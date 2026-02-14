Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener
Un hotel din Londra propune anul acesta o alternativă excentrică pentru cei care nu vor să sărbătorească Valentine’s Day în doi. La Virgin Hotels London-Shoreditch a fost lansată On & Up Break-Up Suite, un sejur tematic dedicată celor singuri sau celor care au trecut recent printr-o despărțire, publică Daily Mail. Situat în cartierul Shoreditch, cunoscut […]
Actrița Jennifer Aniston arată incredibil de bine la 57 de ani. Aceasta a vorbit despre stilul său de viață. Jennifer Aniston este una dintre divele hollywoodiene care atrage atenția oriunde își face apariția. În data de 11 februarie, Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și arată mai bine ca niciodată. Despre stilul său de […]
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener # Gândul
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face următoarea remarcă: „Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul”. În curs de actualizare
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10” # Gândul
Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, americanul Mike trăiește o poveste inedită. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile. Recent, Mike și-a surprins urmăritorii cu o reacție savuroasă la unul […]
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial” # Gândul
Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apreciază prezența TAROM la Târgul de Turism, organizat în aceste zile în București. El susține că standul companiei naționale de transport aerian este „un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog”. Șerban a postat pe contul personal de Facebook propriile aprecieri cu privire la prezența TAROM la […]
Dacă îți plac clătitele, trebuie să încerci neapărat rețeta cu topping de banane caramelizate a binecunoscutului Gordon Ramsay. Clătitele reprezintă unul dintre cele mai apreciate deserturi. Cu diverse umpluturi, acestea sunt iubite de toată lumea. Celebrul chef Gordon Ramsay are și el o rețetă de clătite delicioase cu banane caramelizate deasupra, care se fac […]
Dan Dungaciu: „Bulgaria și Ungaria au acceptat aderarea la Consiliul pentru Pace. Guvernanții noștri ar trebui să învețe de la ei” # Gândul
În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Dungaciu a comparat poziția României cu cea a Bulgariei și Ungariei în raport cu inițiativa americană privind Consiliul Păcii, afirmând că cele două state au gestionat situația fără a intra în conflict cu tratatele internaționale. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu […]
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, tipul acrela care nu suportă să fie întrerupt de ziarişti atunci când vorbeşte pentru că îşi pierde ideea şi nu mai are alta, îşi curăţă o scamă imaginară de pe haină şi se prezintă într-un expozeu dn care ar treui să reţinem că îl apăra pe premierul Ilie Bolojan de […]
Savarina, prăjitura copiilor din anii ’70, a revenit în cofetării. Se poate prepara și acasă. Rețeta pe care nu o puteți rata # Gândul
În anii ’70, pentru mulți, savarina, alături de ecler și baclava, era sinonimă cu deliciile copilăriei și ieșirile la cofetărie în weekend, când vitrinele erau încă pline de prăjituri clasice. Acest lucru s-a încheiat brusc în anii’80, în timpurile cele mai negre ale comunismului târziu. Textura moale, aproape îmbibată în sirop aromat, combinată cu frișca […]
Anul Nou Chinezesc. Calul de Foc a început să galopeze nărăvaș prin lume și generează conflicte. Ar putea fi mai rău decât anii Tigrului și Șobolanului # Gândul
Luna ianuarie 2026 va rămâne cu siguranță în istorie. A debutat cu incendiul de la barul elvețian „Le Constellation” de la Crans-Montana, capturarea dictatorului Nicolas Maduro de forțele SUA, uciderea a 30.000 de manifestanți în revoltele din Iran, tensiunile SUA-UE pe seama Groenlandei, crearea Consiliului Păcii la Davos, furtunile de zăpadă din Rusia și SUA […]
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026 # Gândul
De Sfântul Valentin, o vizită romantică la celebrul palat Versailles, reședința lui Ludovic al XIV‑lea, supranumit Regele-Soare, vine la pachet și cu o pauză dulce în interiorul impunătorului edificiu. Însă, câți, oare, își permit să stea la o prăjitură și o ceașcă de cafea acolo unde capetele încoronate ale Europei s-au bucurat de momente de […]
Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca CCR să aibă un grup statuar și m-am trezit că toată lumea o înjură” # Gândul
În emisiunea Marius Tucă Show de joi seară, 12 februarie 2026, Ion Cristoiu a ironizat evoluția percepției publice asupra Curții Constituționale a României (CCR). Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a rememorat contextul: anularea alegerilor prezidențiale, un gest istoric fără precedent, care nu a atras niciun reproș instituțional. Marius Tucă: „Deci, în […]
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, susține că România are brusc 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare. El le răspunde celor care acuză că se cumpără ”vechituri” pentru Armata României, prin Programul SAFE. ”După ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21 […]
De Paște 2026, care anul acesta este în data de 12 aprilie, angajații beneficiază de zile libere, potrivit legislației. În 2026, Paștele Ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie. Potrivit legislațiie, angajații beneficiază de câteva zile libere în această perioadă. Vinerea Mare, Duminica Învierii și ziua următoare sunt incluse în lista oficială a […]
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu vrea sub nicio formă să se înțeleagă în spațiul public că el refuză ofertele lui Trump” # Gândul
În ediția din 11 februarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a susținut că președintele României încearcă să evite orice percepție publică potrivit căreia ar fi refuzat direct inițiativele administrației americane conduse de Donald Trump. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că lipsa unui răspuns clar la invitația […]
La München, Maia Sandu s-a întâlnit, până acum, cu Marco Rubio, Mark Rutte, directorul BND și premierul Suediei. Nicușor Dan a preferat să nu meargă “teleleu” prin lume și a rămas acasă # Gândul
Odată întors de la Consiliul European din Belgia, preșdintele României Nicușor Dan a spus pas întâlnirii celor aproape 50 de lideri de stat şi de guvern la nivel internaţional. În schimb, a fost prezentă perşdinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Nu numai că s-a întâlnit deja cu câţiva lideri importanţi, dar Maia Sandu va participa la […]
Secretarul de stat american Marco Rubio a ținut, sâmbătă, un discurs la Conferința de Securitate de la München, într-un moment de tensiune a relațiilor dintre Europa și Statele Unite, la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz a deschis reuniunea anuală cu un apel pentru „repararea și reînvierea împreună a încrederii transatlantice”. Marco Rubio […]
Ion Cristoiu: „Lumea multipolară vine din apariția unor state care până recent erau colonii sau nu contau” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum lumea multipolară aduce state care până recent nu contau. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Uite, se trece de la lumea unipolară, care a fost lumea americană, la o lume […]
H.D. Hartmann: „Există și în România rețele de trafic de influență, așa au ajuns unii în poziții de putere” # Gândul
H.D. Hartmann a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 10 februarie 2026 despre rețeaua Epstein ca pe o structură globală de influență care a scăpat de sub control, zguduind elitele prin dezvăluiri recente. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show H.D. Hartmann explică că rețeaua inițial era construită din anii ’80-’90 pentru trafic de […]
Va fi un weekend la extreme, din punct de vedere al valorilor termice. Dacă sâmbătă, 14 februarie, ne așteaptă o zi neobișnuit de caldă pentru mijlocul lunii februarie, duminică vremea se schimbă radical. În România va pătrunde un val de aer rece, informează ANM, care a emis prognoza meteo. Sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsori, […]
„Drumul infinit”. Constantin Brâncuși, omagiat la Bruxelles într-un impresionant eveniment cultural # Gândul
