Europa trebuie să răspundă simultan mai multor crize, avertizează premierul danez Mette Frederiksen: ”Nu mai putem trata o problemă, așteptând ca celelalte să dispară„
15 februarie 2026
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis un mesaj dur liderilor europeni, avertizând că Europa trebuie să își consolideze capacitatea de reacție în fața mai multor crize simultan, transmite Mediafax. Într-o declarație făcută recent, șefa guvernului danez a avertizat că lumea de dinainte „nu se va mai întoarce" și că abordarea tradițională, în care se gestionează
Parchetul din Paris anunţă sâmbătă că a desemnat magistraţi referenţi pentru a analiza elementele susceptibile să implice cetăţeni francezi în urma publicării de către SUA a unor documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, relatează AFP, citată de Agerpres. Parchetul a precizat că analiza ar putea viza „infracţiuni de diverse naturi, în special cu caracter
Zelenski anunță că Ucraina este pregătită pentru alegeri prezidențiale dacă se va declara armistițiu timp de două luni
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, că țara este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se va declara un armistițiu de două luni, transmite Mediafax. Prezent sâmbătă la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri prezidențiale dacă se
Australia investește într-un nou șantier naval de submarine nucleare. O primă parte a investiției a fost anunțată duminică. Investiția este realizată conform pactului semnat în 2021 de SUA, Regatul Unit și Australia, cu scopul de a limita influența Chinei în Pacific, transmite Mediafax. Prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat duminică o investiție inițială de peste
Traficul rutier este afectat de ceață în Moldova și Muntenia / Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe
Ceața afectează circulația mașinilor pe numeroase șosele din Moldova și Muntenia, transmite Mediafax. Este avertismentul autorităților lansat duminică dimineața. De asemenea, circulația este îngreunată pe DN6 în urma unui incident. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, duminică dimineață, „traficul rutier se desfășoară alternativ pe DN 6 Caransebeș – Orșova, în apropierea
Analiști prevăd probleme "economice și militare severe" în Rusia / Putin ar putea fi forțat să își schimbe obiectivele de război și să inițieze negocieri concrete
Analiștii prevăd că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi în curând forțat să își schimbe obiectivele de război. Asta deoarece Rusia se confruntă cu „probleme economice și militare severe", transmite Mediafax care citează Sky News. Vladimir Putin ar putea fi forțat să își revizuiască cererile privitoare la finalul războiului din Ucraina, pe măsură ce
Măcel în Sudan: Cel puțin 6.000 de oameni au fost omorâți în trei zile, anul trecut, arată un raport ONU
Cel puțin 6.000 de oameni au fost omorâți în trei zile în Sudan. ONU anunță că măcelul a avut loc anul trecut în timpul asediului asupra unui oraș, transmite Mediafax. Țara africană este de mai mulți ani cuprinsă de un război între armată și un grup paramilitar. Cel puțin 6.000 de persoane au fost ucise
Ministra de Externe Oana Țoiu, la Conferința de Securitate de la Munchen: E necesară utilizarea finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, între altele, necesitatea utilizării finanţării UE pentru nevoile de apărare NATO, transmite Agerpres.ro. „Astăzi la Conferinţa de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru „Implicaţiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone" împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al
Fiul şahului înlăturat din Iran în 1979, Reza Pahlavi, anunță că este pregătit să asigure tranziţia după răsturnarea regimului lui Khameni
Fiul şahului înlăturat, Reza Pahlavi, s-a declarat sâmbătă gata să asigure o „tranziţie" în Iran, după ce preşedintele american Donald Trump a vorbit deschis despre răsturnarea regimului, relatează AFP, citată de Agerpres. În timp ce Washingtonul se pregăteşte să trimită un al doilea portavion în Golf, Reza Pahlavi, o figură a opoziţiei iraniene care trăieşte
