„U” Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00. Duel cu miză în Ardeal
Sport.ro, 14 februarie 2026 11:20
Pe site-ul Sport.ro găsiți toate informațiile despre „U” Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc.
Acum 10 minute
11:40
Dinamo este pe locul trei în campionat și calificată în sferturile Cupei României, acolo unde va întâlni Metalul Buzău.
11:40
Inter - Juventus, de la 21:45: meci tare pentru Chivu! Echipe probabile + cotele caselor de pariuri + pronosticul și analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Derby d’ Italia! Inter versus Juventus, cel mai așteptat meci din “cizmă”, are în ecuație și un român, pe antrenorul Interului, Cristi Chivu.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:10
Bastoni a ieșit în față înainte de Inter - Juventus! Ce a spus despre Chivu: „Nu trebuie să fie o obsesie” # Sport.ro
Bastoni a vorbit despre derby-ul lui Inter cu Juventus din Serie A.
11:00
Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat, vineri, doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.
Acum 2 ore
10:40
Costin Lazăr a analizat lupta pentru campionat din sezonul curent și a explicat avantajele echipei pe care o vede favorită.
10:20
Manuela Nicolosi va întoarce toate privirile la Inter - Juventus: ”Pasiunea este mai puternică decât orice” # Sport.ro
Manuela face furori pe Instagram.
10:10
Daniel Pancu nu a mai rezistat și i-a scris lui Cristiano Bergodi: ce a răspuns antrenorul lui ”U” Cluj # Sport.ro
Daniel Pancu i-a scris lui Cristiano Bergodi după scandalul din derby-ul Clujului.
10:10
Probele la care este reprezentată România, la JO de iarnă, astăzi.
09:50
Fabrizio Romano a anunțat transferul de 23 de milioane de euro pregătit de Inter pentru Cristi Chivu # Sport.ro
Inter Milano vrea să îi îndeplinească în vară o dorință lui Cristi Chivu. Suma transferului este de 23 de milioane de euro.
Acum 4 ore
09:20
Norvegia este pe primul loc în clasamentul medaliilor în a opta zi a Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026.
09:10
Basarab Panduru a explicat de ce Radu Petrescu a anulat golul marcat de FC Argeș: „Nu e de râs, e de plâns” # Sport.ro
Ce au spus Basarab Panduru și Aurel Țicleanu despre decizia controversată de arbitraj din Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1.
09:10
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, s-a întors în țară din Belgia, acolo unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupa din UEFA Nations League.
09:00
Cristiano Ronaldo a luat decizia după scandalul cu Al-Nassr.
08:40
PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, a pierdut surprinzător în ultima etapă din Olanda, scor 2-1 pe terenul lui FC Volendam, una dintre echipele care luptă pentru salvarea de la retrogradare.
08:30
Dani Coman și-a oprit un fotbalist din interviu și l-a trimis la vestiar: „Și-a bătut Radu Petrescu joc de ei” # Sport.ro
Dani Coman, un car de nervi la adresa arbitrului Radu Petrescu, l-a trimis la vestiar pe Adel Bettaieb de la interviuri: „Și-a bătut joc de ei”.
08:20
Stoperul naționalei României se poate întoarce în Serie A.
08:10
Acum 12 ore
23:50
Acuzații grave după dezastrul din Petrolul – FC Argeș: ”Nu mai pot să tac, știu prea multe!” # Sport.ro
FC Argeș a pierdut la Ploiești în fața Petrolului, scor 1-2, însă meciul a fost influențat de o greșală mare de arbitraj a lui Radu Petrescu.
23:50
Formația milaneză a fost la doar câteva minute de a primi o veste minunată și total nesperată.
23:40
Hull City - Chelsea 0-4, ACUM, LIVE pe VOYO. Trupa lui Rosenior face spectacol: Pedro Neto, MVP! # Sport.ro
Meciul dintre Hull City și Chelsea poate fi urmărit LIVE pe VOYO de la ora 21:45.
23:40
Comisia Centrală a Arbitrilor a emis un comunicat în care a comentat eroarea uriașă a arbitrului Radu Petrescu din partida Petrolul - FC Argeș 2-1.
23:30
Specialistul a dat verdictul după decizia scandaloasă a lui Radu Petrescu: „Este cea mai urâtă fază din campionatul nostru” # Sport.ro
Un fost arbitru important din campionatul României a oferit un verdict în legătură cu controversa imensă din Petrolul - FC Argeș.
23:10
Dennis Man a recidivat! Intrat de pe bancă, a înscris în surpriza de proporții din Olanda # Sport.ro
Dennis Man (27 de ani) a reușit un nou gol pentru PSV Eindhoven în campionatul Olandei.
23:10
FC Argeș a pierdut cu 1-2 pe ”Ilie Oană” în fața Petrolului, însă meciul a fost umbrit de o eroare uriașă de arbitraj din partea centralului Radu Petrescu.
