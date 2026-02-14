Lucrările la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate înainte de termen. Băluță: Cu cel puțin 4-5 luni înainte
Digi24.ro, 14 februarie 2026 13:20
Lucrările de reabilitare la planșeul din Piața Unirii din București ar putea fi finalizate mai devreme decât era estimat. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a declarat în emisiunea "Insider Politic" că, cel mai probabil, proiectul va fi încheiat în primăvara anului 2027, cu 4-5 luni înainte de termenul inițial.
• • •
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților # Digi24.ro
Militarii NATO au fost învinși de ucraineni într-un exercițiu care a avut loc în Estonia și în cadrul căruia aliații au trebuit să se lupte cu un detașament mic, format din operatori de drone din Ucraina. Având experiența războiului, ucrainenii au reușit să câștige, deși erau depășiti numeric.
Ursula von der Leyen, la Conferința de securitate de la Munchen: „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, că „Europa nu are altă opțiune decât să devină independentă”, relatează BBC. Declarațiile vin după ce secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Statele Unite nu își doresc „aliați slabi”.
Guvernul salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea Portului Internaţional Giurgiuleşti, de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Portul este singurul din Republica Moldova accesibil pentru navele maritime prin fluviul Dunărea, un nod logistic de importanță strategică pentru comerțul intern și regional. Acesta joacă un rol important în economia Republicii Moldova prin facilitarea exporturilor și importurilor, fiind un punct de conexiune esențial între sisteme fluviale, maritime, feroviare și rutiere.
SUA încă nu ştiu dacă Rusia e serioasă privind încheierea războiului din Ucraina, susține Marco Rubio # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, sâmbătă, la Munchen că Washingtonul va depune eforturi pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, dar nu ştie sigur dacă Moscova doreşte cu adevărat să pună capăt conflictului, relatează CNN, potrivit News.ro.
Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar # Digi24.ro
Trei persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, iar activitatea adăpostului de câini din Vrancea a fost suspendată, după ce polițiștii și procurorii au descoperit maltratarea și uciderea mai multor animale. Autoritățile susțin că activitățile din adăpost se desfășoară în prezent conform procedurilor legale, pentru a permite adopțiile în siguranță.
Cum răspunde ministrul Radu Miruţă acuzaţiilor că România cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, le răspunde celor care acuză că statul cumpără „vechituri” pentru Armată, prin programul SAFE, susținând că „după ani de stagnare, este pentru prima oară când țara noastră are 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnologie de ultimă generaţie”. „Uitați-vă la date, nu la propaganda deranjată groaznic că ne mişcăm”, a scris ministrul, sâmbătă, pe Facebook.
Explozia prețurilor: Garsonieră de 120.000 de euro în Cluj-Napoca. Care sunt orașele cu cele mai scumpe locuințe # Digi24.ro
Să te muți la casa ta devine un vis tot mai greu de îndeplinit, pe măsură ce explozia prețurilor de pe piața imobiliară pare de neoprit. Cele mai scumpe locuințe se vând la Cluj-Napoca, oraș care a depășit de mult Bucureștiul la acest capitol. Pe locul trei în clasament este Brașovul. La polul opus, cele mai bune oferte de case sunt la Iași, Oradea și Sibiu.
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Cod galben de vânt și ninsori viscolite în mai multe județe. Zonele afectate # Digi24.ro
Meteorologii au emis coduri galbene de vânt și ninsori viscolite pentru mai multe județe. Răcirea vremii va începe de la noapte și se va extinde treptat în teritoriu. Precipitațiile se vor transforma din ploaie în ninsoare.
„Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”. MAI și Forțele Terestre, mesaje de Ziua Îndrăgostiților # Digi24.ro
Ministerul de Interne a transmis, sâmbătă, un mesaj de Ziua Îndrăgostiţilor, alături de o fotografie cu doi angajaţi de la Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Şi oficialii Forţelor Terestre au postat în mediul online un mesaj: „Când simţi că «Love is in the Air» și pui repede masca contra gazelor”.
Bogdan Ivan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, se va uita la fiecare cost # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, este de părere că "nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii", în contextul discuțiilor despre reducerea cheltuielilor din administrația publică locală și centrală. Social-democratul susține că declarația sa nu îl vizează pe premierul Ilie Bolojan, dar punctează că, la fel cum într-o companie liderul trebuie să aibă viziune și să își asume riscuri, și administrația trebuie să prioritizeze dezvoltarea și investițiile, nu doar controlul costurilor. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.