Cel mai lung zbor fără escală ține aproape 19 ore. Ce primesc pasagerii la bord pe ruta JFK New York – Singapore Changi
Cel mai lung zbor fără escală din lume ține aproape 19 ore. Avionul leagă două metropole din America de Nord și Asia. Pasagerii au la bord servicii de lux, transmite Mediafax. Cel mai lung zbor fără escală din lume ruta este operat de compania Singapore Airlines, potrivit Express. Ruta dintre aeroporturile JFK New York și
Maia Sandu cere o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei, într-un interviu Deutsche Welle România: "Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat"
Maia Sandu a transmis, într-un interviu în exclusivitate pentru DW (România) că este nevoie de o coaliție de apărare împotriva atacurilor hibride ale Rusiei: "Vor deveni tot mai complexe și mai dificil de abordat", spune președinta Republicii Moldova. "Așa cum este o coaliție a voinței ca să ajute Ucraina, așa ar trebui să existe o
Nivelul de umiditate din Franţa nu a fost niciodată atât de ridicat din 1959, de când se înregistrează date: "Solurile nu mai absorb precipitaţiile", spun specialiștii
Nivelul de umiditate din Franţa nu a fost niciodată atât de ridicat de la debutul înregistrării acestor date, în 1959, ceea ce înseamnă că solurile nu mai absorb precipitaţiile, „alimentând în permanenţă inundaţiile actuale", transmite sâmbătă agenţia EFE, citată de Agerpres. „Solurile şi-au pierdut complet capacitatea de absorbţie. De aceea, dacă plouă, apa ajunge direct
Standarde unice pentru toate site-urile instituţiilor publice, cere o inițiativă legislativă a USR
Senatorul USR Ciprian Rus, preşedintele Comisiei de IT&C din Senat, a depus la Parlament o iniţiativă legislativă care urmăreşte unificarea modului în care cetăţenii interacţionează cu paginile şi serviciile online ale instituţiilor publice, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al USR, proiectul prevede crearea unui Sistem Unic de Design Digital (SUDD) – un set de reguli
Ciolacu, a doua apariție publică sâmbătă: Cu ambasadorul Arabiei Saudite și la Târgul de Turism al României / Fostul șef și premier PSD, în campanie de imagine de câteva săptămâni
Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, s-a aflat, sâmbătă, la a doua apariție publică. Ciolacu a postat un mesaj și fotografii de la Târgul de Turism al României, organizat la Romexpo, spunând că a fost prezent pentru a-și promova județul pe care îl conduce. În același mesaj, Ciolacu l-a atacat
Zelenski transmite că Ucraina vrea în continuare rachetele Taurus din Germania, cu rază de acțiune de 500 km / Fostul cancelar Scholz i-a respins cererea de teamă că războiul ar putea escalada
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat sâmbătă interesul ţării sale pentru rachetele de croazieră germane Taurus, în contextul în care invazia rusă din Ucraina se apropie de împlinirea a patru ani, relatează dpa, citată de Agerpres. Întrebat pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen dacă Ucraina are nevoie de rachete, care au o rază
EXCLUSIV Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea ca banii din asigurările de sănătate obligatorii să meargă și la case private, pentru a sparge monopolul CNAS / Despre absolvenții de Medicină care ar trebui să lucreze în România: „Profesia este reglementată la nivelul UE"
Ministrul Sănătății a declarat, sâmbătă, pentru G4Media că vrea să spargă monopolul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și să introducă o concurență între mai multe case de asigurări, atât publice, cât și private. Măsura este considerată necesară în cadrul reformării modului de finanțare a sistemului de sănătate din România, susține Alexandru Rogobete. „Faptul că
Berlinala 2026: Cum apelează cineaştii la inventivitate pentru a relata poveşti din ţările în care nu pot turna filme
