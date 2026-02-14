Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi
Gândul, 14 februarie 2026 18:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, sâmbătă 14 februarie, cu omologul său din Japonia, Shinjirō Koizumi, în cadrul celei de-a doua zi a Conferinței de Securitate de la Munchen. Tema discuțiilor s-a axat pe cooperarea bilaterală dintre România și Japonia în domeniul securității regionale, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat. „În marja Conferinței de Securitate […]
Cei care au în plan să se căsătorească anul acesta trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Toate prețurile s-au majorat cu cel puțin 20% față de anul trecut, de la meniu și local, până la haine, servicii foto-video și entertainment. Cât costă o nuntă în 2026 Cel puțin 20.000 de euro, atât trebuie […]
Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie: „Am găsit o formulă hibridă” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a găsit o formulă hibridă pentru ca prețul gazelor naturale să nu crească pentru consumatorul casnic după 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare. „O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a […]
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu aduce în prim-plan cazul lui Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, cu manifestări antisociale”, Galeș a început să trăiască în pădure, după obiceiul sălbăticiunilor, încă de prin 2001. Pe vremea aceea […]
Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict # Gândul
Un zbor al companiei britanice low cost Jet2, care a plecat din Antalya cu direcția Manchester, a fost deviat către Belgia din cauza unui conflict violent care a izbucnit la bord, înregistrat de un pasager, care a implicat o bătaie generală și intervenția echipajului. Poliția belgiană a reținut doi pasageri, aceștia primind interdicție pe viață […]
Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day # Gândul
Ca în fiecare an de Ziua îndrăgostiților, florăresele dau adevărate tunuri. Vând sute de trandafiri, dar nu înainte de a umbla la prețul lor, mai ales la cei roșii. În medie, un trandafir roșu costă în jur de 15 lei, iar sâmbătă după-amiază erau cozi la cele mai multe florării din București. Cofetarii își freacă […]
Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio” # Gândul
Un pescar din Statele Unite a trăit o experiență de neimaginat. Acesta a fost prins în gura unei balene cu cocoașă preț de câteva secunde, înainte ca animalul să îl arunce înapoi în ocean, teafăr, însă plin de vânătăi. Incidentul rar și spectaculos a avut loc în iunie 2021, în largul coastelor statului Massachusetts, SUA. […]
Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi # Gândul
Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri # Gândul
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines. Călătoria aceasta de 15.348 de kilometri durează 18 ore și 50 de minute, ea a fost introdusă de companie în 2018, relatează ProTV. Ruta este operată de cel mai nou Airbus […]
Uniunea Europeană a cheltuit aproape un miliard de euro pe mesaje pro-UE. Mari trusturi de presă, implicate în mașinăria propagandistă # Gândul
Jurnalistul Marius Tucă a publicat un raport al MCC Brussels, care dezvăluie că Uniunea Europeană a cheltuit cel puțin 80 de milioane de euro pentru promovarea mesajelor pro-europene în mass-media mainstream. Suma alocată de UE pentru campanii de promovare în ultimii 10 ani ajunge, astfel, la un miliard de euro. Fondurile, destinate oficial „sprijinului media”, […]
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon # Gândul
Platforma PolitPro, un portal specializat în datele electorale și tendințele politice, ne arată cele mai recente date despre preferințele politice ale francezilor. Potrivit unui grafic prezentat recent, pe primul loc în tendințe se află partidul Rassemblement National, urmat de Nouveau Front Populaire și, pe locul al treilea, Ensamble. Locul patru este ocupat de conservatorii din […]
Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat vietăți marine călătoare # Gândul
