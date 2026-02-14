Avertismentul Maiei Sandu privind Rusia. „Războiul hibrid va fi o problemă de durată”
HotNews.ro, 14 februarie 2026 17:50
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu acordat Digi FM, că și în eventualitatea în care Ucraina va obține un acord de pace care să-i fie favorabil, războiul hibrid al Rusiei va continua, țintele…
Acum 15 minute
18:10
Șeful NATO asigură că „nimeni în Europa nu vorbește despre înlocuirea umbrelei nucleare americane” # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunțat că discută cu Franța despre descurajare nucleară comună, relatează AFP.…
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:20
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de…
17:10
Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm” # HotNews.ro
Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a…
17:00
Beijingul va extinde în continuare accesul pe piață pentru exporturile africane și va aplica tarife vamale zero pentru cele 53 de țări africane cu care are relații diplomatice începând cu 1 mai, a relatat sâmbătă…
16:40
Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. Epibatidina – „de 200 de ori mai puternică decât morfina, victimele se sufocă în agonie” # HotNews.ro
Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus…
16:40
Intervenția militară a SUA în Iran, cerută insistent de fiul fostului șah. „Este o cale de a salva vieți” # HotNews.ro
Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, a afirmat că o intervenție militară a SUA în țara sa de origine ar putea salva vieți și a cerut administrației președintelui Donald Trump să nu piardă prea…
Acum 4 ore
15:50
Navalnîi a fost „otrăvit” în închisoare de către Rusia, a stabilit o anchetă desfășurată de cinci țări # HotNews.ro
Opozantul rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 în circumstanțe neclare într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de către Moscova, potrivit unei anchete desfășurate de cinci țări, printre care Marea…
15:50
Decizia finală luată de Giorgia Meloni privind participarea Italiei la Consiliul pentru Pace, inițiat de Trump # HotNews.ro
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează DPA, preluată de…
15:30
Prețul la gaze după 31 martie va rămâne neschimbat pentru consumatorii casnici, asigură ministrul Energiei. Care este formula găsită de Guvern # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, la Digi24, că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor…
15:00
„Bucureștiul gangsterilor” – orașul postbelic terorizat de bande înarmate, cu jafuri și crime în plină zi. # HotNews.ro
1945 ne este prea îndepărtat ca să ne gândim cine știe ce la cum era viața bucureștenilor abia ieșiți nevătămați din război. Bucureștiul postbelic era un oraș extrem de nesigur, în care n-ai fi vrut…
15:00
INTERVIU România oscilează „între Uniunea Europeană şi Statele Unite, cu ruşii la poartă”. Românii au mai trăit asta când „vedeau avalanşa, dar nu credeau că li se poate întâmpla lor” # HotNews.ro
Ce se întâmplă cu o societate atunci indecizia devine politică de stat, explică istoricii Alina şi Şerban-Liviu Pavelescu într-un interviu pentru publicul HotNews. Alina Pavelescu este istoric și arhivist, iar Șerban-Liviu Pavelescu este cercetător în…
14:50
Mărturia cutremurătoare a femeii care a supraviețuit violurilor puse la cale de soțul său. Cum și-a refăcut Gisele Pelicot viața # HotNews.ro
Gisele Pelicot, femeia din centrul celui mai mare proces pentru viol din Franţa, a descris pentru BBC că a fost „copleşită de groază” când a descoperit că, timp de ani de zile, soţul ei o…
14:50
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite și Agerpres. Numărul înnoptărilor turiştilor români în facilităţile de cazare bulgare…
14:30
Astronomii, uimiți de un sistem solar care pune la îndoială teoriile actuale: „E format pe dos” # HotNews.ro
