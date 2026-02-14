Anchetă, după ce un bărbat de 56 de ani din Dolj a fost găsit mort în casă. Un suspect a fost dus la audieri
StirileProtv.ro, 14 februarie 2026 21:50
Poliţiştii din Dolj au deschis o anchetă după ce un bărbat de 56 de ani, din comuna Vela, a fost găsit mort în casă. În urma cercetărilor, a fost identificat un suspect în acest caz, un bărbat de 39 de ani din aceeaşi localitate, el fiind dus la audieri.
• • •
Acum o oră
21:50
Financial Times: Discursul aparent liniştitor al lui Marco Rubio adresat Europei este „un cadou otrăvit” # StirileProtv.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a solicitat un parteneriat „revigorat” între SUA şi Europa, bazat pe o „mare civilizaţie” comună.
21:50
Acum 2 ore
21:30
Un lider al partidului AUR nu înțelege ce înseamnă recesiune tehnică: ”Ce înseamnă că e tehnic? E un fel de semi-recesiune?” # StirileProtv.ro
Liderul grupului Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Senat, Petrişor Peiu, susține că expresia ”recesiune tehnică” a fost inventată de Guvernul Bolojan.
21:00
USR vrea crearea unui Sistem Unic de Design Digital: ”România are nevoie de un stat digital” # StirileProtv.ro
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu conturile online ale instituțiilor publice.
21:00
Horoscop 15 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate.
20:40
Valentine’s Day în Satul Olimpic de la Milano-Cortina. Sportivii au golit stocul de 10.000 de prezervative # StirileProtv.ro
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, conform Reuters.
Acum 4 ore
20:10
Statuile unor femei din Danemarca au început să fie acoperite cu haine și accesorii. Care este motivul # StirileProtv.ro
Dacă aveți drum prin Danemarca, să nu vă mire când vedeți statui îmbrăcate cu haine sau accesorii tricotate.
19:50
Vremea în România se schimbă radical. După temperaturi de 15 grade, meteorologii anunță că ninsorile și frigul revin # StirileProtv.ro
Vremea a fost generoasă sâmbătă și ne-a răsfățat cu temperaturi de 15 grade. În unele orașe, oamenii au ieșit la plimbare în mânecă scurtă. Dar bucuria de primăvară nu durează mult.
19:40
Studiu: Pentru români, bătrânețea începe mai devreme. Seniorii călătoresc rar, dar își sprijină financiar copiii și nepoții # StirileProtv.ro
Vârstnicii din România se bucură mai puțin de viață decât cei din alte țări europene, arată o amplă analiză. Bătrânii noștri călătoresc și se distrează rar, dar sunt gata să-și ajute financiar copiii și nepoții, chiar dacă nu se simt pe deplin apreciați.
19:40
Cinci oameni au primit o nouă șansă, după ce familia unei femei în moarte cerebrală din Iași a acceptat să îi doneze organele # StirileProtv.ro
Cinci pacienți în mare suferință au primit o șansă la viață. Medicii din Iași, București și Târgu Mureș au efectuat al patrulea transplant de inimă în mai puțin de 2 luni și primul de plămâni după aproape 2 ani.
19:30
Important. Ce înseamnă pentru România calificativul de ”BBB minus” cu perspectivă negativă # StirileProtv.ro
România își menține ratingul de țară - a anunțat agenția internațională Fitch, după o nouă evaluare. Rămânem, așadar, o țară recomandată investițiilor, dar tot la un pas de retrogradare.
19:30
Ce s-a discutat, până acum, la conferința pentru securitate din Munchen. Macron: Europa trebuie să învețe să devină o putere # StirileProtv.ro
„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio la conferința pentru securitate de la Munchen.
19:30
Cum a fost prins polițistul din Arad, suspect că ar fi furat pantofi de sport din Austria # StirileProtv.ro
Un poliţist din Arad şi soţia lui sunt cercetați pentru furt în Austria după ce în portbagajul lor au fost găsite zeci de perechi de pantofi sport sustrase dintr-un cunoscut centru comercial.
19:30
De ”Valentine's Day”, românii s-au înghesuit să cumpere flori: ”Cea mai mare comandă de astăzi este de 1000 de trandafiri” # StirileProtv.ro
Este sărbătoarea iubirii, „Valentine's Day”, iar pentru mulți bărbați ziua a început la florărie, în căutarea unui buchet care să transmită cel mai bine emoția momentului.
19:30
Țările care au cele mai multe oferte de turism ”all inclusive”. Bugetul mediu pentru o săptămână: 7000 de lei # StirileProtv.ro
Două variante de vacanță concurează, în acest an, pentru bugetul de concediu al românilor.
19:20
Răsturnare de situație în cazul fetiței de patru ani, adusă în București de la Târgu Jiu în stare gravă. Mama sa, reținută # StirileProtv.ro
Mama și partenerul ei de viață au fost reținuți pentru tentativă de omor. Ancheta o contrazice astfel pe femeie, care a susținut că fetița a suferit un accident nefericit.
