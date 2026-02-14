Giovanni Becali anunță un play-off exploziv! Care este singura condiție: „6 meciuri și 200.000 de spectatori minimum”
Fanatik, 14 februarie 2026 23:20
Giovanni Becali a comentat cea mai fierbinte luptă la play-off de când SuperLiga se joacă în acest format. Celebrul agent FIFA vrea în top 6 cele mai bune formații din campionatul României
Acum o oră
23:20
23:20
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!” # Fanatik
Ce manevre controversate ar fi pus la cale Ionuț Chirilă în urmă cu mai mulți ani, înainte de un sfert de finală din Cupa României Dinamo - Rapid. Ce rol aveau Florentin Petre și Cătălin Hîldan.
23:20
Pontul zilei de duminică, 15 februarie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.00 la Superbet pentru U Craiova – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 15 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.00 la meciul U Craiova - FCSB
Acum 2 ore
23:00
Eroare uriașă de arbitraj în Inter – Juventus, sub ochii lui Chivu. A văzut roșu după un fault inexistent # Fanatik
Decizie controversată de arbitraj la finalul primei reprize a duelului dintre Inter și Juventus, din Serie A. Formația lui Chivu a intrat la cabine cu un om în plus.
22:40
Biletul zilei la pariuri de duminică, 15 februarie 2026, poate aduce un câștig de 450 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:40
Scene șocante petrecute în București, într-un autobuz STB, dar și pe stradă! Bătaie generală între două grupuri de tineri! Foto și video de la fața locului
22:10
Mihai Stoica a anunțat două reveniri la FCSB pentru meciul crucial cu U Craiova. Ce a spus despre Matei Popa # Fanatik
Mihai Stoica, anunț de maxim interes pentru fanii celor de la FCSB înaintea marelui meci cu Universitatea Craiova! Ultimele detalii despre problemele de lot
Acum 4 ore
21:50
MM Stoica, răspuns pentru Victor Angelescu după scandalul provocat de Radu Petrescu: „Se află într-o mare eroare. E speriat de FCSB” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre scandalul produs după meciul dintre Petrolul Ploiești și FC Argeș, 2-1, acolo unde Radu Petrescu a fost acuzat că a ajutat-o pe FCSB printr-o decizie controversată.
21:10
Ce preparate speciale găsești în restaurantele din Italia, cu ocazia Jocurilor Olimpice. Mâncarea foarte gustoasă care e plină de proteine de înaltă calitate # Fanatik
Care sunt felurile de mâncare ce nu lipsesc din locațiile culinare, cu prilejul Jocurilor Olimpice de iarnă. Totul este sănătos și gândit pentru oameni.
20:50
Incidentul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu a ajuns și în presa din Marea Britanie: „Confruntare masivă” # Fanatik
Cum a prezentat presa din Marea Britanie conflictul dintre Danny Armstrong și Dorinel Munteanu: „A provocat o confruntare masivă”
20:30
Cristiano Ronaldo a marcat la revenirea după scandalul cu Al Nassr. Cât mai are portughezul până la golul 1000. Video # Fanatik
Cristiano Ronaldo, revenire cu gol la Al-Nassr după scandalul de proporții! Cum a marcat contra lui Al-Fateh
20:10
„Milionarul cu elicopterul”, sponsor la Colosseum Tournament 49. Dumitru Gal rupe tăcerea despre acuzațiile de mită: „E ridicol!” # Fanatik
Ploiești va fi gazda show-ului Colosseum Tournament 49. Sponsor la cea mai puternică gală de kickboxing din România va fi, din nou, Dumitru Gal. Antreprenorul din Bihor e acuzat că a dat „mită cu elicopterul”
Acum 6 ore
20:00
O nouă decizie importantă de arbitraj în lupta pentru play-off. VAR, gol anulat după 4 minute de analiză în U Cluj – Csikszereda: Iulian Călin a dat și un penalty. Video # Fanatik
O nouă fază controversată de arbitraj în SuperLiga! Ce s-a întâmplat în U Cluj - Csikszereda, meci cu implicații în lupta pentru play-off
19:50
Daniel Băluţă contestă măsurile lui Ilie Bolojan. „Oricine poate face reformă tăind. Asta nu-i reformă” # Fanatik
Daniel Băluţă îl critică pe Ilie Bolojan că nu ascultă vocea oamenilor și tergiversează pachetul de relansare propus de PSD, în timp ce aplică măsuri de austeritate care generează "tensiune și nervozitate".