Berlinala promite să ofere o fereastră către cinematografia din toate colţurile lumii. Însă, în anumite regiuni ale lumii, turnarea filmelor se dovedeşte complicată, chiar imposibilă, obligându-i pe cineaşti să-şi dubleze creativitatea pentru a relata poveşti din ţările lor, transmite sâmbătă AFP, citată de Agerpres. Proiectat în deschiderea Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, joi,
VIDEO | Ce au în comun pacienții cu obezitate? Dr. Daniela Stegaru: „Cuvântul cel mai important este dezorganizare"
Dr. Daniela Stegaru, medicul de diabet, nutriție și boli metabolice, a explicat la emisiunea Fântâna de Sănătate realizată la G4Food de nutriționistul Tania Fântână, de ce lipsa de organizare duce, adesea, la un stil de viață dezordonat și, implicit, la obezitate. „Pacienții ajung să aibă probleme de greutate, dincolo de background-ul genetic pe care nu
EXCLUSIV Ministrul Sănătății, pentru G4Media: Monopolul CNAS poate fi spart prin mai multe case de asigurări de sănătate, publice și private / Despre studenții la Medicină care ar trebui să lucreze în România: "Profesia este reglementată la nivelul UE"
Ministrul Sănătății a declarat pentru G4Media că vrea să spargă monopolul Casei Naț
Controversatul Liviu Alexa, cu serie de procese pentru calomnie și defăimare, din care multe pierdute, promovat de Muzeul de Artă Cluj-Napoca, din subordinea Consiliului Județean condus de liberalul Alin Tișe / Fost șef PSD Cluj, acum apropiat de propagandiștii pro-ruși # G4Media
Controversatul Liviu Alexa, care se autointitulează jurnalist și a fost obligat de instanțe, de-a lungul timpului, să plătească mai multe despăgubiri pentru calomnii și defăimare, este promovat de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Instituția, care se află în subordinea Consiliului Județean Cluj condus de Alin Tișe (PNL), găzduiește o expoziție (12-22 februarie) cu tablourile lui […] © G4Media.ro.
Circulație mai rapidă pe podul Giurgiu–Ruse în vacanța de schi a elevilor, după ajustarea semafoarelor # G4Media
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță măsuri pentru fluidizarea traficului pe podul peste Dunăre de la Giurgiu, în contextul creșterii numărului de călătorii odată cu vacanța de schi a elevilor, transmite Mediafax. Debutul perioadei de vacanță aduce, ca în fiecare an, o creștere semnificativă a traficului spre ieșirile din țară. Deși intrarea […] © G4Media.ro.
CSM București, victorie mare cu Ferencvaros și este tot mai aproape de calificarea directă în sferturile Ligii Campionilor # G4Media
CSM București a izbutit o victorie mare sâmbătă după-amiază cu Ferencvaros, scor 35-30, în deplasare, ceea ce o propulsează pe locul doi și îi oferă șansa unei calificări directe în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Bucureștencele au condus 17-15 la pauză și 18-15 în actul secund pentru a stabili scorul final de 35-30. La […] © G4Media.ro.
Peste 200.000 de persoane participă la un protest în München împotriva conducerii Iranului # G4Media
Aproximativ 200.000 de persoane au participat sâmbătă la München la o manifestație împotriva guvernului iranian, a declarat poliția, în timp ce liderii mondiali se adunau pentru o Conferința de Securitate, transmite Mediafax. Protestatarii s-au adunat în parcul expozițional Theresienwiese din München, denunțând conducerea Republicii Islamice Iran în urma represiunii sangeroase a protestelor naționale din ianuarie, […] © G4Media.ro.
VIDEO Cristian Ghinea povestește cum a fost refuzat de Bolojan când i-a propus să vină în USR, prin ”2022-2023” / Senatorul USR spune că a făcut un efort să se întâlnească cu el la 7 dimineața # G4Media
Senatorul USR Cristian Ghinea povestește, în podcastul ”Comunitatea Liberală”, cum l-a sunat pe actualul premier Ilie Bolojan pentru a-l invita să se alăture USR, dar acesta a refuzat spunând că e de multă vreme în PNL și nu vrea să plece din partid. „Când era pe la începutul guvernării ăsteia PSD-PNL l-am sunat pe Bolojan […] © G4Media.ro.
