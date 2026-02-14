Răzvan Burleanu, prima declarație oficială despre arbitrajele din SuperLiga. Cum reacționează șeful FRF la corupția din arbitraj
Fanatik, 14 februarie 2026 10:20
Întrebat dacă mai există combinații în arbitrajul din România, care să influențeze rezultatele din SuperLiga, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a răspuns fără ezitare.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Florin Prunea, iureş după gafa lui Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeş 2-1: „Du-te şi ia-i de gât!” # Fanatik
Florin Prunea și-a ieșit din minți în direct după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș. Care a fost momentul în care fostul fotbalist al „Generației de Aur” s-a aprins
Acum 30 minute
10:20
10:10
Școlile din Rusia, scena atacurilor armate. Elevii mor de mâna colegilor. „Orice ființă care îmi iese în cale va muri” # Fanatik
Tot mai multe atacuri armate se înregistrează în școlile din Rusia. Elevii mor de mâna altor elevi. Între timp, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei recunoaște că măsurile de protecție sunt insuficiente
Acum o oră
10:00
Cine va antrena România în Nations League? Mihai Stoichiță a spus-o imediat ce s-a întors din Belgia: „Am vorbit cu el” # Fanatik
Situația selecționerului României este incertă în acest moment și toți fanii „tricolori” sunt cu sufletul la gură așteptând decizia lui Mircea Lucescu. Ce a spus Mihai Stoichiță cu privire la acest subiect
09:50
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România # Fanatik
Accesoriul extrem de costisitor cu care s-a afișat Simona Halep. E echivalent cu prețul unui apartment cu 2 sau 3 camere din multe locuri din țara noastră.
Acum 2 ore
09:20
S-a aflat motivul pentru care Serena Williams vrea să se întoarcă pe teren. Un fost antrenor a dat-o de gol pe americanca de 44 de ani # Fanatik
Legenda tenisului feminin se poate întoarce pe teren de la finalul lunii februarie și are un plan secret de a mai schimba o dată istoria sportului alb
09:10
Ce i-a scris Daniel Pancu lui Cristiano Bergodi și cum i-a răspuns italianul. Mesaje exclusive # Fanatik
Conflictul dintre Daniel Pancu și Cristiano Bergodi este istorie, iar noi vă prezentăm mesajele care au dus la împăcare dintre cei doi antrenori de la CFR Cluj și Universitatea Cluj.
08:50
Dacă el nu nu e, nimic nu e! S-a descoperit cauza înfrângerii drastice suferite de FC Barcelona în Cupa Spaniei # Fanatik
FC Barcelona, liderul campionatului spaniol, a fost zdruncinată serios de Atletico Madrid, care i-a administrat cu sec 4-0 în Cupa Spaniei, rezultat care compromite serios calificarea în finală
Acum 4 ore
08:40
Motivul pentru care și Petrolul e nemulțumită de Radu Petrescu. Cum arată glezna lui Gicu Grozav # Fanatik
Arbitrul meciului Petrolul – FC Argeș a făcut praf partida de la Ploiești, cu o decizie halucinantă, dar supărați nu sunt doar piteștenii, ci și echipa învingătoare
08:20
Românul celebru care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. I se mai spunea ”Micul Napoleon” # Fanatik
Cine este românul celebru, extrem de cunoscut în fotbalul anilor de dinainte de Revoluție, care se lăuda că vorbea la telefon cu Nicolae Ceaușescu. Era poreclit ”Micul Napoleon”.
08:10
Tranzacție majoră pe piața internațională de gaming: Super achiziționează operațiunile MaxBet din România și Malta! Comunicat oficial # Fanatik
Super Technologies dă lovitură pe piața internațională de gaming prin achiziționarea operațiunilor MaxBet din România și Malta, se arată într-un comunicat oficial.
07:50
Meci crucial pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A! De Rossi nu s-a putut abține: „O palmă peste față” # Fanatik
Genoa lui Dan Șucu este obligată să treacă peste evenimentele de la meciul cu Napoli, dar Daniele De Rossi tot a simțit nevoia să transmită un nou mesaj ferm
07:40
Cele cinci schimbări pe care le face Universitatea Craiova pentru duelul cu FCSB din SuperLiga: ”Am un feeling că se va întoarce” # Fanatik
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou, la trei zile distanță, de această dată în SuperLiga. Ce schimbări pregătesc oltenii în echipa de start.
07:20
Fani arestați în timpul unei partide din Cupa Angliei! Ce s-a întâmplat în tribune la Hull – Chelsea 0-4 # Fanatik
Chelsea a avansat în optimile Cupei Angliei după ce s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Hull City, dar evenimentele din teren au fost umbrite de problemele din tribune, mai mulți fani fiind arestați.
07:10
Un club de fotbal a organizat o „înmormântare” la pauza unui meci după ce rivala a retrogradat. În ce a constat evenimentul incredibil.
Acum 6 ore
05:50
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele lui Michael Schumacher # Fanatik
Ce a transmis Cora Schumacher, după ce a fost informată că fostul partener de viață, Ralf, se recăsătorește. Care este data la care are loc marele eveniment.