Un polițist din Arad a fost prins la furat în Austria. A fost dat de gol chiar de soția lui # Digi24.ro
Un polițist din Arad este cercetat disciplinar, după ce a furat mai multe perechi de pantofi dintr-un centru comercial din Austria. Complice i-a fost chiar soția, care l-a și dat de gol în fața autorităților. Cei doi au furat din 20 de magazine, iar prejudiciul este de aproximativ 3.000 de euro.
Doi primari vor să comaseze comunele pe care le conduc și vor organiza un referendum. Ce funcții sunt eliminate # Digi24.ro
Primarii a două comune din Satu Mare au decis să facă singuri reorganizare teritorială și vor referendum pentru comasarea comunelor. Unul dintre edili spune că este dispus să renunțe la funcție, iar dacă planul lor va avea succes, vor forma a doua cea mai mare comună din județ.
O operațiune militară a SUA în Iran ar putea dura săptămâni. Detalii dezvăluite de oficiali americani # Digi24.ro
Armata americană se pregăteşte pentru posibile operaţiuni prelungite, care ar putea dura câteva săptămâni, împotriva Iranului, în cazul în care preşedintele Donald Trump va da ordinul de a lansa un atac, au declarat pentru Reuters doi responsabili americani.
Ministrul Bogdan Ivan: România va deveni până în 2028 „o țară independentă energetic.” Ce înseamnă asta pentru facturile românilor # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în emisiunea „În fața ta” că România se va transforma până în anul 2028 „din importator net de energie într-o țară independentă din punct de vedere energetic”. Iar asta înseamnă ca „prețul la consumatorul final să fie sub media Uniunii Europene”, a precizat acesta. Interviul integral poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 14:00, la Digi24.
O decizie luată de Marco Rubio la Conferința de securitate de la Munchen stârnește îngrijorare în rândul liderilor europeni # Digi24.ro
Conferinţa anuală internaţională pe probleme de securitate de la Munchen continuă și sâmbătă, după o primă zi tensionată. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a decis să nu participe la întâlnirea privind soarta Ucrainei în marja evenimentului, decizie care nu face decât să adâncească prăpastia dintre europeni și aliații de peste ocean. Asta după ce, pe parcursul zilei, nu au ezitat să-și arunce critici și reproșuri temperate doar de tonul diplomatic.
Premieră post-Războiul Rece: forța de descurajare nucleară, în atenția Europei. „Un drum dificil către a deveni o putere mondială” # Digi24.ro
Când, în martie 2025, Statele Unite au încetat temporar să mai împărtășească informații militare cu Ucraina, rezultatele au fost imediate. Forțele din Kiev au suferit înfrângeri decisive pe câmpul de luptă, în timp ce aliații europeni priveau cu groază. Întreruperea a durat doar câteva zile, dar a provocat valuri de șoc în Europa, pe măsură ce se contura o nouă realitate: Washingtonul nu mai era un partener militar de încredere, iar continentul avea nevoie de un plan B, scrie Bloomberg.
Mesaje și felicitări de Valentine’s Day 2026: Cele mai frumoase urări pentru „Ziua Îndrăgostiților” # Digi24.ro
În fiecare an, pe 14 februarie, este celebrată „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută internațional sub denumirea de Valentine’s Day. Această sărbătoare oferă un prilej de a transmite mesaje de afecțiune, apreciere și iubire, atât în relațiile apropiate, cât și la distanță.
Statele Unite își reorientează programul de finanțare externă pentru a sprijini organizații europene aliniate ideologic cu mișcarea MAGA (Make America Great Again), iar mai multe think tank-uri și grupuri conservatoare sau de extremă dreapta și-au exprimat interesul pentru astfel de fonduri, relatează POLITICO.
Rusia a trimis în Ucraina un nou lansator de rachete termobarice, TOS-3 „Dragon”. Care sunt punctele lui slabe # Digi24.ro
Forțele ruse au început să desfășoare pe frontul din Ucraina noul lansator multiplu de rachete (MRLS) termobarice TOS-3 „Dragon”, o variantă îmbunătățită a modelului TOS-1A „Solntsepyok”, scrie publicația Kyiv Post.
Răsturnare de ordine mondială: Cum a reușit Trump să împingă aliații SUA în brațele Chinei. Washingtonul, mai izolat ca niciodată # Digi24.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o schimbare majoră în echilibrul geopolitic global, arată o analiză a voturilor din cadrul Organizației Națiunilor Unite. Numărul statelor care votează constant alături de SUA s-a prăbușit, în timp ce blocul pro-China a rămas stabil, semn că Washingtonul se îndepărtează de aliații tradiționali, iar centrul de greutate al puterii globale se mută tot mai mult spre Beijing.
