15 Februarie, calendarul zilei: Jane Seymour împlinește 75 de ani, George Ivașcu face 58. Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer
Gândul, 15 februarie 2026 07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 15 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jane Seymour, născută pe 15 februarie 1951, în Middlesex, Marea Britanie, este o actriță, producătoare și autoare britanico-americană, cu o carieră de peste cinci decenii în film și televiziune. A debutat în […]
Război în Orientul Mijlociu, ziua 862. Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, se declară pregătit să asigure tranziția la putere # Gândul
Fiul fostului șah al Iranului, Reza Pahlavi, înlăturat de la putere de revoluția declanșată în 1979, s-a declarat gata să asigure o „tranziție” la Teheran, după ce președintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului. În timp ce Washingtonul se pregătește să trimită un al doilea portavion în Golful Persic, Reza Pahlavi, o […]
Acum o oră
07:00
Ion Cristoiu: „Prezența în SUA a lui Nicușor Dan ar fi considerată o sfidare la adresa Europei” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre o posibilă vizită a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite ale Americii, pe care publicistul nu o consideră de bun augur. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Ion Cristoiu susține că Nicușor Dan nu […]
06:50
VIDEO. Operațiune spectaculoasă în Alpi. Au declanșat intenționat o avalanșă cu elicopterul, la Chamonix, ca măsură extremă după o serie de tragedii # Gândul
O operațiune spectaculoasă a francezilor a fost difuzată de televiziunea Al Jazeerra. În Alpi, zona stațiunii Chamonix, echipele de salvare montană au declanșat intenționat o avalanșă folosind un elicopter, într-o operațiune preventivă menită să reducă riscul producerii unor noi alunecări necontrolate de zăpadă. Imaginile difuzate de Al Jazeera surprind momentul în care încărcături explozive sunt […]
Acum 4 ore
05:10
„Operațiunea Buletinul”. Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii pentru Gândul # Gândul
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova. Legea limitează la cel mult zece persoane luarea în spațiu de către proprietari, în afara […]
Acum 12 ore
23:40
China are deja aplicată o politică de taxe vamale zero pentru importurile din 33 de țări africane, însă Beijingul a anunțat anul trecut intenția sa de a extinde această politică la toți cei 53 de parteneri diplomatici de pe continent. Potrivit Profit.ro, China reprezintă primul partener comercial al Africii, dar și un actor majoritar în […]
22:40
Oana Țoiu a discutat la Munchen despre coordonare sporită pe Flancul Estic și investiții în inovație militară # Gândul
Șefa diplomației, Oana Țoiu, a participat la Munchen la Conferința de Securitate, pe tema ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone”. În cadrul discuției a fost dezbătută și întărirea apărării în regiunea Mării Negre, pentru contracararea încălcărilor spațiului aerian aliat. Oana Țoiu, prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen Reuniunea a adus la aceeași […]
22:00
Donald Trump nu renunță la Groenlanda. Premierul danez: „Este foarte serios în privinţa acestei teme” # Gândul
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței de la Munchen, că preşedintele american Donald Trump persistă în ambiția sa de a prelua Groenlanda, relatează DPA, preluată de Agerpres. Deşi perspectiva unui conflict între aliaţi din cadrul NATO pentru insula arctică, a devenit un scenariu îndepărtat, în ultima perioadă, premierul Mette Frederiksen a […]
21:40
Strategia Guvernului Bolojan în lupta cu recesiunea este “speranța”. Ministrul Economiei, Irineu Darău: „Sper să nu vină criza” # Gândul
Irineu Darău (USR), ministrul Economiei, a vorbit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, despre situația economică a României, care se află, oficial, în recesiune tehnică. Oficialul a refuzat să ofere asigurări privind o eventuală criză economică, sub pretextul că nu face „prognoze”. Țara se află în recesiune tehnică, iar agenția Fitch menține ratingul suveran al […]
21:30
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea o lungime de peste 60 de kilometri, iar costurile se vor ridica la 8,5 miliarde de euro. Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri […]
21:20
Care este costul războiului? Viceprim-ministrul ucrainean:„Costul se ridică la 100 de miliarde $. 90 de miliarde împrumut de la UE nu sunt suficiente” # Gândul
