Țara e în recesiune, dar Guvernul aprobă achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova de către România
Gândul, 14 februarie 2026 14:50
Guvernul României a anunțat că, în perioada următoare, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va prelua operatorul Portului Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, în cadrul unei tranzacții aflate în curs de finalizare. „Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional […]
Acum 10 minute
15:10
Studii recente atrag atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lungă durată. Cercetătorii de la Universitatea din New York Langone Health au analizat modul în care Covidul de lungă durată, cu manifestări care continuă la patru săptămâni de la debutul bolii, afectează creierul. Aceștia s-au concentrat asupra plexului coroid, care acționează și ca o barieră […]
15:10
Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România # Gândul
Peste un milion de roboți umanoizi ar putea intra în fabricile din întreaga lume în următorii cinci ani, lucrând cot la cot cu oamenii, dar de până la trei ori mai eficient, atrag atenția experții. România va lua și ea exemplul celorlalte țări, a declarat Daniel Costache, consultant Horvath, la emisiunea Income, citează A3CNN. Un […]
15:10
De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata” # Gândul
Volodimir Zelenski a avut un discurs lung și pe alocuri critic la Conferința de Securitate de la München, care a fost marcat de un ton de urgență strategică axat pe nevoia de autonomie a Europei și pe clarificarea condițiilor pentru o pace durabilă în Ucraina în fața presiunilor diplomatice intense din partea Statelor Unite. Președintele […]
15:10
FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul # Gândul
FC Argeș a transmis un comunicat după meciul cu Petrolul, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al piteștenilor în minutul 86. După ce Dani Coman, președintele lui FC Argeș, l-a făcut praf pe arbitru, cei din club au anunțat ce măsuri doresc în acest caz, echipa piteșteană fiind în pericol să rateze play-off-ul. […]
Acum 30 minute
14:50
14:50
De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate # Gândul
Tineretul USR s-a gândit că o campanie de Valentine’s Day, care să conţină mesaje de la unii dintre liderii politici ai zilei, fie ele chiar şi imaginare, ar mai da un pic de culoare partidului care se zbate între 10 şi 12,4% în sondaje. Sătui de formele fără fond ale seniorilor şi ca să-i mai […]
Acum o oră
14:40
Documentul din burta calului lui Ștefan cel Mare. Ce descoperire au făcut restauratorii ecvestrei Domnitorului din Iași # Gândul
Restauratorii ecvestrei lui Ștefan cel Mare din Iași au făcut o descoperire interesantă în timpul evaluării monumentului, o sticlă de vin băută, în burta calului, care conținea un mesaj. Statuia, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și amplasată în 1882 în fața Palatului Culturii, este supusă pentru prima dată unor lucrări de restaurare. În timpul […]
Acum 2 ore
14:10
Pastele sunt un preparat rapid, simplu de făcut și foarte gustos, prefarat de întreaga familie. Pentru a le prepara perfect e important să eviți o greșeală pe care mulți o fac. Potrivit presei spaniole, pentru a prepara paste savuroase, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important ca să ne putem bucura de […]
14:10
„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european # Gândul
După reproșurile făcute de Emmanuel Macron la München vineri seară cu privire la lentoarea Europei, sâmbătă a venit rândul prim-ministrului britanic să susțină un discurs la Conferința de Securitate de la München, unde s-a axat în principal pe nevoia de securitate a Europei și pe necesitatea ca Europa să își asume un rol mai activ […]
14:00
Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid în decurs de numai câteva zile. Care este motivul # Gândul
Peste 120 de bănci din Marea Britanie se închid în aceste zile, scrie Mediafax. Este vorba despre sucursale bancare care aparțin unor mari companii. Închiderile vor continua până anul viitor, fiind justificate prin creșterea interesului clienților pentru serviciile digitale. Un grup bancar închide 95 de sucursale Conform planurilor de restructurare a sistemului bancar , peste […]
13:50
Traian Băsescu: „România ar trebui să solicite intervenția FMI”. Argumentele fostului președinte # Gândul
Traian Băsescu afirmă că România ar trebui să solicite intervenția Fondului Monetar Internațional, susținând că actuala coaliție de guvernare „nici tehnic, nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești”. Fostul preşedinte amintește că soluția pe care o propune acum este similară cu cea aplicată în perioada de criză din 2010, […]
13:40
Miracolul vremii frumoase nu ține mai multe de o zi. Cod galben duminică și de luni se întorc ninsorile # Gândul