Acum 6 ore
18:30
Alertă în Europa. Trandafirii roșii importați din Olanda, contaminați de insecticide interzise, „cancerigene pentru om” # StirileProtv.ro
Evitați trandafirii de Ziua Îndrăgostiților, avertizează activiștii de mediu, după ce testele au arătat că aceștia sunt puternic contaminați cu pesticide.
17:20
Un român fără permis a jefuit un magazin și a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de poliție, în Spania # StirileProtv.ro
Un român de 26 de ani a fost reținut de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce ar fi dat un jaf armat într-un supermarket, declanșând apoi o urmărire ca în filme, soldată cu avarierea a opt mașini.
17:20
Cel mai lung zbor direct din lume durează aproape 19 ore și parcurge 15.000 km. Între ce orașe face legătura # StirileProtv.ro
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines.
17:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană.
17:00
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor după expirarea plafonării: „Am găsit o formulă. Diferenţa o plăteşte tot statul” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, pentru perioada de după 31 martie, când va expira plafonarea preţului la gazele naturale, a găsit o formulă hibridă pentru consumatorul final, astfel încât preţul gazelor să nu crească.
16:40
Protest la Munchen față de regimul iranian. 200.000 de oameni cer căderea Republicii Islamice. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Circa 200.000 de persoane s-au adunat sâmbătă după-amiază la Munchen pentru a protesta împotriva autorităţilor iraniene, informează poliţia din capitala landului Bavaria, relatează AFP.
Acum 8 ore
16:10
Un turist a primit o amendă de peste 200 de euro pentru parcare ilegală, la doi ani după o vacanță în Croația # StirileProtv.ro
Un austriac a călătorit pe coasta croată vara anului 2024. Aproape doi ani mai târziu, a primit o scrisoare de la un avocat prin care i se cerea să plătească 245 de euro pentru parcare ilegală.
16:10
Pepenele kiwano este un fruct exotic și bogat în nutrienți, originar din regiunile centrale și sudice ale Africii.
16:10
Cele mai bune 10 orașe din Italia pentru iubitorii de mâncare, conform localnicilor. Ce rețete merită încercate # StirileProtv.ro
Italia este o destinație în care cultura culinară variază spectaculos de la o regiune la alta, iar fiecare oraș are propriile specialități de neratat.
16:10
Care este cea mai bună perioadă de mers în Grecia. Când este momentul ideal să rezervi o vacanță # StirileProtv.ro
Grecia este oricând o idee minunată, însă există o perioadă în care totul este perfect: vremea, atmosfera, lipsa de aglomerație și prețurile.
16:00
Giorgia Meloni, susținătoarea lui Donald Trump, nu vrea în Consiliul pentru Pace al lui Trump. Italia va fi doar observator # StirileProtv.ro
Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump doar ca ţară observatoare, a declarat premierul italian Giorgia Meloni.
15:50
Rusia l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască, afirmă Marea Britanie și aliații săi # StirileProtv.ro
Cinci țări europene afirmă că liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală și acuză Rusia lui Vladimir Putin de această crimă.
15:50
Analiză: Întoarcerea lui Donald Trump schimbă ordinea globală. SUA pierd influență, iar China câștigă teren diplomatic rapid # StirileProtv.ro
Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă a accelerat o transformare profundă în ordinea globală, scrie The Guardian într-o analiză.
15:30
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în tot acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar # StirileProtv.ro
Un bărbat din Genova, Italia, a aflat la vârsta de 75 de ani că avea dreptul la pensie și a încasat retroactiv 106.000 de euro, plus o pensie lunară de 1.400 de euro.
15:20
Un orășel din Italia angajează 6 „adulmecători” pentru a depista sursa unor mirosurile neplăcute. Care sunt condițiile # StirileProtv.ro
Un oraș din Italia caută o echipă de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului.
15:10
Aproape un milion de români au vizitat Bulgaria în 2025. Este cel mai mare număr înregistrat vreodată # StirileProtv.ro
Bulgaria a înregistrat anul trecut un număr record de turişti din România, conform celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, informează Novinite.
14:50
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a condus beat și a provocat un accident în Brăila. Ce alcoolemie avea # StirileProtv.ro
Un bărbat de 48 de ani din judeţul Brăila este cercetat sub control judiciar după ce, conducând băut, a ieşit cu maşina de pe şosea, în oraşul Făurei, şi a lovit bordura.
Acum 12 ore
14:20
Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru POLITICO la Conferința de securitate de la München, că Vladimir Putin se află „într-o poziție dificilă”, inclusiv din cauza vârstei.
14:10
Liderul PSD care îl laudă pe Nicușor Dan. ”Sunt extrem de încântat și îi mulțumesc” # StirileProtv.ro
Liderul PSD Bucureşti Daniel Băluţă susţine că a discutat cu Nicuşor Dan pe tema bugetului pentru Capitală. ”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă.
