Avertismentul premierului danez: 'Interesul SUA pentru Groenlanda continuă'
Bursa, 14 februarie 2026 19:20
La Conferinţa de Securitate de la Munchen, premierul danez Mette Frederiksen a afirmat că apetitul lui Donald Trump pentru Groenlanda nu s-a diminuat
Acum 5 minute
19:50
Ţara noastră, potenţial partener strategic pentru SUA: Bogdan Ivan anunţă că ţara conduce UE la minerale rare # Bursa
Ministrul Energiei Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, în emisiunea and #8222;În faţa ta and #8221; de la Digi24, că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în materie de minerale rare, într-un context în care Statele Unite îşi doresc că colaboreze cu partenerii internaţionali, în încercarea de a-şi reduce dependenţa de minerale critice din China
Acum o oră
19:20
19:10
Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că nu vede and #8222;o ameninţare directă de securitate din partea Rusiei în acest moment and #8221;, dar a avertizat că, după încheierea războiului din Ucraina, riscurile pentru Europa şi Asia Centrală nu vor scădea
Acum 2 ore
18:50
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba
18:40
Zelenski îşi critică dur aliaţii: 'Americanii cer concesii. Europa nu este, practic, la masă and #8221; # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat la Conferinţa de Securitate de la Munchen amploarea atacurilor ruseşti asupra ţării sale şi a făcut apel la liderii occidentali să rămână uniţi în faţa agresiunii Moscovei
18:00
În discursul susţinut sâmbătă la Conferinţa de Securitate de la Munchen, Volodimir Zelenski a declarat că armata rusă plăteşte un preţ uriaş pentru fiecare kilometru de teritoriu ocupat în Ucraina: and #8222;În mediu 156 de soldaţi'
Acum 4 ore
17:50
Liderul opoziţiei ruse şi activistul anticorupţie Alexei Navalny a fost otrăvit cu toxina unei broaşte din Ecuador, 'foarte probabil ducând la moartea sa', a declarat Ministerul de Externe al Regatului Unit
17:00
Keir Starmer: 'Trebuie să ne pregătim de luptă, atât timp cât Rusia continuă să se înarmeze' # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a declarat astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen: and #8222;Trebuie să ne pregătim de luptă, atât timp cât Rusia continuă să se înarmeze and #8221;
Acum 6 ore
15:40
Rubio la MSC: 'Vrem aliaţi care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă' # Bursa
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală
15:40
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului
15:30
Friedrich Merz: Statele Unite nu sunt suficient de puternice să facă pe cavalerul singuratic # Bursa
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o and #8221;revigorare and #8221; a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca and #8221;exemplu and #8221;
15:30
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac
15:30
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia
15:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen
15:30
Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a intrat în paralizie bugetară, o and #8222;închidere and #8221; parţială care se anunţă a fi de lungă durată din cauza dezacordului profund dintre democraţi şi republicani cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE)
15:30
Secretarul de stat american Marco Rubio a lipsit de la o întâlnire cu liderii europeni pe tema războiului din Ucraina, într-o mişcare considerată de capitalele europene ca un semn al interesului în scădere al Washingtonului de a le implica în eforturile sale de soluţionare a conflictului
15:20
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat
15:20
Un magnat din Emiratele Arabe Unite, a cărui relaţie apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost dezvăluită în cea mai recentă serie de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, a fost înlocuit din funcţia de conducere a unuia dintre cei mai mari operatori portuari din lume
15:10
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acţionari ruşi, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancţiuni pentru a putea continua importurile de ţiţei, în timp ce aşteaptă finalizarea vânzării participaţiilor către grupul ungar MOL Group, a anunţat societatea vineri
15:10
Publicaţia independentă rusă Mediazona a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie
15:10
15:10
Rubio lipseşte la o întâlnire de la Munchen, semn al dezinteresului lui Trump faţă de Europa # Bursa
Acum 8 ore
13:50
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a salutat sâmbătă, în discursul rostit la Conferinţa de securitate de la Munchen, faptul că and #8222;uşa dialogului este în sfârşit deschisă and #8221; în privinţa conflictului din Ucraina, îndemnând părţile să and #8222;ajungă la un acord de pace cuprinzător, durabil şi obligatoriu and #8221;
13:40
13:30
13:20
13:00
12:50
Publicaţia independentă rusă Mediazona a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruşi ucişi în Ucraina până la data de 13 februarie
12:40
Noua eră, când and #8222;totul s-a schimbat and #8221;, a început în 2014, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov
12:40