Valentine’s Day 2026: Originea celei mai iubite sărbători. De unde a luat naștere tradiția de a celebra „Ziua Îndrăgostiților” # Digi24.ro
Celebrată anual la 14 februarie, „Ziua Îndrăgostiților” s-a impus ca un fenomen global dedicat celebrării iubirii și afecțiunii sub diverse forme. De la gesturi simbolice și mesaje emoționante până la tradiții consacrate și obiceiuri contemporane, această dată oferă oamenilor prilejul de a-și exprima sentimentele.
Când este echinocțiul de primăvară 2026. Momentul în care ziua și noaptea vor fi aproape egale # Digi24.ro
Pe 20 martie 2026, România și întreaga emisferă nordică vor marca echinocțiul de primăvară, momentul în care ziua și noaptea devin aproape egale. În această zi, Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar fenomenul semnalează oficial trecerea la sezonul cald.
Harta calității aerului în orașele din România: Bucureștiul, pe „lista neagră” a poluării. Ce spun experții Agenției pentru Mediu # Digi24.ro
Traficul intens și încălzirea cu lemn sau cărbune mențin concentrații ridicate de particule în suspensie, adică praf fin care pătrunde adânc în plămâni, și oxizi de azot, gaze toxice emise de trafic și industrie, punând astfel sănătatea locuitorilor, mai ales a copiilor, în pericol.
Astronomii au descoperit un sistem planetar nemaivăzut până acum. Ce i-a intrigat pe oamenii de știință # Digi24.ro
Astronomii au descoperit o stea ale cărei planete care gravitează în jurul ei se succed într-o ordine neobişnuită: telurică, gazoasă, gazoasă şi, din nou, telurică. În plus, planetele par că nu s-au format simultan, sfidând astfel teoriile actuale, potrivit unui studiu publicat în revista Science.
Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul. Escrocii sunt tot mai greu de depistat din cauza AI # Digi24.ro
Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul. Iar riscul este mai mare acum, în preajma sărbătorilor iubirii – Valentine’s Day și Dragobete.
Ce este anorexia nervoasă, fenomenul periculos care afectează fete de 9-10 ani și adolescente. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave # Digi24.ro
Un fenomen tăcut, dar tot mai prezent în viețile copiilor. Fete de 9–10 ani care țin cure de slăbire, competiții din vacanțe și presiunea rețelelor sociale care transformă copilăria într-o cursă pentru un corp „perfect”. Anorexia nervoasă nu mai este o problemă rară și nici una care apare doar în adolescența târzie, vârsta la care apar primele semne scade îngrijorător. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave.
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil” # Digi24.ro
Găsirea unui loc de parcare în marile orașe ale României a devenit un sport extrem. Ca să-i împiedice pe șoferi să-și mai parcheze mașinile pe trotuare, pe pistele de biciclete sau pe spațiile verzi, autoritățile din Timișoara vin cu o soluție la îndemână și ieftină: bolovanii. Deși provizorie, măsura i-a nemulțumit pe localnici. „E penibil să pui pietre”, sunt de părere oamenii.
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară” # Digi24.ro
Țările occidentale cred din ce în ce mai mult că lumea se îndreaptă spre un război global, potrivit rezultatelor unui sondaj Politico, care detaliază îngrijorarea crescândă a publicului cu privire la riscul și costul unei noi ere de conflict.
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe # Digi24.ro
Tranzacțiile de pe piața imobiliară au scăzut anul trecut. Presiunea s-a mutat astfel pe vânzători. Iar pentru a găsi cumpărători, proprietarii sunt dispuși să lase mai mult la preț. Marja de negociere a crescut la sfârșitul anului trecut în aproape toate orașele mari din țară.
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României: „Prioritatea acestui Guvern rămâne disciplina bugetară” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat vineri, după anunțul agenției Fitch că menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă, că „prioritatea rămâne continuarea procesului de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală”. „Partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României”, a mai transmis ministrul.
Ateneul Român, o clădire măreață, inspirată din vechile temple grecești, era inaugurată cu fast. Construcția a durat doi ani. Clădirea a fost desenată de un francez.
JO 2026 Milano Cortina. Surpriză mare la patinaj artistic: Kazahul Mihail Şaidorov a câştigat aurul. Marele favorit, departe de podium # Digi24.ro
Sportivul kazah Mihail Şaidorov a produs cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, prin medalia de aur cucerită în concursul masculin de patinaj artistic, vineri seara, în timp ce americanul Ilia Malinin, favoritul probei, s-a clasat pe opt, transmit agenţiile internaţionale de presă.
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă. „Persistă riscuri din cauza tensiunilor din coaliţie” # Digi24.ro
Agenţia de rating Fitch a menţinut, vineri, ratingul de emitent pe termen lung în valută străină (LTFC) al României la ”BBB-”, cu perspectivă negativă.