Vremea frumoasă nu ține mai mult de o zi, potrivit prognozei actualizate a ANM. În următoarea perioadă trebuie să ne așteptăm la o răcire accentuată, cu ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic. Meteorologii avertizează că, până luni, precipitaţii se vor înregistra în aproape întreaga ţară, iar la munte acestea vor fi sub formă […]
13:30
Dragoș Sprînceană a intrat în război cu Anca Alexandrescu. Ce document a publicat: „Doamna colonel sub acoperire” # Gândul
Scandalul dintre afaceristul Dragoș Sprînceană și realizatoarea TV Anca Alexandrescu se transformă în război total. După ce Sprînceană a fost legat de avocata Adriana Georgescu, Dragos Sprînceană a reacționat dur pe Facebook sâmbătă. Cunoscut în spațiul public drept un om de afaceri de succes în SUA, Dragoș Sprînceană a fost promovat, la un moment dat, […]
Acum 4 ore
13:10
Actrița Jennifer Aniston arată incredibil de bine la 57 de ani. Aceasta a vorbit despre stilul său de viață. Jennifer Aniston este una dintre divele hollywoodiene care atrage atenția oriunde își face apariția. În data de 11 februarie, Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și arată mai bine ca niciodată. Despre stilul său de […]
13:00
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener # Gândul
Un hotel din Londra propune anul acesta o alternativă excentrică pentru cei care nu vor să sărbătorească Valentine’s Day în doi. La Virgin Hotels London-Shoreditch a fost lansată On & Up Break-Up Suite, un sejur tematic dedicată celor singuri sau celor care au trecut recent printr-o despărțire, publică Daily Mail. Situat în cartierul Shoreditch, cunoscut […]
12:50
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face următoarea remarcă: „Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul”. În curs de actualizare
12:20
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10” # Gândul
Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, americanul Mike trăiește o poveste inedită. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile. Recent, Mike și-a surprins urmăritorii cu o reacție savuroasă la unul […]
12:20
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial” # Gândul
Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apreciază prezența TAROM la Târgul de Turism, organizat în aceste zile în București. El susține că standul companiei naționale de transport aerian este „un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog”. Șerban a postat pe contul personal de Facebook propriile aprecieri cu privire la prezența TAROM la […]
12:10
Dacă îți plac clătitele, trebuie să încerci neapărat rețeta cu topping de banane caramelizate a binecunoscutului Gordon Ramsay. Clătitele reprezintă unul dintre cele mai apreciate deserturi. Cu diverse umpluturi, acestea sunt iubite de toată lumea. Celebrul chef Gordon Ramsay are și el o rețetă de clătite delicioase cu banane caramelizate deasupra, care se fac […]
12:10
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei” # Gândul
În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a comparat poziția României cu cea a Bulgariei și Ungariei în raport cu inițiativa americană privind Consiliul Păcii, afirmând că cele două state au gestionat situația fără a intra în conflict cu tratatele internaționale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu […]
12:10
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, tipul acrela care nu suportă să fie întrerupt de ziarişti atunci când vorbeşte pentru că îşi pierde ideea şi nu mai are alta, îşi curăţă o scamă imaginară de pe haină şi se prezintă într-un expozeu dn care ar treui să reţinem că îl apăra pe premierul Ilie Bolojan de […]
12:00
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata # Gândul
În anii ’70, pentru mulți, savarina, alături de ecler și baclava, era sinonimă cu deliciile copilăriei și ieșirile la cofetărie în weekend, când vitrinele erau încă pline de prăjituri clasice. Acest lucru s-a încheiat brusc în anii’80, în timpurile cele mai negre ale comunismului târziu. Textura moale, aproape îmbibată în sirop aromat, combinată cu frișca […]
12:00
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului # Gândul
Luna ianuarie 2026 va rămâne cu siguranță în istorie. A debutat cu incendiul de la barul elvețian „Le Constellation” de la Crans-Montana, capturarea dictatorului Nicolas Maduro de forțele SUA, uciderea a 30.000 de manifestanți în revoltele din Iran, tensiunile SUA-UE pe seama Groenlandei, crearea Consiliului Păcii la Davos, furtunile de zăpadă din Rusia și SUA […]
11:50
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026 # Gândul
De Sfântul Valentin, o vizită romantică la celebrul palat Versailles, reședința lui Ludovic al XIV‑lea, supranumit Regele-Soare, vine la pachet și cu o pauză dulce în interiorul impunătorului edificiu. Însă, câți, oare, își permit să stea la o prăjitură și o ceașcă de cafea acolo unde capetele încoronate ale Europei s-au bucurat de momente de […]
11:40
