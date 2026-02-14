Avertismentul premierului danez: 'Interesul SUA pentru Groenlanda continuă'

21:00

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că and #8221;nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză and #8221;, ci au fost alături de premierul Bolojan, and #8221;strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor and #8221;. and #8221;PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale and #8221;, susţine el