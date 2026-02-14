Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv
Fanatik, 14 februarie 2026 17:20
Scandal uriaș în Superliga după eroarea lui Radu Petrescu din meciul FC Argeș - Petrolul. Președintele Rapidului a reacționat dur și a pus sub semnul întrebării corectitudinea luptei pentru play-off.
• • •
Acum 5 minute
17:50
Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A. Un nou derby pentru echipa lui Cristi Chivu # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Juventus. Meciul este programat în etapa 25 din Serie A și se dispută sâmbătă, 14 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Acum o oră
17:20
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv # Fanatik
Scandal uriaș în Superliga după eroarea lui Radu Petrescu din meciul FC Argeș - Petrolul. Președintele Rapidului a reacționat dur și a pus sub semnul întrebării corectitudinea luptei pentru play-off.
17:00
În ce condiții rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo. Cât trebuie să plătească să îl ia de la Atletico Madrid. Exclusiv # Fanatik
Horațiu Moldovan ar putea rămâne la Real Oviedo permanent după acest sezon, însă nu în orice condiții. Ce trebuie să se întâmple pentru ca el să rămână și ce sumă trebuie plătită către Atletico Madrid
Acum 2 ore
16:40
Georgina Rodriguez a reușit să facă furori prin simpla prezență. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo se face remarcată de fiecare dată când apare în public.
16:30
Cum putea Radu Petrescu să evite scandalul monstru de la Petrolul – FC Argeș 2-1. Avem rezolvarea regulamentară a fazei care a dinamitat # Fanatik
Radu Petrescu se putea folosi de regulament pentru a evita scandalul de la Petrolul - FC Argeș. „Centralul” a comis o eroare impardonabilă pentru un arbitru FIFA în momentul în care a anulat un gol perfect valabil
16:20
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce probleme se confruntă antrenorul de la Benfica # Fanatik
Jose Mourinho a ajuns de urgență la spital cu o zi înaintea meciului Benficăi din campionat. Ce au decis medicii după ce l-au consultat pe „The Special One”.
16:00
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A fost din nou decisiv pentru Rizespor. Video # Fanatik
Valentin Mihăilă, din nou decisiv în Turcia pentru Rizespor. Internaționalul român a contribuit la golul egalizator și traversează o perioadă excelentă înaintea barajului cu Turcia pentru Cupa Mondială.
Acum 4 ore
15:50
Ziua şi scandalul de arbitraj în SuperLiga! Horia Mladinovici a dat un penalty controversat, verificat 5 minute la VAR. Video # Fanatik
La nici 24 de ore de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, SuperLiga României se confruntă cu o nouă fază controversată. Oțelul Galați a primit un penalty discutabil în meciul cu Metaloglobus
15:40
Bogdan Baratky scrie după scandalul de arbitraj în care a fost implicat Radu Petrescu: „Lecţia de istorie!” # Fanatik
Bogdan Baratky scrie despre eroarea de arbitraj a lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeş 2-1, care a stârnit un uriaş scandal în SuperLiga.
15:30
Giovanni Becali, impresionat total de cele două „perle” ale lui Gigi Becali după U Craiova – FCSB 2-2: „Au produs panică! Cu ei trebuia să înceapă și situația era alta” # Fanatik
Giovanni Becali a văzut meciul Universitatea Craiova - FCSB 2-2, în Cupa României. Cine sunt cei doi jucători pe care celebrul impresar i-a lăudat public.
15:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce prime au jucătorii de la Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei României: „E foarte consistent” # Fanatik
Dinamo a reușit să se califice în sferturile Cupei României din acest sezon. Ce prime vor încasa jucătorii lui Zeljko Kopic și ce condiții le-au fost puse de conducere.
15:10
„S-a dus la întâlnire oficială în blugi și-n geacă, mai avea să dea apă la vacă”. Ministrul, tăvălit în direct. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir n-a avut milă de ministrul care a mers la o întâlnire oficială în blugi şi geacă, subliniind că o astfel de ţinută nu are ce căuta într-un cadru diplomatic de asemenea nivel.
15:00
Cine este singurul sportiv român care a participat atât la un Campionat Mondial de fotbal, cât şi la o ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.
14:40
Marius Lăcătuș s-a retras definitiv din fotbal! „Am și eu o vârstă”. „Fiara” a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni # Fanatik
Marius Lăcătuș a anunțat că nu mai revine în antrenorat. Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua explică de ce a renunțat definitiv la cariera de tehnician.
14:20
Ion Crăciunescu, atac devastator la Vassaras după gafa uriaşă a lui Radu Petrescu: „Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!”. Exclusiv # Fanatik
Ion Crăciunescu a lansat un atac virulent la adresa lui Kyros Vassaras după ce Radu Petrescu a făcut praf meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Fostul mare arbitru a reiterat ideea unui arbitru român la şefia CCA.
14:20
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea # Fanatik
Cu ce preț poate fi achiziționată insula superbă care a fost în posesia fostei partenere a lui Gerard Pique. Foarte puține persoane știu unde se află, de fapt.
