A văzut crize politice din culise. A văzut trădări. A văzut puterea cum se ridică… și cum se prăbușește. Acum, Mădălina Dobrovolschi rupe tăcerea despre manipulare, despre prăbușirea credibilității din presă, despre cum influencerii au înlocuit specialiștii și despre adevărurile pe care România le-a îngropat zeci de ani. „România, cine ești?” nu e doar o emisiune. E o confruntare. O oglindă. O întrebare care nu te lasă să pleci. Și începe pe 21 februarie. La ora 13.00. La Prima TV. The post Madalina Dobrovolschi: Am văzut puterea din primul rând appeared first on Cotidianul RO.
Zelenski vrea de la SUA garanţii de securitate pe 20 de ani pentru a semna acordul de pace # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski a discutat cu Rubio, Witkoff şi Kushner înaintea următoarei runde de negocieri de la Geneva. Ucraina doreşte garanţii de securitate din partea SUA pe o perioadă de 20 de ani pentru a semna acordul de pace. The post Zelenski vrea de la SUA garanţii de securitate pe 20 de ani pentru a semna acordul de pace appeared first on Cotidianul RO.
Potrivit mai multor studii de specialitate o dietă bazată pe fructe și legume poate avea efecte pozitive și asupra sănătății pielii noastre. The post Fructe și legume care pot îmbunătăți aspectul pielii appeared first on Cotidianul RO.
Paradox românesc: producem cel mai mult gaz din UE, însă depindem de importuri # Cotidianul de Hunedoara
„Așa a ajuns România cel mai mare producător de gaze, pentru că a dispărut concurența. Nu pentru că noi ne-am crescut producția de gaze naturale” The post Paradox românesc: producem cel mai mult gaz din UE, însă depindem de importuri appeared first on Cotidianul RO.
Nu este deloc întîmplător că „asaltul” asupra barajelor și asupra mineritului vine din ong-uri. Este tot parte din strategia Comisiei Europene, vizînd distrugerea surselor hidro cu argumentul de necombătut al protecției mediului. Se vede de departe că „Fără baraje, fără drujbe și fără minierit” din mintea celor de la Declic vine din programul de mediu al Comisiei Europene, cea care îi și finanțează în cea mai mare parte. The post ONG-uri dirijate cu banii cetățenilor appeared first on Cotidianul RO.
„Sintagma «actorului complet» te risipește și atunci trebuie să-ți impui o rigoare și mai mare”, susține actrița Anca Rafira Ionel într-un interviu pentru Cotidianul. The post „Degeaba știi să cânți și să dansezi, dacă nu ai caracter” – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Întrebarea care s-a pus, dintotdeauna, este următoarea: de ce, pe perioada pe care au trăit în Grădina Edenului, Adam și Eva nu au adus la îndeplinire însărcinarea dată de Dumnezeu de a se înmulți, de a da naștere la copii? The post Viața sexuală a cuplului Adam și Eva appeared first on Cotidianul RO.
Se teme Fitch de PSD? Agenția de rating se întreabă dacă economia va merge și după rotativă, când premier va fi Grindeanu # Cotidianul de Hunedoara
„Există incertitudini privind amploarea consolidării fiscale suplimentare în 2027 și ulterior, inclusiv din cauza schimbării planificate a prim-ministrului în aprilie 2027 și a ciclului electoral din 2028. Deficitele administrației publice vor rămâne printre cele mai ridicate, din categoria „BBB” pe orizontul de prognoză." The post Se teme Fitch de PSD? Agenția de rating se întreabă dacă economia va merge și după rotativă, când premier va fi Grindeanu appeared first on Cotidianul RO.
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu o toxină, spune Ministerul britanic de Externe # Cotidianul de Hunedoara
Ar fi vorba despre toxina unei broaşte din America de Sud, susţin Marea Britanie şi aliaţii săi. Otrava respectivă este de 200 de ori mai puternică decât morfina, „victimele se sufocă în agonie”. The post Aleksei Navalnîi a murit în închisoare otrăvit cu o toxină, spune Ministerul britanic de Externe appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Energiei, despre preţul gazelor: „Am găsit o formulă, oarecum hibridă. Dacă vine un preţ mai mare decât 0,31 lei pe kW, diferenţa o plăteşte tot statul român". The post Prețul gazelor. Nu e plafonarea, uite plafonarea appeared first on Cotidianul RO.