Când cercetătorii au început să recupereze plastic din zona cunoscută drept Marea Insulă de Gunoi din Pacific, nu se așteptau să găsească viață pe el. Oceanul deschis era considerat prea expus și prea sărac în resurse pentru speciile de coastă. Însă plasticul plutește, rezistă și, treptat, este „ocupat”. Insulele plutitoare au devenit suport pentru organisme […]
Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică # Gândul
În iunie 2001, pentru Alexis Milford-White era doar o zi obișnuită de muncă. Însoțitoarea de bord, în vârstă de 32 de ani la acea vreme, se îmbarca pe un zbor TUI din Manchester către Tenerife, pregătită să aibă grijă de pasageri. Habar n-avea că urma să-l întâlnească pe viitorul ei soț, Stuart, la 9.000 de […]
Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul” # Gândul
Marcel Ciolacu a reacţionat nervos când a aflat ce date a dat publicităţii Institutul Național de Statistică cu privire la situația economică pentru 2024. Fostul premier și actual șef al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu susține că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie şi are un mesaj chiar şi pentru […]
Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește # Gândul
Piața muncii din România a început să prezinte grave încetiniri, iar companiile sunt nevoite să stagneze, chiar dacă au în plan să își mărească echipele. Numai trei din zece firme au în plan să angajeze și, chiar și în acest fel, angajatorii se plâng că nu găsesc angajați competenți. 25% dintre companii recunosc că nu […]
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta # Gândul
Aproximativ 80.000 de persoane s-au adunat astăzi la Munchen pentru un protest împotriva guvernului iranian, în timp ce liderii mondiali au luat parte la Conferința de Securitate, desfășurată, în apropierea manifestației, transimte Times of Israel. Protestatarii s-au adunat în zona Theresienwiese din Munchen, pentru a denunța conducerea Republicii Islamice Iran în contextul represiunii din luna […]
Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei # Gândul
Pentru cei care au posibilitatea de a lucra remote de la distanță și își caută o locație, Sri Lanka poate fi o soluție. Statul din Asia de Sud a lansat oficial, în februarie, viza pentru nomazi digitali, astfel încearcă să atragă profesioniști străini care pot munci remote, în condițiile în care costurile de trai sunt […]
Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce scenariu s-a folosit # Gândul
Un nou joc de război care simulează incursiunea Rusiei în Țările Baltice, realizat de foști oficiali NATO și ofițeri germani, a dus la concluzia că Moscova ar putea să atingă țintele majore în doar câteva zile, profitând de nehotărârea aliaților și de lipsa unui răspuns rapid al Statelor Unite. Exercițiul a demonstrat că un atac […]
Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie # Gândul
Evident, meniurile restaurantelor sunt construite să atragă clienții. Denumirile sofisticate sau ingredientele considerate premium creează impresia unei experiențe culinare deosebite. În realitate, spun mai mulți chefi cu experiență, nu este chiar aşa. Iar diferența dintre preț și valoarea reală din farfurie poate fi surprinzător de mare. Aşadar, în continuarea articolului află care sunt felurile de mâncare pe […]
Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi # Gândul
Ministerele de externe ale Regatului Unit, Franței, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au declarat sâmbătă că analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care a murit în urmă cu doi ani, „a confirmat în mod concludent prezența epibatidinei”. Aceasta este o toxină găsită la broaștele otrăvitoare din America de Sud. Potrivit Associated Press, țările respective […]
Fostul viceprimar PNL si consilier local din comuna Vela județul Dolj, Marian Mișcu, a fost ucis de o persoana necunoscută în propria locuință. Acesta a fost găsit decedat de către de soția care a anuntat 112. Anchetatorii s-au deplasat la fața locului pentru investigații. Potrivit primelor informații, indiciile cu privire la persoana care ar fi […]
La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile # Gândul
