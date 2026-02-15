15 Februarie, calendarul zilei: Jane Seymour împlinește 75 de ani, George Ivașcu face 58. Ziua Internațională a Copilului bolnav de cancer

16:20

Primarul general al Bucureştiului nici n-a ieşit bine la plimbare pe străzile capitalei că deja „:înroșesc grupurile de WhatsApp ale PMB…” scrie acesta pe facebook. ŢVine primăvara și vom începe regenerarea urbană!Ţ anunţă Ciprian Ciucu în noua lui postare pe facebook. Primarul general a ieșit pe teren ca să vadă ce trebuie schimbat. „Vremea este […]