Modernizarea Aeroportului „Henry Coandă” s-a scumpit cu 1,3 milioane de euro într-un an

Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României cu privire la o ordonanță de urgență ce ar fi permis Metrorex să intabuleze mai ușor construcții aferente rețelei de metrou, doar cu autorizația de construire. Sesizarea lui Nicușor Dan susține că „-ar reduce mecanismele de control". CCR a constatat […]