A fost vorba de o crimă, o înmormântare, un accident sau chiar un sacrificiu religios? Aproximativ 60 de cadavre găsite în mlaștinile din Germania povestesc întâmplări din trecutul îndepărtat. Unele detalii sunt uimitoare, iar știința nu a avut întotdeauna dreptate, relatează Euronews. Copilul din Windeby, bărbatul din Dahmendorf, craniul din Osterby – toți au un […] © G4Media.ro.
Româncele și-au aflat adversarele de la Dubai: Jaqueline și Ruse, dueluri cu Mboko și Navarro / Cîrstea, meci accesibil cu Sasnovich # G4Media
Două dintre cele trei românce prezente la al doilea turneu WTA 1000 al sezonului vor debuta cu meciuri tari pe tabloul principal al competiției. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse luptă cu tenismene din vârful ierarhiei, în timp ce Sorana Cîrstea are de jucat cu o sportivă din calificări. Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au de […] © G4Media.ro.
Când e frig afară, ziua scurtă și stai mai mult timp în casă, câteva gadgeturi smart îți pot aduce mai mult confort, relaxare de calitate, aer mai sănătos și un somn mai liniștitor. În plus, te pot ajuta să faci economii la consumul de energie. Află cum, din noul episod din serie Tech Trends. Filmare: […] © G4Media.ro.
Copleșitoare, chinuitoare, devoratoare: această formă puțin cunoscută de dorință romantică poate avea un impact devastator, relatează BBC. Tom Bellamy, un neurobiolog, era fericit căsătorit când a început să nutrească sentimente pentru o colegă de serviciu. Își iubea soția. Nu voia să înceapă o relație romantică cu colega, nici măcar nu i-a mărturisit sentimentele sale. Și totuși, […] © G4Media.ro.
Fostul premier și actual președinte al Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, s-a întâlnit cu ambasadorul Arabiei Saudite în România, Mohammed Abdulghani M. Khayat, a anunțat fostul șef PSD într-o postare pe Facebook. Ciolacu susține că au discutat despre „investiții posibile în județul Buzău și despre contextul internațional actual, inclusiv evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde Arabia […] © G4Media.ro.
Bucureștiul va avea semaforizare controlată de inteligență artificială / 52 de milioane de euro pentru modernizarea a 580 de intersecții # G4Media
Primăria Municipiului București va implementa un sistem de semaforizare inteligentă în 580 de intersecții din Capitală. Investiția este estimată la 51,9 milioane de euro și urmează să fie finanțată din fonduri europene nerambursabile. Proiectul are ca obiectiv reducerea blocajelor din trafic, scăderea nivelului de poluare și prioritizarea transportului public. Sistemul va funcționa integrat și va […] © G4Media.ro.
Deputatul romilor, scrisoare deschisă către Alex Florența și Cătălin Predoiu despre violența din online care ”devine reală”: ”Asistăm pasivi la fenomen” # G4Media
Nicolae Păun, deputat și reprezentant al romilor, solicită Procurorului General și ministrului de Interne să acționeze pentru oprirea fenomenului violențelor generate de calomnii și insulte în mediul online, transmite Mediafax. Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vice-președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale, a transmis o scrisoare […] © G4Media.ro.
Record în domeniul feroviar: Cea mai lungă conexiune subterană va avea peste 60 de kilometri # G4Media
Cea mai lungă conexiune subterană pentru trenuri va avea peste 60 de kilometri și va costa 8,5 miliarde de euro, transmite Mediafax. Aceasta va lega Austria și Italia și va fi formată din două tuneluri. În paralel se va construi și cel mai lung tunel feroviar care va avea 57,5 kilometri și va conecta Franța […] © G4Media.ro.