Un oraș din Italia este în căutarea unei echipe de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului. Primarul localității Brendola, Bruno Beltrame, a lansat o campanie de recrutare a șase „evaluatori de mirosuri”, după ce locuitorii din cartierele aflate în apropierea zonelor industriale s-au plâns de „mirosuri neplăcute”, […]
Electrocasnicul care consuma într-o lună cât salariul minim pe economie din România. Mulți români îl folosesc # Gândul
De când problemele cu apa caldă au devenit tot mai dese, românii au găsit o alternativă pentru a beneficia de aceasta ori dacă nu locuiesc la bloc și nu au centrală, boilerul reprezintă soluția la îndemână. Pentru mulți români boilerul electric reprezintă un electrocasnic esențial în casele lor pentru a avea apă caldă oricând au […]
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta # Gândul
Ora de vară din 2026 va avea loc puțin mai devreme decât în 2025. Data oficială a fost deja stabilită, iar specialiștii reamintesc că această modificare nu influențează doar ceasurile, ci și ritmul nostru biologic, programul de lucru și cel de studiu. De aceea, este bine să o aveți în vedere pentru a evita confuziile […]
Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor # Gândul
S-a dat alarma într-o localitate din Dolj. Poștașul din sat a fost găsit mort în propria casă, fiind ucis cu mai multe lovituri de topor. Crimă într- o localitate din Dolj „Secția nr.3 Poliție Rurală Bucovăț a fost sesizată prin apel de urgență 112 de o femeie, din comuna Vela, cu privire la faptul că, […]
Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti # Gândul
Primarul general al Bucureştiului nici n-a ieşit bine la plimbare pe străzile capitalei că deja „:înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…” scrie acesta pe facebook. ŢVine primăvara și vom începe regenerarea urbană!Ţ anunţă Ciprian Ciucu în noua lui postare pe facebook. Primarul general a ieșit pe teren ca să vadă ce trebuie schimbat. „Vremea este […]
Un britanic „a murit puțin”, 40 de minute. La întoarcerea de lumea cealaltă viața i s-a părut cu totul diferită # Gândul
Moartea nu oferă, de obicei, o a doua viață. Dar exact asta i s-a întâmplat lui Patrick Charnley. Era un avocat de succes în mediul corporatist, pentru care timpul liber însemna „timp pierdut”. Trăia într-un ritm alert și se împingea constant spre performanță. În 2021, în plină pandemie, lucrând ore în șir și fiind într-o […]
Zelenski îl ironizează pe Putin de la München: „Sunt mai tânăr decât el. Nu mai are mult timp la dispoziție” să pună capăt războiului # Gândul
Aflat la München pentru a participa la Conferința de Securitate, Volodimir Zelenski a ținut să sublinieze, într-un interviu pentru publicația POLITICO, diferențele de perspectivă și de virilitate dintre el și liderul rus, Vladimir Putin. Zelenski a recurs la un ton ironic și încrezător pentru a descrie poziția actuală a lui Vladimir Putin cu privire la […]
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro # Gândul
Casa Albă marchează ziua de Valentine’s Day printr-o serie de felicitări digitale atipice, intitulate „Made just for you”, care îmbină temele romantice cu mesaje politice și geopolitice controversate. Felicitările postate pe platforma de socializare X continuă stilul de comunicare provocator al administrației Trump. Felicitările includ mai multe referiri directe la agenda administrației Trump, printre care […]
Economistul AUR, atac dur la Bolojan, după anunțul recesiunii tehnice: „Dacă vă arde casa, spuneți că este un incendiu tehnic?” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte românii și că încearcă să ascundă prăbușirea economică în spatele unor artificii de limbaj, cum ar fi „recesiune tehnică”. Petrișor Peiu susține că prim-ministrul Bolojan utilizează termenul de „recesiune tehnică” pentru a cosmetiza un eșec major de guvernare. „Dacă vă arde casa, […]
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului # Gândul
Miniștrii USR sau oficiali apropiați de partid, în frunte cu președintele Nicușor Dan, s-au înghesuit să îi ia apărarea lui Ilie Bolojan, după ce au venit datele oficiale despre scăderea economică din mandatul acestuia. Reacțiile vin la puțin timp după ce premierul a fost acuzat, din inima partidului, că este mai apropiat de USR decât […]