19:40
Mihai Stoica, anunț despre problemele lui Dawa la FCSB: ”Nu putem să forțăm un fotbalist. Îl legăm de pat?” # Fanatik
Abia revenit după o lungă accidentare, Joyskim Dawa se confruntă cu noi probleme medicale. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre starea de sănătate a camerunezului.
19:10
Tensiuni la PSG! Dembele și Vitinha și-au atacat colegii după înfrângerea cu Rennes. Luis Enrique, nevoit să intervină. „Nu au valoare” # Fanatik
PSG pierde surprinzător cu Rennes, scor 1-3, iar Dembélé și Vitinha își critică public colegii. Luis Enrique reacționează dur și transmite un mesaj clar.
18:50
Ce au pățit Giovanni Becali și soția sa însărcinată într-una dintre cele mai tari țări din Europa. Coșmarul a început la graniță # Fanatik
Giovanni Becali a povestit, la FANATIK, un episod memorabil din viața sa. În ce scandal a fost implicat cu cu soția însărcinată tocmai în Danemarca.
18:50
Alex Mățan, eurogol în Grecia! Execuție de senzație a jucătorului crescut de Gică Hagi. Video # Fanatik
Alex Mățan, reușită de excepție în Grecia! Cum a marcat jucătorul crescut de Gică Hagi la Viitorul. Video cu faza
18:30
Propunerea șocantă a unor fani ai lui Dinamo după gafa lui Radu Petrescu. Plan incredibil pentru a trimite FCSB în play-out: „Să o lăsăm mai moale” # Fanatik
Dinamoviștii au văzut scandalul de la finalul partidei dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1, și acuză la rândul lor faptul că arbitrul Radu Petrescu face jocurile pentru ca FCSB să intre în play-off.
18:10
Conflict în SuperLiga! Conducerea vrea să îl demită, dar antrenorul cere toţi banii până la finalul contractului # Fanatik
Este haos la echipa din SuperLiga! Conducerea i-a mai oferit o șansă după ultima etapă de campionat, însă acum vrea să îl demită. Antrenorul cere toate salariile până la final
Acum 8 ore
17:50
Inter – Juventus, live video în etapa 25 din Serie A. Un nou derby pentru echipa lui Cristi Chivu # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu primește vizita lui Juventus. Meciul este programat în etapa 25 din Serie A și se dispută sâmbătă, 14 februarie. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
17:20
Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv # Fanatik
Scandal uriaș în Superliga după eroarea lui Radu Petrescu din meciul FC Argeș - Petrolul. Președintele Rapidului a reacționat dur și a pus sub semnul întrebării corectitudinea luptei pentru play-off.
17:00
În ce condiții rămâne Horațiu Moldovan la Real Oviedo. Cât trebuie să plătească să îl ia de la Atletico Madrid. Exclusiv # Fanatik
Horațiu Moldovan ar putea rămâne la Real Oviedo permanent după acest sezon, însă nu în orice condiții. Ce trebuie să se întâmple pentru ca el să rămână și ce sumă trebuie plătită către Atletico Madrid
16:40
Georgina Rodriguez a reușit să facă furori prin simpla prezență. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo se face remarcată de fiecare dată când apare în public.
16:30
Cum putea Radu Petrescu să evite scandalul monstru de la Petrolul – FC Argeș 2-1. Avem rezolvarea regulamentară a fazei care a dinamitat # Fanatik
Radu Petrescu se putea folosi de regulament pentru a evita scandalul de la Petrolul - FC Argeș. „Centralul” a comis o eroare impardonabilă pentru un arbitru FIFA în momentul în care a anulat un gol perfect valabil
16:20
Probleme pentru Jose Mourinho! „The Special One” a ajuns la spital. Cu ce probleme se confruntă antrenorul de la Benfica # Fanatik
Jose Mourinho a ajuns de urgență la spital cu o zi înaintea meciului Benficăi din campionat. Ce au decis medicii după ce l-au consultat pe „The Special One”.