În aceste zile, pe faimoasa biserică Saint-Jacques-sur-Coudenberg din Piața Regală este proiectat show-ul de video-mapping „Drumul infinit”, semnat de regizoarea Ioana Mischie, un omagiul adus inegalabilului Constantin Brâncuși. Organizatorii festivalului BRIGHT au ales astfel să inaugureze piața renovată recent. Proiectul înscris de Institutul Cultural Român din capitala Belgiei are cea mai mare vizibilitate, fiind difuzat […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Europa este defectă și are tendința de a cenzura. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Europa este defectă. Cea mai defectă din Europa, din punctul ăsta de vedere, din perspectiva cenzurii, este România. Dezbaterile sunt doar împotriva […]
Când vine vorba de succesiune, trebuie știut câți bani trebuie plătiți de către moștenitori Succesiunea reprezintă modalitatea prin care rudele unei persoane pot beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul acesteia. Legislația din România spune că dezbaterea succesiunii nu este gratuită, fiind recomandat să fie efectuată în primele 6 luni de la deces […]
Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut # Gândul
„Noul Tratat START” dintre Rusia și SUA a expirat în data de 5 februarie 2025. Este prima dată, din anii `70, când nu mai există niciun mecanism de limitare a arsenalului nucleare deținut de Moscova și Washington. Între timp, Rusia continuă să testeze sisteme de lansare nucleară, în condiții de luptă, în Ucraina. Armata rusă […]
15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet # Gândul
După majorările din 2024, pensionarii au traversat doi ani fără nicio creștere și puțini mai cred acum că la 1 ianuarie 2027 va urma o indexare cu rata inflației. Evoluția pensiilor depinde în mare măsură de situația bugetară a României și de reducerea deficitului, scrie Newsweek, iar acest obiectiv este dificil de atins în actualul […]
Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tuca Show” din 9 februarie 2026, analizează un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA despre alegerile prezidențiale din România. Urmărește aici, integral în emsiunea Marius Tucă Show Comisia Europeană a investigat Tik Tok pentru presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din România, folosind acuzații despre o rețea de […]
Polițist din Arad, prins la furat pantofi în Austria. Își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant # Gândul
Un polițist din România a fost prins la furat pantofi sport în Austria. Bărbatul își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant și vindea marfa în zona zona comercială din Parndorf, acolo unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa. Agentul de Poliție avea portbagajul plin cu pantofi sport furați din […]
Valentin Stan: Documentele NATO, UE și declarațiile lui Blinken citează autoritățile române. Nu prezintă dovezi despre interferența rusă în alegeri # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a analizat modul în care au fost folosite public documente și declarații atribuite NATO pentru a justifica anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ce spune, de fapt, textul atribuit NATO Valentin Stan pornește de la o […]
Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”. Programul etapei din Superliga # Gândul
Cele mai importante meciuri ale rundei 27 din Superliga sunt Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB. Partida de la malul mării, de la Ovidiu, a fost analizată de tehnicianul giuleștean Costel Gâlcă. Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune” „Ne așteaptă un meci cu o echipă care știe să joace […]
Ziua Îndrăgostiților rămâne una dintre cele mai importante perioade pentru comercianți, dar și un moment în care cuplurile aleg să marcheze relațiile prin gesturi simbolice sau experiențe speciale. Potrivit unei analize realizate de Statista, dulciurile, felicitările și florile continuă să fie cele mai cumpărate cadouri oferite de Valentine’s Day. Cadourile tradiționale rămân preferatele îndrăgostiților Datele […]
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather # Gândul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru primăvară, iar în România sunt așteptate ninsori în lunile aprilie și mai. Chiar dacă fenomenul nu este o raritate, cu siguranță că această veste produce o stare neplăcută locuitorilor din regiunile vizate. Este vorba în primul rând de zonele montane din România, acolo unde prognozele actualizate arată că episoadele […]
Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult” # Gândul
