Anchetă, după ce un bărbat de 56 de ani din Dolj a fost găsit mort în casă. Un suspect a fost dus la audieri

Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.