Moment istoric la Milano Cortina: Brazilia a câștigat prima sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă # G4Media
Delegația Braziliei a câștigat pentru prima dată în istoria participării sale o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă prin persoana lui Lucas Pinheiro Braathen, care a pus mâna pe aurul olimpic la slalom uriaș, sâmbătă, pe pârtia din Stelvio, transmite L’Equipe. Braathen a fost încoronat campion olimpic la finalul manșei secunde (2:25.00), devansându-i pe elvețienii […] © G4Media.ro.
Igor Tudor va prelua rolul de interimar al Tottenham Hotspurs până la sfârșitul sezonului, acolo unde îl va antrena și pe internaționalul român Radu Drăgușin, a anunțat oficial clubul sâmbătă. Londonezii tocmai ce l-au demis pe Thomas Frank după eșecul cu Newcastle United din ultima etapă a Premier League, un campionat în care, momentan, echipa […] © G4Media.ro.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru municipiul Bucureşti, valabilă în intervalul 14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00, ce vizează intensificări ale vântului şi precipitaţii temporare, transmite Agerpres. Potrivit prognozei, în noaptea de sâmbătă spre duminică (14/15 februarie), cerul va fi noros şi temporar va ploua slab. […] © G4Media.ro.
Alexei Navalnîi a murit după ce a fost otrăvit cu toxina broaștei săgeată, afirmă Marea Britanie și aliații săi # G4Media
Liderul opoziției ruse Alexei Navalnîi a murit în închisoare după ce a fost otrăvit cu o toxină mortală găsită în broaștele săgeată din Ecuador, au afirmat Marea Britanie și alți aliați, relatează SkyNews. Acest act „barbar” – utilizarea unei neurotoxine clasificate ca armă chimică – nu putea fi comis decât de guvernul lui Vladimir Putin, […] © G4Media.ro.
Alexandru Rogobete: Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, gata până la sfârșitul lui 2028 # G4Media
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat la Timișoara că finanțarea pentru Institutul Regional de Oncologie din oraș nu va mai veni din PNRR, ci din Programul Operațional Sănătate. Odată cu această schimbare, termenul de finalizare a spitalului se prelungește din 2026 până la sfârșitul anului 2028, mai anunță Rogobete. Potrivit ministrului, în aceste zile se […] © G4Media.ro.
Bărbații care cumpără pastile ilegale pentru disfuncția erectilă își pun în pericol sănătatea, afirmă autoritatea de supraveghere din Marea Britanie # G4Media
Bărbații care cumpără online pastile pentru disfuncția erectilă (DE) comercializate ilegal au fost avertizați că își pun în pericol sănătatea, după ce autoritățile au confiscat peste patru milioane de doze anul trecut, transmite SkyNews. Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale (MHRA) a declarat că infractorii exploatează „stigmatul și rușinea” și că multe pastile […] © G4Media.ro.
Trenuri întârziate cu peste o oră de posibile acte de sabotaj în Italia, în timpul Jocurilor Olimpice # G4Media
Trenurile care circulau prin centrul Italiei au avut întârzieri de peste o oră sâmbătă, în urma celui mai recent act de sabotaj din timpul Jocurilor Olimpice. Trenurile dintre Napoli, în sud, și capitala Roma au fost afectate, iar întârzieri ale au fost raportate și pe linia care se îndreaptă spre nord, către Florența, potrivit cotidianului […] © G4Media.ro.
O alunecare de teren produsă în zona unei mine de aur din estul Guineei s-a soldat cu cel puţin 11 morţi, a declarat vineri pentru AFP Crucea Roşie, transmite Agerpres. Zece femei şi un bărbat şi-au pierdut viaţa în urma alunecării de teren care s-a produs miercuri în zona unei mine din apropierea oraşului Kondianakoro, […] © G4Media.ro.