Oameni practici şi pragmatici, francezii au identificat întotdeauna o soluţie atunci când vine vorba să ducă mai departe conceptul de mariaj cu cât mai puţine „victime colaterale” printre soţi. Prin urmare, nu e absolut nimic anormal dacă pe zidurile care străjuiesc staţiile de metrou şi nu numai pot fi regăsite reclame la siteuri de întâlniri […]
Război în Ucraina, ziua 1.451. Trump îl îndeamnă pe Zelenski „să se miște” pentru a obține un acord de pace. Rusia a mai cucerit 3 localități # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 14 februarie 2026, în a 1.451-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”. Între timp, Rusia anunță că a mai cucerit trei localități în […]
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan ne spune că nu are încredere că acest Consiliu pentru Pace nu ar încălca anumite legi internaționale” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a dezbătut motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu a acceptat invitația lui Donald Trump în Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu critică lipsa de reacție a președintelui Dan la invitația lui […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 861. SUA trimit un al doilea portavion în Golful Persic. Trump avertizează Iranul # Gândul
Un al doilea portavion american „va pleca foarte curând” spre Golful Persic, a declarat Donald Trump, după ce a amenințat Iranul cu consecințe „traumatizante” în caz de eșec al negocierilor pentru o reglementare diplomatică a tensiunilor dintre cele două țări. La rândul său, fiul aflat în exil al ultimului șah al Iranului i-a îndemnat pe […]
14 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Craioveanu împlinește 58 de ani, Ghiță Mureșan face 55. Valentine’s Day # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 14 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Gheorghe Craioveanu, născut pe 14 februarie 1968, în Hunedoara, este un fost fotbalist român, cunoscut pentru evoluțiile sale ca atacant și pentru contribuția adusă echipei naționale a României. Și-a început cariera la […]
H. D. Hartmann: „Băncile n-au explicat cum a avut Epstein acces la bani. Făcea transferuri de sute de milioane de dolari lunar” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul politic H. D. Hartmann a analizat aspecte importante privind dosarul Epstein, ridicând un semn de întrebare privitor la modul prin care Jeffrey Epstein reușea să facă transferuri de milioane de dolari fără a ridica suspiciuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, […]
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade # Gândul
Vești proaste pentru România și o lovitură în plin încasată de Guvernul Bolojan: agenția de rating Fitch a menținut ratingul suveran al României aproape de „junk”, cu perspectivă negativă. „Ratingul României «BBB minus» este susținut de apartenența la UE și este asociat cu intrările de capital care sprijină convergența veniturilor și accesul la finanțarea externă”, […]
Imagini, captate în premieră de NASA, cu o stea care se transformă în gaură neagră. Fenomenul i-a uimit pe astronomi # Gândul
Astronomii care au analizat imagini, colectate de-a lungul anilor, de telescopul spațial al NASA, NEOWISE, au descoperit dovada existenței unei stele care se transformă direct într-o gaură neagră, fără a trece prin stadiul de supernovă. Specialiștii au găsit, și în trecut, indicii ale acestui fenoment, dar acum se pare că acest fenomen putea fi observat […]
România, mai apropiată de dictatură ca niciodată în clasamentul mondial al democrațiilor. Suntem pe ultimul loc în UE, mult sub Ungaria lui Orban. Până și Moldova stă mai bine la capitolul democrație. „Principalul motiv e anularea alegerilor” # Gândul
La sfârșitul lunii februarie a anului 2025, prestigioasa publicație The Economist a publicat raportul intitulat „Indicele global al democrației: cum au evoluat țările în 2024?”. Economist Intelligence Unit a evaluat 167 de ţări şi teritorii pe o scară de la zero la zece, iar cinci criterii au stat la baza studiului în urma căruia a […]
Valentin Stan: Există 5 anexe la raportul american. Cea mai scurtă are aproape 300 de pagini, iar cea mai lungă are 1.100 de pagini # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat modul în care a fost prezentat public raportul TikTok privind alegerile din România. El spune că documentul invocat în spațiul public a fost folosit selectiv și fără anexele esențiale, ceea ce a generat concluzii false despre […]