Acum 12 ore
16:00
Valentin Mihăilă, într-o formă de zile mari înainte de Turcia – România. A fost din nou decisiv pentru Rizespor. Video # Fanatik
Valentin Mihăilă, din nou decisiv în Turcia pentru Rizespor. Internaționalul român a contribuit la golul egalizator și traversează o perioadă excelentă înaintea barajului cu Turcia pentru Cupa Mondială.
15:50
Ziua şi scandalul de arbitraj în SuperLiga! Horia Mladinovici a dat un penalty controversat, verificat 5 minute la VAR. Video # Fanatik
La nici 24 de ore de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, SuperLiga României se confruntă cu o nouă fază controversată. Oțelul Galați a primit un penalty discutabil în meciul cu Metaloglobus
15:40
Bogdan Baratky scrie după scandalul de arbitraj în care a fost implicat Radu Petrescu: „Lecţia de istorie!” # Fanatik
Bogdan Baratky scrie despre eroarea de arbitraj a lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeş 2-1, care a stârnit un uriaş scandal în SuperLiga.
15:30
Giovanni Becali, impresionat total de cele două „perle” ale lui Gigi Becali după U Craiova – FCSB 2-2: „Au produs panică! Cu ei trebuia să înceapă și situația era alta” # Fanatik
Giovanni Becali a văzut meciul Universitatea Craiova - FCSB 2-2, în Cupa României. Cine sunt cei doi jucători pe care celebrul impresar i-a lăudat public.
15:10
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce prime au jucătorii de la Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei României: „E foarte consistent” # Fanatik
Dinamo a reușit să se califice în sferturile Cupei României din acest sezon. Ce prime vor încasa jucătorii lui Zeljko Kopic și ce condiții le-au fost puse de conducere.
15:10
„S-a dus la întâlnire oficială în blugi și-n geacă, mai avea să dea apă la vacă”. Ministrul, tăvălit în direct. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir n-a avut milă de ministrul care a mers la o întâlnire oficială în blugi şi geacă, subliniind că o astfel de ţinută nu are ce căuta într-un cadru diplomatic de asemenea nivel.
15:00
Cine este singurul sportiv român care a participat atât la un Campionat Mondial de fotbal, cât şi la o ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă.
14:40
Marius Lăcătuș s-a retras definitiv din fotbal! „Am și eu o vârstă”. „Fiara” a făcut anunțul la care nu se aștepta nimeni # Fanatik
Marius Lăcătuș a anunțat că nu mai revine în antrenorat. Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua explică de ce a renunțat definitiv la cariera de tehnician.
14:20
Ion Crăciunescu, atac devastator la Vassaras după gafa uriaşă a lui Radu Petrescu: „Hai că ne merităm soarta! Igna, Porumboiu sunt nimicuri?!”. Exclusiv # Fanatik
Ion Crăciunescu a lansat un atac virulent la adresa lui Kyros Vassaras după ce Radu Petrescu a făcut praf meciul dintre Petrolul şi FC Argeş. Fostul mare arbitru a reiterat ideea unui arbitru român la şefia CCA.
14:20
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea # Fanatik
Cu ce preț poate fi achiziționată insula superbă care a fost în posesia fostei partenere a lui Gerard Pique. Foarte puține persoane știu unde se află, de fapt.
14:00
Fără precedent! FC Argeş îl dă în judecată pe Radu Petrescu şi cere o sumă uriaşă! Comunicat exploziv al clubului # Fanatik
FC Argeș declară război! Clubul a emis un comunicat virulent la adresa centralului Radu Petrescu după vicierea de rezultat din Petrolul - FC Argeș. Ce au transmis piteștenii și ce sumă cer ca prejudiciu
14:00
Filipe Coelho știe cum să o învingă pe FCSB: „Asta va conta foarte mult!“. Ce decizie a luat antrenorul Universităţii Craiova de Valentine’s Day # Fanatik
Filipe Coelho a vorbit despre cheia derby-ului Universitatea Craiova – FCSB și despre importanța conexiunii cu suporterii. Ce veste le-a dat tehnicianul portughez jucătorilor în ziua de Valentine’s Day.