14:10
Ursula von der Leyen: „Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate” # StirileProtv.ro
Ursula von der Leyen a declarat la Conferinţa de securitate de la München că Uniunea Europeană ar trebui să activeze pactul de apărare reciprocă prevăzut în tratate și să renunțe la unanimitate în favoarea votului cu majoritate calificată.
14:00
Un elev militar a fost condamnat după ce a tâlhărit o femeie din Tulcea la bancomat. Pedeapsa primită # StirileProtv.ro
Un elev al Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri de la Pitești a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare de Tribunalul Militar București. Este acuzat că, înainte de Crăciun, a tâlhărit o femeie la Tulcea, căreia i-a luat portofelul.
13:50
Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate # StirileProtv.ro
Imaginile încărcate în chatboți AI pot fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung în mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, conturi false sau escrocherii online.
13:40
Europa răsuflă ușurată după mesajul SUA de la Munchen: ”Destinul nostru va fi întotdeauna legat de al vostru” # StirileProtv.ro
”Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru noi”. Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio, transmis sâmbătă la Conferința pentru Securitate de la Munchen.
13:30
Descindere la vila milionarului ucis Kreiner. Fosta lui iubită își învăța o pacientă cum să-și omoare mama # StirileProtv.ro
Procurorii au descins din nou în vila omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, ucis în propria casă acum 3 ani.
13:30
O şansă la viaţă pentru cinci pacienţi în urma unor transplanturi. Organele au fost prelevate la Iași # StirileProtv.ro
Cinci oameni vor primi o șansă la viață în urma unor transplanturi care vor fi efectuate sâmbătă. Organele au fost prelevate la Iași de la o femeie aflată în moarte cerebrală și vor ajunge cu elicopterele în București și Târgu Mureș.
13:30
Ce a pățit administratorul padocului groazei din Vrancea, unde câinii erau uciși și izbiți de pereți. ”Sute de ore de orori” # StirileProtv.ro
Administratorul celui mai mare adăpost de câini din Vrancea și doi angajați au fost plasați sub control judiciar în urma perchezițiilor făcute în acest caz.
13:10
Întoarcerea fiului rătăcitor. ”SUA vor fi mereu copilul Europei. Vom reinstaura împreună ordinea mondială” # StirileProtv.ro
Statele Unite, sub conducerea preşedintelui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la ”reinstaurarea” ordinii mondiale, a declarat sâmbătă dimineaţă secretarul de stat american Marco Rubio, în cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen.
13:00
Zayn Malik, declarații neașteptate despre Gigi Hadid: „Poate era altceva. Nu simt că a fost iubire” # StirileProtv.ro
Zayn Malik are o perspectivă diferită asupra relației sale din trecut cu Gigi Hadid, la cinci ani după despărțire.
12:50
Weekend de vis pentru schiori în Prahova. Mii de turişti se află pe pârtiile de la Sinaia. Parcarea de la gondolă este plină # StirileProtv.ro
Circa 2.500 de persoane se află, sâmbătă, pe domeniul schiabil al staţiunii Sinaia, unde sunt deschise aproape 20 de pârtii, iar parcarea de la gondolă este plină.
12:40
Un oraș din Europa a fost desemnat cel mai verde oraș din lume. Locuitorii trăiesc la mai puțin de 300 de metri de parcuri # StirileProtv.ro
Oslo, capitala Norvegiei, este desemnat cel mai verde oraș din lume, cu peste 95% dintre locuitori la doar câteva minute de zone verzi și parcuri spectaculoase.
12:20
Poliţia de Frontieră: Creştere a traficului la graniţă de Ziua Naţională a Serbiei. Măsuri pentru un control operativ # StirileProtv.ro
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara avertizează cetăţenii că, pe 15 februarie, de Ziua Naţională a Republicii Serbia, se estimează trafic intens la punctele de trecere ale frontierei româno-sârbe.
12:10
Un oraș european aflat la granița a trei țări atrage tot mai mulți vizitatori. Are 40 de muzee și o colecție unică în lume # StirileProtv.ro
Basel devine una dintre cele mai atractive destinații de city break din Europa: peste 40 de muzee, un centru vechi medieval spectaculos și poziționarea unică la granița cu Franța și Germania.
12:00
Într-o nouă postare pe Instagram, artista în vârstă de 44 de ani și-a surprins fanii cu o schimbare de look, afișând o tunsoare bob, adoptată la început de an.
11:50
Propunerea AUR pentru CCR a dat în judecată Universitatea București ca să-i spună dacă Nicușor Dan a fost student # StirileProtv.ro
O fostă judecătoare din Botoşani a dat în judecată Universitatea Bucureşti pentru a obţine informaţii despre studiile preşedintelui Nicuşor Dan. Fosta magistrată este propunerea AUR pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României.
