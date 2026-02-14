Show total! CSM București umilește Farencvaros și urcă pe locul 2 în Grupa B. Șanse reale de calificare în sferturile Ligii Campionilor
Adevarul.ro, 14 februarie 2026 19:00
CSM București a strălucit în Ungaria, câștigând clar cu Ferencvaros și păstrând șanse mari pentru calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor.
Acum 15 minute
19:15
Inițiativă legislativă: toate serviciile online ale statului ar putea avea aceeași interfață # Adevarul.ro
La Parlamentul României a fost depusă o inițiativă legislativă care vizează unificarea modului în care cetățenii interacționează cu paginile și serviciile online ale instituțiilor publice.
19:15
Accident grav pe pârtia de schi. Adolescentă de 17 ani, transportată cu elicopterul la Spitalul de Neurochirurgie din Iași # Adevarul.ro
O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost rănită grav pe pârtia de schi din Cârlibaba, fiind transportată de urgenţă cu elicopterul SMURD la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.
19:15
Trei persoane reținute după un furt din locuința unui cetățean srilankez. Prejudiciu de 10.000 de lei # Adevarul.ro
Polițiștii din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 13 Poliție au reținut trei persoane, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Acum 30 minute
19:00
Acum o oră
18:45
O româncă a omorât peste 10 persoane în timpul asediului din Bosnia-Herțegovina, în scandalul „Sarajevo safari” # Adevarul.ro
Apar noi informații șocante în scandalul internațional cunoscut sub denumirea de „Sarajevo safari”, în care cetățeni bogați din Occident sunt acuzați că plăteau bani pentru a împușca civili în timpul asediului Sarajevo, între 1992 și 1996, informează presa din Bosnia-Herțegovina.
18:45
Republicanul care a cerut transparență în dosarele Epstein a publicat un mesaj criptic: „Nu sunt sinucigaș, frânele mașinii și camionului meu sunt în stare bună..” # Adevarul.ro
Parlamentarul republican Thomas Massie a transmis un mesaj criptic pe X, asigurând că nu este „sinucigaș”, în contextul eforturilor sale de a dezvălui nume cenzurate în dosarele Jeffrey Epstein, alături de un coleg din opoziţie.
Acum 2 ore
18:15
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „Recunoașterea formală a așa-ziselor merite științifice ale Elenei Ceaușescu a intrat în pachetul diplomatic românesc“ # Adevarul.ro
În anii ’70–’80, imaginea femeii de știință din România se identifica public cu Elena Ceaușescu, promovată obsesiv drept „academician doctor inginer“.
18:00
Culisele planului lui Epstein de a-l atrage într-o capcană cu miere pe fratele lui Musk # Adevarul.ro
Ultima tranșă de documente din dosarul Epstein publicată de Departamentul de Justiție al SUA a dezvăluit emailuri între miliardarul infractor sexual și un asociat al său cu privire la fratele lui Elon Musk, Kimbal.
17:45
Momentul în care are loc o detonare controlată la primul tunel de autostradă din Vâlcea, Robești # Adevarul.ro
Tunelul Robești este primul dintre cele șapte tuneluri planificate pe Secțiunea 2 Boița – Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) și primul tunel de autostradă din județul Vâlcea construit prin tehnici de dinamitare controlată.
17:30
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la o autoutilitară și la fațada unui bloc de locuințe situat pe strada Henri Barbusse din municipiul Cluj-Napoca.
17:30
Român, arestat în Spania după un jaf armat într-un supermarket. A lovit opt mașini în timp ce era urmărit # Adevarul.ro
Un român fără permis a jefuit un supermarket din Spania și, în încercarea de a scăpa de poliție, a provocat haos pe străzile orașului Mejorada del Campo, lovind opt mașini înainte de a fi prins și arestat.
Acum 4 ore
17:00
Distribuirea de prezervative gratuite în satul olimpic a început încă din 1988, la Jocurile de la Seul, ca măsură de conștientizare privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.