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de joi seară, 12 februarie 2026, Ion Cristoiu a ironizat evoluția percepției publice asupra Curții Constituționale a României (CCR). Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a rememorat contextul: anularea alegerilor prezidențiale, un gest istoric fără precedent, care nu a atras niciun reproș instituțional. Marius Tucă: „Deci, în […]
11:30
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, susține că România are brusc 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE. ”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 […]
Acum 6 ore
11:10
De Paște 2026, care anul acesta este în data de 12 aprilie, angajații beneficiază de zile libere, potrivit legislației. În 2026, Paștele Ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie. Potrivit legislațiie, angajații beneficiază de câteva zile libere în această perioadă. Vinerea Mare, Duminica Învierii și ziua următoare sunt incluse în lista oficială a […]
11:10
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu vrea sub nicio formă să se înțeleagă în spațiul public că el refuză ofertele lui Trump” # Gândul
În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a susținut că președintele României încearcă să evite orice percepție publică potrivit căreia ar fi refuzat direct inițiativele administrației americane conduse de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că lipsa unui răspuns clar la invitația […]
11:10
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă # Gândul
Odată întors de la Consiliul European din Belgia, preșdintele României Nicușor Dan a spus pas întâlnirii celor aproape 50 de lideri de stat şi de guvern la nivel internaţional. În schimb, a fost prezentă perşdinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Nu numai că s-a întâlnit deja cu câţiva lideri importanţi, dar Maia Sandu va participa la […]
11:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a ținut, sâmbătă, un discurs la Conferința de Securitate de la München, într-un moment de tensiune a relațiilor dintre Europa și Statele Unite, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a deschis reuniunea anuală cu un apel pentru „repararea și reînvierea împreună a încrederii transatlantice”. Marco Rubio […]
10:40
Ion Cristoiu: „Lumea multipolară vine din apariția unor state care până recent erau colonii sau nu contau” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea multipolară aduce state care până recent nu contau. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Uite, se trece de la lumea unipolară, care a fost lumea americană, la o lume […]
10:40
H.D. Hartmann: „Există și în România rețele de trafic de influență, așa au ajuns unii în poziții de putere” # Gândul
H.D. Hartmann a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 despre rețeaua Epstein ca pe o structură globală de influență care a scăpat de sub control, zguduind elitele prin dezvăluiri recente. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann explică că rețeaua inițial era construită din anii ’80-’90 pentru trafic de […]
10:40
Va fi un weekend la extreme, din punct de vedere al valorilor termice. Dacă sâmbătă, 14 februarie, ne așteaptă o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, duminică vremea se schimbă radical. În România va pătrunde un val de aer rece, informează ANM, care a emis prognoza meteo. Sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, […]
10:30
„Drumul infinit”. Constantin Brâncuși, omagiat la Bruxelles într-un impresionant eveniment cultural # Gândul
În aceste zile, pe faimoasa biserică Saint-Jacques-sur-Coudenberg din Piața Regală este proiectat show-ul de video-mapping „Drumul infinit”, semnat de regizoarea Ioana Mischie, un omagiul adus inegalabilului Constantin Brâncuși. Organizatorii festivalului BRIGHT au ales astfel să inaugureze piața renovată recent. Proiectul înscris de Institutul Cultural Român din capitala Belgiei are cea mai mare vizibilitate, fiind difuzat […]
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Europa este defectă și are tendința de a cenzura. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Europa este defectă. Cea mai defectă din Europa, din punctul ăsta de vedere, din perspectiva cenzurii, este România. Dezbaterile sunt doar împotriva […]
10:10
Când vine vorba de succesiune, trebuie știut câți bani trebuie plătiți de către moștenitori Succesiunea reprezintă modalitatea prin care rudele unei persoane pot beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul acesteia. Legislația din România spune că dezbaterea succesiunii nu este gratuită, fiind recomandat să fie efectuată în primele 6 luni de la deces […]
10:10
Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut # Gândul
„Noul Tratat START” dintre Rusia și SUA a expirat în data de 5 februarie 2025. Este prima dată, din anii `70, când nu mai există niciun mecanism de limitare a arsenalului nucleare deținut de Moscova și Washington. Între timp, Rusia continuă să testeze sisteme de lansare nucleară, în condiții de luptă, în Ucraina. Armata rusă […]
10:00
15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet # Gândul