14:00
Fără precedent! FC Argeş îl dă în judecată pe Radu Petrescu şi cere o sumă uriaşă! Comunicat exploziv al clubului # Fanatik
FC Argeș declară război! Clubul a emis un comunicat virulent la adresa centralului Radu Petrescu după vicierea de rezultat din Petrolul - FC Argeș. Ce au transmis piteștenii și ce sumă cer ca prejudiciu
14:00
Filipe Coelho știe cum să o învingă pe FCSB: „Asta va conta foarte mult!“. Ce decizie a luat antrenorul Universităţii Craiova de Valentine’s Day # Fanatik
Filipe Coelho a vorbit despre cheia derby-ului Universitatea Craiova – FCSB și despre importanța conexiunii cu suporterii. Ce veste le-a dat tehnicianul portughez jucătorilor în ziua de Valentine’s Day.
Acum 6 ore
13:40
Cât va fi suspendat Radu Petrescu după „măcelul” din Petrolul – FC Argeş?! Centralul riscă una dintre cele mai dure sancţiuni # Fanatik
Greșeală uriașă de arbitraj în Petrolul – FC Argeș, în etapa 27 din Superliga. Radu Petrescu a anulat eronat un gol, iar CCA anunță măsuri dure. Câte etape ar putea rata centralul.
13:10
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul în care oltenii își pun mari speranțe. A suferit o accidentare cumplită și ar putea rata restul sezonului. Mario Felgueiras a oferit detalii.
12:50
Sorin Cârțu, avertisment pentru FCSB în bătălia pentru play-off: „Îi înțeleg pe Meme și pe Gigi, dar nu ne interesează. Din vina lor sunt acolo” # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre situația din campionat a rivalilor de la FCSB, înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Legenda oltenilor nu îi compătimește pe MM Stoica și Gigi Becali.
12:40
12:40
Bănia „fierbe“ înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Cât costă biletele individuale la derby-ul care poate „arunca în aer“ finalul sezonului regular # Fanatik
Biletele individuale pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB au fost puse, oficial, în vânzare. Află cât costă tichetele pentru meciul de duminică și cam câți olteni sunt așteptați în tribune.
12:30
Calvar imediat după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost drogată într-un club de noapte și apoi violată # Fanatik
Noapte de coșmar pentru o sportivă britanică după ce a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. Cum a ajuns victima violului după ce a vrut să se relaxeze într-un club de noapte
12:20
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în penultima rundă # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când sunt programate CSM București și Gloria Bistrița și pe cine întâlnesc.
12:10
Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat o primă uriașă pentru un singur gol marcat: “Credeam că vor să mă dea afară!” # Fanatik
Unul dintre atacanții de legendă ai clubului Dinamo a dezvăluit, la FANATIK, cum a ajuns să evolueze pe această poziție la clubul din Ștefan cel Mare. Meciul său de referință.
12:00
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028 # Fanatik
România are o grupă dificilă în Liga Naţiunilor, iar competiţia are o miză uriaşă în vederea Euro 2028. Prezenţa tricolorilor la următorul turneu final depinde şi de rezultatele obţinute în Nations League.
Acum 8 ore
11:50
Silvian Cristescu, acuzații explozive după suspendarea lui Baiaram pentru dubla cu FCSB: „Pedepsiți drastic! Coincidența e prea mare, nu e întâmplător” # Fanatik
Ștefan Baiaram a primit două etape de suspendare după conflictul cu suporterul dinamovist. Legendele Universității Craiova au protestat vehement după ce „perla” oltenilor nu are drept de joc fix cu FCSB.
11:30
LPF, atac dur la adresa FRF după gafa lui Radu Petrescu: „Depăşeşte limita tolerabilului!” # Fanatik
LPF nu a rămas indiferentă după eroarea crasă făcută de Radu Petrescu în Petrolul Ploiești - FC Argeș! Ce a transmis reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal într-o postare pe social media
11:10
Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul: „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat” # Fanatik
Roberto Rosetti, șeful Comisiei de Arbitri de la UEFA, a dezvăluit că forul european a propus ca VAR-ul să intervină mai rar în anumite situații. Despre ce momente ale jocului este vorba.
11:00
Fostul antrenor al lui Chelsea, verdict ferm după ce a aflat că va înfrunta România în Nations League! Ce cuvânt a folosit pentru a caracteriza grupa # Fanatik
Selecționerul Suediei, Graham Potter, a vorbit despre grupa de UEFA Nations League în care nordicii au fost repartizați alături de naționala României. Cum i-a caracterizat englezul pe „tricolori”.
10:40
Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1: „Du-te şi ia-i de gât!” # Fanatik
Florin Prunea și-a ieșit din minți în direct după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș. Care a fost momentul în care fostul fotbalist al „Generației de Aur” s-a aprins
10:20
Răzvan Burleanu, prima declarație oficială despre arbitrajele din SuperLiga. Cum reacționează șeful FRF la corupția din arbitraj # Fanatik
Întrebat dacă mai există combinații în arbitrajul din România, care să influențeze rezultatele din SuperLiga, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a răspuns fără ezitare.