17:00
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia # Adevarul.ro
Economistul Cristian Păun a sintetizat cinci idei care reies din ratingul acordat României de către Fitch, subliniind că, dacă se va face rotativa premierilor la guvernare, țara noastră pică în prăpastie, pentru că ridică gradul de incertitudine și mai mult.
16:45
Lord of the Dance a electrizat Dublinul, în debutul turneului aniversar de 30 de ani. Spectacolul revine în România și se apropie de SOLD-OUT # Adevarul.ro
Fenomenul revine și în România anul acesta, în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu două spectacole extrem de așteptate: pe 2 aprilie, la Cluj-Napoca, și pe 3 aprilie, la București.
16:45
De Ziua Îndrăgostiților, mulți se lasă purtați de romantism, visând la acea persoană perfectă care ne-ar completa, pe care ar fi destinat să o întâlnim. Dar există aceasta cu adevărat?
16:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat sâmbătă că țara noastră cooperează deja cu o firmă importantă din SUA pentru procesarea mineralelor rare și că pământurile rare extrase din Groenlanda vor fi procesate la Feldioara.
16:30
Tânăra din spatele mega‑tranzacției Carrefour: Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman și noua figură a retailului local # Adevarul.ro
Pavăl Holding a fost asistată în demersurile pentru achiziția Carrefour de către societatea de avocatură KPMG Legal – Toncescu și Asociații, împreună cu echipele KPMG, partener în KPMG Legal fiind Dragoș Iamandoiu, soțul Karinei Pavăl, cea care a parafat tranzacția.
16:30
Copil de 7 ani, în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân în județul Sibiu # Adevarul.ro
Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu.
16:15
Dennis Man își pune amprenta pe sezonul lui PSV. A livrat încă un gol de milioane pentru olandezi # Adevarul.ro
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV, confirmând forma bună și contribuind decisiv într-un meci tensionat din Eredivisie.
16:15
Armata SUA a folosit asistentul Claude dezvoltat de Anthropic în timpul raidului de capturare a lui Maduro # Adevarul.ro
Armata americană a folosit modelul de inteligență artificială Claude dezvoltat de Anthropic în cursul operațiunii de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, au declarat pentru Axios două surse familiarizate cu situația.
16:00
Kremlinul l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi cu otravă provenită de la o broască sud-americană, clasificată drept armă chimică # Adevarul.ro
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis de statul rus, au declarat oficialii britanici și partenerii săi europeni, într-un comunicat comun al Ministerului britanic de Externe, confirmând ipoteza susținută de aliați și apropiați ai politicianului.
15:45
Bogdan Ivan, despre prețul gazelor după 1 aprilie: S-a găsit o formulă hibridă, astfel încât prețul final să nu crească pentru consumatorul casnic # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a găsit o formulă hibridă, astfel încât prețul gazelor naturale să nu crească pentru consumatorul casnic după 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare compensare.
15:45
Survivor România 2026. Tribul Albastru a câştigat proba de vineri. Marian Godină are probleme de sănătate şi este cu moralul la pământ # Adevarul.ro
Marian Godină se confruntă cu probleme de sănătate la Survivor și încearcă să-și regăsească echilibrul psihic înaintea probei care va desemna câştigătorul totemului care oferă imunitate, în contextul în care clanul Albastru a câştigat ştafeta de vineri.
15:30
Reacția lui Ciolacu după revizuirea datelor economice făcută de INS: „Ilie, astâmpără-te și spune oamenilor adevărul” # Adevarul.ro
Revizuirea datelor economice pentru anul 2024 de către Institutul Național de Statistică a declanșat o reacție dură din partea fostului premier Marcel Ciolacu, care acuză actualul Guvern că încearcă să rescrie realitatea economică pentru a masca problemele actuale.
Acum 6 ore
14:45
Program catastrofal la JO 2026. Marele favorit la aurul olimpic a cedat complet sub presiune. Ratare istorică pentru american # Adevarul.ro
Ilia Malinin, tânărul patinator american de 21 de ani și mare favorit la aurul olimpic la Milano Cortina, a trăit coșmarul suprem al carierei sale.
