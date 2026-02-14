Lucrările la Planșeul Unirii ar putea fi finalizate înainte de termen. Băluță: Cu cel puțin 4-5 luni înainte

11:10

Să te muți la casa ta devine un vis tot mai greu de îndeplinit, pe măsură ce explozia prețurilor de pe piața imobiliară pare de neoprit. Cele mai scumpe locuințe se vând la Cluj-Napoca, oraș care a depășit de mult Bucureștiul la acest capitol. Pe locul trei în clasament este Brașovul. La polul opus, cele mai bune oferte de case sunt la Iași, Oradea și Sibiu.