Cum a vrut USR să-l ia pe Bolojan în partid
Cotidianul de Hunedoara, 14 februarie 2026 11:20
„Era Drulă președinte la USR și se tot scria prin presă că Bolojan e în dizgrația lui Klaus Iohannis”, a explicat Ghinea motivul pentru care și-a încercat norocul. The post Cum a vrut USR să-l ia pe Bolojan în partid appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
11:40
Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student # Cotidianul de Hunedoara
Judecătoarea pensionară a coordonat un site denumit „Turul 2 înapoi”, pe care învăța românii cum să conteste în instanță hotărârea prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale din 2024, conform unei investigații Snoop. The post Judecătoarea „Turul 2 înapoi” lovește din nou. Caută în instanță dovada că Nicușor Dan a fost student appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:20
Acum o oră
11:00
Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni # Cotidianul de Hunedoara
De la revoluție, peste un milion de divorțuri au fost oficializate în România, dar distribuția lor geografică nu este una uniformă. The post Până când notarul ne va despărți: Județul cu un divorț la fiecare 10 oameni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:40
Integrarea portului Giurgulești cu cel din Constanța „consolidează coridorul logistic Dunăre–Marea Neagră şi creează o platformă regională mai puternică pentru comerţ, tranzit şi investiţii”, crede ministrul Transporturilor. The post România cumpără singurul port maritim-fluvial al Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Am apucat să citesc, în dimineaţa aceasta, câteva comentarii: că suntem «sclavii Franţei», sau ai Germaniei, că luăm «vechituri» pentru armată…Oameni buni, realitatea – bazată pe date şi fapte – este cu totul alta”, a explicat Miruță. The post Miruță s-a enervat pe comentarii: Propaganda e deranjată că ne mișcăm appeared first on Cotidianul RO.
10:10
De la Divina Comedie, Marele Gatsby până la Ultima noapte de dragoste,… și Adam și Eva, sau când iubirea din cărți e parte din realitate # Cotidianul de Hunedoara
Dacă tot citiți aceste rânduri într-o zi de 14 februarie, să ne oprim 5 minute la poveștile de iubire din cărți celebre și ce putem învăța din ele pentru o viață mai frumoasă și mai bună. The post De la Divina Comedie, Marele Gatsby până la Ultima noapte de dragoste,… și Adam și Eva, sau când iubirea din cărți e parte din realitate appeared first on Cotidianul RO.
10:00
„Eu m-am întâlnit cu domnul Bolojan și am discutat despre problemele noastre interne. Vom avea întâlniri și în următoarele zile”, a afirmat Thuma. The post Thuma dezvăluie când i-ar putea arăta Coaliția ușa lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:40
„Nu am fost de acord cu toate măsurile adoptate de guvern. Dar am susținut voința evidentă a lui Bolojan de a îndrepta lucrurile. Și momentul critic a fost depășit”, a explicat Ludovic Orban. The post Orban: Recesiunea tehnică, opera habarniștilor Ciucă și Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Cruciada lui Macron împotriva rețelelor sociale: fără boți și fără o dictatură a algoritmilor # Cotidianul de Hunedoara
În cadrul Conferinței de Securitate de la München, Emmanuel Macron a mutat centrul de greutate al apărării Europei de pe frontul fizic pe cel virtual, lansând un atac fără precedent asupra platformelor de social media. The post Cruciada lui Macron împotriva rețelelor sociale: fără boți și fără o dictatură a algoritmilor appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Ministrul Energiei mai spune că o astfel de realizare ar însemna prețuri semnificativ mai mici la energie pentru români, chiar sub media europeană. The post „În doi ani, România va fi independentă energetic” appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Conferința de la Munchen, prima zi. Europa a renunțat la naivitate și a acceptat că vechea ordine mondială a dispărut # Cotidianul de Hunedoara
Ediția din acest an a Conferinței de Securitate de la München a debutat sub semnul unei treziri brutale, marcând momentul în care Europa a ales să îngroape definitiv iluziile post-Război Rece. Într-o atmosferă de realism tăios care s-a simțit pe fiecare metru pătrat din capitala bavareză, liderii europeni au recunoscut direct de pe scena din aula hotelului Bayerischer Hof că ordinea mondială liberală, așa cum o știam, este oficial moartă. The post Conferința de la Munchen, prima zi. Europa a renunțat la naivitate și a acceptat că vechea ordine mondială a dispărut appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Ce-ar fi dacă anul acesta ai transforma „ziua îndrăgostiților” în ziua în care te îndrăgostești de…tine sau de propria ta viață? The post Singur de Valentine’s Day? 10 idei simple care îți vor face ziua MAI TARE appeared first on Cotidianul RO.