Studii recente atrag atenția asupra efectelor neurologice ale Covidului de lungă durată. Cercetătorii de la Universitatea din New York Langone Health au analizat modul în care Covidul de lungă durată, cu manifestări care continuă la patru săptămâni de la debutul bolii, afectează creierul. Aceștia s-au concentrat asupra plexului coroid, care acționează și ca o barieră […]
Peste un milion de mașinării se pregătesc să ne ia slujbele grele. Când vor apărea primii roboți humanoizi și în fabricile din România # Gândul
Peste un milion de roboți umanoizi ar putea intra în fabricile din întreaga lume în următorii cinci ani, lucrând cot la cot cu oamenii, dar de până la trei ori mai eficient, atrag atenția experții. România va lua și ea exemplul celorlalte țări, a declarat Daniel Costache, consultant Horvath, la emisiunea Income, citează A3CNN. Un […]
De la München, Volodimir Zelenski critică fosta administrație Biden și pe Viktor Orbán: „Viktor e preocupat să-și mărească burta, nu armata” # Gândul
Volodimir Zelenski a avut un discurs lung și pe alocuri critic la Conferința de Securitate de la München, care a fost marcat de un ton de urgență strategică axat pe nevoia de autonomie a Europei și pe clarificarea condițiilor pentru o pace durabilă în Ucraina în fața presiunilor diplomatice intense din partea Statelor Unite. Președintele […]
FC Argeș, comunicat dur după iureșul de la meciul cu Petrolul. Arbitrul și CCA, la judecată. Ce se cere dacă echipa ratează play-off-ul # Gândul
FC Argeș a transmis un comunicat după meciul cu Petrolul, când arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al piteștenilor în minutul 86. După ce Dani Coman, președintele lui FC Argeș, l-a făcut praf pe arbitru, cei din club au anunțat ce măsuri doresc în acest caz, echipa piteșteană fiind în pericol să rateze play-off-ul. […]
Țara e în recesiune, dar Guvernul aprobă achiziția Portului Giurgiulești din Republica Moldova de către România # Gândul
Guvernul României a anunțat că, în perioada următoare, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va prelua operatorul Portului Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, în cadrul unei tranzacții aflate în curs de finalizare. „Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional […]
De la USR, cu dragoste. Nicuşor Dan: „Nu mă pricep doar la mate”/Diana Buzoianu:”Se topesc gheţarii cum mă topesc eu după tine”/Bolojan: „Ne uităm la film de-acasă” că e austeritate # Gândul
Tineretul USR s-a gândit că o campanie de Valentine’s Day, care să conţină mesaje de la unii dintre liderii politici ai zilei, fie ele chiar şi imaginare, ar mai da un pic de culoare partidului care se zbate între 10 şi 12,4% în sondaje. Sătui de formele fără fond ale seniorilor şi ca să-i mai […]
Documentul din burta calului lui Ștefan cel Mare. Ce descoperire au făcut restauratorii ecvestrei Domnitorului din Iași # Gândul
Restauratorii ecvestrei lui Ștefan cel Mare din Iași au făcut o descoperire interesantă în timpul evaluării monumentului, o sticlă de vin băută, în burta calului, care conținea un mesaj. Statuia, realizată de sculptorul francez Emmanuel Fremiet și amplasată în 1882 în fața Palatului Culturii, este supusă pentru prima dată unor lucrări de restaurare. În timpul […]
Pastele sunt un preparat rapid, simplu de făcut și foarte gustos, prefarat de întreaga familie. Pentru a le prepara perfect e important să eviți o greșeală pe care mulți o fac. Potrivit presei spaniole, pentru a prepara paste savuroase, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important ca să ne putem bucura de […]
„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european # Gândul
După reproșurile făcute de Emmanuel Macron la München vineri seară cu privire la lentoarea Europei, sâmbătă a venit rândul prim-ministrului britanic să susțină un discurs la Conferința de Securitate de la München, unde s-a axat în principal pe nevoia de securitate a Europei și pe necesitatea ca Europa să își asume un rol mai activ […]
Cutremur în sistemul bancar: peste 120 de bănci dintr-o mare țară din Europa se închid în decurs de numai câteva zile. Care este motivul # Gândul
