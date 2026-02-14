Iarna în Minneapolis. S-ar zice că în imagine mânca o fantomă spaghete
În timp ce noi ne plângeam că ne tremură shaorma în mână în stația de tramvai la -5 grade Celsius, în Minneapolis, oraș cunoscut mai nou la scară globală pentru intervențiile ICE, vortexul polar îngheța […]
Acum o oră
17:20
Iarna în Minneapolis. S-ar zice că în imagine mânca o fantomă spaghete

În timp ce noi ne plângeam că ne tremură shaorma în mână în stația de tramvai la -5 grade Celsius, în Minneapolis, oraș cunoscut mai nou la scară globală pentru intervențiile ICE, vortexul polar îngheța […]
Acum 2 ore
16:30
Vedere dintr-un apartament de 400.000 de euro din Pipera. În față e Dunărea, în aval e Amazonul, iar în capătul străzii, la vărsare, e Niagara # Impact.ro
Vedere dintr-un apartament de 400.000 de euro din Pipera. În față e Dunărea, în aval e Amazonul, iar în capătul străzii, la vărsare, e Niagara

Adică, mai direct spus, se merită toți banii: vezi Dunărea, Amazonul și Niagara din balcon. Iar când e senin se vede și Nilul. Plus piramidele, că molozul de la ultimele construcții încă nu a fost […]
16:00
S-au furat 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, dar se puteau fura și din mers la ce viteză au trenurile la noi # Impact.ro
S-au furat 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, dar se puteau fura și din mers la ce viteză au trenurile la noi

Doi bărbați au reușit să fure 4 tone de motorină dintr-un tren staționat în gara Fundulea, Călărași, ceea ce din capul locului naște o curiozitate: dacă e atât de ușor să se fure tone de […]
Acum 8 ore
10:00
UTA Arad – Botoşani, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, duminică, 15 februarie 2025, de la ora 14:00, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de Digi […]
Acum 12 ore
09:50
U Cluj – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
Acum 24 ore
22:10
Traian Băsescu are soluția pentru ieșirea din recesiunea tehnică. E soluția clasică, cea cu 4 cuburi de gheață # Impact.ro
Traian Băsescu are soluția pentru ieșirea din recesiunea tehnică. E soluția clasică, cea cu 4 cuburi de gheață

Traian Băsescu, fost colaborator al Johnnie Walker, dar nu ca poliție politică, ci dimpotrivă, a declarat la postul de televiziune RomâniaTV că știe exact care este soluția pentru ca țara noastră să scape de recesiunea […]
19:10
O veste bună răsună în tunelurile dacice: contul de TikTok al Realitatea Plus a fost redeschis # Impact.ro
O veste bună răsună în tunelurile dacice: contul de TikTok al Realitatea Plus a fost redeschis

Această zi a debutat mai puțin plăcut atât în tunelurile dacice, cât și la buza portalului energetic din Bucegi. Motivul? Închiderea contului de TikTok al Realitatea Plus, măsură pe care vedetele din prima linie a […]
18:00
Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi # Impact.ro
Raed Arafat recomandă să avem un rucsac pentru situații de criză. Ce trebuie să conțină rucsacul, pe lângă punga cu pungi

Domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din MAI, ne recomandă să avem pregătit un rucsac de urgență pentru situații de criză ori de blackout al sistemului energetic. Acest rucsac ar trebui să […]
Ieri
16:30
S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică? # Impact.ro
S-au epuizat cele 10.000 de prezervative distribuite la Jocurile Olimpice de iarnă. Vedeți ce înseamnă iarna autentică?

Potrivit biroului de presă al Jocurilor Olimpice de iarnă, a fost deja epuizată o tranșă de 10.000 de prezervative pusă la dispoziție celor 2.900 de sportivi care participă la competiție. O primă concluzie ar fi […]
12:30
România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru’ 2 înapoi! # Impact.ro
România, în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre consecutive. Trimestru' 2 înapoi!