Acum 12 ore
00:40
Momente incredibile pentru Radu Petrescu la câteva minute după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Ce a pățit chiar în parcarea stadionului: „Jandarmeria trebuia să fie acolo” # Fanatik
Radu Petrescu, așteptat în parcare de suporteri după Petrolul - FC Argeș! Imaginile au șocat pe toată lumea: „Nu e normal așa ceva”
00:30
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic șansele la play-off” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din etapa a 27-a din SuperLiga. Ce obiectiv și-a propus campioana en-titre.
00:00
Marius Avram, șocat de ce a făcut Radu Petrescu la Petrolul – FC Argeș 2-1: „A compromis fotbalul și arbitrajul”. Vassaras, somat să intervină de urgență # Fanatik
Marius Avram nu l-a menajat pe Radu Petrescu după Petrolul - FC Argeș 2-1! Discurs extrem de dur din partea fostului arbitru FIFA
13 februarie 2026
23:50
Atac visceral după controversa uriașă din Superliga: „100% se fac jocuri! Să se apuce de agricultură, nu are ce căuta în fotbal” # Fanatik
Etapa 27 din Superliga a început cu o controversă uriașă, iar arbitrul Radu Petrescu a fost atacat dur pentru gafa comisă în partida dintre Petrolul și FC Argeș, câștigată de ploieșteni cu 2-1.
23:40
CCA, reacție fulger după gafa impardonabilă a lui Radu Petrescu din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Golul ar fi trebuit validat”. Scuza invocată # Fanatik
Radu Petrescu a greșit flagrant în Petrolul - FC Argeș 2-1! Este concluzia exprimată în mod clar chiar de către CCA: comunicatul integral
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru U Cluj – Csikszereda # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 14 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.50 la meciul U Cluj - Csikszereda.
23:20
Cu ce se ocupă fosta jucătoare de tenis din Rusia, după retragere. La 40 de ani a început o meserie nouă # Fanatik
O fostă tenismenă a dezvăluit ce face, de fapt, după retragerea din activitatea competițională. Are 40 de ani și se concentrează pe o pasiune inedită.
23:10
Ce a fluierat, de fapt, Radu Petrescu la gafa incredibilă din Petrolul – FC Argeș 2-1. Un jucător a auzit totul chiar din teren! # Fanatik
Radu Petrescu, explicație șocantă după golul anulat în mod uluitor în meciul Petrolul - FC Argeș 2-1! Ce le-a spus jucătorilor pe teren imediat după
23:00
Dennis Man a înscris, însă PSV s-a făcut de râs în Olanda! Eșec rușinos pentru liderul din Eredivisie. Video # Fanatik
Dennis Man a înscris pentru PSV în disputa de pe terenul lui Volendam, însă liderul din Eredivisie s-a făcut de râs contra echipei aflate pe locul 14.
22:50
„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător de la FC Argeș după scandalul de la eșecul cu Petrolul # Fanatik
Dani Coman a făcut iureș după Petrolul - FC Argeș 2-1! A țipat la propriul jucător după ce a făcut un scandal monstru în direct la TV
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 11 februarie 2026, poate aduce un câștig de 349 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatul Italiei, Seria A.
22:20
Scandal uriaș după Petrolul – FC Argeș. Gol „fantomă” anulat în condiții suspecte: „Așa se fluiera pe vremuri. Șmecherii din astea” # Fanatik
Partida dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, din runda cu numărul 27 a SuperLigii, nu a fost lipsită de controverse, iar piteștenii au reclamat în termeni duri arbitrajul.
22:10
Dorin Rotariu, impact instant în debutul la Eyupspor! Contribuție decisivă contra lui Galatasaray într-un meci cu 6 goluri. Video # Fanatik
Dorin Rotariu a debutat la Eyupspor în partida disputată pe terenul lui Galatasaray, iar fotbalistul român a avut o contribuție importantă. Ce notă a primit.
22:10
Dani Coman a început să țipe în direct după Petrolul – FC Argeș 2-1: „Ăștia merită bătuți, călcați în picioare!” # Fanatik
Dani Coman, iureș în direct după Petrolul - FC Argeș 2-1! A început să țipe din cauza arbitrajului: „Merită călcați în picioare!”
21:50
Larisa Iordache, decizie radicală după ce a devenit mamă. Pasul pe care l-a făcut marea campioană # Fanatik
La un an de când a născut, Larisa Iordache este pregătită pentru o schimbare notabilă. Ce vrea să facă a doua cea mai medaliată gimnastă la Europene.