Viceprim-ministrul Ucrainei, Taras Kachka, a declarant în cadrul Conferinței de Securitate de al Munchen că Ucraina suportă o realitate financiară dură – costul real al unui an de război se ridică la peste 100 de miliarde de dolari, iar banii veniți de la UE nu sunt suficienți pentru a menține capacitatea de apărare a Ucrainei. […]
21:10
Un sat în care se organizează Jocurile Olimpice de Iarnă a rămas, în doar trei zile, fără prezervative # Gândul
Record la Jocurile Olimpice de iarnă. Prezervativele oferite gratuit pentru concurenți s-au epuizat în doar trei zile. „Proviziile s-au terminat în doar trei zile”, a declarat un sportiv anonim ziarului italian La Stampa, relatează Știripesurse. „Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când.” Sportivul a dat vina pe organizatorii olimpiadei despre care a […]
21:00
Liberalul Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze” # Gândul
Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la Antena 3 că liberalii nu vor vota în Parlament împotriva lui Ilie Bolojan. Europarlamentarul îi cere însă lui Bolojan să nu mai fie autocrat, ci să se consulte cu partidul înainte de a lua decizii. „Noi nu o să ne dăm jos premierul” „Eu nu am un război […]
20:40
Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela # Gândul
Statele Unite l-au capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, cu ajutorul inteligenței artificiale de la Anthropic. Pentagonul a utilizat modelul Claude în operațiunea militară de la începutul lunii ianuarie, scrie The Wall Street Journal. Anthropic a fost primul dezvoltator de modele de inteligență artificială utilizat în operațiuni clasificate de către Departamentul Apărării și […]
20:40
Românul care a înființat singurul sat românesc din SUA a fost găsit mort în casă. Polițiștii bănuiesc că e vorba de o crimă # Gândul
Gheorghe Chindriș, românul devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite ale Americii, a fost găsit mort în casa în care locuia, în județul Cluj. Bărbatul avea 66 de ani. Chindriș ar fi prezentat lovituri la cap, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei crime. Anchetatorii și un procuror […]
20:30
O jurnalistă britanică a avut parte de o experiență paranormală într-un sat părăsit. Ea a relatat că voia sa fugă și că niciodată nu va uita ce a simțit. Satul este situat în sudul Angliei, iar acolo se pare că mulți locuitori au fost uciși de o boală, relatează Mediafax. O jurnalistă susține că a […]
20:10
Acuzații fără precedent de la un fost ministru de finanțe: Bolojan ascunde cifrele privind datoria publică și „coafează” deficitul bugetar # Gândul
Adrian Câciu, fostul ministru al Finanțelor, îi reproșează premierului Bolojan, într-o postare pe Facebook, că evită să publice indicatorii economici pe luna decembrie 2025, pentru a ascunde faptul că România a încheiat anul cu o datorie fabuloasă de 1131 de miliarde, ce reprezintă 60% din PIB. Fostul ministru de Finanțe precizează că deficitul cash în […]
20:00
Un vlogger brazilian, celebru pe TikTok, învață limba română. Are un cuvânt preferat pe care îl consideră „bun la toate” # Gândul
Jeff Pagani, un vlogger brazilian stabilit în Dublin, a lansat la finalul lunii ianuarie un vlog pe TikTok în care a anunțat că vrea să învețe să vorbească limba română. Tânărul este pasionat de limbile latine și a povestit ce l-a atras la română. El a avut primul contact cu limba română în urmă cu […]
19:50
Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează # Gândul
Conferința de Securitate de la München a fost loc de dispute între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul ungar, Viktor Orban. În discursul său de sâmbătă, Zelenski a afirmat că datorită rezistenței ucrainene, lideri precum Orban își pot permite luxul de a nu se îngrijora de atacurile rusești. Reacția premierului maghiar nu a întârziat să […]
19:50
Alina Gorghiu joacă în hora satului argeşean Gliganu. La final, s-a dres cu o porţie de gogoşi # Gândul
Înainte de Lăsată Secului, în satul românesc se joacă hora şi se petrece. Lidera PNL Argeş şi deputat, Alina Gorghiu, s-a prins în hora din comuna argeşeană Rociu, din satul Gliganu. Lidera liberalilor de la Argeş dovedeşte reale calităţi artistice şi nu se sfieşte să învârtă horele atunci când situaţia o impune. Aflată în satul […]
19:20
Cei care au în plan să se căsătorească anul acesta trebuie să scoată mai mulți bani din buzunare. Toate prețurile s-au majorat cu cel puțin 20% față de anul trecut, de la meniu și local, până la haine, servicii foto-video și entertainment. Cât costă o nuntă în 2026 Cel puțin 20.000 de euro, atât trebuie […]