România a intrat oficial în recesiune tehnică după ce PIB-ul a scăzut două trimestre la rând. Desigur că se anunță ample proteste de stradă, la care vreo 15 oameni, aceiași care ies la toate protestele, […]
07:20
Metaloglobus – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 februarie 2026, de la ora 14:30, pe Arena -1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […]
07:00
Petrolul Ploieşti – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 27-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de […]
12 februarie 2026
22:20
Prezență slabă la protestele AUR de la ora 12. Poate pentru că joia, la ora 12, oamenii de regulă sunt la muncă # Impact.ro
Prezență slabă la protestele AUR de la ora 12. Poate pentru că joia, la ora 12, oamenii de regulă sunt la muncă

Protestul, anunțat de George Simion și intitulat „12 minute, pe 12 februarie, la ora 12:00", trebuia să adune în fața primăriilor milioane de români nemulțumiți de creșterea taxelor. Însă prezența a fost extrem de redusă. […]
19:00
Liviu Negoiță mulțumește justiției că l-a scăpat de controlul judiciar. Obrigado, doamna Lia! # Impact.ro
Liviu Negoiță mulțumește justiției că l-a scăpat de controlul judiciar. Obrigado, doamna Lia!

O zi măreață atât pentru domnul Negoiță, cât și pentru justiția română: instanța a anulat controlul judiciar impus de DNA și i-a redat domnului primar atribuțiile funcției pentru care a fost ales. Locuitorii Sectorului 3 […]
18:40
Kim Jong Un își va desemna fiica drept urmașă. Nord-coreenii vor fi informați dacă trebuie să plângă de bucurie pentru ea sau de tristețe pentru el # Impact.ro
Kim Jong Un își va desemna fiica drept urmașă. Nord-coreenii vor fi informați dacă trebuie să plângă de bucurie pentru ea sau de tristețe pentru el

Kim Jong Un ar urma să o anunțe pe fiica sa adolescentă, Ju Ae, drept urmașă la conducerea dinastiei și implicit a statului. Fericitul eveniment va avea loc nu peste mult timp, la Congresul Partidului […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Robert Negoiță, cel mai bun frate din administrația locală, a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid # Impact.ro
Robert Negoiță, cel mai bun frate din administrația locală, a ieșit pozitiv pentru cocaină la un test rapid

Domnul Robert Negoiță, primarul suspendat de DNA pentru că a făcut din banii publici un drum pe terenul fratelui său, a mai dat de o belea. Beleaua se numește Marian Ceaușescu și nimeni nu a […]
13:50
Ministrul Culturii făcute cu șublerul i-a făcut proști pe actori pentru că nu vor să ponteze # Impact.ro
Ministrul Culturii făcute cu șublerul i-a făcut proști pe actori pentru că nu vor să ponteze

Domnul ministru al Culturii, Demeter András István, s-a dus să dea piept cu actorii care protestau, în fața Teatrului Național din București, împotriva deciziei de a le măsură munca „cu șublerul". Normal era să se […]
07:10
Universitatea Craiova – FCSB, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei B din Cupa României, este programat, joi, 12 februarie 2026, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în […]
07:00
Dinamo – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei D din Cupa României, este programat, joi, 12 februarie 2026, de la ora 18:00, pe Stadionul Arcul de Triumf, şi va fi transmis în […]
01:10
Șoferii care rămân fără carnet și contestă nu vor mai putea conduce până se termină procesul. Perfect neconstituțional, dar și perfect românesc # Impact.ro
Șoferii care rămân fără carnet și contestă nu vor mai putea conduce până se termină procesul. Perfect neconstituțional, dar și perfect românesc

O idee de mare creativitate de la Consiliul Superior al Magistraturii: șoferii care rămân fără carnet și contestă în instanță să nu mai poată conduce până nu câștigă procesul. În prezent, legea respectă Constituția, drepturile […]
11 februarie 2026
23:00
Un consilier local a băut alcool în timpul ședinței online. La final, a văzut bugetul dublu, în ciuda tăierilor lui Bolojan # Impact.ro
Un consilier local a băut alcool în timpul ședinței online. La final, a văzut bugetul dublu, în ciuda tăierilor lui Bolojan

În timp ce alții își fac griji din cauza austerității, un consilier local din Toplița pare că a găsit propria metodă de ajustare a bugetului local. Domnul Constantin Man, consilier PNL, a fost surprins în […]
19:40
Robert Negoiță, cel mai bun primar din istorie, cel puțin pentru fratele lui, nu va achita cauțiunea de 800.000 de lei # Impact.ro
Robert Negoiță, cel mai bun primar din istorie, cel puțin pentru fratele lui, nu va achita cauțiunea de 800.000 de lei