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.
Traian Băsescu: Reducerile de personal nu înseamnă reformă. Trebuie să faci reorganizarea administrativă a ţării, să rămâi cu 8 judeţe # Digi24.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că reducerile de personal nu înseamnă reformă, el explicând că reforma implică reorganizarea administrativă şi existenţa a doar opt regiuni, cu tot atâtea instituţii deconcentrate. Băsescu spune că există „o mare rezistenţă” din partea politicienilor în ceea ce priveşte această reorganizare, subliniind că şi în mandatele sale a „stimulat” Guvernul să o realizeze, însă nu a avut majoritatea necesară în acest sens.
Guvernul britanic vrea să interzică vapatul în mașinile în care se află copii, pe fondul dovezilor tot mai puternice că vaporii expirați ai țigărilor electronice pot afecta sănătatea. Măsura este inclusă în noul proiect de lege privind tutunul și dispozitivele de vapat, care prevede restricții suplimentare în jurul școlilor, spitalelor și locurilor de joacă.
Peste 300 de școli din Kiev au rămas fără căldură în urma atacurilor Rusiei. Temperaturile coboară până la minus 20 de grade # Digi24.ro
Aproape 30% dintre şcolile din Kiev au rămas fără căldură după loviturile ruse asupra reţelei energetice a Ucrainei, au anunţat vineri autorităţile capitalei ucrainene, care au decis fuzionarea unor unităţi de învăţământ pentru a remedia situaţia.
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris. Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat # Digi24.ro
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei.
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că, având studii economice, poate explica faptul că „recesiunea e de fapt o însănătoşire dramatică a modelului de creştere economică”, în timp ce „politicieni habarnişti” îl critică pe premierul Ilie Bolojan. „Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău şi gaşca lui de experţi”, consideră Pîslaru.
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic” măsurile pentru redresarea economiei # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că România ar trebui să solicite intervenția Fondului Monetar Internațional, susținând că actuala coaliție de guvernare „nici tehnic, nici politic nu își asumă ceea ce trebuie făcut pentru redresarea economiei românești”.
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan: „Dacă nu-și revine, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR” # Digi24.ro
„Dacă Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR,” a amenințat deputatul PSD Adrian Câciu. Fostul ministru de Finanțe a declarat pentru Digi24 că este deranjat „încercarea de bagatelizare” a anunțului privind intrarea României în recesiune tehnică.
Grindeanu îi răspunde lui Bolojan: PSD, UDMR, minorităţile „nu s-au băgat în poză, ci au stat cu premierul, strângând din dinți” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că „nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, ”strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. „PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, susţine el.
Secretarul american al Sănătății, Robert Kennedy Jr., își recunoaște trecutul de toxicoman. „Prizam de pe capacul toaletei” # Digi24.ro
Controversatul secretar american al Sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., provoacă un nou scandal după ce şi-a evocat trecutul de toxicoman la un podcast, la care a declarat că a organizat reuniuni de ”sevraj” în persoană în timpul pandemiei de Covid-19, afirmând că se temea mai puţjn de virusul SARS-CoV-2 decât de propria adicţie, relatează Sky News.
Economia în recesiune tehnică. Ionuț Dumitru: „Nu știu de ce toată lumea se miră că cifrele arată mai rău, era de așteptat” # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier onorific al premierului, a spus la Digi24 că o scădere a economiei era așteptată, în condițiile măsurilor fiscale luate de guvern anul trecut. El spune că cele două trimestre consecutive de scădere economică nu înseamnă neapărat că vom intra în recesiune.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters şi AFP.
China este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei, i-a spus vineri ministrul chinez de Externe Wang Yi omologului său ucrainean Andrii Sîbiga, în marja Conferinţei Securităţii de la Munchen (MSC), relatează AFP.
Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox # Digi24.ro
Sfântul Valentin este asociat, în mod obișnuit, cu data de 14 februarie, când este marcată la nivel internațional „Ziua Îndrăgostiților”, cunoscută drept Valentine’s Day. Totuși, în calendarul ortodox, pomenirea sa nu are loc la această dată, ci este fixată separat.
SUA ridică restricțiile și lasă cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în Venezuela # Digi24.ro
Statele Unite au autorizat cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în sectorul petrolului și gazelor din Venezuela, potrivit unui document al Departamentului Trezoreriei. Decizia vine în contextul ridicării treptate a embargoului impus Caracasului și implică tranzacții supravegheate strict de Washington, inclusiv plăți prin conturi aprobate și soluționarea litigiilor pe teritoriul american.
