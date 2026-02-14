Au depășit-o pe FCSB și nu renunță la play-off: "Probabil va fi un record!"

Sport.ro, 14 februarie 2026 17:20

Oțelul nu renunță la obiectivul de a intra în play-off, chiar dacă în ultima perioadă a înregistrat mai multe rezultate modeste.

Decizia luată de Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu FCSB: "Imediat după antrenament"
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
Sabin Ilie avertizează înainte de barajul cu Turcia: „Ne lăudăm cu Man care e schimbat în minutul 25"
Sabin Ilie este sceptic în privința șanselor României la barajul cu Turcia și propune o reconstrucție totală după modelul norvegian, criticând dur forma actuală a „tricolorilor”.
"Fără precedent!" Ce pedeapsă îl așteaptă pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș
Radu Petrescu (43 de ani) a fost în centrul atenției la partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, după o eroare majoră de arbitraj în finalul jocului.
Mutare neașteptată în Superliga! A plecat brusc de la echipă și va câștiga o sumă uriașă
Perioada de transferuri s-a încheiat în Superliga, dar jucătorii pot încă pleca la alte echipe din campionate în care mercato este încă activ. 
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e duminică, de la 16:00, în direct la Pro TV și pe VOYO
Fața la joc! - invitat special: Florin Prunea!
Cum se simte Gică Craioveanu la 58 de ani. Fostul atacant și-a serbat ziua în Slatina: "S-au schimbat multe"
Gică Craioveanu a împlinit astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, 58 de ani.
Fostul căpitan al lui Inter pariază pe echipa lui Chivu în Derby d'Italia și îl elogiază pe român: „Extraordinar!"
Andrea Ranocchia a analizat duelul dintre Inter și Juventus, fiind convins că trupa antrenată de Cristi Chivu pornește cu prima șansă în confruntarea de pe „Giuseppe Meazza”.
Jucătorul desființat după eșecul lui PSV cu Volendam: "Apogeul egoismului!"
PSV a pierdut în deplasare cu Volendam, scor 1-2, în etapa 23 din Eredivisie.
Radu Petrescu, amenințat cu moartea după scandalul de la Ploiești! Măsura luată imediat de arbitru
Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea după arbitrajul controversat din Petrolul - FC Argeș 2-1. Centralul a informat CCA și ia în calcul o plângere la Poliție.
Walter Zenga a văzut ce se întâmplă la Inter și i-a făcut o propunere lui Cristi Chivu
Walter Zenga (65 de ani), fostul mare portar al lui Inter Milano, a vorbit despre actualul goalkeeper al "nerazzurrilor", Yann Sommer (37 de ani).
Arlauskis, atac frontal către un conducător de club: "A băgat echipa în faliment! Prea slab"
Lituanianul Giedrius Arlauskis (38 de ani) l-a făcut bucăți pe Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj.
Tensiuni și acuzații grave la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu am făcut-o. Du-te naibii!"
Meciul de curling dintre Canada şi Suedia la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina a fost marcat, vineri, de tensiuni puternice între jucători.
Newcastle United vrea să-l vândă pe Woltemade, la mai puțin de un an după transferul său!
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Fotbalistul lui Juventus a trăit momente de teroare din cauza ultrașilor: „Am petrecut două luni închis în casă"
Dezvăluirea făcută de către Jeremie Boga (29 de ani), fotbalistul lui Juventus traumatizat de fanii lui Nice.
Tottenham și-a anunțat noul antrenor!
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
Sabalenka şi Swiatek, OUT de la Dubai: care este motivul
Primele două jucătoare de tenis ale lumii, Arina Sabalenka (Belarus) şi Iga Swiatek (Polonia), s-au retras de la turneul WTA 1000 de la Dubai (15-21 februarie), au anunţat vineri organizatorii din Emiratele Arabe Unite, conform AFP.
Total neașteptat! Înlocuitorul lui Pep Guardiola la Manchester City
Manchester City se orientează pentru un posibil înlocuitor al lui Pep Guardiola.
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu se luptă pentru trofeu în India! Cum s-au descurcat ceilalți români
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi.
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 22:00! „Cormoranii", duel de Premier League în FA Cup
Liverpool - Brighton se vede LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
Lovitură încasată de FCSB înaintea meciului cu Universitatea Craiova!
FCSB a primit o veste proastă înaintea duelului din campionat împotriva Universității Craiova. 
FC Argeș a reacționat dur după meciul de la Ploiești: "Prezența noastră în play-off deranjează?"
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti (2-1), meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu.
Bogdan Lobonț negociază cu o echipă din Superligă!
Bogdan Lobonț (48 de ani) este liber de contract după ce a activat ultima oară ca director tehnic și antrenor la Olimpia Satu Mare.
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia
Inter - Juventus este de la ora 21:45 și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre meciurile zilei din Ligue 1. 