Campania de promovare a noului film Wuthering Heights a fost un cocktail de priviri seducătoare, trandafiri de Ziua Îndrăgostiților și „obsesie reciprocă” pentru actorii principali Margot Robbie și Jacob Elordi, relatează BBC. Cei doi interpretează rolurile celebrilor îndrăgostiți Cathy și Heathcliff în cea mai recentă adaptare a romanului clasic al lui Emily Brontë. Iar temele […] © G4Media.ro.
VIDEO „Ce bubuie pe rețele” episodul 10: Mihai Bendeac versus Centrul FILIA, certuri între influenceri, Călinacho diss Ivone și meme-uri europene cu Bad Bunny # G4Media
Retrospectiva săptămânii ăsteia în ceea ce privește subiectele discutate pe internetul românesc ni-i aduce în același video pe Bad Bunny, Bendeac și Bisoi și readuce în prim-plan o dramoletă de acum aproape 10 ani. The People v. Bendeac La începutul săptămânii, actorul Mihai Bendeac se afla în turneul de promovare al noului său film, „Băieți […] © G4Media.ro.
Valve a adăugat posibilitatea de a îți pune specificațiile computerului în recenziile de pe Steam # G4Media
Recenziile utilizatorilor de pe Steam ar putea deveni mai informative după un update Steam Client Beta lansat joi, care adaugă opțiunea ca utilizatorii să atașeze specificațiile hardware la recenziile jocurilor, anunță The Verge. Utilizatorii Steam au putut întotdeauna să își menționeze specificațiile în textul recenziei, însă opțiunea de a include automat aceste date i-ar putea […] © G4Media.ro.
„Nu-i mai rămâne mult timp”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Politico pe 13 februarie, în cadrul Conferinței de la München privind securitatea. Prin aceste cuvinte, el se referea la vârsta omologului său rus, Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie anul trecut, notează Le Figaro. De câțiva […] © G4Media.ro.
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas solicită ridicarea tuturor obstacolelor impuse de Israel # G4Media
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a solicitat ridicarea ”tuturor obstacolelor” impuse în opinia sa de Israel în calea aplicării celei de-a doua faze a încetării focului în Fâşia Gaza, relatează agenția France Presse, citată de Agerpres. ”Accentuăm necesitatea ridicării tuturor obstacolelor impuse de ocupaţia israeliană în calea punerii în practică a dispoziţiilor legate de a doua […] © G4Media.ro.
Marea Britanie și țări din UE iau în calcul confiscarea petrolierelor din flota fantomă a Rusiei # G4Media
Marea Britanie, precum și țările scandinave și baltice, iau în considerare un plan de confiscare a tancurilor petroliere care fac parte din flota fantomă a Rusiei, transmite, citând surse informate, agenția Bloomberg, preluată de BBC. Potrivit publicației, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a organizat o întâlnire pe această temă cu colegii din alte nouă […] © G4Media.ro.
Radu Miruță, după ce a fost acuzat că România cumpără “vechturi”: Țara are brusc 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei # G4Media
Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România derulează 21 de proiecte noi pentru înzestrarea Armatei cu tehnologie modernă și respinge acuzațiile conform cărora țara ar cumpăra „vechituri”, transmite agenția Mediafax. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă dimineață că România nu stă deoparte în privința schimbărilor actuale care au loc, ci participă activ la ele […] © G4Media.ro.
Propunerile judecătoarei Raluca Moroșanu pentru modificarea legilor justiției / “La Curtea de Apel e și mai rău, acum. Ni se îngreunează munca. Avem noi restricții la baza de date” # G4Media
Puteri reduse pentru președinții de instanțe și alegerea democratică a membrilor colegiilor de conducere. Sunt câteva dintre propunerile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București pentru modificările legilor justiției. Magistrata a fost invitată vineri seară, la Tema Zilei, pe TVR Info. Raluca Moroșanu, judecător la Curtea de Apel București: “Pe scurt, […] © G4Media.ro.