Domnul Robert Negoiță a bifat încă o vizită la autoritățile judiciare. Face zilnic vizite acolo. Ori a început să îi placă să vorbească acolo, ori se duce și le spune anchetatorilor doar câteun cuvânt pe […]
12:40
Sunderland – Liverpool, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 11 februarie 2026, de la ora 22:15, pe Stadium of Light, şi va fi transmis în direct de platforma video […]
12:30
Ilie Bolojan, omul marilor idei balcanice: vrea să oblige absolvenții de medicină la stat să lucreze câțiva ani în țară # Impact.ro
Ilie Bolojan, omul marilor idei balcanice: vrea să oblige absolvenții de medicină la stat să lucreze câțiva ani în țară

Premierul Ilie Bolojan a lansat o nouă idee care a reușit performanța să împartă societatea în două tabere: medicii care vor să plece și politicienii care vor să-i țină. Propunerea vizează obligarea absolvenților de medicină […]
12:30
Manchester City – Fulham, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 11 februarie 2026, de la ora 21:30, pe Etihad Stadium, şi va fi transmis în direct de platforma video […]
00:00
Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți cetățenilor care nu fac copii. Să ieftinească vodca nu s-ar fi gândit # Impact.ro
Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți cetățenilor care nu fac copii. Să ieftinească vodca nu s-ar fi gândit

Parlamentul Rusiei pregătește o măsură controversată: cetățenii care nu au copii ar putea fi blocați de la accesarea site-urilor pornografice. Vicepreședintele Comitetului pentru protecția familiei din Duma de Stat explică motivația acestei măsuri scandaloase: „Oamenii […]
10 februarie 2026
23:20
Un primar revoltat de tăierile de fonduri de la Guvern poartă Rolex de 30.000 de euro. Altfel dă cu pumnul în masă la valoarea asta # Impact.ro
Un primar revoltat de tăierile de fonduri de la Guvern poartă Rolex de 30.000 de euro. Altfel dă cu pumnul în masă la valoarea asta

Astăzi, la Parlament, premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu câteva sute de primari din întreaga țară, care și-au exprimat nemulțumirile față de tăierile de fonduri impuse prin reformele administrației locale. Printre participanți s-a remarcat Ioan […]
19:50
Snoop Dogg, care se poate socoti român după ce a dat check-in la Bogata, a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice # Impact.ro
Snoop Dogg, care se poate socoti român după ce a dat check-in la Bogata, a fluturat steagul României la Jocurile Olimpice

Marele artist Snoop Dogg a devenit din nou puțin român. După ce în urmă cu niște ani confunda Bogotá cu Bogata și dădea check-in la noi, acum s-a trezit cu un steguleț românesc în mână […]
19:30
Călin Georgescu, fostul candidat al mântuirii neamului, a stat cu mâinile în buzunar în timpul rugăciunii # Impact.ro
Călin Georgescu, fostul candidat al mântuirii neamului, a stat cu mâinile în buzunar în timpul rugăciunii

Faptă cu mult substrat dacic făcută de Călin Georgescu pe holul Tribunalului București, acolo unde a fost ca să afle decizia privind începerea procesului pentru propagandă extremistă. Fapta e următoarea: domnul Georgescu a stat cu […]
16:40
În România, documentarul „Melania” a avut încasări de doar 11.232 USD. Până la un miliard, cât vrea Trump de la noi, mai avem de dat # Impact.ro
În România, documentarul „Melania" a avut încasări de doar 11.232 USD. Până la un miliard, cât vrea Trump de la noi, mai avem de dat

Documentarul „Melania", producția plătită de Amazon în cinstea primei doamne a Americii, vinde mediocru spre derizoriu în diversele colțuri ale acestei lumi globale. Ale acestei lumi globale de la care te-ai fi așteptat la mai […]
14:00
Mașinile care ajung în zona unei plaje din Marea Britanie dispar în mare. Tot mai bine în Bulgaria, unde dispar pe uscat # Impact.ro
Mașinile care ajung în zona unei plaje din Marea Britanie dispar în mare. Tot mai bine în Bulgaria, unde dispar pe uscat

