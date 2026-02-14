”Fierbe” Bănia înainte de Craiova - FCSB. Comunicat cu scântei: ”O să vă închidem gura”
Sport.ro, 14 februarie 2026 20:50
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 10 minute
21:20
Alex Mățan a făcut spectacol sâmbătă în Grecia, reușind un gol superb pentru Panetolikos în victoria cu Asteras, scor 3-1.
Acum 30 minute
21:00
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare.
Acum o oră
20:50
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
20:50
FCSB o va întâlni în Bănie pe Universitatea Craiova în etapa cu numărul 27 din Superliga României.
20:30
Ungurii surprind după ce CSM București a învins-o pe Ferencvaros: ”Indiferent de sportul care se practică” # Sport.ro
Jucătoarele Bojanei Popovic au făcut spectacol sâmbătă după-amiază în Ungaria!
20:30
"Le vrei pe FCSB și CFR în play-off?" Răspunsul lui Elvir Koljic și ce spune despre lupta la titlu # Sport.ro
Rapid se pregătește de partida cu Farul Constanța, programată duminică, de la ora 17:00, în runda a 27-a din Superliga.
20:30
Fostul campion îi taie elanul lui Dinamo în lupta la titlu: „Nu are lot! Să atace la anul” # Sport.ro
Cătălin Munteanu consideră că Dinamo nu are resursele necesare pentru a câștiga titlul în acest sezon, indicând banca de rezerve drept principalul punct nevralgic al „câinilor”.
Acum 2 ore
20:10
Jucătorul lui FCSB, decis să joace accidentat până la finalul sezonului: ”Ce facem, îl legăm de pat?” # Sport.ro
FCSB a avut în ultimul an probleme mari cu accidentările, mai ales în blocul defensiv.
20:00
FCSB a remizat în Cupa României cu Universitatea Craiova, scor 2-2, și a fost eliminată din competiție.
20:00
Vedeta lui Chivu, pe lista unei forțe din Premier League! Presiune uriașă pe șefii Interului # Sport.ro
Inter Milano se teme că îl va pierde pe Federico Dimarco, unul dintre cei mai importanți jucători din echipa antrenată de Cristi Chivu, dorit insistent de Manchester United.
19:50
Refuzat de Mihai Stoica din cauza cifrelor, atacantul din Superliga înscrie pe bandă rulantă: 3 goluri în ultimele 3 meciuri! # Sport.ro
Issouf Macalou (27 de ani), extrema Universității Cluj, a reușit un nou gol pentru ardeleni în Superliga.
19:50
Angelescu se implică în scandalul din Petrolul – FC Argeș: ”Toată lumea știe ce culori poartă pe sub haine Petrescu!” # Sport.ro
Scandalul din Petrolul – FC Argeș continuă să facă valuri în Superliga.
19:40
Decizie definitivă luată de Marius Lăcătuș după 7 ani de pauză: „Mi-a trecut de mult, nu-mi mai arde” # Sport.ro
Marius Lăcătuș a anunțat astăzi că și-a încheiat definitiv cariera de antrenor, mărturisind că nu mai are disponibilitatea de a se implica total în viața unei echipe.
Acum 4 ore
19:10
Sorin Cârțu a dezvăluit ce sumă încasează lunar de la stat după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” # Sport.ro
Sorin Cârțu a făcut publică suma exactă pe care o primește ca pensie după o carieră de 45 de ani în fotbal, menționând că așteaptă o majorare a acestor venituri.
19:00
Gică Craioveanu, fost internațional român, a împlinit astăzi 58 de ani.
19:00
CSM București, victorie colosală contra lui Ferencvaros, în Ungaria! 7 victorii la rând și salt pe locul 2 # Sport.ro
Ferencvaros - CSM București 30-35, în Liga Campionilor la handbal feminin. Elevele Bojanei Popovic au ajuns la 7 victorii consecutive și au urcat temporar pe locul 2, care duce direct în sferturile de finală.
19:00
JO de iarnă | Calificare pentru biatlonista româncă Anastasia Tolmacheva la Pursuit: ”Felicitări!” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au loc la Milano-Cortina în perioada 6 februarie 2026 - 22 februarie 2026.
18:40
Fostul antrenor al Craiovei defilează la Al-Hilal Omdurman.
18:40
Dezvăluiri incredibile ale starului de la Juventus: ”Am petrecut două luni izolat cu antrenorul și soția mea!” # Sport.ro
Jeremie Boga, extrema celor de la Juventus, a făcut dezvăluiri teribile din vremea când era jucător la Nice.
18:30
Ianis Hagi (27 de ani) a fost titular sâmbătă în victoria obținută de Alanyaspor, 2-1 cu Konyaspor. Internaționalul român a avut o prestație solidă în cele 66 de minute jucate.
18:10
Universitatea Craiova și FCSB se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în runda cu numărul 27 din Superliga.
18:10
Americanii, uluiți după ce ”Zeul” patinajului artistic a terminat pe opt la JO de la Milano-Cortina: ”Inadmisibil / Trebuia să intre în istorie” # Sport.ro
Jocurile Olimpice de iarnă au loc în perioada 6 februarie 2026 - 22 februarie 2026 la Milano-Cortina.
18:00
Gafa centralului Radu Petrescu din meciul Petrolul - FC Argeș, scor 2-1, a generat un scandal de proporții în fotbalul românesc.
18:00
Răsturnare de situație la Galați! Ce se întâmplă cu echipa după decizia instanței: „Suspendată, cu efect imediat!” # Sport.ro
SC Oțelul Galați a anunțat oficial că procedura de insolvență deschisă recent a fost suspendată cu efect imediat, iar activitatea clubului revine la normal.