10:10
Școlile din Rusia, scena atacurilor armate. Elevii mor de mâna colegilor. „Orice ființă care îmi iese în cale va muri” # Fanatik
Tot mai multe atacuri armate se înregistrează în școlile din Rusia. Elevii mor de mâna altor elevi. Între timp, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei recunoaște că măsurile de protecție sunt insuficiente
10:00
Cine va antrena România în Nations League? Mihai Stoichiță a spus-o imediat ce s-a întors din Belgia: „Am vorbit cu el” # Fanatik
Situația selecționerului României este incertă în acest moment și toți fanii „tricolori” sunt cu sufletul la gură așteptând decizia lui Mircea Lucescu. Ce a spus Mihai Stoichiță cu privire la acest subiect
Acum 12 ore
09:50
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România # Fanatik
Accesoriul extrem de costisitor cu care s-a afișat Simona Halep. E echivalent cu prețul unui apartment cu 2 sau 3 camere din multe locuri din țara noastră.
09:20
S-a aflat motivul pentru care Serena Williams vrea să se întoarcă pe teren. Un fost antrenor a dat-o de gol pe americanca de 44 de ani # Fanatik
Legenda tenisului feminin se poate întoarce pe teren de la finalul lunii februarie și are un plan secret de a mai schimba o dată istoria sportului alb
09:10
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive # Fanatik
Conflictul dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi este istorie, iar noi vă prezentăm mesajele care au dus la împăcare dintre cei doi antrenori de la CFR Cluj și Universitatea Cluj.
08:50
Dacă el nu nu e, nimic nu e! S-a descoperit cauza înfrângerii drastice suferite de FC Barcelona în Cupa Spaniei # Fanatik
FC Barcelona, liderul campionatului spaniol, a fost zdruncinată serios de Atletico Madrid, care i-a administrat cu sec 4-0 în Cupa Spaniei, rezultat care compromite serios calificarea în finală
08:40
Motivul pentru care și Petrolul e nemulțumită de Radu Petrescu. Cum arată glezna lui Gicu Grozav # Fanatik
Arbitrul meciului Petrolul – FC Argeș a făcut praf partida de la Ploiești, cu o decizie halucinantă, dar supărați nu sunt doar piteștenii, ci și echipa învingătoare
08:20
Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon” # Fanatik
Cine este românul celebru, extrem de cunoscut în fotbalul anilor de dinainte de Revoluție, care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. Era poreclit ”Micul Napoleon”.
08:10
Tranzacție majoră pe piața internațională de gaming: Super achiziționează operațiunile MaxBet din România și Malta! Comunicat oficial # Fanatik
Super Technologies dă lovitură pe piața internațională de gaming prin achiziționarea operațiunilor MaxBet din România și Malta, se arată într-un comunicat oficial.
07:50
Meci crucial pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! De Rossi nu s-a putut abține: „O palmă peste față” # Fanatik
Genoa lui Dan Șucu este obligată să treacă peste evenimentele de la meciul cu Napoli, dar Daniele De Rossi tot a simțit nevoia să transmită un nou mesaj ferm
07:40
Cele cinci schimbări pe care le face Universitatea Craiova pentru duelul cu FCSB din SuperLiga: ”Am un feeling că se va întoarce” # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou, la trei zile distanță, de această dată în SuperLiga. Ce schimbări pregătesc oltenii în echipa de start.
07:20
Fani arestați în timpul unei partide din Cupa Angliei! Ce s-a întâmplat în tribune la Hull – Chelsea 0-4 # Fanatik
Chelsea a avansat în optimile Cupei Angliei după ce s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Hull City, dar evenimentele din teren au fost umbrite de problemele din tribune, mai mulți fani fiind arestați.
07:10
Un club de fotbal a organizat o „înmormântare” la pauza unui meci după ce rivala a retrogradat. În ce a constat evenimentul incredibil.
05:50
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele lui Michael Schumacher # Fanatik
Ce a transmis Cora Schumacher, după ce a fost informată că fostul partener de viață, Ralf, se recăsătorește. Care este data la care are loc marele eveniment.
Acum 24 ore
00:40
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Ce a pățit chiar în parcarea stadionului: „Jandarmeria trebuia să fie acolo” # Fanatik
Radu Petrescu, așteptat în parcare de suporteri după Petrolul - FC Argeș! Imaginile au șocat pe toată lumea: „Nu e normal așa ceva”
00:30
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic șansele la play-off” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din etapa a 27-a din SuperLiga. Ce obiectiv și-a propus campioana en-titre.
00:00
Marius Avram, șocat de ce a făcut Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș 2-1: „A compromis fotbalul și arbitrajul”. Vassaras, somat să intervină de urgență # Fanatik
Marius Avram nu l-a menajat pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș 2-1! Discurs extrem de dur din partea fostului arbitru FIFA