O plajă din Marea Britanie a căpătat notorietate din cauza mașinilor care dispar mare. E vorba. de o plajă din nord-vestul Țării Galilor, una dintre puținele unde e voie să intri cu mașina. E voie […]
08:10
CFR Cluj – Rapid, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 10 februarie 2026
08:00
Dumbrăviţa – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 3-a a Grupei A din Cupa României, este programat, miercuri, 10 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis […] The post Cupa României: Dumbrăviţa vs FC Argeş – Piteştenii, spre „sferturi” appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Actorii protestează împotriva pontajului la program fix – o idee prin care Guvernul vrea să încuie arta în birou # Impact.ro
Guvernul e pe cale să piardă din fașă un mic război al birocratizării făcute în spiritul excesului. E pe cale să piară războiului birocratizării muncii de actor la teatru, mai exact, după ce această idee […] The post Actorii protestează împotriva pontajului la program fix – o idee prin care Guvernul vrea să încuie arta în birou appeared first on IMPACT.ro.
9 februarie 2026
22:50
Gata, începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Urmează pledoarii cu replici noi luate de pe Netflix # Impact.ro
Tribunalul București a decis definitiv că procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă legionară poate începe, după ce fostul candidat la prezidențiale și-a pierdut ultima contestație în instanță. Surse din culisele instanței spun că judecătorii au […] The post Gata, începe procesul lui Călin Georgescu pentru propagandă extremistă. Urmează pledoarii cu replici noi luate de pe Netflix appeared first on IMPACT.ro.
16:30
Elon Musk vrea să facă un oraș pe Lună. Va fi un oraș asemănător cu Bucureștiul, dar cu gropi mai mici # Impact.ro
Elon Musk a anunțat că renunță temporar la colonizarea planetei Marte pentru a construi un oraș pe Lună, decizie luată după ce a realizat că Marte e prea departe și nici nu are de gând […] The post Elon Musk vrea să facă un oraș pe Lună. Va fi un oraș asemănător cu Bucureștiul, dar cu gropi mai mici appeared first on IMPACT.ro.
13:20
Pe Robert Negoiță l-a prins schimbarea la față, la propria față, în timpul controlului judiciar # Impact.ro
Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3 și aflat sub control judiciar într-un dosar instrumentat de DNA, a bifat azi încă o apariție memorabilă: o vizită la poliție, parte firească a procedurii. Nimic neobișnuit până […] The post Pe Robert Negoiță l-a prins schimbarea la față, la propria față, în timpul controlului judiciar appeared first on IMPACT.ro.
12:00
Ilie Năstase s-a urcat pe scăunel să ocupe pe Roxana Ciuhulescu. Data viitoare îl cheamă pe Țiriac să îl ridice la fileu # Impact.ro
Amuzantul domn Ilie Năstase a lovit din cu reverul miștoului. Fiind abordat pentru un simplu salut de către Roxana Ciuhulescu, Ilie Năstase a ținut să încânte audiența cu o glumă despre înălțimea vedetei emisiunilor de […] The post Ilie Năstase s-a urcat pe scăunel să ocupe pe Roxana Ciuhulescu. Data viitoare îl cheamă pe Țiriac să îl ridice la fileu appeared first on IMPACT.ro.
12:00
A fost lansat oficial proiectul ACT4FOOD. Este răspunsul european la amenințările cibernetice fizice din industria alimentară # Impact.ro
Proiectul european ACT4FOOD – Advanced Cybersecurity Tools for Critical Food Supply Chains anunță demararea oficială a activităților, având ca obiectiv principal consolidarea rezilienței cibernetice a lanțului alimentar european, cu accent pe lanțul de aprovizionare cu […] The post A fost lansat oficial proiectul ACT4FOOD. Este răspunsul european la amenințările cibernetice fizice din industria alimentară appeared first on IMPACT.ro.
10:30
Dan Negru, românul care a făcut Revelionul Great Again, reclamă că a pierdut câteva zile ca să își plătească impozitele digital # Impact.ro
Domnul Dan Negru este nesatisfăcut de digitalizarea activității de plată a impozitelor. Susține, pe bună dreptate, că la digital durează mai mult decât la ghișeu. E drept, durează mai mult, deși nu este atât vina […] The post Dan Negru, românul care a făcut Revelionul Great Again, reclamă că a pierdut câteva zile ca să își plătească impozitele digital appeared first on IMPACT.ro.