Arabii și-au adus aminte de Rădoi: „De neuitat!"
Fostul internațional e și acum o figură emblematică printre jucătorii străini care au evoluat, de-a lungul anilor, în Orientul Mijlociu.
S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Centralul Radu Petrescu a fost făcut praf după meciul dintre Petrolul și FC Argeș (2-1), în care piteștenii s-au considerat prejudiciați.
Legenda a făcut praf CCA după gafa incredibilă a lui Radu Petrescu: „Penibil. Nu se face așa!"
Marius Lăcătuș a comentat comunicatul lui CCA, apărut la puțin timp după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș.
Un patron din Superligă a dezvăluit ce sumă a băgat la echipă: "Nici domnul Becali nu dă banii ăștia"
Un patron din Superligă a vorbit deschis despre investițiile pe care le face la echipa sa.
FCSB, ajutată de arbitri să intre în play-off? Marius Lăcătuș a răspuns tranșant
Reacția lui Marius Lăcătuș în momentul în care a fost întrebat dacă FCSB este ajutată să intre în play-off.
Marc-Andre ter Stegen a fost operat: "O accidentare tragică"
Marc-Andre ter Stegen are ghinion. După ce a fost împrumutat la Girona pentru a câştiga timp de joc şi a avea şansa de a disputa Cupa Mondială ca titular, portarul german s-a accidentat grav.
Metaloglobus - Oțelul Galați, ora 14:30, LIVE TEXT. Moldovenii își măsoară forțele cu ultima clasată
Meciul dintre Metaloglobus și Oțelul Galați se va disputa de la ora 14:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
Andrei Nicolescu s-a enervat: "Nu sunt eu responsabil pentru situația asta"
Dinamo este pe locul trei în campionat și calificată în sferturile Cupei României, acolo unde va întâlni Metalul Buzău.
Inter - Juventus, de la 21:45: meci tare pentru Chivu! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + pronosticul și analiza lui Dan Chilom
Derby d’ Italia! Inter versus Juventus, cel mai așteptat meci din “cizmă”, are în ecuație și un român, pe antrenorul Interului, Cristi Chivu. 
„U" Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00. Duel cu miză în Ardeal
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile despre „U” Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc.  
Bastoni a ieșit în față înainte de Inter - Juventus! Ce a spus despre Chivu: „Nu trebuie să fie o obsesie"
Bastoni a vorbit despre derby-ul lui Inter cu Juventus din Serie A.
"Șocul Jocurilor Olimpice". Momentul în care toată lumea a amuțit
Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat, vineri, doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.
Costin Lazăr și-a ales favorita la titlu: „Are un patron potent financiar"
Costin Lazăr a analizat lupta pentru campionat din sezonul curent și a explicat avantajele echipei pe care o vede favorită. 
Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: "Pasiunea este mai puternică decât orice"
Manuela face furori pe Instagram.
Daniel Pancu nu a mai rezistat și i-a scris lui Cristiano Bergodi: ce a răspuns antrenorul lui "U" Cluj
Daniel Pancu i-a scris lui Cristiano Bergodi după scandalul din derby-ul Clujului.
Programul sportivilor români de astăzi la Jocurile Olimpice de iarnă
Probele la care este reprezentată România, la JO de iarnă, astăzi. 
Fabrizio Romano a anunțat transferul de 23 de milioane de euro pregătit de Inter pentru Cristi Chivu
Inter Milano vrea să îi îndeplinească în vară o dorință lui Cristi Chivu. Suma transferului este de 23 de milioane de euro.  
Cum arată clasamentul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Norvegia este pe primul loc în clasamentul medaliilor în a opta zi a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026.
Basarab Panduru a explicat de ce Radu Petrescu a anulat golul marcat de FC Argeș: „Nu e de râs, e de plâns"
Ce au spus Basarab Panduru și Aurel Țicleanu despre decizia controversată de arbitraj din Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1.
"Va fi alt selecționer?". Mihai Stoichiță s-a întors în țară și a spus tot
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a întors în țară din Belgia, acolo unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupa din UEFA Nations League.
Cristiano Ronaldo a luat decizia și e gata să facă istorie! Anunțul momentului
Cristiano Ronaldo a luat decizia după scandalul cu Al-Nassr.
Ce au scris olandezii despre golul marcat de Dennis Man: "Nu a stârnit tocmai ovații"
PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, a pierdut surprinzător în ultima etapă din Olanda, scor 2-1 pe terenul lui FC Volendam, una dintre echipele care luptă pentru salvarea de la retrogradare.
Dani Coman și-a oprit un fotbalist din interviu și l-a trimis la vestiar: „Și-a bătut Radu Petrescu joc de ei"
Dani Coman, un car de nervi la adresa arbitrului Radu Petrescu, l-a trimis la vestiar pe Adel Bettaieb de la interviuri: „Și-a bătut joc de ei”. 
AC Milan e gata să transfere un fotbalist român!
Stoperul naționalei României se poate întoarce în Serie A.
Radu Drăgușin poate fi dat la schimb pentru fostul star al lui Chelsea!
Stoperul naționalei României se poate întoarce în Serie A.
