„U” Cluj - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:00. Duel cu miză în Ardeal

Patinatorul american Ilia Malinin, care a terminat, vineri, doar pe locul 8 în proba masculină de patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marele favorit, „încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat” în timpul programului său liber, în care a căzut de două ori.