunţat marea campioană din Statele Unite appeared first on Antena Sport.
21:10
Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis # Antena Sport
România a picat în Grupa B a Nations League, alături de Polonia, Bosnia şi Suedia, iar toate meciurile vor fi live în Universul Antena. Imediat după tragerea la sorţi care a avut loc joi, Kennet Andersson, coşmarul tricolorilor de la World Cup 1994, l-a sunat pe Florin Prunea. Suedezul e acum agent de jucători şi […] The post Kennet Andersson l-a sunat pe Prunea după ce România a picat cu Suedia, în Nations League. Ce i-a transmis appeared first on Antena Sport.
21:00
Riscurile erau mici, iar momentul era propice pentru un avocat specializat în cazuri de vătămare corporală, în vârstă de 54 de ani, câştigător de şase ori al titlului „Avocatul anului din Minnesota”, să scrie o pagină de istorie la Jocurile Olimpice. Era finalul meciului de curling masculin dintre SUA şi Elveţia, joi, iar echipa americană […] The post Un avocat a intrat direct în istorie la Jocurile Olimpice de iarnă 2026! appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu appeared first on Antena Sport.
20:30
Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj # Antena Sport
Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) şi-a găsit echipă. Fostul tehnician al lui CFR Cluj va pregăti o echipă italiană. Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrea Mandorlini a ajuns la un acord pentru a o prelua pe Ravenna. Echipa italiană e pe locul 2 în Serie C. Andrea Mandorlini semnează în Serie C „S-a ajuns […] The post Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
20:20
Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj # Antena Sport
Adrian Porumboiu și Cristi Balaj și-au spus părerea la faza controversată din jocul dintre Universitatea Craiova și FCSB, mai exact la faza la finalul căreia echipa antrenată de Filipe Coelho a marcat golul al doilea. Mihai Stoica a considerat că Luca Băsceanu a comis henț și a reacționat după analiza făcută de fostul președinte al […] The post Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj appeared first on Antena Sport.
20:00
Comisia de Recurs a FRF a decis în favoarea firmei Bestway Soccer Ltd. în litigiul acesteia cu FCSB. Firma cu sediul în Anglia a cerut despăgubiri de la campioana României în cazul transferului lui David Kiki de la Farul la FCSB, din 2024. Bestway Soccer Ltd. a cerut anterior intrarea în insolvenţă a clubului patronat […] The post FCSB, bună de plată! Decizia Comisiei de Recurs appeared first on Antena Sport.
19:30
Santa Clara – Benfica, 20:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana # Antena Sport
Meciul Santa Clara – Benfica e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie, echipa lui Jose Mourinho ar egala la puncte campioana Sporting, care se află pe locul 2 în Liga Portugal. Lider e FC Porto, […] The post Santa Clara – Benfica, 20:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana appeared first on Antena Sport.
19:10
“De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! # Antena Sport
Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a vorbit din nou despre incidentul cu un suporter după meciul câştigat de FCSB, cu 2-1, cu echipa moldoveană. Valeriu Iftime a fost foarte supărat după acel incident. Patronul Botoşaniului a mers să îi ceară explicaţii fanului care a acuzat echipa moldoveană de “blat” cu FCSB. […] The post “De ce mă faci hoţ, mă?” Celebrul milionar român care merge cu metroul nu a mai rezistat şi s-a dus la el! appeared first on Antena Sport.
19:00
Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi” # Antena Sport
Rapid București trebuie să treacă repede peste eliminarea prematură din Cupa României, giuleștenii urmând să întâlnească Farul în etapa cu numărul 27 din Liga 1. Costel Gâlcă a prefațat disputa contra constănțenilor și a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc în cursul zilei de vineri. Costel Gâlcă, iritat de jurnaliști […] The post Costel Gâlcă a răbufnit la conferința de presă, înaintea meciului cu Farul: „Cum m-am plâns? Explică-mi” appeared first on Antena Sport.
18:40
Avocatul fotbalistului Stiven Plaza a solicitat intrarea în insolvență a clubului Oțelul Galați acum câteva zile, iar Tribunalul Galați a acceptat cererea formulată acesta. Clubul clasat pe locul 10 în Liga 1 a anunțat în cursul zilei de vineri faptul că solicitarea de intrare în insolvență a fost suspendată, potrivit unei decizii a instanței. Oțelul […] The post Oțelul a scăpat de insolvență! Anunțul făcut de clubul gălățean appeared first on Antena Sport.
18:20
Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase! # Antena Sport
The post Incident rar! Franco Colapinto era să îşi facă praf monopostul când ziua 3 a testelor din Bahrain se încheiase! appeared first on Antena Sport.
18:10
Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome” # Antena Sport
Inter – Juventus Torino este capul de afiș al rundei cu numărul 25 din Serie A. Cristi Chivu dorește să își ia revanșa după eșecul dramatic suferit în tur, jocul fiind unul important și în lupta la titlu din Italia. La conferința de presă premergătoare partidei de la Milano, tehnicianul român a scos în evidență […] The post Cristi Chivu vrea revanșa în meciul cu Juventus! Antrenorul român, gata de război: „Nu văd fantome” appeared first on Antena Sport.