19:20
Ministrul Energiei anunță ce se întâmplă cu prețul gazelor de la 1 aprilie: „Am găsit o formulă hibridă” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că s-a găsit o formulă hibridă pentru ca prețul gazelor naturale să nu crească pentru consumatorul casnic după 1 aprilie, când expiră perioada de plafonare. „O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a […]
19:10
Cazul Eugen Galeș, criminalul în serie care a îngrozit România, la MARTORII – Duminică, 15 februarie, ora 19:00 # Gândul
Duminică, de la ora 19:00, pe YouTube Gândul, col. (r) Cristian Micu aduce în prim-plan cazul lui Eugen Galeș, unul dintre cei mai violenți criminali români din ultimii ani. Diagnosticat cu „tulburare organică de personalitate, cu manifestări antisociale”, Galeș a început să trăiască în pădure, după obiceiul sălbăticiunilor, încă de prin 2001. Pe vremea aceea […]
19:10
Bătaie generală la bordul unui avion care zbura pe ruta Antalya – Manchester. Ce sancțiuni au primit pasagerii implicați în conflict # Gândul
Un zbor al companiei britanice low cost Jet2, care a plecat din Antalya cu direcția Manchester, a fost deviat către Belgia din cauza unui conflict violent care a izbucnit la bord, înregistrat de un pasager, care a implicat o bătaie generală și intervenția echipajului. Poliția belgiană a reținut doi pasageri, aceștia primind interdicție pe viață […]
18:50
Trandafiru’, cât e trandafiru’? E „nebunie” de Ziua îndrăgostiților. La mare căutare sunt fuduliile de porc, în piețe se vinde țelina, iar la cofetărie e „bătaie” pe inimioare cu fructul pasiunii. Gândul a luat pulsul Bucureștiului de Valentine’s Day # Gândul
Ca în fiecare an de Ziua îndrăgostiților, florăresele dau adevărate tunuri. Vând sute de trandafiri, dar nu înainte de a umbla la prețul lor, mai ales la cei roșii. În medie, un trandafir roșu costă în jur de 15 lei, iar sâmbătă după-amiază erau cozi la cele mai multe florării din București. Cofetarii își freacă […]
18:50
Un pescar din Statele Unite a ajuns în gura unei balene și a reușit să scape cu viață, motiv pentru care a fost supranumit „Pinocchio” # Gândul
Un pescar din Statele Unite a trăit o experiență de neimaginat. Acesta a fost prins în gura unei balene cu cocoașă preț de câteva secunde, înainte ca animalul să îl arunce înapoi în ocean, teafăr, însă plin de vânătăi. Incidentul rar și spectaculos a avut loc în iunie 2021, în largul coastelor statului Massachusetts, SUA. […]
18:50
Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi # Gândul
Ministrul Apărării, Radu Miruță, s-a întâlnit, sâmbătă 14 februarie, cu omologul său din Japonia, Shinjirō Koizumi, în cadrul celei de-a doua zi a Conferinței de Securitate de la Munchen. Tema discuțiilor s-a axat pe cooperarea bilaterală dintre România și Japonia în domeniul securității regionale, transmite Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat. „În marja Conferinței de Securitate […]
Acum 24 ore
18:30
Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri # Gândul
Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines. Călătoria aceasta de 15.348 de kilometri durează 18 ore și 50 de minute, ea a fost introdusă de companie în 2018, relatează ProTV. Ruta este operată de cel mai nou Airbus […]
18:30
Uniunea Europeană a cheltuit aproape un miliard de euro pe mesaje pro-UE. Mari trusturi de presă, implicate în mașinăria propagandistă # Gândul
Jurnalistul Marius Tucă a publicat un raport al MCC Brussels, care dezvăluie că Uniunea Europeană a cheltuit cel puțin 80 de milioane de euro pentru promovarea mesajelor pro-europene în mass-media mainstream. Suma alocată de UE pentru campanii de promovare în ultimii 10 ani ajunge, astfel, la un miliard de euro. Fondurile, destinate oficial „sprijinului media”, […]
18:10
Partidul lui Jordan Bardella este lider detașat în sondajele în Franța. Cum arată acum tabloul politic din hexagon # Gândul
Platforma PolitPro, un portal specializat în datele electorale și tendințele politice, ne arată cele mai recente date despre preferințele politice ale francezilor. Potrivit unui grafic prezentat recent, pe primul loc în tendințe se află partidul Rassemblement National, urmat de Nouveau Front Populaire și, pe locul al treilea, Ensamble. Locul patru este ocupat de conservatorii din […]
18:10
Marea Insulă de Gunoi din Pacific se transformă întru-un continent plutitor populat vietăți marine călătoare # Gândul