08:50
Villarreal – Espanyol, meci contând pentru etapa a 23-a din campionatul României, este programat, luni, 9 februarie 2026, de la ora 22:00, pe El Madrigal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 3 […] The post LaLiga: Villarreal vs Espanyol – Duel pentru Champions League appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Dinamo – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, luni, 9 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Universitatea Craiova – Derby pentru locul 1 appeared first on IMPACT.ro.
8 februarie 2026
22:20
Schema Nordis cucerește spațiul cosmic: o companie face rezervări la un hotel de pe Lună care e în faza de proiect # Impact.ro
După ce imobiliarele „din faza de proiect” au epuizat Pământul, schema se mută oficial în spațiu. O companie americană a anunțat că face rezervări pentru un hotel pe Lună, deși proiectul există, deocamdată, doar în […] The post Schema Nordis cucerește spațiul cosmic: o companie face rezervări la un hotel de pe Lună care e în faza de proiect appeared first on IMPACT.ro.
17:50
20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți. Nici măcar pe dinții pe care îi mai au # Impact.ro
Institutul Național de Statistică confirmă o realitate care se simțea deja în transportul public: unul din cinci români declară că nu s-a spălat niciodată pe dinți. Nici măcar pe cei care îi mai are. Îi […] The post 20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți. Nici măcar pe dinții pe care îi mai au appeared first on IMPACT.ro.
12:40
Transport public gratuit în Brașov, în fiecare vineri, pentru cei care plătesc. Pentru restul, e zilnic # Impact.ro
Primăria Brașov a anunțat lansarea programului „Vinerea Verde”, prin care transportul public va fi gratuit în fiecare zi de vineri pentru cei care își cumpără bilet. Pentru ceilalți călători, transportul rămâne gratuit în toate celelalte […] The post Transport public gratuit în Brașov, în fiecare vineri, pentru cei care plătesc. Pentru restul, e zilnic appeared first on IMPACT.ro.
10:20
Lolita, cântăreața creată integral de AI, domină trendurile pe internet. Cineva trebuia să mai și cânte cât timp artiștii fac politică # Impact.ro
Industria muzicală a intrat oficial în era în care artiștii nu mai au nevoie nici de voce, nici de suflet. Vocea a acaparat-o inteligența artificială, iar sufletul s-a dus de mult de suflet. Artiștii mai […] The post Lolita, cântăreața creată integral de AI, domină trendurile pe internet. Cineva trebuia să mai și cânte cât timp artiștii fac politică appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Oţelul Galaţi – FCSB, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 februarie 2026, de la ora 20:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs FCSB – Duel decisiv pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
09:20
Botoşani – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 26-a din campionatul României, este programat, duminică, 8 februarie 2026, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Botoşani vs Metaloglobus – Cine iese din criză? appeared first on IMPACT.ro.
7 februarie 2026
22:30
Viceprimarul Sectorului 3, interimar la Primărie, a ratat Bacul cu 2,70. Dacă îi rotunjeau nota, lua cât Sectorul # Impact.ro
Iată încă o dovadă că, din fericire, performanța academică nu e un obstacol în calea unei cariere solide în administrația publică. Altfel, multe cariere de succes s-ar fi ratat de pomană. Viceprimarul Sectorului 3, care […] The post Viceprimarul Sectorului 3, interimar la Primărie, a ratat Bacul cu 2,70. Dacă îi rotunjeau nota, lua cât Sectorul appeared first on IMPACT.ro.
19:50
Armata Română ar putea avea propriul satelit. Dacă s-ar găsi un satelit care poate defila pe sub Arcul de Triumf de 1 Decembrie # Impact.ro
Domnul Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat la o emisiune TV că România ia în calcul să aibă propriul satelit militar. Însă doar ia în calcul, deoarece calculul dă sume pe care nu ni le […] The post Armata Română ar putea avea propriul satelit. Dacă s-ar găsi un satelit care poate defila pe sub Arcul de Triumf de 1 Decembrie appeared first on IMPACT.ro.