”Sunt extrem de încântat de acest rol pe care domnul preşedinte şi l-a asumat şi chiar îi mulţumesc pentru asta”, a spus Daniel Băluţă, la Prima TV. The post Ce a discutat Daniel Băluță cu președintele Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. The post Maia Sandu a avut la Munchen întrevederi cu Marco Rubio şi cu Mark Rutte appeared first on Cotidianul RO.
În Iran, este viral online un mesaj înregistrat de un tânăr mecanic. Alireza Karami a ieșit în stradă la protestele din ianuarie și nu s-a mai întors. În urmă a rămas câinele lui. The post Viață de câine. De-a v-ați ascunselea cu poliția moravurilor în Iran appeared first on Cotidianul RO.
Învățături de la München pentru Nicușor Dan. Maia Sandu, agenda de securitate și costul absențelor de la Davosul securității # Cotidianul de Hunedoara
Într-o ediție a MSC (13–15 februarie 2026) marcată explicit de titlul „Under Destruction”, Maia Sandu a venit cu o agendă simplă și greu de contrazis, și anume securitate pentru Republica Moldova prin reziliență, alianțe occidentale și regional, dar și accelerarea parcursului european. În același decor, România a devenit un studiu de caz despre simbolistica absenței. Președintele Nicușor Dan nu a fost la MSC, Davos ori alte reuniuni importante ale ultimelor săptămâni, iar mesajul a fost livrat prin miniștri, ceea ce schimbă inevitabil percepția de greutate diplomatică. The post Învățături de la München pentru Nicușor Dan. Maia Sandu, agenda de securitate și costul absențelor de la Davosul securității appeared first on Cotidianul RO.
România și “efefantul din încăpere” ! Are România o voce la Conferința de Securitate de la Munchen? # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a ales să nu participe nici la Conferința de Securitate de la Munchen! Oare nici acum nu au reușit consilierii săi să-i livreze „destulă substanță”? The post România și “efefantul din încăpere” ! Are România o voce la Conferința de Securitate de la Munchen? appeared first on Cotidianul RO.
Salariu notar 2026 - află cât se câștigă de fapt, dincolo de miturile din piață! The post Salariu notar 2026. Câți bani câștigă pe lună un notar appeared first on Cotidianul RO.
Milei, exemplul care unește USR și AUR, vrea ca ziua de muncă să aibă 12 ore # Cotidianul de Hunedoara
Claudiu Năsui, parlamentar din partea USR, îl dă constant drept exemplu pe președintele Argentinian. George Simion, liderul AUR, l-a lăudat anterior pe Javier Milei și chiar l-a prins într-o poză. The post Milei, exemplul care unește USR și AUR, vrea ca ziua de muncă să aibă 12 ore appeared first on Cotidianul RO.
Revine zăpada, iar vremea se răcește accentuat. Cod galben pentru zeci de județe # Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic pentru mai multe județe din sudul și estul țării. Totodată, a fost emis și un cod galben de ninsoare. The post Revine zăpada, iar vremea se răcește accentuat. Cod galben pentru zeci de județe appeared first on Cotidianul RO.
„Trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea și, da, dacă va fi necesar, trebuie să fim pregătiți să luptăm, să facem tot ceea ce este nevoie pentru a ne proteja oamenii, valorile și modul nostru de viață”, a declarat Starmer. The post „Europa e un gigant adormit care ar putea eclipsa Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
„În aceste vremuri cu adevărat volatile, Europa, și în special Regatul Unit, ar trebui să se apropie mai mult în materie de securitate, economie și apărarea democrațiilor noastre”, a mai spus Ursula. The post Ursula von der Leyen: Cum spun ucrainenii, te schimbi sau mori appeared first on Cotidianul RO.
„Este foarte motivat, se antrenează intens în Thailanda şi este în formă bună”, a declarat promotorul lui Fury. The post Tyson Fury a anunțat unde și când se întoarce în ring appeared first on Cotidianul RO.
Secretarul de stat american Marco Rubio a ținut un discurs în care a negat posibilitatea sfârșitului alianței transatlantice. The post „SUA va fi mereu un copil al Europei” appeared first on Cotidianul RO.
Marco Rubio a explicat că SUA nu are certitudini când vine vorba de atitudinea Kremlinului. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat şi el la conferinţă vineri, a declarat că el crede că Putin nu doreşte să pună capăt războiulu. The post SUA încă nu știe dacă Rusia chiar vrea pacea cu Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea pensionară a coordonat un site denumit „Turul 2 înapoi”, pe care învăța românii cum să conteste în instanță hotărârea prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024, conform unei investigații Snoop. The post Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student appeared first on Cotidianul RO.