09:00
„Merită călcat în picioare!” Derapaj la adresa arbitrului care a comis eroarea sezonului în Superliga # Cotidianul de Hunedoara
„Să se lase de arbitraj, să arunce fluierul că îl ţine degeaba în mână”, a mai transmis președintele celor de la FC Argeș. The post „Merită călcat în picioare!” Derapaj la adresa arbitrului care a comis eroarea sezonului în Superliga appeared first on Cotidianul RO.
08:40
„Un parteneriat Rusia-Iran reprezintă o ameninţare reală nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru întreaga regiune”, a scris Zelenski. The post Zelenski s-a văzut cu fiul șahului detronat din Iran appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Și Forţele Terestre au transmis un mesaj de Ziua Îndrăgostiților: Când simţi că ”Love is in the Air” pui repede masca contra gazelor. The post MAI: Dragostea-i precum mascaţii – te-ai lipsi, dar ea tot vine appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Nu există din punct de vedere tradițional românesc și creștinesc o separare întrei cei de aici și cei de dincolo. The post Moșii de Iarnă, rânduieli care nu se uită appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ministru: Recesiunea e o însănătoșire. „Economistul de la Buzău” a dus țara-n gard # Cotidianul de Hunedoara
„Mesajul meu pentru acești băieți „deștepți” este cât se poate de clar: dacă nu vreți să ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în calea celor care încearcă”, a transmis Pîslaru. The post Ministru: Recesiunea e o însănătoșire. „Economistul de la Buzău” a dus țara-n gard appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:40
Unele bănci nu îți oferă întreaga imagine când vine vorba de dobânzi. Pot exista dobânzi ascunse. Află ce nu îți spun despre calculele lor și cum să eviți capcanele financiare. The post Ce nu îți spune banca despre dobânzi appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Politicienii și regii noștri par doar costume și discursuri. Dar în spatele lor s-au ascuns povești de dragoste care au costat tronuri, țări și vieți întregi. The post Cei mai puternici bărbați ai României, doborâți de… pasiune appeared first on Cotidianul RO.
06:00
De ce am ajuns în recesiune tehnică. Cum se împarte vina între Ciolacu, Bolojan, Orban, Ciucă, Cîțu și Dăncilă – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Când Viorica Dăncilă se scălda în creștere economică record în UE, ducea deficitul la 4,4%. România a intrat în pandemie cu un deficit nejustificat de mare. Apoi a venit războiul. Au fost trei ani în care guvernele Orban, Cîțu și Ciucă au încercat să revină pe linia de plutire. În 2024, Ciolacu a pus capac însă. A atins cel mai mare deficit din UE, cu 9,3%, dublu, chiar triplu față de celelalte state. Bolojan a devenit fără să vrea pompierul de serviciu. Și, ca să stingă focul, nu a avut de ales, a provocat recesiune tehnică. The post De ce am ajuns în recesiune tehnică. Cum se împarte vina între Ciolacu, Bolojan, Orban, Ciucă, Cîțu și Dăncilă – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Băluță: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeții / Ce spune de schimbarea premierul # Cotidianul de Hunedoara
Un interviu Prima TV cu Daniel Băluță, liderul PSD București, scoate la iveală tensiunile politice din România! Acesta compară premierul Ilie Bolojan cu Jupuitu’ din "Moromeții", acuzându-l de tăieri bugetare care pun în pericol economia țării. The post Băluță: Oamenii fug de Bolojan cum fugeau de Jupuitu în Moromeții / Ce spune de schimbarea premierul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
05:00
Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi # Cotidianul de Hunedoara
Documentele publicate de ANRSC arată tarifele aprobate pentru mai mulţi operatori regionali de apă şi canalizare. Diferenţele sunt determinate de costurile locale, investiţiile în infrastructură şi condiţiile specifice fiecărei zone. Diferenţe importante între judeţe La nivel naţional, tarifele cumulate pentru alimentarea cu apă potabilă şi serviciile de canalizare, fără TVA, variază considerabil de la un […] The post Tarifele la apă şi canalizare în România. Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:20