17:50
Decizia luată de Universitatea Craiova cu o zi înainte de meciul cu FCSB: ”Imediat după antrenament” # Sport.ro
Universitatea Craiova - FCSB este duminică seară de la ora 20:00.
17:40
Sabin Ilie avertizează înainte de barajul cu Turcia: „Ne lăudăm cu Man care e schimbat în minutul 25” # Sport.ro
Sabin Ilie este sceptic în privința șanselor României la barajul cu Turcia și propune o reconstrucție totală după modelul norvegian, criticând dur forma actuală a „tricolorilor”.
17:40
Radu Petrescu (43 de ani) a fost în centrul atenției la partida Petrolul Ploiești - FC Argeș 2-1, după o eroare majoră de arbitraj în finalul jocului.
17:30
Perioada de transferuri s-a încheiat în Superliga, dar jucătorii pot încă pleca la alte echipe din campionate în care mercato este încă activ.
Acum 6 ore
17:20
Oțelul nu renunță la obiectivul de a intra în play-off, chiar dacă în ultima perioadă a înregistrat mai multe rezultate modeste.
17:20
Florin Prunea, invitat special în Fața la joc! Emisiunea e duminică, de la 16:00, în direct la Pro TV și pe VOYO # Sport.ro
Fața la joc! - invitat special: Florin Prunea!
17:00
Cum se simte Gică Craioveanu la 58 de ani. Fostul atacant și-a serbat ziua în Slatina: ”S-au schimbat multe” # Sport.ro
Gică Craioveanu a împlinit astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, 58 de ani.
17:00
Fostul căpitan al lui Inter pariază pe echipa lui Chivu în Derby d'Italia și îl elogiază pe român: „Extraordinar!” # Sport.ro
Andrea Ranocchia a analizat duelul dintre Inter și Juventus, fiind convins că trupa antrenată de Cristi Chivu pornește cu prima șansă în confruntarea de pe „Giuseppe Meazza”.
16:50
PSV a pierdut în deplasare cu Volendam, scor 1-2, în etapa 23 din Eredivisie.
16:40
Radu Petrescu, amenințat cu moartea după scandalul de la Ploiești! Măsura luată imediat de arbitru # Sport.ro
Radu Petrescu a primit amenințări cu moartea după arbitrajul controversat din Petrolul - FC Argeș 2-1. Centralul a informat CCA și ia în calcul o plângere la Poliție.
16:30
Walter Zenga (65 de ani), fostul mare portar al lui Inter Milano, a vorbit despre actualul goalkeeper al "nerazzurrilor", Yann Sommer (37 de ani).
16:30
Arlauskis, atac frontal către un conducător de club: ”A băgat echipa în faliment! Prea slab” # Sport.ro
Lituanianul Giedrius Arlauskis (38 de ani) l-a făcut bucăți pe Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj.
16:10
Meciul de curling dintre Canada şi Suedia la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina a fost marcat, vineri, de tensiuni puternice între jucători.
16:10
Newcastle United vrea să-l vândă pe Woltemade, la mai puțin de un an după transferul său! # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate de fotbal din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
15:30
Fotbalistul lui Juventus a trăit momente de teroare din cauza ultrașilor: „Am petrecut două luni închis în casă” # Sport.ro
Dezvăluirea făcută de către Jeremie Boga (29 de ani), fotbalistul lui Juventus traumatizat de fanii lui Nice.
Acum 8 ore
15:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
15:10
Primele două jucătoare de tenis ale lumii, Arina Sabalenka (Belarus) şi Iga Swiatek (Polonia), s-au retras de la turneul WTA 1000 de la Dubai (15-21 februarie), au anunţat vineri organizatorii din Emiratele Arabe Unite, conform AFP.
15:00
Manchester City se orientează pentru un posibil înlocuitor al lui Pep Guardiola.
14:30
Bernadette Szocs și Eduard Ionescu se luptă pentru trofeu în India! Cum s-au descurcat ceilalți români # Sport.ro
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu va juca pentru trofeul probei în India, după ce a reuşit a patra victorie de pe tabloul principal, într-o semifinală încheiată cu abandonul adversarilor, într-un moment în care sportivii români conduceau la seturi.
14:30
Liverpool - Brighton, LIVE pe VOYO de la 22:00! „Cormoranii”, duel de Premier League în FA Cup # Sport.ro
Liverpool - Brighton se vede LIVE pe VOYO de la ora 22:00.
14:00
FCSB a primit o veste proastă înaintea duelului din campionat împotriva Universității Craiova.
13:50
FC Argeș a reacționat dur după meciul de la Ploiești: ”Prezența noastră în play-off deranjează?” # Sport.ro
Clubul FC Argeş îşi exprimă protestul vehement faţă de maniera de arbitraj de la partida disputată împotriva echipei Petrolul Ploieşti (2-1), meci al cărui rezultat final a fost viciat decisiv de o eroare flagrantă a brigăzii conduse de Radu Petrescu.
13:40
Bogdan Lobonț (48 de ani) este liber de contract după ce a activat ultima oară ca director tehnic și antrenor la Olimpia Satu Mare.
Acum 12 ore
12:50
Inter - Juventus, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45: Cristi Chivu vrea revanșa în Derby d'Italia # Sport.ro
Inter - Juventus este de la ora 21:45 și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:50
Marseille - Strasbourg, Lille - Brest și Paris FC - Lens, astăzi în exclusivitate pe VOYO. Echipele probabile # Sport.ro
Pe Sport.ro găsiți toate informațiile despre meciurile zilei din Ligue 1.
12:50
Fostul internațional e și acum o figură emblematică printre jucătorii străini care au evoluat, de-a lungul anilor, în Orientul Mijlociu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.