„Era Drulă președinte la USR și se tot scria prin presă că Bolojan e în dizgrația lui Klaus Iohannis”, a explicat Ghinea motivul pentru care și-a încercat norocul. The post Cum a vrut USR să-l ia pe Bolojan în partid appeared first on Cotidianul RO.
Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni # Cotidianul de Hunedoara
De la revoluție, peste un milion de divorțuri au fost oficializate în România, dar distribuția lor geografică nu este una uniformă. The post Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni appeared first on Cotidianul RO.
Integrarea portului Giurgulești cu cel din Constanța „consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”, crede ministrul Transporturilor. The post România cumpără singurul port maritim-fluvial al Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta”, a explicat Miruță. The post Miruță s-a enervat pe comentarii: Propaganda e deranjată că ne mișcăm appeared first on Cotidianul RO.
De la Divina Comedie, Marele Gatsby până la Ultima noapte de dragoste,… și Adam și Eva, sau când iubirea din cărți e parte din realitate # Cotidianul de Hunedoara
Dacă tot citiți aceste rânduri într-o zi de 14 februarie, să ne oprim 5 minute la poveștile de iubire din cărți celebre și ce putem învăța din ele pentru o viață mai frumoasă și mai bună. The post De la Divina Comedie, Marele Gatsby până la Ultima noapte de dragoste,… și Adam și Eva, sau când iubirea din cărți e parte din realitate appeared first on Cotidianul RO.
„Eu m-am întâlnit cu domnul Bolojan și am discutat despre problemele noastre interne. Vom avea întâlniri și în următoarele zile”, a afirmat Thuma. The post Thuma dezvăluie când i-ar putea arăta Coaliția ușa lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
„Nu am fost de acord cu toate măsurile adoptate de guvern. Dar am susținut voința evidentă a lui Bolojan de a îndrepta lucrurile. Și momentul critic a fost depășit”, a explicat Ludovic Orban. The post Orban: Recesiunea tehnică, opera habarniștilor Ciucă și Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
Cruciada lui Macron împotriva rețelelor sociale: fără boți și fără o dictatură a algoritmilor # Cotidianul de Hunedoara
În cadrul Conferinței de Securitate de la München, Emmanuel Macron a mutat centrul de greutate al apărării Europei de pe frontul fizic pe cel virtual, lansând un atac fără precedent asupra platformelor de social media. The post Cruciada lui Macron împotriva rețelelor sociale: fără boți și fără o dictatură a algoritmilor appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul Energiei mai spune că o astfel de realizare ar însemna prețuri semnificativ mai mici la energie pentru români, chiar sub media europeană. The post „În doi ani, România va fi independentă energetic” appeared first on Cotidianul RO.
Conferința de la Munchen, prima zi. Europa a renunțat la naivitate și a acceptat că vechea ordine mondială a dispărut # Cotidianul de Hunedoara
Ediția din acest an a Conferinței de Securitate de la München a debutat sub semnul unei treziri brutale, marcând momentul în care Europa a ales să îngroape definitiv iluziile post-Război Rece. Într-o atmosferă de realism tăios care s-a simțit pe fiecare metru pătrat din capitala bavareză, liderii europeni au recunoscut direct de pe scena din aula hotelului Bayerischer Hof că ordinea mondială liberală, așa cum o știam, este oficial moartă. The post Conferința de la Munchen, prima zi. Europa a renunțat la naivitate și a acceptat că vechea ordine mondială a dispărut appeared first on Cotidianul RO.
Ce-ar fi dacă anul acesta ai transforma „ziua îndrăgostiților” în ziua în care te îndrăgostești de…tine sau de propria ta viață? The post Singur de Valentine’s Day? 10 idei simple care îți vor face ziua MAI TARE appeared first on Cotidianul RO.
„Merită călcat în picioare!” Derapaj la adresa arbitrului care a comis eroarea sezonului în Superliga # Cotidianul de Hunedoara
„Să se lase de arbitraj, să arunce fluierul că îl ţine degeaba în mână”, a mai transmis președintele celor de la FC Argeș. The post „Merită călcat în picioare!” Derapaj la adresa arbitrului care a comis eroarea sezonului în Superliga appeared first on Cotidianul RO.
„Un parteneriat Rusia-Iran reprezintă o ameninţare reală nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru întreaga regiune”, a scris Zelenski. The post Zelenski s-a văzut cu fiul șahului detronat din Iran appeared first on Cotidianul RO.