După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul României lansează un set de măsuri inovatoare pentru investitori, incluzând reducerea taxei de examinare a investițiilor și scurtarea termenelor de autorizare. The post După Ordonanța trenuleț vine Ordonanța investitorilor străini. Se taie din birocrație appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte Traian Băsescu vine cu soluții pentru actuala conducere a țării, în condițiile în care România se luptă cu recesiunea tehnică. Ce propune fostul șef de stat? The post Salvarea României vine de la Băsescu? ” Știu că o să zică unii că sunt cu rușii” appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Intrarea României în recesiune nu este o surpriză, spune șeful statului, care vorbește despre probleme care macină țara de ani buni. The post Recesiunea, palmă pe obrazul PSD? Nicușor Dan: De 4 ani sunt probleme appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Aflat sub sancțiuni internaționale și căutat de INTERPOL, Ilan Șor s-a aciuat la Moscova și a început să investească într-o flotă aeronautică proprie. The post Republica Moldova: războiul mitropoliilor continuă la Dereneu appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz # Cotidianul de Hunedoara
În februarie 2025, Ministerul Finanțelor a atras doar 1 miliard de lei prin titluri de stat Fidelis, cea mai mică sumă din toamna lui 2022, din cauza suprapunerii cu IPO-ul Electroalfa. Segmentul în euro a dominat, cu emisiunea R3602AE (2036) vedetă, 85,5 milioane euro subscrise prin 3.700 de ordine The post Economiile Românilor nu mai merg în Titluri de Stat. Schimbare-șoc de macaz appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Norvegianul Johannes Hoesflot Klaebo a egalat recordul absolut de medalii de aur obținute la aceeași ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. The post JO de iarnă: Norvegianul Klaebo scrie istorie pe schiuri appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cum ajung primele ”victime” ale inteligenței artificiale să bată câte un cui în sicriul profesiilor lor The post Inteligența artificială: joburi pierdute, putere câștigată appeared first on Cotidianul RO.
16:50
FR Atletism: Cei trei atleți care au concurat în Rusia NU vor fi suspendați # Cotidianul de Hunedoara
Cei trei atleți romîni care au participat la Moscow Winter Meeting nu vor fi suspendați, a anunțat Federația Română de Atletism. The post FR Atletism: Cei trei atleți care au concurat în Rusia NU vor fi suspendați appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Tarifele la apă şi canalizare în România: Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi # Cotidianul de Hunedoara
Conform evidenţelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu la nivel naţional pentru apă şi canalizare este de 15,81 lei/mc, fără TVA. The post Tarifele la apă şi canalizare în România: Bucureştenii, printre cei mai avantajaţi appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Andras Demeter a dat înapoi referitor la decizia de a norma munca actorilor, dar aceștia îi cer în continuare demisia. The post Actorii nu se lasă până nu obțin demisia ministrului Culturii appeared first on Cotidianul RO.
16:20
„În locul unui echilibru între disciplină și dezvoltare, am asistat la o abordare fixistă, ruptă de realitatea economică. Rezultatul este astăzi oficial: după luni de sacrificii resimțite de oameni, România a ajuns în recesiune”. The post Manda îl amenință pe Bolojan cu demiterea: „Schimbați-vă sau vă schimbăm” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Transportul petrol pe care Rusia declară că îl va trimite în Cuba sub blocada decretată de SUA va fi un test al autonomiei strategice a celor doua puteri The post Spre o nouă criză Rusia -SUA în Cuba? appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Represiuni la Termocentrale Craiova: Angajat demis după ce a făcut dezvăluiri # Cotidianul de Hunedoara
BNS arată că măsura echivalează ”cu un adevărat pumn în gură” aplicat transparenței și libertății de exprimare în cadrul instituțiilor publice. The post Represiuni la Termocentrale Craiova: Angajat demis după ce a făcut dezvăluiri appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„Domnul președinte, dacă va considera necesar, va putea să prezinte acest raport. Nu am o problemă pe tema asta. Guvernul nu are o competență în acest domeniu”, a spus Bolojan, la Europa FM. The post Bolojan pasează mingea anulării alegerilor în curtea lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Ministrul Apărării Radu Miruță și ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu reprezintă România la Conferinţa de securitate de la Munchen. The post Țoiu s-a văzut pe holuri cu șeful NATO appeared first on Cotidianul RO.