Când cercetătorii au început să recupereze plastic din zona cunoscută drept Marea Insulă de Gunoi din Pacific, nu se așteptau să găsească viață pe el. Oceanul deschis era considerat prea expus și prea sărac în resurse pentru speciile de coastă. Însă plasticul plutește, rezistă și, treptat, este „ocupat”. Insulele plutitoare au devenit suport pentru organisme […]
18:00
Întâlnire de gradul Zero la 9000 de metri altitudine. Cum și-a găsit perechea o stewardesă neîndemânatică # Gândul
În iunie 2001, pentru Alexis Milford-White era doar o zi obișnuită de muncă. Însoțitoarea de bord, în vârstă de 32 de ani la acea vreme, se îmbarca pe un zbor TUI din Manchester către Tenerife, pregătită să aibă grijă de pasageri. Habar n-avea că urma să-l întâlnească pe viitorul ei soț, Stuart, la 9.000 de […]
17:50
Ciolacu aşteaptă un premiu în economie. Are şi un mesaj pentru Bolojan:”Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul” # Gândul
Marcel Ciolacu a reacţionat nervos când a aflat ce date a dat publicităţii Institutul Național de Statistică cu privire la situația economică pentru 2024. Fostul premier și actual șef al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu susține că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie şi are un mesaj chiar şi pentru […]
17:40
Meseriile cele mai căutate care nu necesită studii superioare. Piața muncii din România încetinește # Gândul
Piața muncii din România a început să prezinte grave încetiniri, iar companiile sunt nevoite să stagneze, chiar dacă au în plan să își mărească echipele. Numai trei din zece firme au în plan să angajeze și, chiar și în acest fel, angajatorii se plâng că nu găsesc angajați competenți. 25% dintre companii recunosc că nu […]
17:40
Proteste masive la Munchen împotriva regimului de la Iran. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și exprima revolta # Gândul
Aproximativ 80.000 de persoane s-au adunat astăzi la Munchen pentru un protest împotriva guvernului iranian, în timp ce liderii mondiali au luat parte la Conferința de Securitate, desfășurată, în apropierea manifestației, transimte Times of Israel. Protestatarii s-au adunat în zona Theresienwiese din Munchen, pentru a denunța conducerea Republicii Islamice Iran în contextul represiunii din luna […]
17:30
Țara care are cele mai mici costuri de trai atrage angajații remote. O masă la restaurant este 13 lei # Gândul
Pentru cei care au posibilitatea de a lucra remote de la distanță și își caută o locație, Sri Lanka poate fi o soluție. Statul din Asia de Sud a lansat oficial, în februarie, viza pentru nomazi digitali, astfel încearcă să atragă profesioniști străini care pot munci remote, în condițiile în care costurile de trai sunt […]
17:30
17:10
Scenariu înfiorător pentru NATO. Putin ar putea învinge Țările Baltice în doar câteva zile. Ce scenariu s-a folosit # Gândul
Un nou joc de război care simulează incursiunea Rusiei în Țările Baltice, realizat de foști oficiali NATO și ofițeri germani, a dus la concluzia că Moscova ar putea să atingă țintele majore în doar câteva zile, profitând de nehotărârea aliaților și de lipsa unui răspuns rapid al Statelor Unite. Exercițiul a demonstrat că un atac […]
17:00
Cele 5 mâncăruri pe care să nu le comanzi niciodată la restaurant, potrivit experților în gastronomie # Gândul
Evident, meniurile restaurantelor sunt construite să atragă clienții. Denumirile sofisticate sau ingredientele considerate premium creează impresia unei experiențe culinare deosebite. În realitate, spun mai mulți chefi cu experiență, nu este chiar aşa. Iar diferența dintre preț și valoarea reală din farfurie poate fi surprinzător de mare. Aşadar, în continuarea articolului află care sunt felurile de mâncare pe […]
17:00
Alexei Navalnîi a fost ucis cu toxină de broască otrăvitoare, potrivit investigațiilor realizate de Marea Britanie și aliații săi # Gândul
Ministerele de externe ale Regatului Unit, Franței, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au declarat sâmbătă că analiza probelor prelevate de la Navalnîi, care a murit în urmă cu doi ani, „a confirmat în mod concludent prezența epibatidinei”. Aceasta este o toxină găsită la broaștele otrăvitoare din America de Sud. Potrivit Associated Press, țările respective […]
16:50
Fostul viceprimar PNL si consilier local din comuna Vela județul Dolj, Marian Mișcu, a fost ucis de o persoana necunoscută în propria locuință. Acesta a fost găsit decedat de către de soția care a anuntat 112. Anchetatorii s-au deplasat la fața locului pentru investigații. Potrivit primelor informații, indiciile cu privire la persoana care ar fi […]