23:00
Sergiu Hanca a înscris senzațional în victoria Petrolului, dar ce a spus după meci e incredibil # Sport.ro
Sergiu Hanca a descris cum a marcat golul egalizator din foarfecă cu FC Argeș.
22:50
La Ploiești, primul meci din etapa cu numărul 27 a furnizat un moment uluitor care, la final, a dat naștere la un scandal monstru.
22:50
Reacția lui Eugen Neagoe după acuzațiile aduse de cei de la FC Argeș: ”Nici nu a fost fault!” # Sport.ro
Petrolul a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-1, însă meciul a fost marcat de faze controversate de arbitraj.
Acum 24 ore
22:40
De noaptea minții! Ce le-ar fi zis Radu Petrescu jucătorilor de la FC Argeș, după golul anulat contra Petrolului # Sport.ro
FC Argeș a pierdut contra celor de la Petrolul, la Ploiești, scor 1-2, însă finalul meciului de pe "Ilie Oană" a fost marcat de o decizie bizară a arbitrului Radu Petrescu.
22:30
Dani Coman l-a făcut praf pe Radu Petrescu! Nu s-a abținut deloc: „Să se lase! El a reușit să o învingă pe FC Argeș” # Sport.ro
Dani Coman nu l-a menajat deloc pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș.
22:10
România va începe în luna septembrie o nouă ediție din Liga Națiunilor. Tricolorii și-au aflat joi adversarele în urma tragerii la sorți de la Bruxelles.
22:00
Impresionează în Superliga, visează la națională și speră la transfer: ”Există mai multe opțiuni!” # Sport.ro
Meriton Korenica a oferit un interviu în presa din Kosovo în care a vorbit despre perioadă foarte bună pe care o traversează la CFR Cluj.
21:50
La 41 de ani, marea schioare americană trece printr-o experiență infernală.
21:30
Mihai Stoica a vorbit despre cea mai fierbinte fază de arbitraj din meciul Universitatea Craiova - FCSB.
21:20
FC Argeș a deschis scorul în duelul cu Petrolul.
21:20
Hristo Stoichkov neagă implicarea la Farul. De ce nu poate prelua acțiunile de la Gică Hagi # Sport.ro
Hristo Stoichkov (60 de ani), legenda fotbalului din Bulgaria, a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă implicare la Farul Constanța, în calitate de acționar.
21:00
Fostul căpitan al lui Dinamo a semnat cu un club de amatori.
20:50
În Qatar, fostul selecționer poate cuceri cel mai prețios trofeu, de când s-a apucat de antrenorat.
20:20
Patru etape mai sunt de disputat din sezonul regulat al Superligii, iar primele trei clasate sunt separate de un singur punct.
20:10
Motivul pentru care Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB: ”Fantastic! Eu am privit cu scepticism!” # Sport.ro
Florin Prunea a lăudat-o pe FCSB pentru ultima strategie pusă la cale de Gigi Becali.
20:00
Ajuns la Al-Hilal Omdurman (Sudan) din august 2025, tehnicianul de 50 de ani o duce foarte bine. Atât sportiv, cât și financiar. Dovadă și informația aflată de presa locală.
20:00
Basarab Panduru a comentat declarația unui jucător de la Universitatea Craiova, după meciul cu FCSB.
19:50
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta din nou, de această dată în campionat, duminică, de la ora 20:00, în runda 27 din Superliga.
19:40
Marea diferență dintre Chivu și Inzaghi dezvăluită de un fost mare fotbalist: ”Ce face Chivu acum?” # Sport.ro
Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru derby-ul cu Juventus din etapa cu numărul 25 din Serie A.
19:10
Fondistul norvegian Johannes Klaebo s-a bucurat de o victorie "specială" vineri, după ce a câştigat proba individuală de 10 km liber la Jocurile Olimpice din 2026, unde s-a "chinuit" să câştige acest tip de cursă pentru prima dată, a explicat el în zona mixtă, transmite AFP.
19:10
Întrebarea polonezilor după ce naționala lor a picat cu România în grupa de Nations League: „Mai poate?“ # Sport.ro
În urma tragerii la sorți de la Bruxelles (Belgia), tricolorii au aflat cu cine vor juca în Liga B a Națiunilor, ediția 2026-2027.
19:00
Kennedy Boateng (29 de ani), intrat în ultimele șase luni de contract cu Dinamo, nu a fost lăsat să plece în această iarnă.
18:40
FCSB a primit decizia Comisia de Recurs din cadrul FRF și va trebui să plătească o sumă de bani, chiar dacă Gigi Becali nu a fost de acord.
18:30
Gâlcă, incisiv după ce Rapid a părăsit Cupa României: "Cum m-am plâns? Explică-mi plânsul!" # Sport.ro
Rapid a ratat unul dintre obiectivele din acest sezon, după ce a părăsit Cupa României încă din faza grupelor.
18:30
Formația gălățeană traversează un sezon foarte bun, însă e chinuită, în continuare, de grave probleme financiare.