Astronomii au observat un sistem solar care pune la încercare teoriile actuale privind formarea planetelor, cu o planetă stâncoasă care s-a format dincolo de orbitele vecinilor săi gazoși, probabil după ce o mare parte din…
14:30
Elita Chinei care dispare în mod ciudat. În Marea Sală a Poporului din Beijing sunt tot mai multe scaune goale # HotNews.ro
În Marea Sală a Poporului din Beijing, coregrafia este de obicei impecabilă. Steagurile roșii sunt perfect aliniate, iar aplauzele sunt sincrone, scrie Jerusalem Post. Totuși, în ultimii ani, această imagine a fost spulberată de o…
Acum 6 ore
14:00
Un alt român, în dosarele Epstein. Cine este „Michael The Painter”, care a călătorit pe insula infractorului sexual „ca să-l ajute pe Ion” # HotNews.ro
Românul Mihai Șerban apare în arhiva Epstein, încă din 2011. Stabilit în Statele Unite, acesta lucra ca zugrav și decorator de proprietăți de lux, servicii pe care le-a oferit și lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual…
14:00
Ministrul Radu Miruţă, replică la criticile că România cumpără „vechituri” pentru Armată # HotNews.ro
Ministrul Apărării a reacționat la acuzațiile din spațiul public conform cărora se cumpără „vechituri” pentru Armata română, prin Programul SAFE, spunând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când România are brusc 21…
13:50
Pentru că electricele nu se vând destul de bine, Stellantis a reintrodus pe piața din Europa o categorie de mașini cu care „merge contra curentului” # HotNews.ro
Grupul auto Stellantis, proprietarul mărcilor Fiat şi Jeep, reintroduce discret versiuni diesel pentru cel puţin şapte modele de autoturisme şi vehicule de transport persoane în Europa, potrivit unei analize a site-urilor dealerilor şi a declaraţiilor…
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu, la două luni de la momentul conferinței Curții de Apel București: „E și mai rău acum. Ni se îngreunează munca” # HotNews.ro
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a înfruntat conducerea instanței la celebra conferință de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, a fost întrebată vineri seară, la TVR Info, dacă la CAB…
13:20
Rezultat catastrofal pentru o brigadă NATO care a intrat într-un joc de război contra unei unități ucrainene: „Totul a fost distrus” # HotNews.ro
O brigadă britanică a fost „distrusă” de forțele ucrainene într-un joc de război al NATO ce a avut loc în Estonia anul trecut, potrivit informațiilor care abia acum au apărut în spațiul public, scriu The…
12:40
Sâmbătă e Valentine’s Day, acea zi a anului în care filmele romantice sunt la mare căutare. Însă cum să știi să alegi unul când un catalog precum cel al Netflix are atâtea titluri și, în…
12:40
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că NATO este un fenomen în istoria omenirii și a îndemnat membrii europeni ai alianței să colaboreze pentru a obține „rezultate…
Acum 8 ore
12:20
Ursula Von der Leyen cere o Europă „mai independentă” în fața crizelor globale. „Trebuie să ne dezvoltăm o coloană vertebrală” # HotNews.ro
Șefa Comisiei Europene a vorbit, în discursul său la Conferința de Securitate de la Munchen, despre necesitatea unei noi strategii de securitate pentru Europa. Ursula Von der Leyen a spus că lumea este, în esență, în flăcări,…
12:10
FOTO Dezastru în Cuba din cauza blocadei SUA: Nu se mai vinde motorină, iar benzina a ajuns la un preț uriaș / Cine sunt acum reginele străzii # HotNews.ro
Criza combustibilului care se agravează în Cuba nu i-a lăsat altă opțiune lui Eduardo Romano decât să-și vândă vechea mașină pe benzină pentru a-și cumpăra o tricicletă electrică și a continua să lucreze astfel ca…
12:10
Mii de susținători ai fostului rege al Nepalului s-au adunat vineri în fața aeroportului din Kathmandu pentru a-l saluta și a cere restaurarea monarhiei abolite în națiunea din Himalaya. Gyanendra Shah a salutat mulțimea care…
11:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina,…
11:00