Compania petrolieră Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată de acţionari ruşi, a solicitat Statelor Unite o nouă derogare de la sancţiuni pentru a putea continua importurile de ţiţei, în timp ce aşteaptă finalizarea vânzării participaţiilor către grupul ungar MOL Group, a anunţat societatea vineri
12:30
Mai multe asociaţii de protecţia animalelor, dar şi persoane fizice, aduc acuzaţii grave autorităţilor din judeţul Vrancea, în cazul adăpostului din Suraia, unde 15.000 de animale ar fi fost ucise
12:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă că lumea se schimbă în acest zile, iar România nu este spectator la aceste schimbări, ci parte activă din această transformare
12:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul exilat în Statele Unite al ultimului şah al Iranului, în marja Conferinţei de securitate de la Munchen
12:00
Cancerul rămâne a doua cauză de deces în Uniunea Europeană (UE), iar numărul cazurilor noi continuă să crească
Acum 12 ore
11:50
Un magnat din Emiratele Arabe Unite, a cărui relaţie apropiată cu infractorul sexual Jeffrey Epstein a fost dezvăluită în cea mai recentă serie de documente publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, a fost înlocuit din funcţia de conducere a unuia dintre cei mai mari operatori portuari din lume
11:30
Proiectul european de sateliţi IRIS2 trebuie să răspundă aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte preţul şi performanţa, pentru a atrage cumpărători, a declarat vineri directorul general al Eutelsat
11:10
Doi agenţi ai poliţiei federale americane pentru imigrare (ICE) au fost suspendaţi pentru declaraţii mincinoase cu privire la deschiderea focului asupra unui imigrant venezuelean în Minneapolis în ianuarie, a anunţat, vineri, directorul ICE, Todd Lyons
11:00
Un nou vaccin oral împotriva poliomielitei a fost inclus pe lista produselor precalificate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), o decizie care permite utilizarea sa rapidă în campanii de imunizare şi susţine eforturile globale de eradicare a bolii
10:50
Investitorii au considerat în mod tradiţional dolarul american, francul elveţian şi yenul japonez drept monede de refugiu, aşteptându-se ca acestea să îşi păstreze valoarea în perioade de turbulenţe geopolitice sau economice
10:40
Super Technologies (Super), companie românească şi unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie şi divertisment pe plan internaţional, anunţă semnarea achiziţiei companiilor Maxbet România şi Maxbet Malta. Tranzacţia susţine planurile de creştere sustenabilă ale companiei în întreaga regiune a Europei Centrale şi de Est (CEE)
10:20
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac
10:20
Două sesiuni separate de negocieri - una privind Iranul, cealaltă privind Ucraina - vor avea loc marţi la Geneva, în Elveţia
10:00
Un grup de 15 companii, condus de Microsoft şi Ericsson, a lansat vineri and #8221;Trusted Tech Alliance and #8221;, o iniţiativă construită pe cinci principii menite să asigure utilizarea sigură a tehnologiei, indiferent de locul în care aceasta este dezvoltată
09:50
Liderii europeni au transmis vineri, în deschiderea Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), un mesaj clar Statelor Unite şi lui Donald Trump, pe care-i îndeamnă la o and #8221;revigorare and #8221; a relaţiei transatlantice şi să ia Europa ca and #8221;exemplu and #8221;
09:30
Fitch Ratings menţine ratingul România la BBB, iar Alexandru Nazare promite disciplină bugetară # Bursa
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la and #8221;BBB- and #8221;, cu perspectivă negativă
09:10
O răsturnare a puterii and #8221;ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla and #8221; în Iran, afirmă preşedintele american Donald Trump, în contextul unor negocieri dificile între Washington şi Teheran cu privire la capacităţile nucleare şi balistice iraniene
Acum 24 ore
22:00
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a avut o întrevedere cu comisarul european pentru democraţie, justiţie, stat de drept şi protecţia consumatorului, Michael McGrath, cu ocazia vizitei acestuia în România, context în care şefa diplomaţiei române a subliniat angajamentul ţării noastre faţă de principiile democratice
21:40
Pîslaru: 'România a deraiat din cauza guvernelor economistului de la Buzău, nu a lui Bolojan' # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că and #8221;recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică and #8221;, în timp ce and #8221;politicieni habarnişti and #8221; îl critică pe premierul Ilie Bolojan
21:00
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că and #8221;nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză and #8221;, ci au fost alături de premierul Bolojan, and #8221;strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor and #8221;. and #8221;PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale and #8221;, susţine el
20:50
Preşedintele american Donald Trump îi cere vineri omologului său ucrainean Volodimir Zelenski and #8221;să se mişte and #8221; şi să ajungă la un acord cu Rusia, înaintea unei noi runde de negocieri prevăzută săptămâna viitoare la Geneva