14:30
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuție cu POLITICO, în marja Conferinței de Securitate de la München, că omologul său rus, Vladimir Putin, se află „într-o poziție dificilă”, invocând inclusiv temerile acestuia legate de vârstă.
14:30
Daniel Băluţă despre metamorfoza premierului, de la politicianul modest la „Bolojan reloaded” şi Jupuitu’ din „Moromeţii”. „Este cu totul şi cu totul alt om” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, lider al organizației București a PSD, a abordat mai multe teme sensibile din politica actuală, inclusiv care sunt greşelile care fac din PSD un partid „blamat”, și a făcut o serie de comentarii tranșante despre scena politică, alianțe și figuri-cheie aflate în prim-plan.
14:30
Geoană, despre discursul lui Rubio la Conferința de Securitate de la München: „echilibrat și încurajator” # Adevarul.ro
Relația transatlantică rămâne „esențială și unică”, însă este nevoie de găsirea unui nou echilibru și a unui numitor comun, a declarat sâmbătă Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO
14:30
Obiceiul mutat de pe dealuri în mijlocul satului. Este legat de Moșii de Iarnă și de Lăsatul Secului # Adevarul.ro
Moșii de Iarnă și Lăsatul Secului de carne sunt două momente care aduc, în acest sfârșit de săptămână, rudele și membrii comunității locale aproape. Un obicei practicat odinioară pe dealuri în Oltenia s-a mutat acum în centrul satului.
14:15
Rogobete: Timișoara va beneficia de un spital regional de oncologie. Termenul de finalizare a fost extins până în 2028 # Adevarul.ro
Timișoara va beneficia de un spital de oncologie modern, după ce finanțarea pentru construirea Institutului Regional de Oncologie (IROT) a fost mutată de pe PNRR pe Programul Operațional Sănătate
14:15
Europa are armele necesare, dar are în continuare nevoie de SUA pentru a purta război. Analiză Politico # Adevarul.ro
Europa are o bază industrială suficient de solidă pentru a produce o gamă largă de arme, de la avioane și tancuri la rachete, însă are în continuare nevoie de SUA pentru coordonarea și integrarea acestor capacități, fiind încă profund dependentă de SUA în mai multe domenii.
14:15
Avertismentul economiștilor pentru Guvern: „Plafonarea adaosului este o măsură populistă care ne întoarce în anii '90. Costurile vor fi suportate tot de client” # Adevarul.ro
Deși prezentată ca o soluție salvatoare pentru perioadele cu inflație ridicată, limitarea administrativă a adaosului comercial la produsele alimentare - măsură pregătită de Ministerul Agriculturii - riscă să genereze mai multe probleme.
14:00
Bucureștiul va avea semaforizare inteligentă în 580 de intersecții. Investiție de aproape 52 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului # Adevarul.ro
Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală, un proiect amplu menit să reducă blocajele din trafic, să scadă nivelul de poluare și să prioritizeze transportul public.
Acum 8 ore
13:00
Fostă patinatoare, jefuită și ucisă brutal. A fost împușcată în propria mașină, la doar 28 de ani # Adevarul.ro
Gabrielle Linehan, fostă patinatoare de performanță, a fost ucisă într-un atac armat în fața unei cafenele.
13:00
Daniel Băluță critică promisiunile „golite de sens” ale lui Ciucu: „Cea mai gravă problemă pe care o are este că se plânge non-stop” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță îl critică dur pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru „promisiuni golite de sens” și „plângeri non-stop”.
12:45
Primele măsuri după ancheta din Vrancea, la adăpostul de câini, unde animalele erau maltratate și eutanasiate. Trei persoane sunt cercetate # Adevarul.ro
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale.
12:45
„Nu știu în ce mașină sunt”. Mesajul disperat al unei fetițe de 13 ani, răpite în Cernăuți # Adevarul.ro
O fetiță de 13 ani din Cernăuți, răpită de pe stradă, după ce a fost convinsă de un bărbat să se urce în maşina lui, a fost găsită în siguranță după aproape două zile de căutări.
