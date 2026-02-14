Ministrul german al Apărării: Europa are nevoie de predictibilitate din partea SUA. „Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure”

10:00

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este de părere că "nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii", în contextul discuțiilor despre reducerea cheltuielilor din administrația publică locală și centrală. Social-democratul susține că declarația sa nu îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, dar punctează că, la fel cum într-o companie liderul trebuie să aibă viziune și să își asume riscuri, și administrația trebuie să prioritizeze dezvoltarea și investițiile, nu doar controlul costurilor. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.