13:40
Cât va fi suspendat Radu Petrescu după „măcelul” din Petrolul – FC Argeş?! Centralul riscă una dintre cele mai dure sancţiuni # Fanatik
Greșeală uriașă de arbitraj în Petrolul – FC Argeș, în etapa 27 din Superliga. Radu Petrescu a anulat eronat un gol, iar CCA anunță măsuri dure. Câte etape ar putea rata centralul.
13:10
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!” # Fanatik
Ce se întâmplă cu jucătorul în care oltenii își pun mari speranțe. A suferit o accidentare cumplită și ar putea rata restul sezonului. Mario Felgueiras a oferit detalii.
12:50
Sorin Cârțu, avertisment pentru FCSB în bătălia pentru play-off: „Îi înțeleg pe Meme și pe Gigi, dar nu ne interesează. Din vina lor sunt acolo” # Fanatik
Sorin Cârțu a vorbit despre situația din campionat a rivalilor de la FCSB, înaintea meciului cu Universitatea Craiova. Legenda oltenilor nu îi compătimește pe MM Stoica și Gigi Becali.
12:40
12:40
Bănia „fierbe“ înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Cât costă biletele individuale la derby-ul care poate „arunca în aer“ finalul sezonului regular # Fanatik
Biletele individuale pentru derby-ul Universitatea Craiova – FCSB au fost puse, oficial, în vânzare. Află cât costă tichetele pentru meciul de duminică și cam câți olteni sunt așteptați în tribune.
12:30
Calvar imediat după participarea la Jocurile Olimpice de iarnă! A fost drogată într-un club de noapte și apoi violată # Fanatik
Noapte de coșmar pentru o sportivă britanică după ce a participat la Jocurile Olimpice de iarnă. Cum a ajuns victima violului după ce a vrut să se relaxeze într-un club de noapte
12:20
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în penultima rundă # Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Champions League handbal feminin, etapa 13. Vezi când sunt programate CSM București și Gloria Bistrița și pe cine întâlnesc.
12:10
Cum s-a născut unul dintre marii atacanți din istoria lui Dinamo. A luat o primă uriașă pentru un singur gol marcat: “Credeam că vor să mă dea afară!” # Fanatik
Unul dintre atacanții de legendă ai clubului Dinamo a dezvăluit, la FANATIK, cum a ajuns să evolueze pe această poziție la clubul din Ștefan cel Mare. Meciul său de referință.
12:00
Miza uriaşă a meciurilor României în Liga Naţiunilor! Ce legătură are cu calificarea la Euro 2028 # Fanatik
România are o grupă dificilă în Liga Naţiunilor, iar competiţia are o miză uriaşă în vederea Euro 2028. Prezenţa tricolorilor la următorul turneu final depinde şi de rezultatele obţinute în Nations League.
11:50
Silvian Cristescu, acuzații explozive după suspendarea lui Baiaram pentru dubla cu FCSB: „Pedepsiți drastic! Coincidența e prea mare, nu e întâmplător” # Fanatik
Ștefan Baiaram a primit două etape de suspendare după conflictul cu suporterul dinamovist. Legendele Universității Craiova au protestat vehement după ce „perla” oltenilor nu are drept de joc fix cu FCSB.
11:30
LPF, atac dur la adresa FRF după gafa lui Radu Petrescu: „Depăşeşte limita tolerabilului!” # Fanatik
LPF nu a rămas indiferentă după eroarea crasă făcută de Radu Petrescu în Petrolul Ploiești - FC Argeș! Ce a transmis reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal într-o postare pe social media
11:10
Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul: „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat” # Fanatik
Roberto Rosetti, șeful Comisiei de Arbitri de la UEFA, a dezvăluit că forul european a propus ca VAR-ul să intervină mai rar în anumite situații. Despre ce momente ale jocului este vorba.