Vestea bună este incontestabilă: speranța de viață a atins un maxim istoric, trecând de 77 de ani, potrivit datelor Statisticii. Totuși, în spatele acestei statistici pozitive se ascunde o realitate dură: cu cât trăim mai…
10:30
Alerte de la ANM: Cod galben de ninsori și vânt în mai multe județe / Nou val de frig în următoarele zile # HotNews.ro
Meteorologii au emis sâmbătă dimineață alerte cod galben de ninsori și vânt puternic valabile în mai multe județe, începând de mâine, 15 februarie, până luni. În același timp, ANM anunță că vremea se va răci…
Acum 12 ore
10:20
LIVE VIDEO Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații” # HotNews.ro
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru care vechea ordine mondială „nu mai există”, a luat cuvântul sâmbătă dimineață în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în contextul în care europenii și americanii sunt de…
10:00
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat # HotNews.ro
Un cititor al newsletterului „Rațiunea, înapoi!” a ridicat o întrebare mocnită, pe care mulți oameni din România o gândesc, dar nu o pronunță: de ce discrepanța uriașă dintre București și orașele mici, în materie de…
10:00
Judecătoarea pensionară care a coordonat acțiunea „Turul 2 înapoi” dă în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine actele de studii ale lui Nicușor Dan # HotNews.ro
Judecătoarea pensionară Lăcrămioara Axinte vrea să știe dacă preşedintele Nicuşor Dan a fost într-adevăr student la Matematică între anii 1989-1992 şi dacă acesta şi-a finalizat studiile la Universitatea Bucureşti. Lăcrămioara Axinte a depus, în această săptămână,…
09:40
Un polițist din Arad e anchetat în Austria după ce a fost prins cu mașina plină de pantofi furați # HotNews.ro
Un polițist din cadrul IPJ Arad și soția sa sunt acuzați că au furat pantofi sport din 20 de magazine din complexul comercial Outlet Parndorf, aflat lângă Viena. La întoarcerea în țară, au fost opriți…
09:20
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului # HotNews.ro
Armata SUA se pregătește pentru posibilitatea unor operațiuni susținute, de câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care președintele Donald Trump va ordona un atac, au declarat doi oficiali americani pentru Reuters. Astfel posibilul conflict…
09:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară independentă energetic” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune, într-un interviu la Digi24, că până în 2028 România își va produce singură energia de care are nevoie, iar surplusul îl va exporta. Rezultatul se va vedea la prețul facturilor…
09:00
EXCLUSIV Lanţ de retail cu prețuri mici, controlat de cel mai bogat danez, intră în România # HotNews.ro
Lanțul danez de magazine cu prețuri mici Normal, al cărui acționar majoritar este Anders Holch Povlsen (53 de ani), cel mai bogat danez, intră pe piața românească cu un magazin în București, primul din întreaga…
08:40
Cum explică șeful Cancelariei lui Bolojan de ce nu a fost redus nici acum numărul membrilor din Comisia secretizată de Ciolacu care examinează investițiile străine # HotNews.ro
Cancelaria premierului Ilie Bolojan nu a redus încă de la 11 la 7 numărul membrilor din Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEISD), așa cum a anunțat în luna iulie 2025, acest lucru urmând…
08:20
Ce le răspunde Bolt taximetriștilor care spun că șoferii de ridesharing au invadat Bucureștiul. „Procent redus de mașini cu numere din alte județe”. Restricțiile teritoriale cerute de taximetriști „vor afecta locuri de muncă” # HotNews.ro
Compania de transport alternativ Bolt răspunde taximetriștilor bucureșteni care se plâng că mașini înmatriculate în provincie desfășoară activități de ridesharing în Capitală, făcându-le concurență neloială. Citește mai departe pe StartupCafe…
08:10
Câteva zeci de lucrări de desen sunt prezentate sub titlul „Aman – Linie, punct. Theodor Aman – desenator”, până la începutul lunii noiembrie, în sala de gravură, unde se află și presa adusă din Franța…