Zac gunoaiele pe șantierul „Elie Saab Towers”, cel mai umflat proiect imobiliar din București. Blocurile construite de afaceriștii care au „otrăvit” Popești-Leordeni cu dejecții au nevoie de altă autorizație. „La fața locului nu se găsește ce era prevăzut în documente” # Gândul
Începute încă din perioada pandemiei de Covid-19, blocurile dezvoltate de Metropolitan Residence, ai cărui proprietari sunt oamenii de afaceri Robertino Georgescu şi Dan Drăgulin, sunt și azi la faza de șantier. Este vorba de un proiect imobiliar extrem de controversat, și foarte „umflat”, care ar fi trebuit dezvoltat împreună cu grupul internațional de modă Haute […]
Salvamontiștii îi avertizează pe turişti să nu își mai aleagă traseele montane, după ce consultă ChatGPT-ul. „Nu-i mai găsea nimeni 50 de ani” # Gândul
Salvamontiștii se confruntă cu situaţii cel puţin ciudate, în ultima perioadă. Mai exact, din ce în ce mai mulți turiştii îşi aleg traseele montane cu ajutorul ChatGPT, așadar după o discuţie cu Inteligenţa Artificială. Doar că astfel de excursii se termină, de cele mai multe ori, cu un apel la 112 şi cu intervenţia salvatorilor […]
Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina # Gândul
Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat o retrospectivă a primei zi de participare la Conferința de la Munchen. Oficialul român a participat la o mulțime de evenimente, inclusiv la o întâlnire cu veterani ucraineni, însă a fost exclus de la cel mai important: grupul de lucru pentru Ucraina alături de liderii Coaliției de Voință. […]
Trump face un anunț surpriză. După capturarea lui Maduro, vrea să devină primul președinte american din ultimii 30 de ani care vizitează Venezuela # Gândul
În timp ce liderii lumii s-au strâns la Conferința de Securitate de la München, Donald Trump a susținut vineri un discurs în fața trupelor americane de la Fort Bragg, în care a abordat mai multe teme de politică externă și securitate națională. În timp ce părăsea Casa Albă, președintele american le-a spus reporterilor că intenționează […]
Concluzie surprinzătoare a experților în sănătate: Exercițiile fizice pot susține capacitatea de învățare # Gândul
Știm cu toții deja că un stil de viață activ este foarte important pentru o stare bună de sănătate, iar exercițiile fizice pot avea și un efect pozitiv asupra longevității, dar sportul poate fi benefic chiar și pentru inteligență. Mai exact, exercițiile fizice pot chiar să îmbunătățească capacitatea de învățare. Aceasta este concluzia surprinzătoare rezultată […]
Dani Coman a sărit la gâtul arbitrului Radu Petrescu: „Ştiţi ce merită aceştia? Merită bătuţi şi călcaţi în picioare” # Gândul
Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a declanșat un atac furibund la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, pierdut de piteșteni cu 1-2. Petrolul a învins la limită vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia din Trivale, în etapa a 27-a din Superligă. Dani Coman a […]
Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate” # Gândul
Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că s-a întâlnit, ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor, Catherine Vautrine, la sediul NATO, din Bruxelles. Bilaterala face parte din agenda oficialului român în cadrul participării la Conferința de la Munchen. Ministrul Apărării a transmis că prima temă de discuție a fost a securitatea flancului Estic în contextul războiului […]
Din secretele bunicilor din Ardeal. Lichiul cu prune, o minune care conține gustul copilăriei # Gândul
Fiecare gospodină din Ardeal știe să facă hencleșul sau lichiul în moduri cât mai gustoase cu putință. Lichiul poate fi cu brânză sărată, doar cu smântână și multă vanilie, cu rubarbă sau mai complexă, cu coacăze, nuci și bezea. Dar cel cu prune este vedeta. Lichiul se prepară cu prune și aluat de pâine, nimic […]
Grindeanu îl mitraliază pe Bolojan: „PSD nu mai poate înghiţi la nesfârșit măsuri unilaterale” # Gândul
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pentru stiripesurse.ro că „nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, „strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. „PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, a mai precizat […]