Acum 24 ore
21:40
Marea pace din Arabia Saudită! Cristiano Ronaldo revine în lotul lui Al-Nassr după scandalul colosal # Fanatik
Răsturnare de situație în scandalul momentului din Arabia Saudită, dintre Cristiano Ronaldo și Al-Nassr! Anunțul făcut de clubul din Riyadh
21:30
Ana Bogdan a ajuns în spital după Transylvania Open! Ce diagnostic dur a primit: „În timpul meciului am simțit că nu respir normal” # Fanatik
Ana Bogdan a ajuns în spital, la scurt timp după ce a revenit pe teren după o accidentare, cu ocazia Transylvania Open! Ce a pățit jucătoarea de tenis
21:10
Coșmar fără sfârșit pentru manelistul Florin Salam. Dosarul interlopilor care l-au ”amendat” cu 100.000 de euro, blocat la Curtea de Apel # Fanatik
Dosarul în care 13 interlopi din clanul Duduianu au fost trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie a ajuns la termenul cu numărul 70. O parte dintre infracțiuni au trecut de termenul de prescripție
20:50
Sorin Cârțu își continuă tirada după suspendarea primită de Baiaram: ”Să se acționeze și împotriva lui Dinamo! Nu e o coincidență” # Fanatik
Suspendarea lui Ștefan Baiaram după incidentul de la meciul cu Dinamo naște în continuare discuții. Oltenii sunt intrigați de rapiditatea cu care a fost judecat cazul.
20:30
Arbeloa nu s-a putut abține! Antrenorul lui Real Madrid, mesaj ironic pentru Hansi Flick după Atletico – Barcelona 4-0 # Fanatik
Eșecul drastic pe care Barcelona l-a suferit în prima manșă a semifinalelor Cupei Spaniei, 0-4, cu Atletico Madrid, a fost taxat de către antrenorul marii rivale, Alvaro Arbeloa.
20:00
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de Valentine’s Day. Exclusiv # Fanatik
Ioan Becali a fost extrem de surprins de iureșul iscat la meciul CFR - U Cluj, iar fostul agent a decis să se implice în acest scandal și să-i împace pe Cristiano Bergodi și Daniel Pancu.
19:40
Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara, Claudio Zambon, a încetat din viață după o luptă cu o boală nemiloasă ce într-un final l-a răpus pe omul de afaceri.
18:50
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire # Fanatik
Pe lista celor mai periculoși infractori postată pe website-ul Poliției Române se află și fotografia unei bunicuțe de 86 de ani din Brăila, rămasă fără domiciliu după ce i-a ars casa
18:50
”Henț la Băsceanu?!”. Cel mai tare verdict după faza dubioasă din Universitatea Craiova – FCSB 2-2: ”Mingea l-a lovit în Elveția, e țară neutră” # Fanatik
Meciul Universitatea Craiova - FCSB 2-2 s-a încheiat cu un scandal legat de un posibil henț al lui Luca Băsceanu la golul doi al oltenilor. Cum a comentat faza Giovanni Becali.
18:30
Lumea sportului este în doliu după o crimă comisă cu sânge rece în Statele Unite, iar autoritățile l-au arestat deja pe suspect, care în trecut a mai fost în spatele gratiilor.
18:20
Costel Gâlcă a răbufnit înainte de Farul – Rapid! Întrebarea care l-a deranjat: „Cum m-am plâns? Explică-mi”. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, pus în dificultate înainte de Farul - Rapid! Antrenorul a ținut să îi dea replica unui jurnalist: „Explică-mi plânsul”
18:00
Cristi Chivu, mesaj direct înainte de Inter – Juventus: „Nu văd fantome! Am fost ales să găsesc soluții, nu să mă plâng” # Fanatik
Cristi Chivu a prefațat derby-ul dintre Inter și Juventus, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45. Cum a răspuns antrenorul român când a fost provocat de jurnaliștii italieni cu privire la arbitraje.
17:40
Adrian Mititelu iese din nou la atac: „Voi câștiga și sigla. Urmează bătălia pentru nume!”. Când au loc următoarele confruntări în instanță. Exclusiv # Fanatik
Adrian Mititelu a ieșit din nou la atac după ce instanțele i-au atribuit lui FCU Craiova palmaresul. Ce spune patronul oltenilor despre următoarele procese ce le va purta cu Universitatea Craiova.
17:40
Salariile bugetarilor și recesiunea economiei. Cine a dus țara de râpă? „E finalul modelului de dezvoltare din ultimii 20 de ani” # Fanatik
De ce a ajuns economia României în recesiune. Ce rol au jucat majorările de salarii în sectorul bugetar? În anul 2024, creșterile salariale au fost de 24%
17:20
În ce situație este Ana Maria Bărbosu, după ce i-a fost retrasă medalia de la Jocurile Olimpice din 2024. Gimnasta româncă își dorește să facă performanță.
17:10
Cum arată lista rușinii pentru UTA, după ce a pierdut cu Gloria Bistrița și a fost eliminată din Cupa României Betano. O legendă a Stelei, îngenuncheată pe banca arădenilor # Fanatik
UTA a fost eliminată din Cupa României Betano, după eșecul cu Gloria Bistrița, scor 0-1. Fosta echipă a lui Jean Pădureanu se adaugă la lista rușinii pentru „Bătrâna Doamnă”.
16:50
Sorin Cârțu a văzut pe TikTok derapajul vulgar al fanilor olteni la adresa lui Florin Tănase: „Adevărații suporteri nu iubesc pe nimeni” # Fanatik
Sorin Cârțu a văzut derapajul vulgar făcut de un fan oltean la adresa lui Florin Tănase. Cum a comentat președintele de onoare al Universității Craiova banner-ul afișat pe „Ion Oblemenco”.