Și Forţele Terestre au transmis un mesaj de Ziua Îndrăgostiților: Când simţi că ”Love is in the Air” pui repede masca contra gazelor. The post MAI: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine appeared first on Cotidianul RO.
Nu există din punct de vedere tradițional românesc și creștinesc o separare întrei cei de aici și cei de dincolo. The post Moșii de Iarnă, rânduieli care nu se uită appeared first on Cotidianul RO.
Ministru: Recesiunea e o însănătoșire. „Economistul de la Buzău” a dus țara-n gard # Cotidianul de Hunedoara
„Mesajul meu pentru acești băieți „deștepți” este cât se poate de clar: dacă nu vreți să ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în calea celor care încearcă”, a transmis Pîslaru. The post Ministru: Recesiunea e o însănătoșire. „Economistul de la Buzău” a dus țara-n gard appeared first on Cotidianul RO.
Unele bănci nu îți oferă întreaga imagine când vine vorba de dobânzi. Pot exista dobânzi ascunse. Află ce nu îți spun despre calculele lor și cum să eviți capcanele financiare. The post Ce nu îți spune banca despre dobânzi appeared first on Cotidianul RO.
Politicienii și regii noștri par doar costume și discursuri. Dar în spatele lor s-au ascuns povești de dragoste care au costat tronuri, țări și vieți întregi. The post Cei mai puternici bărbați ai României, doborâți de… pasiune appeared first on Cotidianul RO.
De ce am ajuns în recesiune tehnică. Cum se împarte vina între Ciolacu, Bolojan, Orban, Ciucă, Cîțu și Dăncilă – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Când Viorica Dăncilă se scălda în creștere economică record în UE, ducea deficitul la 4,4%. România a intrat în pandemie cu un deficit nejustificat de mare. Apoi a venit războiul. Au fost trei ani în care guvernele Orban, Cîțu și Ciucă au încercat să revină pe linia de plutire. În 2024, Ciolacu a pus capac însă. A atins cel mai mare deficit din UE, cu 9,3%, dublu, chiar triplu față de celelalte state. Bolojan a devenit fără să vrea pompierul de serviciu. Și, ca să stingă focul, nu a avut de ales, a provocat recesiune tehnică. The post De ce am ajuns în recesiune tehnică. Cum se împarte vina între Ciolacu, Bolojan, Orban, Ciucă, Cîțu și Dăncilă – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Băluță: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeții / Ce spune de schimbarea premierul # Cotidianul de Hunedoara
Un interviu Prima TV cu Daniel Băluță, liderul PSD București, scoate la iveală tensiunile politice din România! Acesta compară premierul Ilie Bolojan cu Jupuitu’ din "Moromeții", acuzându-l de tăieri bugetare care pun în pericol economia țării. The post Băluță: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeții / Ce spune de schimbarea premierul appeared first on Cotidianul RO.
Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi # Cotidianul de Hunedoara
Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de apă şi canalizare. Diferenţele sunt determinate de costurile locale, investiţiile în infrastructură şi condiţiile specifice fiecărei zone. Diferenţe importante între judeţe La nivel naţional, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă şi serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil de la un […] The post Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi appeared first on Cotidianul RO.
După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României lansează un set de măsuri inovatoare pentru investitori, incluzând reducerea taxei de examinare a investițiilor și scurtarea termenelor de autorizare. The post După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație appeared first on Cotidianul RO.
Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte Traian Băsescu vine cu soluții pentru actuala conducere a țării, în condițiile în care România se luptă cu recesiunea tehnică. Ce propune fostul șef de stat? The post Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” appeared first on Cotidianul RO.
Intrarea României în recesiune nu este o surpriză, spune șeful statului, care vorbește despre probleme care macină țara de ani buni. The post Recesiunea, palmă pe obrazul PSD? Nicușor Dan: De 4 ani sunt probleme appeared first on Cotidianul RO.
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. The post Republica Moldova: războiul mitropoliilor continuă la Dereneu appeared first on Cotidianul RO.
Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz # Cotidianul de Hunedoara
În februarie 2025, Ministerul Finanțelor a atras doar 1 miliard de lei prin titluri de stat Fidelis, cea mai mică sumă din toamna lui 2022, din cauza suprapunerii cu IPO-ul Electroalfa. Segmentul în euro a dominat, cu emisiunea R3602AE (2036) vedetă, 85,5 milioane euro subscrise prin 3.700 de ordine The post Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz appeared first on Cotidianul RO.