08:10
Creșterea explozivă – și scăderile la fel de spectaculoase – ale prețului aurului aduc în prim-plan un factor la care nimeni nu s-a gândit până de curând: China. Analiștii văd o activitate speculativă intensă a…
08:10
Un șef de la Microsoft prezice că „majoritatea, dacă nu toate” sarcinile de birou vor fi automatizate de AI în cel mult 18 luni # HotNews.ro
CEO-ul departamentului de AI al Microsoft, Mustafa Suleyman, spune că inteligența artificială va atinge „performanță la nivel uman” în munca de birou și prezice că majoritatea sarcinilor din acest domeniu pot fi automatizate în următoarele…
08:10
„O non-știre. E o știre pentru cei care nu urmăresc economia” – om de afaceri român, despre recesiunea tehnică # HotNews.ro
Antreprenorul și investitorul tech Sergiu Neguț, președintele organizației Romanian Business Leaders (RBL), consideră că recesiunea tehnică în care a intrat România, consemnată acum de statistică, era previzibilă și ar trebui să fie „o non-știre” pentru…
07:40
Vremea se schimbă brusc în doar câteva zile: lapoviță și nou strat de zăpadă la munte / ANM a actualizat prognoza meteo # HotNews.ro
Vremea va fi deosebit de caldă sâmbătă, cu temperaturi ce vor ajunge și la 17 grade în unele zone ale țării. De mâine însă, un nou val de frig va cuprinde România, când sunt așteptate…
07:40
Pentru prima dată, negocieri separate cu Iranul și cu Rusia și Ucraina vor avea loc în același oraș și în aceeași zi # HotNews.ro
Două runde de negocieri diplomatice, privind Ucraina și Iranul, vor avea loc marți la Geneva, a declarat vineri pentru Reuters o sursă informată în legătură cu acest subiect. O delegație americană, din care fac parte…
07:30
Weekend trending în București, 14-15 februarie: Ziua Îndrăgostiților, Dragoste cu năbădăi și Cenaclul Flacăra, educație sexuală la Ministerul Educației, Sarmalele Reci și La Răscruce de vânturi # HotNews.ro
Suntem la mijloc de februarie, iar asta înseamnă că în acest weekend Bucureștiul se va umple de inimioare și tot felul de evenimente dedicate Zilei Îndrăgostiților. Fie că sărbătorești sau nu această zi, iată ce…
07:30
Ziua Îndrăgostiților este o zi importantă pentru florari, în care interesul consumatorilor pentru flori este la cote maxime . Cel mai mare exportator de flori din lume este, de departe, Olanda, urmată de Columbia, Ecuador,…
07:10
VIDEO Cea mai ieftină platformă de streaming pariază pe regina thrillerului: fenomenul „Scarpetta”, pe ecrane la 25 de ani de la debutul romanelor # HotNews.ro
Noul serial lansat de Amazon Prime Video este ecranizarea unei serii de romane de succes, începute în urmă cu 25 de ani. În rolurile principale sunt două actrițe de legendă ale Hollywood-ului: Nicole Kidman și…
07:00
Surprizele primei zile ale Conferinței de securitate de la Munchen. SUA susțin că salvează lumea „de pe marginea prăpastiei”, Franța și Germania au făcut front comun # HotNews.ro
Conferința de securitate de la Munchen, cea mai importantă reuniune anuală internațională pe probleme de securitate, s-a deschis vineri sub umbra tensiunilor dintre SUA și Europa. Iar amenințarea reprezentată de președintele american Donald Trump pentru…
07:00
Mesaje de Valentine’s Day 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi de Ziua Îndrăgostiților # HotNews.ro
Valentine’s Day, sărbătorită în 14 februarie, este ziua dedicată îndrăgostiților în mare parte din lumea occidentală. În România, a devenit populară după anii ’90, odată cu influențele culturale din Vest, și coexistă astăzi cu Dragobetele,…
06:40
Germanii, acuzați că își iau prea multe zile de concediu medical și frânează astfel creșterea economică: „Nu mai fiți așa leneși!”, le spune cancelarul # HotNews.ro
Germanii nu lucrează suficiente ore și iau prea multe zile de concediu medical, ceea ce împiedică creșterea economică, susține cancelarul german Friedrich Merz. Mesajul lui, pe scurt: Nu fiți așa leneși!. Nu este cel mai…