Peste 120 de bănci din Marea Britanie se închid în aceste zile, scrie Mediafax. Este vorba despre sucursale bancare care aparțin unor mari companii. Închiderile vor continua până anul viitor, fiind justificate prin creșterea interesului clienților pentru serviciile digitale. Un grup bancar închide 95 de sucursale Conform planurilor de restructurare a sistemului bancar , peste […]
Traian Băsescu: „România ar trebui să solicite intervenția FMI”. Argumentele fostului președinte # Gândul
Traian Băsescu afirmă că România ar trebui să solicite intervenția Fondului Monetar Internațional, susținând că actuala coaliție de guvernare „nici tehnic, nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești”. Fostul preşedinte amintește că soluția pe care o propune acum este similară cu cea aplicată în perioada de criză din 2010, […]
Miracolul vremii frumoase nu ține mai multe de o zi. Cod galben duminică și de luni se întorc ninsorile # Gândul
Vremea frumoasă nu ține mai mult de o zi, potrivit prognozei actualizate a ANM. În următoarea perioadă trebuie să ne așteptăm la o răcire accentuată, cu ninsori în mai multe regiuni și vânt puternic. Meteorologii avertizează că, până luni, precipitaţii se vor înregistra în aproape întreaga ţară, iar la munte acestea vor fi sub formă […]
Dragoș Sprînceană a intrat în război cu Anca Alexandrescu. Ce document a publicat: „Doamna colonel sub acoperire” # Gândul
Scandalul dintre afaceristul Dragoș Sprînceană și realizatoarea TV Anca Alexandrescu se transformă în război total. După ce Sprînceană a fost legat de avocata Adriana Georgescu, Dragos Sprînceană a reacționat dur pe Facebook sâmbătă. Cunoscut în spațiul public drept un om de afaceri de succes în SUA, Dragoș Sprînceană a fost promovat, la un moment dat, […]
Actrița Jennifer Aniston arată incredibil de bine la 57 de ani. Aceasta a vorbit despre stilul său de viață. Jennifer Aniston este una dintre divele hollywoodiene care atrage atenția oriunde își face apariția. În data de 11 februarie, Jennifer Aniston a împlinit 57 de ani și arată mai bine ca niciodată. Despre stilul său de […]
Oferta Single Valentine’s Day. Hotelul unde poți petrece Ziua Îndrăgostiților în liniște, fără partener # Gândul
Un hotel din Londra propune anul acesta o alternativă excentrică pentru cei care nu vor să sărbătorească Valentine’s Day în doi. La Virgin Hotels London-Shoreditch a fost lansată On & Up Break-Up Suite, un sejur tematic dedicată celor singuri sau celor care au trecut recent printr-o despărțire, publică Daily Mail. Situat în cartierul Shoreditch, cunoscut […]
Ion Cristoiu: Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face următoarea remarcă: „Până acum Ilie Bolojan a ocolit dezbaterea în Parlament a Pachetelor. Acum vrea să ocolească chiar Parlamentul”. În curs de actualizare
Verdictul unui american din Florida la prima întâlnire cu șoriciul: „Nu e rău. Cred că asta ar merge cu câteva beri, vreo şapte, sau 10” # Gândul
Mutat din însorita Florida într-un sat pitoresc din România, la aproximativ două ore de București, americanul Mike trăiește o poveste inedită. Deși părinții săi sunt români, abia la prima vizită în țară a simțit cu adevărat legătura cu locul din care își are rădăcinile. Recent, Mike și-a surprins urmăritorii cu o reacție savuroasă la unul […]
Ciprian Șerban, încântat de prezența TAROM la Târgul de Turism: „Confirmă evoluția companiei către o abordare matură a spiritului antreprenorial” # Gândul
Într-o postare pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, apreciază prezența TAROM la Târgul de Turism, organizat în aceste zile în București. El susține că standul companiei naționale de transport aerian este „un spațiu modern, deschis și orientat spre dialog”. Șerban a postat pe contul personal de Facebook propriile aprecieri cu privire la prezența TAROM la […]
Dacă îți plac clătitele, trebuie să încerci neapărat rețeta cu topping de banane caramelizate a binecunoscutului Gordon Ramsay. Clătitele reprezintă unul dintre cele mai apreciate deserturi. Cu diverse umpluturi, acestea sunt iubite de toată lumea. Celebrul chef Gordon Ramsay are și el o rețetă de clătite delicioase cu banane caramelizate deasupra, care se fac […]