După majorările din 2024, pensionarii au traversat doi ani fără nicio creștere și puțini mai cred acum că la 1 ianuarie 2027 va urma o indexare cu rata inflației. Evoluția pensiilor depinde în mare măsură de situația bugetară a României și de reducerea deficitului, scrie Newsweek, iar acest obiectiv este dificil de atins în actualul […]
09:40
Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tuca Show” din 9 februarie 2026, analizează un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA despre alegerile prezidențiale din România. Urmărește aici, integral în emsiunea Marius Tucă Show Comisia Europeană a investigat Tik Tok pentru presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din România, folosind acuzații despre o rețea de […]
09:20
Polițist din Arad, prins la furat pantofi în Austria. Își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant # Gândul
Un polițist din România a fost prins la furat pantofi sport în Austria. Bărbatul își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant și vindea marfa în zona zona comercială din Parndorf, acolo unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa. Agentul de Poliție avea portbagajul plin cu pantofi sport furați din […]
Acum 8 ore
09:10
Valentin Stan: Documentele NATO, UE și declarațiile lui Blinken citează autoritățile române. Nu prezintă dovezi despre interferența rusă în alegeri # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a analizat modul în care au fost folosite public documente și declarații atribuite NATO pentru a justifica anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ce spune, de fapt, textul atribuit NATO Valentin Stan pornește de la o […]
09:10
Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”. Programul etapei din Superliga # Gândul
Cele mai importante meciuri ale rundei 27 din Superliga sunt Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB. Partida de la malul mării, de la Ovidiu, a fost analizată de tehnicianul giuleștean Costel Gâlcă. Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune” „Ne așteaptă un meci cu o echipă care știe să joace […]
09:00
Ziua Îndrăgostiților rămâne una dintre cele mai importante perioade pentru comercianți, dar și un moment în care cuplurile aleg să marcheze relațiile prin gesturi simbolice sau experiențe speciale. Potrivit unei analize realizate de Statista, dulciurile, felicitările și florile continuă să fie cele mai cumpărate cadouri oferite de Valentine’s Day. Cadourile tradiționale rămân preferatele îndrăgostiților Datele […]
08:40
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru primăvară, iar în România sunt așteptate ninsori în lunile aprilie și mai. Chiar dacă fenomenul nu este o raritate, cu siguranță că această veste produce o stare neplăcută locuitorilor din regiunile vizate. Este vorba în primul rând de zonele montane din România, acolo unde prognozele actualizate arată că episoadele […]
08:40
Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult” # Gândul
Oameni practici şi pragmatici, francezii au identificat întotdeauna o soluţie atunci când vine vorba să ducă mai departe conceptul de mariaj cu cât mai puţine „victime colaterale” printre soţi. Prin urmare, nu e absolut nimic anormal dacă pe zidurile care străjuiesc staţiile de metrou şi nu numai pot fi regăsite reclame la siteuri de întâlniri […]
08:00
Război în Ucraina, ziua 1.451. Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se miște” pentru a obține un acord de pace. Rusia a mai cucerit 3 localități # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 14 februarie 2026, în a 1.451-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”. Între timp, Rusia anunță că a mai cucerit trei localități în […]
07:40
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu a acceptat invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu critică lipsa de reacție a președintelui Dan la invitația lui […]
07:20
Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul # Gândul
Un al doilea portavion american „va pleca foarte curând” spre Golful Persic, a declarat Donald Trump, după ce a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două țări. La rândul său, fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului i-a îndemnat pe […]
07:20
14 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Craioveanu împlinește 58 de ani, Ghiță Mureșan face 55. Valentine’s Day # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gheorghe Craioveanu, născut pe 14 februarie 1968, în Hunedoara, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca atacant și pentru contribuția adusă echipei naționale a României. Și-a început cariera la […]
Acum 12 ore
07:10
H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a analizat aspecte importante privind dosarul Epstein, ridicând un semn de întrebare privitor la modul prin care Jeffrey Epstein reușea să facă transferuri de milioane de dolari fără a ridica suspiciuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, […]