16:50
La ce a apelat un oraș din Italia pentru a depista sursa unor mirosuri neplăcute. Caută să angajeze șase „adulmecători”, care sunt condițiile # Gândul
Un oraș din Italia este în căutarea unei echipe de „adulmecători profesioniști” care să identifice mirosurile neplăcute, în încercarea de a îmbunătăți calitatea aerului. Primarul localității Brendola, Bruno Beltrame, a lansat o campanie de recrutare a șase „evaluatori de mirosuri”, după ce locuitorii din cartierele aflate în apropierea zonelor industriale s-au plâns de „mirosuri neplăcute”, […]
16:40
Electrocasnicul care consuma într-o lună cât salariul minim pe economie din România. Mulți români îl folosesc # Gândul
De când problemele cu apa caldă au devenit tot mai dese, românii au găsit o alternativă pentru a beneficia de aceasta ori dacă nu locuiesc la bloc și nu au centrală, boilerul reprezintă soluția la îndemână. Pentru mulți români boilerul electric reprezintă un electrocasnic esențial în casele lor pentru a avea apă caldă oricând au […]
16:40
Ora de vară 2026 | În România se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta # Gândul
Ora de vară din 2026 va avea loc puțin mai devreme decât în 2025. Data oficială a fost deja stabilită, iar specialiștii reamintesc că această modificare nu influențează doar ceasurile, ci și ritmul nostru biologic, programul de lucru și cel de studiu. De aceea, este bine să o aveți în vedere pentru a evita confuziile […]
16:30
Crimă într- o localitate din Dolj. Poștașul din Vela, care este și consilier PNL, ucis cu un topor # Gândul
S-a dat alarma într-o localitate din Dolj. Poștașul din sat a fost găsit mort în propria casă, fiind ucis cu mai multe lovituri de topor. Crimă într- o localitate din Dolj „Secția nr.3 Poliție Rurală Bucovăț a fost sesizată prin apel de urgență 112 de o femeie, din comuna Vela, cu privire la faptul că, […]
16:20
Ciprian Ciucu şi-a luat un nou „consilier” pe urbanism. ChatGPT i-a dat sugestii cum să amenajeze câteva străzi din Bucureşti # Gândul
Primarul general al Bucureştiului nici n-a ieşit bine la plimbare pe străzile capitalei că deja „:înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…” scrie acesta pe facebook. ŢVine primăvara și vom începe regenerarea urbană!Ţ anunţă Ciprian Ciucu în noua lui postare pe facebook. Primarul general a ieșit pe teren ca să vadă ce trebuie schimbat. „Vremea este […]
16:20
Un britanic „a murit puțin”, 40 de minute. La întoarcerea de lumea cealaltă viața i s-a părut cu totul diferită # Gândul
Moartea nu oferă, de obicei, o a doua viață. Dar exact asta i s-a întâmplat lui Patrick Charnley. Era un avocat de succes în mediul corporatist, pentru care timpul liber însemna „timp pierdut”. Trăia într-un ritm alert și se împingea constant spre performanță. În 2021, în plină pandemie, lucrând ore în șir și fiind într-o […]
16:10
Zelenski îl ironizează pe Putin de la München: „Sunt mai tânăr decât el. Nu mai are mult timp la dispoziție” să pună capăt războiului # Gândul
Aflat la München pentru a participa la Conferința de Securitate, Volodimir Zelenski a ținut să sublinieze, într-un interviu pentru publicația POLITICO, diferențele de perspectivă și de virilitate dintre el și liderul rus, Vladimir Putin. Zelenski a recurs la un ton ironic și încrezător pentru a descrie poziția actuală a lui Vladimir Putin cu privire la […]
15:50
Casa Albă face din Ziua Îndrăgostiților un meme politic, cu felicitări ce combină iubirea cu dorința SUA pentru Groenlanda și capturarea lui Maduro # Gândul
Casa Albă marchează ziua de Valentine’s Day printr-o serie de felicitări digitale atipice, intitulate „Made just for you”, care îmbină temele romantice cu mesaje politice și geopolitice controversate. Felicitările postate pe platforma de socializare X continuă stilul de comunicare provocator al administrației Trump. Felicitările includ mai multe referiri directe la agenda administrației Trump, printre care […]
15:50
Economistul AUR, atac dur la Bolojan, după anunțul recesiunii tehnice: „Dacă vă arde casa, spuneți că este un incendiu tehnic?” # Gândul
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că minte românii și că încearcă să ascundă prăbușirea economică în spatele unor artificii de limbaj, cum ar fi „recesiune tehnică”. Petrișor Peiu susține că prim-ministrul Bolojan utilizează termenul de „recesiune tehnică” pentru a cosmetiza un eșec major de guvernare. „Dacă vă arde casa, […]