16:00
EXCLUSIV Greii PSD vorbesc. Cine vrea să intre-n horă cu AUR și cine să arunce USR peste bord # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Pucheanu, Constantin Rădulescu, Daniel Zamfir și Victor Ponta au răspuns întrebărilor Cotidianul privind direcția pe care ar trebui să o urmeze PSD: să rămână la guvernare, să treacă în opoziție sau să facă o alianță cu AUR. The post EXCLUSIV Greii PSD vorbesc. Cine vrea să intre-n horă cu AUR și cine să arunce USR peste bord appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Soțul Elenei Lasconi nu mai e angajat la grupul parlamentar USR. Când și de ce a plecat # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Georgescu a fost angajat la grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților în 2021. The post Soțul Elenei Lasconi nu mai e angajat la grupul parlamentar USR. Când și de ce a plecat appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Vă asigur că nu-mi e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva”. The post Bolojan, din nou cu gândul la ziua plecării: „Va fi o ușurare” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Conducătorul autoturismului respectiv nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea. The post Conflict în ”misiune”: Pompier, lăsat pieton după o șicană cu poliția appeared first on Cotidianul RO.
15:20
INS îi răspunde lui Ciolacu după ce fostul premier i-a acuzat de manipulare # Cotidianul de Hunedoara
Noile statistici publicate de INS arată nu doar intrarea României în recesiune tehnică în prezent, ci și faptul că țara ar fi trecut în realitate printr-un astfel de fenomen și în 2024, în timpul guvernării Ciolacu. The post INS îi răspunde lui Ciolacu după ce fostul premier i-a acuzat de manipulare appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Bolojan condamnă amânările CCR pe pensiile speciale: „Generează o frustrare socială” # Cotidianul de Hunedoara
„50% este constituțional, 70% e neconstituțional sau 80%. La asta se rezumă aspectele de constituționalitate. Nu cred că este un lucru în regulă”, spune Ilie Bolojan. The post Bolojan condamnă amânările CCR pe pensiile speciale: „Generează o frustrare socială” appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! # Cotidianul de Hunedoara
„Bolojan ne-a bagat țara în gard și ne spune că luam pastile”. The post Fost ministru PSD al Finanțelor: Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Șefa CAB, pe urmele lui Caragiale: Legile justiției „nu trebuie modificate”, dar „pot fi îmbunătățite” # Cotidianul de Hunedoara
„Am justificat toate măsurile de management care s-au luat la nivelul Curții”, a spus șefa Curții de Apel București despre discuția cu Nicușor Dan. The post Șefa CAB, pe urmele lui Caragiale: Legile justiției „nu trebuie modificate”, dar „pot fi îmbunătățite” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Bolojan îi dă peste nas lui Grindeanu: „Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză” # Cotidianul de Hunedoara
„Toate deciziile care au fost luate au fost pe baza unor întâlniri şi a unor decizii de coaliţie, de comun acord”. The post Bolojan îi dă peste nas lui Grindeanu: „Când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză” appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie # Cotidianul de Hunedoara
Siegfried Mureșan: „Între timp, domnul Ciolacu pare să trateze economia ca pe pisica lui Schrödinger: cât timp nu se pricepe să vadă ce e în „cutie”, pentru el recesiunea poate exista și, în același timp, să nu existe”. The post Europarlamentar PNL: „Recesiunea lui „Schrödinger” Ciolacu, poate cel mai slab prim-ministru din istorie appeared first on Cotidianul RO.
14:30
SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin # Cotidianul de Hunedoara
Oamenii care spun că l-ar vota pe dictatorul Ceaușescu tin să îi favorizeze și pe republicanul Trump și moscovitul Putin. The post SONDAJ Ceaușescu a rămas favoritul românilor, peste Băsescu, Trump și Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:30
O canapea uriașă, cu formă ciudată și culoare la fel, postată într-un hol al Muzeului Național de Artă a României, a devenit subiect de glume și interpelări pe net. The post Canapea controversată la MNAR appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu # Cotidianul de Hunedoara
„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică”, susține Petrișor Peiu (AUR). The post Numărul doi din AUR îl acuză pe Bolojan de „inconștiență”. Săgeți și către Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