12:15
Profesorul din Maramureş bănuit de viol a fost pus în libertate şi se întoarce la catedră. Ce spun anchetatorii # Adevarul.ro
După mai multe ore de audieri și percheziții la liceu și la domiciliile persoanelor implicate, profesorul de istorie cercetat pentru viol și agresiune sexuală rămâne liber și continuă să predea, în timp ce ancheta continuă.
12:15
Reacția unui american care descoperă gustul șoriciului românesc: „Românii ştiu ce fac” # Adevarul.ro
Mutat din Florida într-un sat românesc, Mike, american cu rădăcini românești, a încercat pentru prima dată șoriciul și a rămas surprins.
12:00
Reuniunile din marja Munich Security Conference au arătat că Europa accelerează adaptarea strategică într-un mediu de securitate tot mai instabil. „Nu vrem ca aliații noștri să raționalizeze un status quo defect, ci să îl privească în față și să îl repare alături de noi.” — Marco Rubio, München 2026
11:45
Vreme rece și ninsori în aproape toată țara. ANM a emis cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite # Adevarul.ro
Meteorologii anunţă că, până luni, se vor înregistra precipitaţii în cea mai mare parte a ţării, iar la munte acestea vor fi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Va mai ninge în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest.
11:45
Val de concedieri în România, în perioada următoare. Care sunt cele mai afectate domenii # Adevarul.ro
Un nou val de concedieri se anunță în România, continuând tendința declanșată la finalul anului trecut, când numeroase companii au început să reducă efectivele în încercarea de a-și optimiza costurile, pe fondul unei poveri fiscale în creștere și a majorării impozitelor.
11:30
Guvernul a transmis, sâmbătă, că preluarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, singurul port maritim-fluvial al Republicii Moldova, va fi urmată de investiţii majore pe termen lung, menite să crească capacitatea acestuia și să consolideze rolul Portului Constanţa în regiunea Mării Negre.
11:30
Rubio, mesaj de unitate la Conferința de la Munchen: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela împreună ordinea globală # Adevarul.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul său de la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.
Acum 12 ore
11:15
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, după criticile privind achiziţiile militare: „Uitaţi-vă la date, nu la propagandă” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins criticile privind achiziţiile militare realizate prin Programul SAFE, afirmând că România nu este un simplu spectator în faţa schimbărilor globale, ci un actor activ în modernizarea forţelor armate.
11:15
Un fost magistrat dă în judecată Universitatea București: „Toți avem dreptul să cunoaștem adevărul despre studiile făcute de actualul președinte al României” # Adevarul.ro
Un fost judecător din Botoșani a inițiat o acțiune în instanță împotriva Universității din București, cerând informații privind studiile președintelui Nicușor Dan, nemulţumită de răspunsul primit pe cale administrativă de la unitatea de învăţământ superior.
11:00
LIVE TEXT Conferința de securitate de la Munchen. Principalele mesaje ale liderilor europeni pentru SUA # Adevarul.ro
În discursurile ținute în deschiderea Conferinței de securitate de la de la Munchen (MSC), vineri, liderii europeni au transmis un mesaj neechivoc Statelor Unite şi lui Donald Trump.
10:45
Guvernul ar putea găsi fonduri pentru Programul Rabla, în ciuda faptului că anul 2026 va fi marcat de constrângeri bugetare.
10:45
„Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine”. Mesaje de Ziua Îndrăgostiților de la MAI și Forțele Terestre # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne și Forțele Terestre Române au transmis, sâmbătă, mesaje pline de umor de Ziua Îndrăgostiţilor, însoțite de fotografii cu angajați în echipament de intervenție.
10:45
Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără un operator turc cu fabrică în România # Adevarul.ro
Un mare producător elvețian de materiale de construcții cumpără Akkim, un producător global de top de adezivi și etanșanți cu sediul în Turcia, care are și o fabrică în România, potrivit anunțului companiei elvețiene Sika.
